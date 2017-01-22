Глава МВФ: Если Сбербанк России участвует в санкциях против России — санкции вечны (видео)

“На вопрос нашего корреспондента Исраэля Шамира директору-распорядителю международного валютного фонда Кристин Лагард о том, когда по её мнению западные политики начнут снимать санкции с России, – она рассмеялась.” – передает ведущий израильского телеканала Arutz 10 Тамар Иш Шалом.

“На вопрос Шамира, что вызвало смех главы МВФ, она ответила, что “пока Сбербанк России, подчёркиваю – России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму – они будут вечны.

Отмечу – Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно – санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет.

Пока такое участие продолжается – санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части, из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России.

Вопрос о смехе – я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд – он был излишним.” – констатировала Лагард.

Когда наконец дойдет,что все успехи России в глобальной политике,перечеркивают вот такие домашние клопы ,как например Греф,не говорю уже о Чубайсе….