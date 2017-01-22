Глава МВФ: Если Сбербанк России участвует в санкциях против России — санкции вечны (видео)
“На вопрос нашего корреспондента Исраэля Шамира директору-распорядителю международного валютного фонда Кристин Лагард о том, когда по её мнению западные политики начнут снимать санкции с России, – она рассмеялась.” – передает ведущий израильского телеканала Arutz 10 Тамар Иш Шалом.
“На вопрос Шамира, что вызвало смех главы МВФ, она ответила, что “пока Сбербанк России, подчёркиваю – России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму – они будут вечны.
Отмечу – Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно – санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет.
Пока такое участие продолжается – санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части, из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России.
Вопрос о смехе – я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд – он был излишним.” – констатировала Лагард.
Когда наконец дойдет,что все успехи России в глобальной политике,перечеркивают вот такие домашние клопы ,как например Греф,не говорю уже о Чубайсе….
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Источник: www.kramola.info
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Интересная позиция. Пофиг на самого грефа, давайте прикинем последствия для банка. Сбербанку обрубают возможности рефинансирования и замораживают средства на счетах зарубежных контрагентов. А возможно, отрубают от платежных систем. И что дальше? Банкротство. Миллионы вкладчиков на улицах городов.
Рано пока, еще не ноябрь.
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А тебя не удивляет как это СБЕРБАНК РОССИИ имеет зарубежные счета?
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ни разу, а тебя? (корр. счета у зарубежных контрагентов – ностро, шмостро)
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Не нашел нигде эту речь Лагард.
Похоже на ДЕЗУ.
Да и банки Франции Америка штрафует как хочет.
США оштрафовали банк Франции на 9 миллиардов $ из-за поддержки террористов
Источник: https://news.online.ua/652549/ssha-oshtrafovali-bank-frantsii-na-9-milliardov-iz-za-podderzhki-terroristov/
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А вот СБЕР оштрафовать у них ручки коротки )))
Склоняюсь что ДЕЗА и ВБРОС
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Ничего кардинально с приходом Трампа в мире не изменится
Читаем – и понимаем:
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http://communitarian.ru/posts/kontseptualnaya_razvedka/perekhod-cherez-poslednyuyu-chertu_22012017
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Добра всем! Для наибольшего понимания что такое банковская система в РФ достаточно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ в отношении главного финансового регулятора нашей страны – центрального банка России (на на сайте “налог.ру” вкладка юридические лица подраздел “проверка контрагентов) внимательно изучите кто является собственником данной организации, какие виды деятельности имеет в нашей стране. А потом можно судить что такое наше Правительство и государство вместе с политикой банковской системы. Очень грустно, т.к. не знаешь как из этого замкнутого круга выйти… Под благими намерениями обложили налогами, развивают в народе ненависть к ближнему, славян сталкивают друг с другом…Каков выход?
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Вы еще выясните кто собственник ПРАВИТЕЛЬСТВА России и АРМИИ России ))))
И вдруг выяснится что это самостоятельные организации как и ЦБ.
КАРАУЛ.
Армия России не принадлежит России.
))))