Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 января 2017
- 10:43 Соглашения между РФ и САР о базах в Тартусе и Хмеймиме.
- 09:00 Пальмира: мировые памятники архитектуры, павшие жертвой ИГИЛ (ФОТО).
- 08:37 Российские специалисты обезвредили более 26 тысяч взрывчатых веществ в Алеппо.
- 08:16 Турецкие военные понесли большие потери в результате атаки ИГ.
- 07:30 Жестокие бои в Дейр Зор: 100 авиаударов ВКС РФ и контрнаступление Армии Сирии (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+).
- Вчера 22:54 Белый дом: приоритетом новой администрации США станет уничтожение ИГ.
- Вчера 22:06 Пушков заявил, что для уничтожения ИГ Трампу нужна Россия.
- Вчера 21:01 Аль-Баб. 20.01.2017.
Соглашения между РФ и САР о базах в Тартусе и Хмеймиме
Текст соглашения о размещении военно-морской базы РФ в Тартусе. Россия получает ее в пользование на 49 лет и имеет право на 25-летнюю пролонгацию договора в случае отсутствия претензий. Так же Россия имеет право размещать там 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными силовыми установками.
Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и захода военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики от 18 января 2017 года (временно применяется с 18 января 2017 года)
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/V
Схожее по характеру соглашение подписано и по авиабазе Хмеймим. Россия так же может ее использовать в течении 49 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.
Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный 18 января 2017 года (временно применяется с 18 января 2017 года)
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/V
Таким образом, Россия теперь уже официально получила военно-морскую и военно-воздушную базу на территории Сирии, которые дают возможность оперативно влиять на ситуацию в регионе. Это один из ответов на вопрос – что получит Россия от участия в сирийской войне.
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Пальмира: мировые памятники архитектуры, павшие жертвой ИГИЛ (ФОТО)
Боевики ИГИЛ разрушают памятники архитектуры, расположенные вблизи Пальмиры, которую сирийские войска оставили 11 декабря 2016 года.
Президент Сирии Башар Асад считает, что захват древнего города стал следствием американского пособничества ИГИЛ*. Военные эксперты не раз отмечали: контроль над Пальмирой был утрачен из-за переброски террористами своих ресурсов из Дейр-эз-Зора, Ракки и Мосула. Наступление на иракский Мосул, напомним, ведёт коалиция стран во главе с США.
О том, как объекты всемирного культурного наследия оказались принесены в жертву политическим интересам, — в материале RT.
По данным на вечер пятницы, боевики ИГИЛ разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире, где в мае выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Также был повреждён тетракионион — четыре квадратных сооружения с колоннадой. Постройка обозначала статус города как перекрёстка важнейших торговых путей.
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Оценить величину ущерба, причинённого памятникам архитектуры, пока невозможно из-за скупых сведений на этот счёт. У экспертов существует надежда, что столь массивные сооружения не были сильно повреждены и их в итоге удастся восстановить.
На распространившихся в Сети снимках со спутников видно, что тетракионион и амфитеатр разрушены примерно наполовину, потеряв большую часть колоннады.
Это далеко не новое злодеяние джихадистов. До освобождения Пальмиры в марте 2016 года террористы смогли уничтожить несколько бесценных реликвий.
В июне 2015 года боевики снесли статую «Лев Аллат», сделанную из известнякового камня в начале I века н. э. Предположительно в июле ИГИЛ взорвало храм Баалшамин, построенный в 131 году н. э. 30 августа варвары заложили взрывчатку под храм Бэла (32 год н. э.), который был главной святыней древнего города. Осенью 2015 года были разрушены три погребальные башни и Триумфальная арка римского периода.
Как разрушали Пальмиру
Уничтожение наследия мировой культуры происходило в рамках объявленной идеологами террористов кампании по «очищению» от «языческих» памятников. Действительно исламисты не стали взрывать весь комплекс реликвий и продали часть экспонатов на чёрном рынке. Но, видимо, сейчас нравы в рядах ИГИЛ стали ещё более дикими, чем раньше.
Пальмира находилась в руках властей с марта по декабрь 2016 года. Россия успела разминировать территорию, где сосредоточены реликвии, в планах был старт реставрационных работ.
