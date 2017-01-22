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Глава МВФ: Если Сбербанк России участвует в санкциях против России — санкции вечны (видео)

14:23. 22 января 2017 Просмотров - 457 7 коммент. Опубликовал:

“На вопрос нашего корреспондента Исраэля Шамира директору-распорядителю международного валютного фонда Кристин Лагард о том, когда по её мнению западные политики начнут снимать санкции с России, – она рассмеялась.” – передает ведущий израильского телеканала Arutz 10 Тамар Иш Шалом.

“На вопрос Шамира, что вызвало смех главы МВФ, она ответила, что “пока Сбербанк России, подчёркиваю – России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму – они будут вечны.

Отмечу – Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно – санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет.

Пока такое участие продолжается – санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части, из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России.

Вопрос о смехе – я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд – он был излишним.” – констатировала Лагард.

Когда наконец дойдет,что все успехи России в глобальной политике,перечеркивают вот такие домашние клопы ,как например Греф,не говорю уже о Чубайсе….

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Источник: www.kramola.info

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7 коммент.»

  • 9711 3853
    Ursus 22 января 2017 в 14:36 Ссылка Пометить
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    Интересная позиция. Пофиг на самого грефа, давайте прикинем последствия для банка. Сбербанку обрубают возможности рефинансирования и замораживают средства на счетах зарубежных контрагентов. А возможно, отрубают от платежных систем. И что дальше? Банкротство. Миллионы вкладчиков на улицах городов.
    Рано пока, еще не ноябрь.

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  • 9386 6234
    слободан 22 января 2017 в 15:55 Ссылка Пометить
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    Ничего кардинально с приходом Трампа в мире не изменится
    Читаем – и понимаем:
    – - -
    http://communitarian.ru/posts/kontseptualnaya_razvedka/perekhod-cherez-poslednyuyu-chertu_22012017

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  • 0 0
    Людмила 22 января 2017 в 15:57 Ссылка Пометить
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    Добра всем! Для наибольшего понимания что такое банковская система в РФ достаточно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ в отношении главного финансового регулятора нашей страны – центрального банка России (на на сайте “налог.ру” вкладка юридические лица подраздел “проверка контрагентов) внимательно изучите кто является собственником данной организации, какие виды деятельности имеет в нашей стране. А потом можно судить что такое наше Правительство и государство вместе с политикой банковской системы. Очень грустно, т.к. не знаешь как из этого замкнутого круга выйти… Под благими намерениями обложили налогами, развивают в народе ненависть к ближнему, славян сталкивают друг с другом…Каков выход?

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    • 6745 73
      Русофил Людмила 22 января 2017 в 16:38 Ссылка Пометить
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      Вы еще выясните кто собственник ПРАВИТЕЛЬСТВА России и АРМИИ России ))))
      И вдруг выяснится что это самостоятельные организации как и ЦБ.
      КАРАУЛ.
      Армия России не принадлежит России.
      ))))

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