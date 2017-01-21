Манежная площадь и слоны

Конечно же, возникнет законный вопрос, уважаемые читатели нашего сайта: при чем тут слоны? Весь секрет в истории возникновения Манежной площади.

Я расскажу обо всём по порядку, а вы при прогулке по Санкт-Петербургу не упустите это интересное место из виду. Найдете вы его недалеко от Фонтанки, пройдя по Итальянской улице. Можно сюда попасть и по Малой Садовой улице прямо с Невского проспекта. Или, например, пройти совсем немного от Михайловского замка. Вариантов много, выбирайте любой, какой вам по душе.

Манежная площадь Санкт-Петербурга – это бывший огород

Поверьте – это истинная правда. После того как с этих земель ушел шведский феодал и возник Санкт-Петербург, в 1712 году они стали принадлежать резиденции жены Петра I Екатерины. Как раз там, где сейчас расположена Манежная площадь Санкт-Петербурга были размещены овощные огороды, некоторые участки специально были отведены для выращивания лекарственных трав. От огорода к деревянному дворцу Екатерины вела аллея.

Уже во время правления Анны Иоанновны, любительницы охоты, на этом месте стали устраивать так называемый «Ягд-гартен» для загона и отстрела диких животных. Даже предполагалось обнести его забором, чтобы случайно не подстрелить кого-то из прохожих. Но работы по устройству такого сада так и не были завершены.

Вернемся к нашим слонам

Когда-то персидский шах подарил императрице Анне Иоанновне очень дорогой экзотический подарок – слона. Императрица тут же распорядилась устроить слоновый двор, там, где сейчас расположена Манежная площадь. Здесь уже были на тот момент «зверовой двор» и оранжерея. Но и это еще не всё. Позже Анна Иоанновна получила в дар еще 14 слонов, но, не дождавшись прибытия этого подарка, умерла. Принимала дар уже Анна Леопольдовна.

Вид Адмиралтейства и Дворцовой площади во время шествия слонов, присланных персидским шахом

На месте нынешнего Зимнего стадиона выстроили амбар, а купали животных в Фонтанке. Специально для них устроили пологий помост, чтобы им удобнее было входить в реку. Конечно, сегодня трудно представить себе такое явление в центре Санкт-Петербурга, разве что в Зоопарке или Цирке Чинизелли, но эта история достоверна и даже площадь носила название Слоновой. Неофициально, конечно же. А сегодня о пребывании слонов напоминает лишь название примыкающей к Манежной площади Караванной улицы, вдоль которой располагались караван-сараи погонщиков слонов. Одно время и сама площадь носила название Караванной.

Кстати: выражение «слоняться без дела», басня Крылова «Слон и моська» — всё это родилось в Санкт-Петербурге, благодаря щедрому подарку персидского шаха.

За всю свою историю территория Манежной площади не однократно перестраивалась. Сначала в связи со строительством деревянного Летнего дворца, затем на его месте стал строиться Михайловский замок. Вместе с ними благоустраивалась и территория. Кстати, площадь, вплоть до появления на ней Манежа, носила название Михайловской, а затем стала Манежной. Название же Михайловской площади перешло к нынешней Площади Искусств.

Михайловский дворец, 1832 год

Перестраивался облик площади и в связи со строительством Михайловского дворца. Тогда скульптор К. Росси перестроил фасады манежа и конюшен. Свой вид они сохранили до наших дней. Здесь в своё время строили и беседку, и даже здание цирка Чинизелли было тут. Впоследствии цирк обрел своё нынешнее каменное здание на Набережной Фонтанки, 3.

Архитектурный ансамбль Манежной площади

Манеж. Зимний стадион

Михайловский манеж (Зимний стадион). Архитектор К.И. Росси

Современная Манежная площадь Санкт-Петербурга образована на пересечении Караванной, Малой Садовой и Итальянской улиц. По замыслу К.Росси центром архитектурного ансамбля площади стал Михайловский манеж, который и дал современное название площади. Здесь когда-то кавалеристы тренировались, проводили свои собрания. Теперь в нем расположился Зимний стадион, где проводятся различные спортивные соревнования и выставки.