Однако в течение осени Пальмира подверглась серии масштабных атак ИГИЛ, линия фронта проходила слишком близко к городу и российских специалистов эвакуировали ещё до начала зимы.
За свою историю, которая насчитывает почти четыре тысячи лет, Пальмира неоднократно подвергалась разрушению. В VII веке город захватили арабы, разрушив храмы и построив на их месте крепость. В 1089 году город окончательно превратился в руины из-за сильного землетрясения. До XVIII века, когда Пальмира стала представлять научный интерес, некогда величественный город был деревушкой вблизи храма бога Бэла.
Несмотря на интерес мирового научного сообщества, Пальмиру регулярно грабили. Кощунственное отношение к памятникам архитектуры исчезло только во второй половине XX века. Территория древнего города была поставлена под охрану, а археологи начали реставрационные работы, в ходе которых была восстановлена часть реликвий. Все сооружения признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
По состоянию на март 2016 года 80% древних сооружений Пальмиры находились в нормальном состоянии. Такое чудо можно объяснить «избирательным варварством» террористов, уничтожавших только храмовые комплексы. Начавшееся разрушение «светских» сооружений (амфитеатра и тетракиониона) выглядит плевком в сторону всего цивилизованного мира.
«Под руководством американцев»
Этот разгул варварства стал возможен в силу множества причин.
По данным Минобороны РФ, в короткие сроки к концу ноября ИГИЛ получило подкрепление в 5 тыс. бойцов и сконцентрировало свои ресурсы. Джихадисты были переброшены из Дейр-эз-Зора, а также Ракки и Мосула, наступление на которые ведут подконтрольные США силы.
Москва уверена: Пентагон организовал боевые действия таким образом, что позволил террористам высвободить значительные резервы, несмотря на, казалось бы, реальную угрозу лишиться контроля над Раккой и Мосулом.
Дамаск в оценке произошедшей трагедии был жестче и напрямую обвинил Вашингтон в покровительстве ИГИЛ.
20 января на сайте государственного сирийского агентства SANA был опубликован текст интервью президента САР Башара Асада японскому телеканалу TBS. По словам сирийского лидера, террористы «смогли вернуть контроль над Пальмирой под руководством американцев, под наблюдением американских беспилотников; они пришли со стороны пустыни и захватили Пальмиру».
«Сегодня мы с вами говорим, а ИГИЛ атакует Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а американцы не сделали ничего, чтобы остановить ИГИЛ. Там так называемая международная коалиция по борьбе с терроризмом работает уже более полутора лет, и они ничего не достигли, потому что они несерьёзно относятся (к борьбе с ИГИЛ, — прим.ред.)», — заявил Асад.
Захват Пальмиры президент Сирии считает ярким примером отсутствия у США желания уничтожить террористический интернационал.
Результат «управляемого хаоса»
Военный эксперт Дмитрий Литовкин солидарен с позицией Асада. «Прежде всего, не нужно забывать, что США запятнали свою репутацию снабжением и обучением всевозможных бандформирований.
И потому я не удивляюсь подобным обвинениям. ИГИЛ — во многом продукт американской политики на Ближнем Востоке, следствие уничтожения государственности в Ираке, Ливии и попыток раскачать режим в Сирии», — сказал собеседник RT.
Литовкин считает, что США был выгоден захват Пальмиры. Расчёт был на то, как это событие отразится на имидже России и законной власти в САР — главных сил в борьбе с террористами.
«Сколько раз сообщалось о том, что боевики разрушали памятники и продолжат это делать, как только до них доберутся? Политика „управляемого хаоса“, которой руководствовался Барак Обама, и его желание ухудшить положение России в Сирии привели к ещё одной страшной трагедии для человечества», — отметил Литовкин.
«Пока сирийская армия воевала на западе страны, освобождая Алеппо и западные населённые пункты от террористов, у неё, естественно, не хватило сил, чтобы удержать Пальмиру. Однако важно отметить, что эта восточная часть Сирии находилась под контролем США и коалиции, они должны были отвечать за этот регион», — напомнил RT член Президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.
