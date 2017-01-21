Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 января 2017

Боевики ИГИЛ разрушают памятники архитектуры, расположенные вблизи Пальмиры, которую сирийские войска оставили 11 декабря 2016 года.

Президент Сирии Башар Асад считает, что захват древнего города стал следствием американского пособничества ИГИЛ*. Военные эксперты не раз отмечали: контроль над Пальмирой был утрачен из-за переброски террористами своих ресурсов из Дейр-эз-Зора, Ракки и Мосула. Наступление на иракский Мосул, напомним, ведёт коалиция стран во главе с США.

О том, как объекты всемирного культурного наследия оказались принесены в жертву политическим интересам, — в материале RT.

По данным на вечер пятницы, боевики ИГИЛ разрушили часть античного амфитеатра в Пальмире, где в мае выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Также был повреждён тетракионион — четыре квадратных сооружения с колоннадой. Постройка обозначала статус города как перекрёстка важнейших торговых путей.

Читайте также: ВАЖНО: В Пальмире террористы ИГИЛ уничтожили фасад знаменитого римского амфитеатра — кадры со спутника (+ФОТО)

Оценить величину ущерба, причинённого памятникам архитектуры, пока невозможно из-за скупых сведений на этот счёт. У экспертов существует надежда, что столь массивные сооружения не были сильно повреждены и их в итоге удастся восстановить.

На распространившихся в Сети снимках со спутников видно, что тетракионион и амфитеатр разрушены примерно наполовину, потеряв большую часть колоннады.

Это далеко не новое злодеяние джихадистов. До освобождения Пальмиры в марте 2016 года террористы смогли уничтожить несколько бесценных реликвий.

В июне 2015 года боевики снесли статую «Лев Аллат», сделанную из известнякового камня в начале I века н. э. Предположительно в июле ИГИЛ взорвало храм Баалшамин, построенный в 131 году н. э. 30 августа варвары заложили взрывчатку под храм Бэла (32 год н. э.), который был главной святыней древнего города. Осенью 2015 года были разрушены три погребальные башни и Триумфальная арка римского периода.

Как разрушали Пальмиру

Уничтожение наследия мировой культуры происходило в рамках объявленной идеологами террористов кампании по «очищению» от «языческих» памятников. Действительно исламисты не стали взрывать весь комплекс реликвий и продали часть экспонатов на чёрном рынке. Но, видимо, сейчас нравы в рядах ИГИЛ стали ещё более дикими, чем раньше.

Пальмира находилась в руках властей с марта по декабрь 2016 года. Россия успела разминировать территорию, где сосредоточены реликвии, в планах был старт реставрационных работ.

Однако в течение осени Пальмира подверглась серии масштабных атак ИГИЛ, линия фронта проходила слишком близко к городу и российских специалистов эвакуировали ещё до начала зимы.

За свою историю, которая насчитывает почти четыре тысячи лет, Пальмира неоднократно подвергалась разрушению. В VII веке город захватили арабы, разрушив храмы и построив на их месте крепость. В 1089 году город окончательно превратился в руины из-за сильного землетрясения. До XVIII века, когда Пальмира стала представлять научный интерес, некогда величественный город был деревушкой вблизи храма бога Бэла.

Несмотря на интерес мирового научного сообщества, Пальмиру регулярно грабили. Кощунственное отношение к памятникам архитектуры исчезло только во второй половине XX века. Территория древнего города была поставлена под охрану, а археологи начали реставрационные работы, в ходе которых была восстановлена часть реликвий. Все сооружения признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

По состоянию на март 2016 года 80% древних сооружений Пальмиры находились в нормальном состоянии. Такое чудо можно объяснить «избирательным варварством» террористов, уничтожавших только храмовые комплексы. Начавшееся разрушение «светских» сооружений (амфитеатра и тетракиониона) выглядит плевком в сторону всего цивилизованного мира.

