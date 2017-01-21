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Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2017

10:43. 21 января 2017 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: поздравление военных инженеров с профессиональным праздником


 
Видео от Народной милиции ЛНР.
 
Поздравление личного состава инженерных подразделений Луганской Народной Республики с профессиональным праздником.

«Хочу поздравить весь личный состав – Днем инженерных войск. Хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы все те, кто находится на передовой, вернулись домой живыми и здоровыми», — сказал военнослужащий ЛНР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

На окраине Ясиноватой в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено ж/д депо

На окраине Ясиноватой в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено ж/д депо

Украинские силовики накануне вечером открыли огонь по окраинам Ясиноватой, в результате обстрелов повреждено здание железнодорожного депо. Об этом сегодня сообщил и.о. главы горадминистрации Олег Моргун.

“Вчера, приблизительно в 17:00, с украинских позиций велся обстрел окраин города. В результате обстрела повреждено здание железнодорожного депо. При этом никто из мирных жителей не пострадал”,


— сказал он.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Александр Хуг пошел в школу в Саханке


 
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
 
Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг поехал во фронтовое село Саханка Новоазовского района, где осмотрел пострадавшую от обстрелов со стороны украинских боевиков школу.
 
Хуг провел беседу с директором школы Оксаной Самарской, которая рассказала об обстрелах учебного заведения. Кроме того, заместитель главы СММ ОБСЕ провел видеоконференцию со всеми 57 представителями стран-участников миссии на фоне разрушенной украинскими обстрелами сельской школы Саханки.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Представители ОБСЕ во главе с Хугом посетили Коминтерново


 
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
 
Делегация в составе российской стороны в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга и представителя оперативного командования ДНР посетила село Коминтерново для проведения инспекции.
 
Стоит отметить, что инспекция проходила под звуки не утихающей канонады с украинской стороны.
 
Обстрел окрестностей села велся из района оккупированного ВСУ Водяного. При обстрелах украинские боевики использовали минометы калибра 82 мм.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за ночь выпустили свыше 80 снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР

ВСУ за ночь выпустили свыше 80 снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР


Украинская армия с вечера выпустила свыше 80 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и Тельмановскому району Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 19:00 до 22:00 украинская сторона обстреливала поселки Александровка на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района и село Николаевка Тельмановского района на юге Республики. За указанный период времени по этим районам был выпущен, в общей сложности 81 танковый снаряд, артиллерийский калибрами 122 и 152 мм и мины калибрами 82 и 120 мм»


— сказано в сообщении.

Согласно информации собеседника, подразделения противника также выпустили несколько десятков боеприпасов из вооружения БМП и гранатометов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Трое украинских военных получили небоевые ранения на Донбассе

Трое украинских военных получили небоевые ранения на Донбассе | Русская весна

Трое украинских военных получили огнестрельные ранения 19 января в зоне «АТО».

Об этом сообщают украинские СМИ.

Двое военных сами ранили себя в ногу из автомата Калашникова. Один из них служит в Артемовске, другой — в Станице Луганской, оба военных доставлены в местные больницы.

В третьем случае военный был ранен из автомата Калашникова своим сослуживцем. Это произошло в селе Ключевое на оккупированной территории ДНР.

Стрелявший задержан, его жертва госпитализирована.

По каждому случаю начато уголовное производство по ч.1 ст.414 УК Украины.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.01.2017

— Всего за прошедшую неделю противник 4 348 раз обстрелял территорию ДНР

— Полиция применила газ во время акции протеста против Трампа в Вашингтоне

— Террористы жестоко казнили сирийских военных, когда удерживали Алеппо

— В Австралии автомобиль на полном ходу протаранил толпу людей в Мельбурне

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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