Эксперт обратил внимание на «подозрительную непоследовательность» военного командования США: «США нам говорили, что наносят воздушные удары, потом говорили, что ввели туда какой-то контингент. Когда Россия хотела бомбить этот регион, американцы предупредили, что там есть их люди. Москва попросила рассказать, где находятся их люди, чтобы мы не нанесли по ним удары. Американцы отказались давать координаты, и мало того — ещё и нанесли в это время удары по сирийской армии, и это совпало с наступлением ИГИЛ на Дейр-эз-Зор».
Степанян не сомневается, что большая часть подкрепления террористов, переброшенных под стены Пальмиры, вышла из Мосула, который якобы находился в блокаде:
«Из Мосула формирования ИГИЛ свободно могли перейти в Ракку и Дейр-эз-Зор. Могу предположить, что подконтрольные американцам бандформирования были как раз переброшены из Мосула в Ракку, оттуда в Дейр-эз-Зор, а дальше — в Пальмиру. Таким образом, вся ответственность этой авантюры лежит на США».
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Российские специалисты обезвредили более 26 тысяч взрывчатых веществ в Алеппо
Военнослужащие международного противоминного центра разминировали более двух тысяч гектаров в сирийском Алеппо.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
«За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов», — сообщили в департаменте.
Работу по разминированию районов Алеппо ведут военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
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Турецкие военные понесли большие потери в результате атаки ИГ
фото:El Confidencial
В результате атаки террористов «Исламского государства» на позиции турецких военных под Эль-Бабом погибли пять военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщил генштаб ВС Турции.
Сообщается, что атака была совершена в 13.40 пятницы с использованием заминированного автомобиля в районе Cуфлания около Эль-Баба. «Погибли пять наших военных и девять получили ранения. Раненые были немедленно отправлены в больницу», – передает РИА «Новости» заявление командования ВС Турции.
Напомним, Турция с 24 августа проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Сейчас ведутся бои против ИГ* в районе Эль-Баба. Город осажден турецкими силами.
Отметим, что на этой неделе российские и турецкие военные провели первую совместную операцию по нанесению авиаударов по позициям ИГ в районе Эль-Баба.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Жестокие бои в Дейр Зор: 100 авиаударов ВКС РФ и контрнаступление Армии Сирии (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+)
Сирийская армия при мощной поддержке ВКС России ведет контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор. В пятницу, 20 января, военные самолеты, артиллерия и пехотинцы начали атаковать позиции ИГИЛ к северу и к югу от военного аэродрома.
Политуправление САА публикует кадры боев в этом районе. На видео показана работа самоходной артиллерии, танков, гаубиц, РСЗО, ПТРК и наступление пехотинцев и легкой бронетехники.
Во главе с группой Хассема Республиканской гвардии, армейцы штурмовали район кладбища, расположенный между авиабазой и районом Панорама, здесь завязались многочасовые ожесточенные бои с боевиками, которые всеми силами пытаются удержать захваченные в ходе наступления территории.
Российские и сирийские военные самолеты наносили массированные авиаудары по местам скопления террористов и по пути снабжения ИГИЛ, ведущего в район Панорама.
По данным сирийских военкоров только с утра и до 16 часов авиация ВКС РФ нанесла более 50 ракетно-бомбовых ударов и продолжила свою работу до вечера, в общей сложности совершив около 100 авианалетов.
При авиационной поддержке бойцам элитного формирования Республиканской гвардии удалось освободить отбить несколько позиций на кладбище.
Кроме того, бойцы САА уничтожили двух террористов-смертников с поясами, начиненными взрывчаткой, которые пытались подорвать оборонительные позиции защитников города (см. фото).
Также сирийское телевидение показало сюжет, в котором женщины-ополченки взяли в руки оружие, чтобы не дать убийцам-игиловцам прорваться в окруженные ими, но удерживаемые правительственными силами районы города.
Мирным жителям раздали оружие в целях самообороны своих кварталов и домов на случай возможного прорыва бандгрупп ИГИЛ. Женщины и пожилые мужчины рассказали журналистам, что они и ранее просили армейцев дать им оружие и позволить помогать на переднем крае фронта, но солдаты не разрешали им этого делать из опасения за их жизни:
«Теперь же мы стоим плечом к плечу с солдатами САА и ни за что не дрогнем. Мы будем сражаться с ИГИЛ до последнего вздоха. И несмотря на голод и жажду, на все трудности и лишения, мы будем с Сирийской армией до самого конца. Они не одни — мы рядом с ними».
