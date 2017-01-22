Авиация ПВО: от поршневых самолетов – к дальним перехватчикам

В России 22 января отмечается День авиации противовоздушной обороны.

В этот день в 1942 году истребительные части официально вошли в состав войск ПВО, защищавших небо Москвы, с которыми до этого взаимодействовали в оперативном отношении.

За образцовое выполнение боевых заданий

В ночь на 7 августа 1941 года младший лейтенант Виктор Талалихин одним из первых боевых летчиков Красной Армии сбил при налете на Москву вражеский бомбардировщик He-111 из состава 7-й немецкой эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры.

На следующий день «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» ему было присвоено звание Героя Советского Союза — одному из первых в Великой Отечественной войне.

Это высокая награда подчеркивала важность защиты столицы страны от воздушных атак врага — как днем, так и ночью, когда Талалихин сработал как всепогодный истребитель-перехватчик.

© РИА Новости

Герой Советского Союза младший лейтенант Виктор Талалихин стоит у сбитого им под Москвой вражеского бомбардировщика. Август 1941 года

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Неприятный сюрприз для люфтваффе

Третий рейх еще не начал операцию «Тайфун» по наземному захвату Москвы, но его ВВС уже приступили к деморализации советских войск.

Защита Москвы от налетов люфтваффе с первых дней войны была возложена на наземные войска ПВО Московского военного округа и на истребительную авиацию военно-воздушных сил округа. Более 30 истребительно-авиационных полков обороняли небо столицы в четырех секторах противовоздушной обороны в составе 6-го истребительного корпуса ПВО.

Самым опасным считалось западное направление, затем шло южное, потом северное и восточное. По мере приближения немецких войск к Москве налеты немецкой авиации становились все более ожесточенными, и пилоты 6-го ИК ПВО всё чаще вступали в единоборство с нацистскими летчиками.

Для асов Геринга стал неприятным сюрпризом плотный огонь зенитной артиллерии, аэростаты заграждения, поднимаемые в небо почти на пять километров, а главное, — наличие ночной истребительной авиации на подступах к Москве.

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Первый высотный таран

28 октября 1941 года был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза пилот ПВО лейтенант Алексей Катрич, который одним из первых в мире совершил высотный таран.

На высоте 8 километров он на своем МиГ-3 настиг вражеский двухмоторный бомбардировщик Dornier Do 17 и расстрелял стрелка, после чего поджег один из двигателей.

Однако немецкий самолет продолжал лететь. Тогда Катрич повредил винтом своего самолета стабилизатор и киль Dornier. Немецкий самолет врезался в землю и сгорел. Советский же пилот благополучно вернулся на свой аэродром, несмотря на погнутые концы двух лопастей винта.

Всего же за годы войны Героями Советского Союза стали 20 летчиков 6-го корпуса ПВО.

С октября 1941 года, когда немцы развернули сухопутное наступление на Москву, летчики ПВО стали выполнять также функции фронтовой авиации. Они вылетали на разведку, сопровождали штурмовики и бомбардировщики, сами наносили удары по наземным целям. И конечно, продолжали заниматься своей непосредственной боевой работой — сбивать неприятельские самолеты.

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Не только сбивать, но и штурмовать врага на земле

Летчики 120-го истребительного авиационного полка ПВО в те напряженные дни базировались на Центральном аэродроме Москвы.

При этом каждый из них совершал ежесуточно 6–8 вылетов — на перехват воздушных целей, а также на штурмовку танковых и механизированных колонн, двигающихся к столице.

Подготовка летчика ПВО требовала большего мастерства, чем у обычного армейского пилота. Объяснялось это несколькими факторами. В первую очередь, тем, что в основном воздушные бои происходили ночью, где нужно было полагаться только на себя и своё умение.

Во-вторых, не пропустить врага к столь громадному объекту, как Москва, было куда труднее, чем, например, не дать немецким бомбардировщикам сбросить бомбы на прифронтовой аэродром.

Война показала необходимость централизовать всю систему противовоздушной обороны в одних руках. И в январе 1942 года командующий ПВО страны генерал Михаил Громадин добился от Ставки решения передать из ведения ВВС РККА в его командование всю истребительную авиацию, защищающую крупные города.

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Победы в небе Сталинграда

Воздушная битва за Москву завершилась в конце весны 1942 года бесславно для немецкой авиации, потерявшей большинство своих асов бомбардировочной авиации, которые начинали воевать еще в Испании.

При этом львиную долю потерь люфтваффе понесло от действий именно летчиков ПВО, которые сбили более тысячи вражеских машин. Советские зенитчики уничтожили чуть более трехсот.

Закаленные в московской битве пилоты противовоздушной обороны активно участвовали и в других сражениях Великой Отечественной войны.

