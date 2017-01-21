Хроники Земли. (Часть 4) Сергей Козловский [Цивилизация Ориона против рептилоидов]

Цивилизация Ориона против рептилоидов: великая война 65 млн. лет назад. В этой части эпической поэмы Сергея Козловского «Хроники Земли» повествуется о появлении древней опасной расы – рептилоидов.

Эти паразиты имеют астральную сущность: незримо пребывая среди людей, они ищут себе физическое тело. Рептилоиды заменяют сознание и исходные гены в теле нужной им жизненной формы и таким образом захватывают планеты.

Слушая поэму Сергея Козловского, мы узнаём, что война с рептилоидами началась миллионы лет назад. Цивилизация наших творцов с Ориона, заселившая Землю, в своё время была почти побеждена рептилоидами. И лишь Великая жертва – преднамеренный удар астероидом и последовавшая глобальная катастрофа, помогли уничтожить мир ящеров. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru . Приобрести книгу: http://konzeptual.ru

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Природа Светлых и Тёмных сил [Социальные паразиты]

" Обычно, сломавшиеся люди или те, кто никогда не имел стержня, ненавидят тех, кто посмел пойти против течения и не предал самого себя. К сожалению, когда человек внутренне превращается в раба, он перестаёт быть человеком, у него остаются только животные инстинкты и ненависть не на своих поработителей, потому что они перед ними дрожат всей душой, а ненависть на тех, кто смог выстоять . "

Расшифровка термина «социальный паразит»

Отрывок из выступления-семинара Николая Левашова

Давать однозначные и краткие определения таким обширным и ёмким понятиям, как «зло», очень нелегко. Хорошей иллюстрацией понятия «зло» может служить расшифровка термина «социальный паразит». Эти понятия в некотором смысле родственны. Для того, чтобы понять, что такое «социальный паразит», нужно вспомнить, что такое «природный паразит». «Природный паразит» в первую очередь поражает больных животных или людей. Конечно, самому поражённому от этого несладко, но в целом для природы это явление положительное, т.к. даёт возможность выживать самым сильным и здоровым особям. Т.е. в определённой степени этим явлением обеспечивается т.н. «естественный отбор».

Социальный паразит действует наоборот: в первую очередь он старается уничтожить самых сильных особей социума («сильных людей», лидеров), которые могут ему помешать. А тех, кто не в состоянии ему помешать (кто не способен сопротивляться), социальный паразит подчиняет своему влиянию (порабощает). Навязывание своего влияния осуществляется паразитами разными путями: через навязывание извращённых традиций и обрядов, через религии, через СМИ, через исковерканную культуру, разврат, постоянный страх, террор и т.п. Периодически социальные паразиты вынуждены делать т.н. «чистки» среди своих рабов. Это вызвано тем, что постоянно появляются люди, не поддающиеся зомбированию и не подчиняющиеся общей скотской программе. Таких людей они стараются уничтожать физически, чтобы продолжать паразитировать на остальных. При этом поражённый социальный организм обрекается на вырождение и гибель. И мы это хорошо видим на примере нашего общества. Вот такое понимание «зла» мне кажется заслуживающим внимания…

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Природа Светлых и Тёмных сил. В чём суть паразитизма?

Кто такой социальный паразит и как его узнать?

Добро и зло — эти два понятия не дают покоя человечеству уже много тысяч лет. Данные понятия пытаются объяснить и религии всех народов и философские учения. Природой Светлых Сил является — добро, природой Темных Сил — зло. Если эти понятия рассматривать в применении к отдельным человеческим личностям, их нельзя назвать абсолютными, они скорее являются относительными. И в философии нет четкого разделения понятий добра и зла. Хотя всем известно, что добро несет в себе потенциальное эволюционное развитие как человека так и человечества в целом, а зло — разрушение, самоуничтожение, паразитизм, т.е. прекращение эволюционного развития человечества. И если добро и зло рассматривать по конечному их результату для людей, то безусловно они являются категориями абсолютными.

Представителями Темных Сил являются паразитические сущности. Но здесь следует разделять паразитические сущности животного мира и мира людей. Паразитический образ жизни животных — это благо для живой природы, т.к. они являются своего рода санитарами природы, уничтожая слабых и неполноценных представителей животного мира и тем самым регулируя естественный отбор и улучшая генетику всех видов (выживают сильные и продуктивные).

Социальные же паразиты делают все наоборот, уничтожают сильных, развитых людей, цвет нации, а оставляют слабых (в духовном понимании) малоразвитых людей, которыми легко и без проблем управлять, порабощать.

В применении к социальной жизни людей паразитизм приводит, как уже было сказано ранее, к разрушениям, обнищанию большой массы людей, появлению классов богатых и бедных, к бездуховности, к войнам, к всеобщему хаосу, и в конечном итоге к уничтожению человечества.

Суть паразитического образа жизни заключается в том, что паразиты не хотят трудиться и придумали массу способов, как без особых забот и хлопот получать от жизни все, а все в их понимании — это богатство и власть. С помощью этих рычагов они становятся властелинами над человечеством. Непокорных могут уничтожить, развязать войну, создать искусственный голод, натравить один народ на другой и т.д. Социальные паразиты научились очень хорошо маскироваться и различить их бывает очень трудно. Они могут говорить правильные слова, призывать к добру и к любви, проявлять сострадание к отдельным личностям или народам, но суть их можно узнать по их делам.

Суть социального паразитизма в Космических масштабах страшная. Космические социальные паразиты захватывают планеты, развязывают войны, уцелевших людей превращают в рабов и нещадно их эксплуатируют на добыче полезных ископаемых. Затем, когда полезные ископаемые заканчиваются, людей уничтожают, а богатства все вывозятся с планеты. Те планеты, которые не позволили Космическим паразитам внедриться на свою Землю, уничтожаются последними с помощью ядерного оружия. Эти космические бандиты везде несут смерть и разрушение, вот почему идет непрерывная война Белых Сил с Темными и звездные войны — это вовсе не выдумка фантастов, а это страшная реальность!

Социальные паразиты уничтожают самые сильные элементы социального организма полностью и безжалостно.



Кто не способен созидать, Привык чужое нагло брать,



Кто «свой» всегда среди чужих.

За зло свое винит других.



В маске добра он всем мессия,

Он вездесущ, в речах спесив…



На все он востро держит ухо,

И поражает слабых Духом,



Жесток, безжалостен, циничен.,

Он Хамелеон, сверхартистичен.



И все, что на пути встает,

Разрушит он или убьет.