«Под руководством американцев»

Этот разгул варварства стал возможен в силу множества причин.

По данным Минобороны РФ, в короткие сроки к концу ноября ИГИЛ получило подкрепление в 5 тыс. бойцов и сконцентрировало свои ресурсы. Джихадисты были переброшены из Дейр-эз-Зора, а также Ракки и Мосула, наступление на которые ведут подконтрольные США силы.

Москва уверена: Пентагон организовал боевые действия таким образом, что позволил террористам высвободить значительные резервы, несмотря на, казалось бы, реальную угрозу лишиться контроля над Раккой и Мосулом.

Дамаск в оценке произошедшей трагедии был жестче и напрямую обвинил Вашингтон в покровительстве ИГИЛ.

20 января на сайте государственного сирийского агентства SANA был опубликован текст интервью президента САР Башара Асада японскому телеканалу TBS. По словам сирийского лидера, террористы «смогли вернуть контроль над Пальмирой под руководством американцев, под наблюдением американских беспилотников; они пришли со стороны пустыни и захватили Пальмиру».

«Сегодня мы с вами говорим, а ИГИЛ атакует Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а американцы не сделали ничего, чтобы остановить ИГИЛ. Там так называемая международная коалиция по борьбе с терроризмом работает уже более полутора лет, и они ничего не достигли, потому что они несерьёзно относятся (к борьбе с ИГИЛ, — прим.ред.)», — заявил Асад.

Захват Пальмиры президент Сирии считает ярким примером отсутствия у США желания уничтожить террористический интернационал.

Результат «управляемого хаоса»

Военный эксперт Дмитрий Литовкин солидарен с позицией Асада. «Прежде всего, не нужно забывать, что США запятнали свою репутацию снабжением и обучением всевозможных бандформирований.

И потому я не удивляюсь подобным обвинениям. ИГИЛ — во многом продукт американской политики на Ближнем Востоке, следствие уничтожения государственности в Ираке, Ливии и попыток раскачать режим в Сирии», — сказал собеседник RT.

Литовкин считает, что США был выгоден захват Пальмиры. Расчёт был на то, как это событие отразится на имидже России и законной власти в САР — главных сил в борьбе с террористами.

«Сколько раз сообщалось о том, что боевики разрушали памятники и продолжат это делать, как только до них доберутся? Политика „управляемого хаоса“, которой руководствовался Барак Обама, и его желание ухудшить положение России в Сирии привели к ещё одной страшной трагедии для человечества», — отметил Литовкин.

«Пока сирийская армия воевала на западе страны, освобождая Алеппо и западные населённые пункты от террористов, у неё, естественно, не хватило сил, чтобы удержать Пальмиру. Однако важно отметить, что эта восточная часть Сирии находилась под контролем США и коалиции, они должны были отвечать за этот регион», — напомнил RT член Президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

Эксперт обратил внимание на «подозрительную непоследовательность» военного командования США: «США нам говорили, что наносят воздушные удары, потом говорили, что ввели туда какой-то контингент. Когда Россия хотела бомбить этот регион, американцы предупредили, что там есть их люди. Москва попросила рассказать, где находятся их люди, чтобы мы не нанесли по ним удары. Американцы отказались давать координаты, и мало того — ещё и нанесли в это время удары по сирийской армии, и это совпало с наступлением ИГИЛ на Дейр-эз-Зор».

Степанян не сомневается, что большая часть подкрепления террористов, переброшенных под стены Пальмиры, вышла из Мосула, который якобы находился в блокаде:

«Из Мосула формирования ИГИЛ свободно могли перейти в Ракку и Дейр-эз-Зор. Могу предположить, что подконтрольные американцам бандформирования были как раз переброшены из Мосула в Ракку, оттуда в Дейр-эз-Зор, а дальше — в Пальмиру. Таким образом, вся ответственность этой авантюры лежит на США».

* Запрещенная в РФ террористическая организация