Благородное собрание

Дом Радио Итальянская улица Санкт-Петербург экскурсия

Напротив, на углу Итальянской и Малой Садовой улиц расположилось здание Благородного собрания. Во время Первой мировой войны оно служило госпиталем, а при советской власти в здании начал работать Ленинградский радиокомитет. Петербуржцы по привычке называют его Домом радио. Именно отсюда в годы блокады Ленинграда велось беспрерывное радиовещание. Сейчас здесь располагается Петербургская телерадиокомпания.

Шуваловский дворец. Музей гигиены

Дворец И. И. Шувалова

А на другом углу Малой Садовой и Итальянской расположился замечательный памятник елизаветинского барокко – Шуваловский дворец. Его автор – русский архитектор Савва Чевакинский. Граф Иван Шувалов, президент Академии художеств, фаворит Елизаветы Петровны в средствах стеснен не был, поэтому и стал обладателем одного из самых роскошных особняков Санкт-Петербурга. Теперь во дворце расположен довольно своеобразный, но очень интересный Музей гигиены.

Дом Кино

Дом кино, Санкт-Петербург

В глубине Манежной площади можно увидеть массивное здание, похожее на дворец, с колоннами и венецианскими окнами над ними. Когда-то это здание было построено для Петроградского губернского кредитного общества. Банк туда так и не вселился. Но в 1917 году там появился кинотеатр “Сплендид-Палас”, быстро ставший лучшим кинотеатром города. После войны здесь же появился первый в Ленинграде детский кинотеатр «Родина». Сейчас в здании располагается знаменитый главный фестивальный киноцентр города «Дом кино».

Ново-Манежный сквер

Ново-Манежный сквер

На площади расположился красивый и уютный сквер, в центре которого – фонтан, уменьшенная копия фонтана у Адмиралтейства. Сквер стал носить название Ново-Манежный. А бывший Манежный сквер стал Старо-манежным. К 300-летию Санкт-Петербурга Ново-Манежный сквер на Манежной площади украсили четырьмя бюстами итальянских архитекторов, строивших Петербург, Б. Ф. Растрелли, Дж. Кваренги, К. Росси, А. Ринальди. Бюсты – подарок итальянского города Милан к юбилею Санкт-Петербурга. Всё вполне логично: Итальянская улица, итальянские мастера.

Памятник Тургеневу

Памятник Тургеневу

В 2001 году в глубине Старо-Манежного сквера появился не вполне однозначный памятник писателю Ивану Тургеневу. Почему это вызвало неоднозначную оценку горожан? Говорят, что авторы выбрали место установки памятника здесь, потому что тут пересекаются тургеневские маршруты. Отчасти это так. Неподалёку находилась Демидовская гостиница, где писатель познакомился с Полиной Виардо, редакция «Современника» и Александринский театр, где бывал часто Тургенев.

Но всё-таки, думаю, что Санкт-Петербург на пути из Спасского-Лутовинова в Баден-Баден для Тургенева был лишь путевой точкой. Действие его романов происходят либо в каких-то имениях, либо за границей. С Петербургом Тургенев связан был мало. По крайней мере, гораздо меньше, чем другие известные литераторы. Видимо, этот факт и встревожил горожан.

Кстати, иностранцы в памятнике видят другого Ивана — царя Ивана Грозного, а не писателя Тургенева.

И еще один общеизвестный факт о памятнике. Два скульптора Я.Я. Нейман и В.Д. Свешников немного оконфузились. У сюртука, в который обряжен Тургенев-памятник, одна пола существенно длиннее другой. Об этом был интересный пост < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

Интересная история на Манежной площади

В жаркий июльский день в 80-х годах XIX века на Манежной площади вдруг собралось огромное количество людей (несколько сотен), одетых в модные шубы. Представьте – середина июля. Они прочитали объявление в газете “Копейка”, которая объявила конкурс на самую оригинальную шубу. Был назначен приз – сто рублей. Все и пришли, похвастаться шубейками. Конкурс так и не начался. Народ пошел разбираться в редакцию, но полиция не пустила их туда.

Газета извинилась, конечно же, в следующем номере, сославшись на опечатку. Конкурс должен был быть по их словам не 15 июля, а 15 января. Посчитали это всё розыгрышем, но потом стало известно, что владельцы торговых павильонов на Манежной площади просто «договорились» с главным редактором газеты.

Получилось, что пока народ ждал открытия конкурса, было выпито огромное количество кваса, соков, лимонада и много чего еще. Прибыль торговцы разделили с газетой. Вот что значит сила печатного слова и предпринимательская хитрость.