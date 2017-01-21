О Николае Старикове: недоговорки как и ложь дезинформируют общество

18 января 2017 года город Мурманск посетил с рабочим визитом писатель Николай Стариков, лидер партии "ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО". В помещении книжного магазина "Глобус" была организована его встреча с кругом читателей и поклонников. И я там был... из любопытства. Делюсь впечатлением.

Общаясь с народом, Николай Стариков затронул тему — угроза глобализации мира и сказал о необходимости возвращения в российские паспорта графы "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ".

Моё, Антона Благина, личное мнение: Николай Стариков показал себя как превосходный оратор и как человек, обладающий широчайшей эрудицией. С точки зрения логики всё, что в течение полутора часов он рассказывал собравшимся, было безупречно. Правда, безупречно, если не знать, как на самом деле развивалась история человечества вообще и история России в частности.

А вот если знать правду, то Н.Стариков как политик и писатель вызывает много вопросов. Он не просветитель — однозначно.

Что я имею ввиду?

Давайте вникнем в то, что Николай Стариков всем рассказывает:

"Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу, которой им будет легче управлять. Поэтому, с точки зрения интересов глобализаторов, должны быть ликвидированы все, любые отличия одного человека от другого, люди должны лишиться всех общностей. Семья, вероисповедание, даже пол – всё это подлежит стиранию и ликвидации.

Что опаснее всего для планов глобализации?

Сохранение национальности, сохранение национальных отличий, которые зафиксированы в культуре, истории, сказках и преданиях, национальной одежде, и даже во внешнем виде. Поэтому для успешной глобализации национальность должна быть уничтожена, стёрта в первую очередь. Именно по этой причине графа национальность и исчезла из паспортов граждан РФ, наряду с её исчезновением из паспортов других государств.

Процесс глобализации грозит исчезновением человечеству в том виде, в котором мы его знаем. Тут нельзя остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты — против них. Но, в любом случае, ты должен понимать, что единственное средство свернуть шею глобализации, остановить её – это сохранение национальных государств. Сильных и суверенных. Два таких государства сегодня остановили глобализацию: это Россия и Китай.

Россия – это многонациональное государство, которое выступает против глобализации. А раз так – в паспортах граждан многонациональной России должна появиться графа «национальность». Любой, кто выступает против этого, понимает он это или нет, играет на руку глобализаторам и мировым банкирам, которые хотят не просто погрузить все народы в долговую кабалу, они хотят, чтобы народов не было, а были отдельные особи…" Nstarikov.ru

Итак, что меня удивило в творчестве Николая Старикова, так это то, что автор нескольких десятков книг по истории России, который вроде как стремится войти в плеяду просветителей русского народа, нигде не касается "еврейского вопроса"! Один-в-один, как в приведенном выше тексте.

По его рассказам получается, что миру и России угрожают какие-то безликие "глобалисты" и какие-то безликие "мировые банкиры"! А ведь на этот счёт ещё в позапрошлом веке очень ясно сказал французский писатель Эдуард Дрюмон:

Получается, если Николай Стариков умышленно обходит в своих книгах и публичных выступления этот самый "еврейский вопрос", то все его труды с недоговорками по еврейству — "кошачья похлёбка"?!

По большому счёту, можно и так сказать!

И вот почему. Простой пример. Берём конкретику из того, что написал Стариков: "Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу, которой им будет легче управлять..."

По сути всё безупречно и верно написано! Именно этого они сейчас и добиваются. Но кто эти "мировые банкиры", и как вообще возникла мировая банковская система, которая периодически создаёт всем народам земли мировые кризисы?

Простой ведь вопрос! Значит и ответ на него тоже должен быть простым, со ссылкой на факты! А факты таковы...

"Мировые банкиры" — это библейские Иудеи, упомянутые многажды в христианской "святом писании"! И путь их начался с обложения вновь образованного в 1312 году до новой эры еврейского народа 10% налогом на всё, чем евреи владели, и что добывали. Этот 10% налог вошёл в историю под названием "десятина". Кстати, евреи и сегодня платят его своим "религиозным боссам", потому что его никто не отменял.

Теперь представьте себе, что на земле живёт несколько миллионов евреев, и все они платят "десятину", а религиозно-политическое руководство евреев — это несколько десятков тысяч так называемых Иудеев с большой буквы, и к ним стекается десятая часть всего, чем владеют эти миллионы евреев! Что им надо было делать, этим боссам, с этими огромными финансовыми потоками, которые всё время увеличивались по мере возрастания численности евреев?! Причём своего государства у них не было до 1948 года!

Иудеи придумали давать деньги другим народам в рос под проценты! Причём на проценты накручивались ещё проценты. Это называлось "сложными процентами". Финансовая математика была не сильно мудрёная, но мало кто из неевреев вникал в неё до того, как брал у ростовщиков деньги. А потом большинство разорялось! Ведь возвращать приходилось не на проценты больше, а уже в разы больше того, чем человек брал денег в заём!