95-й истребительный авиационный полк был переброшен на Северный флот и принимал участие в сопровождении кораблей и штурмовке неприятельских целей. Десять авиационных полков были переброшены на Северо-Западный фронт, еще четыре — на Брянский.

Осенью 1942 года в тяжелейших боях за Сталинград приняли участие три авиационных полка ПВО, передислоцированных на Волгу из состава Московской ПВО.

Любопытно, что при этом их противником не раз были нацистские асы из противовоздушной обороны Берлина. Летчики московской ПВО не раз выходили победителями из головокружительных поединков.

© РИА Новости. Георгий Зельма

Штурмовики вылетают на боевое задание. Сталинградская битва

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Поджег подарок Геринга

Лейтенант Николай Глазов был удостоен звания Героя Советского Союза за 475 боевых вылета, в которых он сбил 18 вражеских самолетов.

Лейтенант Николай Гультяев получил эту награду за серию из 15 боевых побед (одна из них с помощью тарана) под Сталинградом. Причем среди побежденных им был немецкий ас, летавший на подаренном ему Герингом самолете.

Не обошлось без участия пилотов Московской противовоздушной обороны и переломное сражение Великой Отечественной войны — битва на Курской Дуге, в которой активно участвовали летчики 171, 176 и 233-го истребительных авиационных полков.

© РИА Новости. Федор Левшин

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге

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В боях над Курской Дугой

Перед началом операции «Цитадель» немцы предприняли массированные налеты на ряд железнодорожных станций, стремясь сорвать переброску войск Красной Армии.

В первую очередь, на Курский железнодорожный узел, который 2 июня 1943 года атаковали сразу 543 бомбардировщика.

И вновь советские авиаторы вышли победителями из большинства боев, сбив за короткое время 162 машины с крестами на крыльях. Нацисты не достигли своей цели — Курский железнодорожный узел не прекратил своей работы. Войска Воронежского и Центрального фронтов не остались без резервов и боеприпасов.

И в дальнейшем, когда на земле разгорелись ожесточенные танковые сражения, истребители ПВО продолжали свою работу.

В частности, 233-й истребительный авиационный полк под командованием майора Василия Кравцова, сражаясь в эпицентре боевых действий, уничтожил 79 неприятельских самолетов.

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Под руководством лучших советских асов

171-й полк за летное мастерство был награжден 9 августа 1944 года орденом Красного Знамени.

Такую же награду получил 19 февраля 1945-го и 176-й полк. А 233-й истребительно-авиационный полк 23 февраля 1945 года за боевую доблесть при освобождении Варшавы удостоился ордена «Суворова III степени».

С 1948 года этот род авиацию ПВО возглавил дважды Герой Советского Союза Евгений Савицкий, генерал, летавший на всех типах самолетов (включая реактивные), человек редкого мужества и творческого подхода к летному делу, отец будущей космонавтки Светланы Савицкой.

С 1949 года заместителем командира авиационного корпуса ПВО был назначен трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, дослужившийся впоследствии до заместителя главнокомандующего противовоздушными войсками страны.

© РИА Новости. Марк Редькин

Трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин стоит у боевого самолета

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Всепогодные истребители-перехватчики

Усилиями Савицкого началось активное переучивание пилотов с устаревших поршневых самолетов на реактивные истребители.

Авиационные дивизии ПВО вошли в состав корпусов наравне с зенитно-ракетными частями. К ним добавились подразделения военно-транспортной авиации для снабжения отдаленных гарнизонов и вертолетные части для ведения поисковых операций.

Пилоты ПВО с развитием бортовых радиолокационных станций стали активно осваивать функции всепогодных истребителей-перехватчиков.

Первым таким самолетом стал МиГ-17П. Он был вооружен управляемыми ракетами, дальность которых составляла три километра.

Со временем, перехватчики стали различаться по назначению. К примеру, двухместный Як-25 предназначался для длительного патрулирования благодаря штурману, который работал с бортовой радиолокационной станцией, тогда как МиГ-19 выступал в качестве первого сверхзвукового перехватчика.

© РИА Новости

Командир 3-го истребительного корпуса, генерал-майор Евгений Яковлеви Савицкий (в центре) наблюдает за ходом воздушного боя

Грозный щит страны

Одним из прекрасных самолетов для ПВО долгое время был истребитель МиГ-25П, который мог подниматься на высоту более 20 километров при максимальной скорости полета 3 000 километров в час.

При этом его бортовой РЛС позволял обнаруживать цели на расстоянии 100 километров, а дальность пуска ракет составляла 30 километров.

В 1998 году войска ПВО были объединены с ВВС России. В 2015-м они вошли в состав Воздушно-космических сил страны. На вооружении современных пилотов ПВО сейчас состоят истребители МиГ-31, идет разработка самолета следующего поколения — дальнего перехватчика МиГ-41.

Сергей Варшавчик, РИА Новости