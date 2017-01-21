Псевдоискусство как технология расчеловечивания

Недавно всё информационное пространство потрясла история о девушках-садистках из Хабаровска (если я ничего не путаю), которые обвиняются сегодня в жестоком обращении с животными. Они брали животных как якобы желающие их приютить хозяева, а потом зверским образом мучили и убивали, при этом снимая происходящее на фото и видео.

Вообще, есть очень много тем, о которых надо написать, а времени катастрофически не хватает. В отличие от разных «выдающихся мыслителей современности», мне не платят за написание материалов, поэтому пишу я их в свободное от работы время. При этом вопрос продвижения блога вообще не является темой моей профессиональной компетенции, поэтому решается сугубо «автоматически» за счёт сарафанного радио. В этом есть и плюсы, и минусы. Один из плюсов в том, что достаточно активное продвижение блога есть объективная оценка качества его содержания. Главный минус в том, что информация распространяется достаточно медленно, и не является достоянием широкого круга лиц.

Тема технологий воздействия на общество очень обширна, и мы будем к ней постоянно обращаться. Сегодня очередной материал на данную тему.

В одном из последних материалов ( статья «Как вешается лапша на уши» ) мы затронули тему технологий воздействия на человеческое общество и бесструктурного управления человеческим обществом. Подчеркиваю, что речь идёт отнюдь не о каком-то государстве, а именно об обществе, потому что эти технологии отнюдь не предназначены для какого-то конкретного государства, их целевая аудитория – это общество. А государству в этом подходе отводится вообще роль статиста. Государства рождаются и умирают (например, Российская империя, СССР), а общество – остаётся.

«Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!». (План отнюдь не Аллена Даллеса)

Для нормального человека подобные вещи выглядят исключительно как дикость, но раз уж это случилось, с этим необходимо разобраться. Более того, есть большие основания полагать, что сегодня такие люди отнюдь не являются каким-то из ряда вон выходящим случаем, и что на самом деле их гораздо больше, просто не обо всех мы знаем, и не всех привлекли к ответственности.

КАК ВСЕГДА, РАЗБИРАТЬСЯ МЫ БУДЕМ С ПОЗИЦИИ МЕТОДОЛОГИИ процесса.

Прежде всего, считаю необходимым заметить следующее.

Лично я далёк от мысли, что эти девушки являются психически ненормальными. Нет, они вполне отдавали себе отчёт, что они делают, и что это является преступлением не только с точки зрения юридических норм, но и с точки зрения неких высших законов. В противном случае они не прятали бы своих лиц, и не пытались бы скрыться после выявления их личностей.

Нет, они точно знали, что они делают, но тем не менее, делали это. И делали они это потому, что получали от этого безусловное удовольствие.

На какое наказание они «натворили» своих дел, пусть разбирается следствие. А мы разберемся с тем, откуда вообще берутся такие люди, и проявление каких процессов мы наблюдаем.

Я думаю, что у многих в памяти всплыли различные примеры из кинематографа, где различные садисты мучают и (или) убивают животных и людей. Я не большой знаток кино, но что-то не припомню подобных фильмов производства СССР. А вот западных фильмов припомнить могу. И в частности, уже достаточно давний фильм «Основной инстинкт», где снялись несколько вполне себе «кассовых» актёров, в частности, Шерон Стоун и Майкл Дуглас. Если помните, героиня фильма убивает людей, причём, начала она со своих родителей ещё в детстве, которых она убила просто из… ЛЮБОПЫТСТВА. Понимаете? Просто из любопытства – посмотреть, что из этого будет. А попутно она пишет романы по сценариям своих убийств, и выставляет это как алиби – мол, зачем она будет делать то, что сама же и описывает в своих произведениях, которые издаются достаточно большими тиражами?

Я не псевдоспециалист по псевдо-психологии или каким-то другим наукам. Я – технолог. А поэтому давайте без лишних соплей, сантиментов и прочих «научных теорий» просто и чётко разберемся в этой кухне.