Именно по той причине, что придуманное Иудеями ростовщичество было а-социальным изобретением, оно творило несправедливость и разоряло в чистую многие тысячи и тысячи людей в самых разных странах, пророк Мухаммед, когда пришло время ему основать ислам, объявил иудейское ростовщичество богопротивным делом, буквально злодейством. О чём в Коране имеется вот такая уникальность запись (Сура 4):

Как библейские Иудеи, создатели всемирной банковской системы, пришли к идее золотого денежного эквивалента тоже нетрудно понять.

Золото стало "богом евреев" ещё во времена священника Аарона, брата Моисея: "И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!" (Исх. 32: 4-6).

Чтобы читатель мог увидеть историческую связь между свидетельством пророка Мухаммеда относительно ростовщиков-иудеев, и реальной жизнью европейских народов, приведу во свидетельство слова выдающегося гуманиста Эразма Роттердамского (1466 – 1536 гг.): «Что за грабёж и сдирание шкуры, творимые жидами над бедными, которые дольше не могут этого переносить! Помилуй их Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в маленьких деревнях и если одалживают пять форинтов, то требуют залог в шесть раз больше. С процентов они взымают проценты и со всего этого ещё раз проценты, так что бедняк теряет всё, что он имел. Всё это превосходит все меры и далее терпеть это невозможно». Источник.

Уже даже два эти факта показывают, что для иудеев, стабильно собиравших с евреев "десятину" со всего ими неправедно добытого, ростовщичество было буквально "вторжением без оружия" на вражескую территорию. Разумеется, Иудеи с большой буквы сами жили где хотели (их любимые места проживания — Швейцария, Англия, территория современной Германии, которая с 1512 по 1806 годы входила в состав "Священной Римской империи германской нации"), а вот "вторжение без оружия" осуществляла на вражеские территории многочисленная армия подвластных им евреев, которые должны были по указанию своего религиозно-политического руководства безжалостно разорять коренные народы через ростовщичество и через их алкоголизацию — через систему многочисленных "шинков", питейных заведений.

Разумеется, такая хищническая жизнь евреев рано или поздно становилась очевидной, она вызывала соответствующую реакцию со стороны тех народов, среди которых евреи жили и которых они разоряли, и спаивали, и развращали. Поэтому нет ничего удивительного в том, что евреев регулярно изгоняли отовсюду, где они успевали проявить свою подлую хищную сущность.

НЕПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИЗГНАНИЯ ЕВРЕЕВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Нееврейские народы не просто пассивно наблюдали за пре­ступлениями иудеев, а боролись с еврейской мафией как мог­ли.

За всевозможные преступления (убийства, ограбления, поджоги, отравления, обманы, махинации, ритуальные убий­ства детей и т.д.) евреев изгоняли из разных стран мира. А именно:

- 19 г. - из Рима римским императором Тиберием (42 г. до н.э. - 37 г. н.э);

- из римских провинций кесарем Константином I (285 -337);

- в начале VII века из Аравии пророком Магометом (570 - 632);

- 629 - из Франкского королевства Дагобертом;

- 875 - из Сенса;

- 1080 г. - первое изгнание из Франции;

- 1099 - из Иерусалима крестоносцами;

- 1113 г. из Руси Владимиром Мономахом (1053 - 1125), который объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тай­но войдут, то вольно их убивать и грабить»;

- 1171 г. из Италии;

- из Франции Филиппом II Августом (1165 - 1223);

- 1287 г. из Берна (Швейцария);

- 1290 г. из Англии английским королём Эдуардом I Длин­ноногим (1239 - 1307);

- 1307 г. из Франции Филиппом IV Красивым (1268 -1314);

- 1391 г. из Франции Карлом VI (1368 - 1422);

- 1407 г. из Кракова (Польша);

- 1492 г. из Испании Изабеллой I и Фердинандом V;

- 1493 г. с острова Сицилия Фердинандом V;

- 1495 г. из Флоренции;

- 1497 г. из Португалии королём Мануэлом I (1469 - 1521);

- 1541 г. из Австрии;

- 1580 г. из Новгорода Иоанном Грозным (1530 - 1584);

- 1591 г. очередное из Франции;

- 1629 г. из Испании и Португалии Филиппом IV;

- 1634 г. из Цюриха (Швейцария);

- 1727 г. из России императрицей Екатериной I (1684 -1727).

