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Фильм “Хроники Земли”. Все части

17:12. 22 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Какое подлинное знание дают нам совместно современная наука и мифы всех народов мира?

Образовательный сериал проекта “Достояние Планеты”, созданный на основе эпической белой поэмы Сергея Козловского “Хроники Земли”. 

В художественных образах передаёт огромный пласт информации о зарождении Солнечной системы, появлении планеты Земля и жизни на ней. Здесь впервые собрано и обобщёно огромное количество сведений из самых разных областей знания – астрофизики, геологии, палеонтологии, археологии, генетики, а также космогонических мифов разных народов мира.

Первая часть начинается с пролога, посвящённого Руси как историческому феномену, понять миссию которого и является целью сериала. Также в первой части рассказывается об астрономическом катаклизме вселенского масштаба – вторжении тёмной материи, о трёхликой звезде Сириус, ставшей прародительницей Солнечной системы, и о вселенском разуме, посеявшем жизнь.

Вторая часть образовательного сериала, посвящена сотворению нашей Солнечной системы и новой космической расы – основы продолжения жизни. Она повествует о том времени, когда создавались молодые планеты, и Земля стала колыбелью людей. А также о суровых испытаниях и уроках, которые ожидают новую расу, названную светоносной. Поэма напоминает нам и о небесной войне, и о низверженном на Землю ангеле, который пожертвовал собой ради спасения Человечества и осознания им своей миссии. 

Третья часть эпической поэмы рассказывает о происхождении человека и основных этапах его развития. 

После возникновения Солнечной системы и планеты Земля пришло время для её заселения разумными существами. Посланники звёзд Ориона создают из приматов архаичных людей и сами воплощаются на Земле, чтобы стать наставниками юного человечества.

Из поэмы мы узнаём, какие практические задачи стоят перед нами. Находим ответы на вопросы, как пробудить сознание, научиться восхождению духа, воспитать в себе высшую душу и, тем самым, раскрыть потенциал, который заложили в нас звёздные творцы.

В четвёртой части эповествуется о появлении древней опасной расы – рептилоидов. Эти паразиты имеют астральную сущность: незримо пребывая среди людей, они ищут себе физическое тело. Рептилоиды заменяют сознание и исходные гены в теле нужной им жизненной формы и таким образом захватывают планеты.

Война с рептилоидами началась миллионы лет назад. Цивилизация наших творцов с Ориона, заселившая Землю, в своё время была почти побеждена рептилоидами. И лишь Великая жертва – преднамеренный удар астероидом и последовавшая глобальная катастрофа, помогли уничтожить мир ящеров.

Слушая поэму Сергея Козловского, мы задумываемся о том, когда человек станет созидателем, совладает с миром мрака и зажжёт в себе внутренний свет.

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Тайная война Атлантиды. Эпическая поэма

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Хроники Земли. Эпос развития человечества

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Достояние Планеты

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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