Итак, первый главный вопрос:

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЧЕЛОВЕК, СПОСОБНЫЙ НА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ (как героиня фильма «Основной инстинкт», как указанные выше девушки-живодёрки)?

Ответ, в общем-то, не сложен. Такой человек должен быть:

1) Безнравственным (то есть лишённым понимания и проживания безусловных ценностей, таких, например, как жизнь другого человека, жизнь беззащитного животного)

2) Эгоцентричным (всё вокруг создано для удовлетворения его потребностей, желаний, извращённых фантазий)

3) Не закомплексованным («свободным», с активным отстаиванием своего права на воплощение в жизни любых своих замыслов и фантазий)

Соответствие всем трём указанным характеристикам гарантирует появление подобных «человеко-монстров», которые не имеют никаких нравственных устоев, но зато имеют извращенные мысли и желание реализовывать их в жизни. И что важно – полагают, что имеют на это право.

Дальше, как Вы, уважаемый читатель, понимаете, дело голой техники. Надо просто обеспечить условия, в которых выращиваются такие люди, и они обязательно появятся, это просто дело времени.

Тут возникает второй главный вопрос:

А С ПОМОЩЬЮ КАКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ УСЛОВИЯ?

Ответ и здесь не сложен. Условия, в которых растёт человек, называются общим словом «воспитание» и «воспитательная среда» (образовательная среда – это частный случай воспитательной среды, её составная часть).

Посредством чего образовывается и воспитывается человек? Посредством того, с чем он сталкивается в окружающей жизни, и на что тратит своё время. А на что тратит время в основном ребёнок? Если им не занимаются родители (а родителям некогда заниматься ребенком – они поставлены в условия необходимости зарабатывания денег, и поэтому трудятся с утра до вечера, а в выходные дни «приходят в себя» для следующей недели), то им занимаются другие «воспитатели». А кто они? А вот они:

1) Телевидение (молодежные программы, сериалы, фильмы, различные шоу)

2) Реклама (это надо выделить в отдельную категорию)

3) Молодежные тусовки (компании возникают по интересам, а интересы опять же либо какие-то телевизионные программы; либо различные концерты рок-музыки или другой «продвинутой» с точки зрения молодежи музыки; либо какие-то другие, например, всякие «праздники» типа «хэллоуина», где участники вполне осознанно готовятся и выступают в роли различных адских персонажей, покупают соответствующие костюмы, в частности)

4) Компьютерные игры

5) Социальные сети

6) Ночные клубы (соответствующая бьющая по мозгам музыка, алкоголь, курение, культивирование общей атмосферы безвкусицы, животного поведения и привыкания к наркотикам, которыми, замечу, являются и алкоголь и никотин)

7) Ориентированная на социально активную часть населения, то есть именно на молодёжь индустрия псевдоискусства, в частности псевдо-музыки, псевдо-изобразительного искусства, псевдо-литературы.

Все перечисленные факторы можно разбирать много и подробно. Я лишь очень кратко, буквально, «крупными мазками» обозначу основные точки.

Человек в основном формируется в детском возрасте, причем в первые годы. С каждым последующим годом изменения требуют всё более серьёзных усилий. После 20 лет человек уже практически не способен измениться (только в серьёзнейших обстоятельствах, только с помощью больших личных усилий, практически всегда для этого необходимы и это сопровождают колоссальные потрясения в жизни человека).

Если присмотреться к среде, в которой формируется ребенок и подросток, то можно заметить, что из неё по странному совпадению удалены практически все источники, которые способны его воспитать нравственным человеком и напротив, эта среда буквально напичкана источниками, активно взращивающими безнравственность, распущенность, извращённость и вседозволенность.

Семью, в частности, родителей, кстати, из процесса воспитания всячески собираются убрать, для этого существует институт ювенальной юстиции, которая призвана бдительно следить за тем, чтобы родители не вмешивались в процесс расчеловечивания собственного ребёнка.