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Этот список хорошо дополняет речь Наполеона Бонапарта в Сенате Франции, сказанная в 1806 году:

«Евреи – главные возмутители в современном мире. Они стервятники человечества. Зло в них исходит не от отдельных личностей, но от коренной природы сего народа. Деятельность еврейской нации со времён Моисея, в силу её предрасположенности, заключалась в ростовщичестве и вымогательстве. Французское правительство не может равнодушно смотреть на то, как низкая, опустившаяся, способная на всякие преступления нация захватывает в своё исключительное владение обе прекрасные провинции старого Эльзаса! Целые сёла обобраны евреями, они снова ввели рабство. Это настоящие стаи воронов! Это черви и саранча, опустошающие Францию! Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему, кроме торговли подержанным добром. Я был вынужден провозгласить законы против них за их ростовщичество и крестьяне Эльзаса передали мне свои благодарности. Философскими учениями не изменишь их жидовского характера, для них нужны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ законы. К евреям относятся с отвращением, но надо признать, что они действительно отвратительны! Их презирают, но ведь они и достойны презрения!» (Наполеон Бонапарт, 7 мая 1806 года, фрагмент речи в Сенате).

А кто сегодня не знает, как во времена Наполеона Бонапарта обогатил себя, а заодно и библейских Иудеев выплатой "десятины", еврейский клан Ротшильдов?!

Об этом короткий рассказ: "ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА УДАЁТСЯ ОБМАНУТЬ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ!"

"Это было в 1815 году, когда после триумфального возвращения Наполеона, так называемых «ста дней», фондовые биржи ждали исхода решающей битвы при Ватерлоо. Ждали его и братья Ротшильды: Натан – в Лондоне, Якоб – в Париже, предварительно изрядно пополнив почтовыми голубями свои голубятни в северо-западной Европе.

Начало сражения явно было за Наполеоном, об этом известили Лондон. Но наблюдатели не предвидели, что на помощь армии Веллингтона придет прусский корпус Блюхера, который и решит исход сражения. Наполеон был повержен! Агенты Ротшильдов назамедлительно отправили голубиной почтой шифрованные донесения об этом факте своим боссам. Утром следующего дня Натан Ротшильд с целью дезинформации общества уже сокрушался по поводу успехов Наполеона и активно распродавал свои акции. Тот же трюк проделал в Париже и Якоб Ротшильд.

На бирже началась паника – ведь Ротшильды, которые все новости узнают первыми, продавали бумаги! Следом за ними продавать свои акции начали все.

Произошёл обвал английских, австрийских, прусских ценных бумаг. А в это время агенты Ротшильдов скупали эти же бумаги за бесценок... И только через двое суток на бирже узнали, что на самом деле Наполеон битву проиграл! Люди теряли состояния, а Ротшильды за один день заработали 40 миллионов фунтов стерлингов (!), став обладателями значительной части британской экономики!" (Источник — статья: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»).

И ведь насколько это точно сказано! Кто владеет информацией, тот действительно владеет миром! Он может крутить мозги тысячам и даже миллионам людей, и они, не зная правды, будут этим мошенникам верить!!!

Вот и Николай Стариков не договаривает всей исторической правды в своих исторических книгах! Случайно ли?!

Так чей это "глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры", который подразумевает стирание всех и всяческих различий между народами и религиями и превращение человечества в безликую атомизированную массу, которой будет легче управлять?

Этот "глобальный проект" является "библейским проектом"! Его осуществляют руками евреев библейские Иудеи с большой буквы!

Тема "библейского проекта" и его реализации "мировым еврейством" является очень объёмной темой, и чтобы её освятить, надо написать не одну книгу. Я лично пока ограничился написанием на эту тему нескольких десятков правдивых статей.

Одна из самых сильных моих работ по этому направлению — статья "Логово дьявола, правда о Швейцарии, евреях, сионизме и Гитлере". Рекомендую всем!

А вот Николай Стариков как историк меня сильно разочаровал...

И ещё. Он сейчас печётся по поводу возврата в паспорта россиян графы "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ", не рассказывая никому, кто эту "пятую графу" отменил.

А между тем, история такова!

После развала СССР в 1991 году и образования современной России (Российской Федерации) началась постепенная замена старых советских паспортов на новые паспорта «российских граждан», в которых уже не было "пятой графы" — "национальность".

В 2005 году замена старых паспортов на новые завершилась полностью, и все граждане России стали как бы безродными космополитами — россиянами.

Что подтолкнуло российскую власть отменить в российских паспортах графу "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ" рассказала в интервью газете "Правда.Ру" глава Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская:

"Главной причиной был антисемитизм. Это касалось в меньшей степени других национальностей, а в большей степени — евреев, потому что, ещё в конце жизни Сталина, главы СССР, и сразу после его смерти проводилась антисемитская политика: многих людей не принимали на работу из-за того, что они были евреями. Нельзя было поступить в ВУЗЫ с этой "пятой графой" пресловутой, и конечно, большое количество людей стеснялось своего еврейского происхождения из-за такой дискриминационной политики.

