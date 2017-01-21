Инаугурация Дональда Трампа. Кто на самом деле ставит президентов?

20 января новый президент США Дональд Трамп дал присягу американскому народу на инаугурации. Американские спецслужбы трубили, что на ход выборов США повлиял Владимир Путин.



Но может ли человек влиять на страну, если он сам пришел к власти очевидно под ее влиянием? Это ширма, чтобы отвести наши глаза от правды. Точно также Обама с Путиным создавали ширму конфликта, вводили санкции, мерились силами. Но за этими конфликтами, где президенты играли противостояние, Россия фактически стала колонией США.



Мы по всем признакам давно управляемся Америкой. План закулисного управления известен и называется "Гарвардский проект". А все президенты: Горбаче, Ельцин, Путин - лишь ширма? Источник: http://lada-rus.ru

* Дополнительная информация:

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