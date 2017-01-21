Инаугурация Дональда Трампа. Кто на самом деле ставит президентов?
20 января новый президент США Дональд Трамп дал присягу американскому народу на инаугурации. Американские спецслужбы трубили, что на ход выборов США повлиял Владимир Путин.
Но может ли человек влиять на страну, если он сам пришел к власти очевидно под ее влиянием? Это ширма, чтобы отвести наши глаза от правды. Точно также Обама с Путиным создавали ширму конфликта, вводили санкции, мерились силами. Но за этими конфликтами, где президенты играли противостояние, Россия фактически стала колонией США.
Мы по всем признакам давно управляемся Америкой. План закулисного управления известен и называется "Гарвардский проект". А все президенты: Горбаче, Ельцин, Путин - лишь ширма? Источник: http://lada-rus.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Светлана Лада Русь (Пеунова): Нашу власть у нас отняли, а с ней и землю, и ресурсы, и будущее. Тотальный контроль, биопаспорта, УЭК, чипы – всё это в планах ближайшего будущего. Мы станем рабами электронными, зачипированными и внесенными в компьютер. Вот как обернулись лозунги демократии. Маячит угроза войны и голода. И все это – после 1993 года! Может, спохватимся? Время еще есть, хоть его очень немного. В отставку – тех, кто пришел править через госпереворот! Сам Лавров предложил игнорировать государства, где произошли госперевороты. Значит, он предлагает игнорировать сегодняшнюю власть, которая пришла после госпереворота? В этом что-то есть. Давайте подумаем над его предложением. В развитых странах правительства, заведшие страну в тупик, уходят в отставку, а у нас обещает, что все еще будет хорошо… Подробнее.. обманутая-россия.рф
Из открытых источников известно, что в 1993 году Борисом Ельциным с помощью консультаций с канцлером Германии Гельмутом Колем и президентом США Биллом Клинтоном был совершен по сути государственный переворот. Придя к власти, после расстрела Белого Дома, Ельцин поставил на поток реформы, уничтожающие Россию, наш суверенитет, наше вооружение (договора СНВ). Мощнейшие производства, фабрики, заводы стали жертвами приватизации. Приватизацией в нашей стране, по словам Владимира Путина, из кабинета Чубайса управляли кадровые сотрудники ЦРУ.
Сам же Ельцин, по словам бывшего британского разведчика Джона Колемана, был «из конюшни Ми-6» (английская разведка). Об этом он писал в своей книге «Комитет 300». То есть власть в стране сменилась руками западных спецслужб! Этими же руками, судя по всему, наша страна разрушается до сих пор. Ельцин назначил своим приемником Путина. Вряд ли у агента Ми-6 будет приемник, который будет поставлен без согласия той же Ми-6. Генерал ГРУ Паринов, в своем интервью говорил, что
«Путин давно завербован Западом и стал, по всей видимости, самой большой удачей западных спецслужб за всю их грязную историю. Такого успеха враги России ранее не достигали»… Подробнее – za.ladu-rus.ru/archives/13504
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Видно по обамовским выкидышам что сионисты будут идти до конца!
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Готовы ли американцы к противостоянию с ними?Чтоб их победить нужны будут жертвы Людей!(пусть поучатся на всём периоде развития Руси -России,и посчитают сколько миллионов жертв наша страна ЗАЛАТИЛА в борьбе с сионитами)
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http://www.prezidentpress.ru/news/4454-ssha-snova-stanut-velikimi-o-stenah-trampa-i-mostah-prostitutok.html
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Не сдрыснут ли с этого пути?? – Вот и посмотрим.И если они все таки выкинут из своей страны этих инопланетян,то это будет ПЕРВЫЙ В МИРЕ НАРОД -КОТОРЫЙ ПОБЕДИТ!И будет первый в мире народ который по праву можно будет назвать -НАРОДОМ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
(мы победили только исполнителей в Великую Отечественную,а не организаторов – Поэтому мы не Победители)
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.И если они все таки выкинут из своей страны этих инопланетян,то это будет ПЕРВЫЙ В МИРЕ НАРОД -КОТОРЫЙ ПОБЕДИТ!
как можно выкинуть самого себя?
америка давно стала страной джудов,жиды там имеют всё,а т н народ не имеет ничего,ну примерно как у нас.
там всё заточено под жидов
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не надо – ля ля
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Про Ку -Клукс -Клан слышал что то?
Так вот -Эти ребята НИ КУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ!
и их не один миллион Их очень много -И если их также организовать и экипировать как это нелюдь проделала с галичанами -селюками на вукраине,то будет ПОЛНАЯ ЧИСТКА ТЕРИИТОРИИ USA
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Про Ку -Клукс -Клан слышал что то?
ККК вешали чёрных,а жиды рядятся под белых,да и в самом ККК наверняка 80% жидов ,тк данные твари лезут во все секты и тайные организации
литературы и источников много
ссылки давать не буду
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До коле этот бред будет разносится по интернету?!!! Россия – колония США! Ну вы перед тем как нести эту бредятину, иногда внимательней относитесь к подобной информации! Друзья я вас прекрасно понимаю, когда коту делать нечего он яйца лижет! Здесь тоже самое! Будьте немного благоразумней и вникайте в суть вещей самостоятельно! Ошибок совершается невероятное множество и порой исправить их очень трудно! Но чтобы Россия была колонией США – БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!
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http://peremogi.livejournal.com/25806848.html
посмотри,может проснёшься
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Доказательство простое и очевидное. Рубль РФ – это по сути контракт на стоимость нефти в долларах США. Сравни графики нефти и курса рубля. 95% корреляции. Колония.