Авиабаза Дейр-эз-Зор все еще остается отрезанной от города и блокированной силами ИГИЛ, но правительственные войска добились устойчивого прогресса, приближая момент, когда им удастся вновь открыть путь, связывающий город и аэродром, питающий жителей, ведь именно на этот военный объект сбрасывают грузы с предметами первой необходимости транспортные самолеты ВКС РФ и ВВС САР.
Войска нацелены первым делом вернуть под контроль селение Джирая и кладбище Дейр-эз-Зор.
Обороной города руководит легендарный генерал Захреддин, он на фото с седой бородой и в черной куртке и светлом шлеме.
Читайте также: ВКС России наносят град ударов по ИГИЛ, а Армия Сирии контратакует в Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Белый дом: приоритетом новой администрации США станет уничтожение ИГ
Приоритетом новой администрации США станет уничтожение террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщается в изложении программы на сайте Белого дома.
«Победить ИГ и другие радикальные исламские террористические организации станет нашим главным приоритетом. Чтобы победить ИГ и уничтожить эти группировки, мы будем проводить агрессивные совместные и коалиционные военные операции», — говорится в документе.
Также отмечается, что администрация намерена работать с международными партнёрами, чтобы пресечь финансирование терроризма.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал программу новой администрации США.
В своей инаугурационной речи Трамп пообещал ликвидировать радикальный исламский терроризм.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Пушков заявил, что для уничтожения ИГ Трампу нужна Россия
Новому президенту США Дональду Трампу, назвавшему своим главным приоритетом уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и других странах) необходима поддержка именно России, а не Украины или Польши, отмечает сенатор Алексей Пушков.
«Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия — необходима», — написал сенатор в своем Twitter.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Аль-Баб. 20.01.2017
Под Аль-Бабом турецкая армия сегодня вновь понесла серьезные потери. В результате атаки шахид-мобилей было потеряно еще 2 танка Леопард-2.
По турецким официальным данным погибло 5 турецких солдат. По заявлениям "черных", погибло 15 турок и 20 подконтрольных туркам боевиков.
Вместе с тем. несмотря на серьезные потери, турки продолжают стягивать кольцо вокруг Кабайсина (город к западу от Аль-Баба). Пользуясь превосходством в силах они вытеснили боевиков Халифата в город и постепенно занимают прилегающие возвышенности, предлагая боевикам два сценария – оборонятся в Кабайсине будучи отрезанными от Аль-Баба или же отходить к Аль-Бабу, оставляя город без боя, как это было в случае с Дабиком.
Попутно, турецкая артиллерия продолжает обрабатывать позиции Халифата к западу и северо-западу от Аль-Баба, периодически обстреливая и сам город, давая поводы для боевиков раскручивать тему с гибелью гражданского населения.
Так же идет переброска дополнительных сил турецкой армии под Аль-Баб. За последнюю неделю рядом с городом объявился еще один танковый батальон, 2 артиллерийские батареи и различные части обеспечения. По неподтвержденным данным. провал декабрьского штурма привел к орг.выводам в отношении некоторых офицеров турецкой армии, которые отвечали за операции в районе Аль-Баба.Турецкий Генштаб на данном этапе стремится действовать более осторожно, избегая ошибок прошлого штурма.
Удары российской авиации, которая действует там совместно с турецкими самолетами, наносятся в основном к югу от Аль-Баба в районе Тадифа. Не исключено, что помогая туркам, ВКС таким образом готовят почву для продвижения частей САА к городу в рамках начавшегося наступления к северу от Кувейриса.
Заминированный автомобиль найденный в Джараблусе.
"Умеренная оппозция" в районе Аль-Баба.
23 января в Астане должны начаться переговоры, где будут и представили группировок боевиков, которые помогают туркам штурмовать Аль-Баб.
Вице-премьер Турции сегодня официально заявил, что Турция стала более прагматично смотреть на вещи и не требует ухода Башара Асада, который должен стать частью межсирийского урегулирования. Вот что животворящие внушения в Москве и Тегеране делают.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com