Можно без всяких натяжек сказать, что ювенальная юстиция – это узаконенная преступная система, целью которой является блокирование семьи и родителей в процессе воспитания безнравственного нового поколения.

Как гласит пословица, свято место пусто не бывает. А это значит, что для того, чтобы вырастить человека безнравственного, мало оградить его от настоящих ценностей, необходимо осуществить подмену реальных ценностей фальшивыми (безнравственными) ценностями.

Систему ценностей задаёт прежде всего культурная среда. Поэтому для создания у детей и подростков фальшивых ценностей необходима фальшивая псевдо-культурная среда.

И такая среда активно создается. В частности:

1) вместо настоящей (классической) музыки молодёжи активно навязывается псевдо-музыка (поп, тяжёлый и прочий рок, металл, рэп и так далее).

2) вместо настоящей (классической) литературы активно навязывается псевдо-литература (бульварная, детективы, так называемые «бестселлеры», эротика и прочее)

3) вместо настоящего изобразительного искусства активно навязывается псевдо-изобразительное искусство (различный авангардизм, кубизм и прочий бред).

Всё это подается как «модное» и «современное». Ребенку (подростку) внушается мысль, что если он «в тренде» (то есть чем-то таким увлекается, изучает, слушает), то он «влился», он «современный», он «в теме», он «полноценный».



Если же он этим не интересуется, то он «отсталый», он «лох» и так далее. Ребёнок, конечно же, не хочет быть ни «лохом», ни «отсталым», и поэтому начинает потреблять всю эту грязь, которая и формирует его систему безнравственных ценностей, в которой нет ничего настоящего, прекрасного, возвышенного. Напротив, она вся пропитана фальшью и безвкусицей.



Когда же родители пытаются (если пытаются) этому воспрепятствовать, то их тут же бьёт по рукам упомянутая выше ювенальная юстиция, которая может в любой момент просто забрать детей из семьи. Ну или как минимум оштрафовать, чтобы не повадно было мешать воспитанию из их ребенка бесчеловечного монстра.

Внедрение в сознание ребенка такой псевдо-культуры имеет двойной результат.

Во-первых, ребенка вполне целенаправленно и системно делают безнравственным существом.

Во-вторых, так как глубоко подсознательно ребёнок понимает, что настоящее, а что фальшивое, то принятие ложных ценностей как якобы настоящих автоматически формирует у него двуличность (лицемерие) как норму поведения.

Индустрия потребления и навязчивая реклама способствуют культу эгоцентризма и ориентации на удовлетворение своих потребностей, а индустрия кино, псевдо-литературы, компьютерных игр и прочих подобных вещей подскажут массу образцов извращенных потребностей, которые можно (и нужно) удовлетворять.

Общество сверстников, также подверженных воздействию этих же источников, заставит принять всё это как норму поведения, чтобы ребёнок не оказался «белой вороной» без друзей и подруг (а оказаться в одиночестве ни один ребёнок не хочет).

Употребление алкоголя и никотина (спиртные напитки, сигареты) закрепляет результат, так как любой наркотик в первую очередь ломает волю человека, а значит, делает его неспособным измениться.

Так и происходит превращение ребёнка в расчеловеченного монстра.

Согласованная работа всех указанных факторов, включая институт ювенальной юстиции, закрепленный на законодательном уровне, чётко показывает что это отнюдь не «случайно» сложившийся механизм, а результат вполне целенаправленной политики, проводимой даже не на государственном – на НАДгосударственном уровне, где государству отведена роль статиста. В крайнем случае если государство мешается (как тот же СССР, в котором процесс образования и воспитания стремились сделать иным), можно просто сменить одно государство на другое. Для этого есть свои технологии (оранжевых революций, что и было сделано в СССР в 1991 году).

Теперь подробнее рассмотрим вопрос искусства и псевдоискусства.

Сознанию человека сегодня в обществе навязывается мысль, что искусство – это такое очень «субъективное» понятие, которое каждый может понимать по-разному, и каждый при этом «прав».

На самом деле это прямое враньё, и его целью как раз и является сначала втащить в поле искусства ложные образцы, а затем осуществить полноценную подмену, вытеснив настоящие образцы и заменив их ложными.

Для этого нужны деньги? Конечно. Поэтому те, кто проводит эту политику, владеют деньгами. А откуда у них деньги? Ответ не сложен – из нашего с вами кармана. Все те деньги, которые нам недодали за нашу работу (из-за чего мы работаем как папы Карло, так что времени и сил ни на что другое уже не остается), а также которые мы потратили на покупку товаров по заведомо завышенным ценам, а также которые мы заплатили в виде банковских процентов – идут на много разных целей, в частности, на создание индустрии псевдо-искусства.

ЕСТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ КРИТЕРИЙ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО

Настоящее искусство – это то, что способствует повышению нравственного уровня человека, его чистоты, а нравственность и чистота – это не какие-то абстрактные понятия. Нравственность – это соответствие системы взглядов человека, мировоззрения человека высшим вселенским законам, которые существуют объективно, как данность. Уровень нравственности определяется уровнем соответствия. Чистота человека – это его свобода от различного рода загрязнений (разного хлама, которого полным-полно в жизни).



Взять тот же телевизор. Чистый, свободный человек может посмотреть и телевизор, но он не зависит от него, не привязан к нему. У него не случится наркотической ломки или синдрома если телевизор выключить. Чистый и свободный по-настоящему человек всегда может остановиться и трезво и не предвзято посмотреть на происходящее со стороны.

Искусство предназначено для того, чтобы повышать уровень нравственности человека, чтобы дать ему способность (навык) такой остановки и отстранённого, не привязанного взгляда. Если творение этому отвечает – это искусство. Если не отвечает – это псевдоискусство, которое искусством не является.

Спокойный беспристрастный взгляд однозначно свидетельствует, например, что творчество таких людей, как Малевич, Пикассо, Дали и другие им подобные (в живописи) искусством не является. Это классические примеры псевдоискусства. Никого не должны вводить в заблуждение большие деньги, вложенные в картины этих авторов. Якобы раз за них столько дают, то это шедевры. Это как раз классический пример искусственного возвеличивания псевдоискусства.

Точно также как большие деньги, выделяемые на шоу-бизнес, чтобы создать псевдо-певцов вместо настоящих, когда просто за счёт определённой вложенной суммы денег можно сделать «звезду» (якобы-звезду) из самой большой бездарности. Причём, опять же, это всё будет оплачено из кармана простых людей в конечном счёте (за счет продажи билетов на концерты этих бездарностей, за счет продажи их аудио и видео продукции, за счет продажи светских журналов, книг и прочего).

Примеров якобы-звезд шоу-бизнеса, музыки, да и литературы – не вижу смысла приводить ввиду их бесчисленного ряда. Здесь не просто отдельные исполнители, здесь (как и в случае и тем же авангардизмом или кубизмом) целые области, целые музыкальные стили (попса, рок, рэп, хаус, металл, далее везде). Из имён можно разве что добавить Дарью Донцову, чей вклад в русскую литературу можно оценить разве что в килограммах написанного ею (и другими подобными якобы-писателями).

В таких условиях было бы удивительно, если бы подобные представители молодежи (как те живодёрки их Хабаровска) не начали появляться. Удивительно другое, что таких людей пока ещё меньшинство, но если не начать принимать соответствующие меры, скоро их количество начнёт резко увеличиваться.

Бытует мнение, что фраза, приведённая в эпиграфе к материалу, принадлежит Аллену Даллесу, который был разработчиком плана по развалу СССР, уничтожению его населения и «безвоенного» захвата территорий бывшего СССР. Это недоразумение. Даже беглый взгляд на другие страны показывает, что подобные технологии давно запущены и в других странах, это именно НАДгосударственные технологии, предназначенные для внедрения в самые разные государства и общества.

И та же Европа, которая сегодня объективно стоит на пороге уничтожения, куда больше, чем наша страна прогнила изнутри в результате внедрения этих технологий. Более того, именно вследствие результата их внедрения она пришла к такому состоянию, когда её уничтожение есть совершенно реальная угроза.

Чтобы избежать подобной участи, необходимо централизованное на уровне государства, а также повсеместное противодействие подобным технологиям.

В качестве первоочередных мер можно отметить следующие:

1) Ликвидация узаконенной преступности под названием «ювенальная юстиция» (во всех её названиях). Признание безусловного приоритета семьи и родителей в вопросах воспитания детей, недопустимости насильственного вмешательства в процесс воспитания в семье, иначе как в случаях причинения ребенку увечья или подобных. Нельзя здесь учитывать аргумент «в благих интересах» – куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями, надеюсь, читатели помнят. Ну, если кто не помнит – Яндекс в помощь.

2) Должен быть принят Федеральный закон «О культурном наследии России», куда должны быть отобраны все образцы настоящего искусства – классическая литература, живопись, музыка, кино, мультипликация и другие области искусства.



Все эти образцы должны быть доступны всем гражданам России на свободной основе (бесплатно, то есть за государственный счет, либо без взимания дополнительной платы сверх себестоимости производства в случае частной инициативы) и иметь приоритетный показ на центральных каналах телевидения, приоритетное (обязательное) издательство тиражей книг, дисков и других форм распространения. Также этот закон должен устанавливать подобный приоритет классического зарубежного искусства.

3) В закон о рекламе должна быть введена обязательная цензура, целью которой должен быть нравственный контроль рекламы. Реклама, содержащая запрещённые приёмы (различные сексуальные подтексты, призывы к чему-то на почве манипулирования самооценкой типа «вливайся», «ты достоин», «поколение Next» и прочие) должна блокироваться на уровне такого контроля.

4) В бюджете России должны быть заложены средства на развитие настоящего подлинного искусства и на воспитательную разъяснительную работу по развенчанию псевдоискусства. В школе должен быть введен в обязательном порядке такой предмет. Либо это должно быть в рамках программы по ОБЖ.

5) Должна быть восстановлена воспитательная роль школы (при сохранении воспитательного приоритета семьи, как сказано выше в пункте 1). На школу должна быть возложена ответственность за определенные результаты в плане воспитания нравственного и патриотичного поколения.

6) Ночные клубы должны быть признаны общественными местами, в которых запрещены на этом основании употребление спиртных напитков, сигарет и других табачных изделий.

7) Производители псевдоискусства должны быть обложены большим (от слова «неподъемным») налогом, деньги от которого должны идти в частности на государственную программу подлинного воспитания и поддержки подлинного искусства.



Хочешь производить «шоу-бизнес»? Нет проблем, только на каждый один вложенный рубль ты должен отчислить два рубля (вдвое больше) в бюджет на поддержку настоящего искусства, которые пойдут в музыкальные школы, в консерватории и другие учреждения. Тогда желающих производить эту мерзость будет минимум. А настоящее искусство, напротив, начнёт расцветать.

8) В уголовный кодекс РФ должна быть введена статья для тех, кто будет в различном виде делать попытки называть псевдоискусство искусством. Наказание должно быть в виде штрафа, а также определённого количества часов принудительных работ по уборке нашей страны от мусора. У нас дворников всегда не хватает. Написал статью, что Малевич или Пикассо – это настоящие художники – изволь три месяца отработать дворником на полной ставке (40 часов в неделю). И за зарплату дворника. Нет проблем. Хоть обпишись.

А все родители должны наконец-то осознать, что нельзя отдавать ребенка на произвол действующей «воспитательной» среды, потому что её задачей является сделать из вашего ребенка бесчеловечного монстра. И это не какая-то придумка или озабоченность, а суровая реальность нашего времени.

Вместе – победим!

Павел Котельников