Памятка советского милиционера для определения национальности граждан СССР.

Я знаю, что и у немцев были похожие проблемы. Например, вскоре после Второй мировой войны писать в паспорте "немец" было опасно. Люди искали каких-то родственников, чтобы изменить фамилии, изменить национальность, в общем, им создавались проблемы...

На эту тему даже анекдоты ходили. Мне очень нравится анекдот про то, как Петров пришёл менять свою фамилию:

-​ Какую фамилию вы хотите носить?

-​ Иванов.

-​ Зачем? У вас же такая прекрасная русская фамилия.

-​ Это правда, но если меня спросят, какая фамилия была у меня раньше, мне придётся сказать — Рабинович! А теперь, если ко мне обратятся с таким вопросом, я скажу — Петров.

Итак, — продолжает свой рассказ Ольга Крыштановская, — главной причиной отмены в России графы "национальность" был "антисемитизм", и теперь, отменив в паспорте "пятую графу", эту проблему, на мой взгляд, решили полностью. Та часть людей, которая хотела уехать в Израиль, и не только в Израиль, она спокойно потом уехала. Та часть людей, которая хотела скрыть или изменить фамилию, или не афишировать то, что они евреи, они тоже это сделали, растворились в обществе, и никто их не преследует. Начиная с 1995 года все социологические исследования показывают, что внутренний враг в виде абстрактного еврея исчез..." (Источник — статья "Графа «национальность» в паспортах была отменена только из-за антисемитизма").

Это был рассказ главы Центра изучения элит Института социологии РАН Ольги Крыштановской, которая объяснила причину, по которой российская власть лишила всех без исключения граждан России национальной идентичности.

Если сказать проще, российским евреям, среди которых был велик процент криминального элемента, захотелось одеть на себя "овечьи шкуры" и затеряться в безликой толпе российского народа. Замечу, что тогда дело не ограничилось одной только отменой "пятой графы" в паспортах граждан современной России.

Депутаты Московской городской Думы на одном из своих заседаний выступили с новой инициативой "запретить журналистам упоминать в СМИ национальность преступников". Такая мера, по их мнению, "поможет поддержать межнациональную терпимость среди граждан". "Запрет на упоминание национальности преступников существует во многих государствах, например в США, и я уверен, что он необходим в многонациональной России", — заявил спикер Думы Владимир Платонов. Источник.

Ну и как глава партии "ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВО" Николай Стариков собирается вернуть в российские паспорта графу "национальность", не решив "еврейский вопрос"???

Тем более, что религиозно-политическое руководство евреев завернуло "национальный вопрос" в такой "ребус", что евреи теперь не народ и не национальность!

Если они не имеют никакого отношения к иудаизму и исполнению заповедей Торы, то они и не евреи вовсе! — заявляет сегодня публично известный каббалист Михаэль Лайтман.

В своём мнении М.Лайтман не одинок. Когда в 90-х годах ХХ века еврейская мафия готовилась к финальному акту в деле развала СССР изнутри, (этот финальный акт заключался в широкой приватизации евреями бывшей общенародной собственности), в 1990 году для ускорения этого процесса из Швейцарии в Россию был направлен высокопоставленный раввин Пинхас Гольдшмидт, в задачу которого входило религиозное воспитание бывших советских евреев и сплачивание их в мафию.

В процессе этого "воспитания" российских евреев Гольдшмидт буквально ошеломил их новостью: «Невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и национальность у нас связаны. Разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда». Кто хоть немного знал иудейскую Тору или читал Библию, тот сразу понял, что ребе Гольдшмидт намекает на старый иудейский закон: "отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью" (Евреям, 10: 28).

Помимо этих слов «разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда» ребе Гольдшмидт заявил тогда российским евреям следующее:

«Быть иудеем — это значит возложить на себя ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей, кто именно так понимает еврейскую веру». «Богоизбранность» евреев швейцарский ребе объяснил и вовсе оригинально: «Если Бог наказывает — значит, на это есть причины. Мы должны наконец понять, что антисемитизм кончится тогда, когда каждый еврей ОСОЗНАЕТ себя человеком из избранного Богом народа. Так что, по большому счёту, антисемитизм — это отношения евреев с Богом, а не отношения евреев с другими народами». (Статья «Евреи достойны антисемитизма», газета «Полярная правда» от 29 апреля 1995 года).

Кстати, моя предыдущая публикация "Почему, где евреи — там извращения и педерастия?" появилась именно после моей встречи с Николаем Стариковым. Он так по хорошему разозлил меня, что выплеском моих эмоций и стало написание этой очень удачной статьи:

Прочесть её можно здесь: https://cont.ws/@antonblagin/494904

21 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин