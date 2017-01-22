Конец миропорядка XX века

Министр иностранных дел Германии Штайнмайер на связи.Несколько забавно наблюдать такие откровения, вспоминая, как в 2008 году после Олимпийской войны, Саркози патетически воскликнул "С Ялтой покончено!". Тогда, Ялтинские соглашения 1945 года, бывшие одной из главных скреп миропорядка второй половины XX века, воспринимались как помеха и рудимент Холодной войны. И тогда доминировала не тревога о судьбах мира, а радость от слома прежнего миропорядка. Так же как до этого радовались убийственному для старого миропорядка "косовскому прецеденту". Затем грянул кризис, продемонстрировавший, что неолиберальная экономическая модель, которая должна была стать основной глобализированного мира, имеет непоправимые изъяны, которые мешают "концу истории". Как реакция на кризис, был запущен проект "Арабской весны", когда последовала попытка насильственнным образом демократизировать и глобализировать Ближний Восток. Результаты так же оказались не теми, которые ожидались. Кровавый хаос в регионе не укрепил, а ослабил позиции США, а проект ИГИЛ стал одним из главных фактором разрушения старого миропорядка на Ближнем Востоке. Война на Украине привела к новой Холодной войне с Россией, с фронтами на Украине и в Сирии, при этом данный конфликт продолжил усиливать фрагментацию существующего мироустройства. И вот пришел Трамп, открыто и демонстративно рвущий с идеями глобализма, которые были основополагающими для политики США последних десятилетий.Но стал ли Трамп причиной этого разрыва? Вовсе нет – Трамп лишь следствие глобальных процессов, которые вызревали с конца 90-х-начала "нулевых" и которые перешли в открытую фазу в 2007-2008 годах, когда признание Косово, финансовый кризис и Олимпийская война обозначали кризис прежнего миропорядка. То, что мы наблюдали при Обаме, являлось попытками силовыми методами удержать основы прежнего миропорядка. Но судя по симптомам проявившимся в 2016 году, с задачей "нобелевский лауреат" как "лидер свободного мира" не справился. Теперь же, обслуга проекта мировой глобализации пребывает к глубоком идеологическом шоке, сравнимым по характеру с идеологическим кризисом мирового коммунистического движения в конце 80-х. Старые формы борьбы за мировую гегемонию уже продемонстрировали свою недееспособность, новые формы еще не внедрены. Отсюда и ужас перед возникшей неопределенностью. В рамках прежней картины мира, было понятно, чего ожидать от предстоящего будущего, а сейчас даже с краткосрочными прогнозами возникают нешуточные проблемы. Утрата прежних идеологических ориентиров и вызывает то иррациональное негодование по поводу Трампа, хотя он всего-лишь часть более масштабных изменений. Но кому то же надо отвечать за то, что мир меняется вопреки желаниям любителей гомеостатичных картин.И из Трампа сделали своеобразный жупел, повинный в том, что мир меняется и движется непонятно куда. В этом плане он стал своеобразным Великим стрелочником, на которого в любом случае спишут простой факт, что у глобалистов не получилось. Десятилетия работы грозят пойти прахом. Разумеется, с точки зрения конспирологов, победа Трампа это не следствие более глобальных процессов, а стремление части американского истеблишмента управлять рисками, осуществляя контролируемый снос прежнего миропорядка, для чего и понадобился Трамп. Но даже если так, то что это на деле меняет? Кризис прежнего мироустройства стал уже настолько очевиден, что сам мировой гегемон в рамках этого сценария своими руками осуществляет демонтаж миропорядка основанного на ультимативной идеи глобализации под флагом Вашингтона, в рамках которой он осуществлял свою безоговорочную доминацию. Получается, что и в рамках этого сценария, это тоже реакция на уже произошедшие военно-политические и экономические изменения.В отношение же перспектив формирования нового порядка и окончательного слома старого, то стоит напомнить, что прежние издания миропорядка как правило сопровождались крупнейшими военно-политическими катаклизмами, в рамках которых происходило дальнейшее ослабление прежних гегемонов (Британской Империи, Советского Союза) и выдвижение/укрепление новых глобальных лидеров. Сейчас уже понятно, что ослабление контроля США над миром будет продолжаться, это уже самоочевидный факт признаваемый глобалистским истеблишментом. Но вот что придет на смену прежнему миропорядку, действительно остается неопределенным.

Источник: colonelcassad.livejournal.com