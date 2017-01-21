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Инаугурация Дональда Трампа. Кто на самом деле ставит президентов?

14:25. 21 января 2017 Просмотров - 359 8 коммент. Опубликовал:

fp

20 января новый президент США Дональд Трамп дал присягу американскому народу на инаугурации. Американские спецслужбы трубили, что на ход выборов США повлиял Владимир Путин.

Но может ли человек влиять на страну, если он сам пришел к власти очевидно под ее влиянием? Это ширма, чтобы отвести наши глаза от правды. Точно также Обама с Путиным создавали ширму конфликта, вводили санкции, мерились силами. Но за этими конфликтами, где президенты играли противостояние, Россия фактически стала колонией США.

Мы по всем признакам давно управляемся Америкой. План закулисного управления известен и называется "Гарвардский проект". А все президенты: Горбаче, Ельцин, Путин - лишь ширма? Источник: http://lada-rus.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

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8 коммент.»

  • 113 17
    rusgar 21 января 2017 в 14:44 Ссылка Пометить
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  • 9313 6203
    слободан 21 января 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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    Видно по обамовским выкидышам что сионисты будут идти до конца!
    =
    Готовы ли американцы к противостоянию с ними?Чтоб их победить нужны будут жертвы Людей!(пусть поучатся на всём периоде развития Руси -России,и посчитают сколько миллионов жертв наша страна ЗАЛАТИЛА в борьбе с сионитами)
    – -
    http://www.prezidentpress.ru/news/4454-ssha-snova-stanut-velikimi-o-stenah-trampa-i-mostah-prostitutok.html
    – - -
    Не сдрыснут ли с этого пути?? – Вот и посмотрим.И если они все таки выкинут из своей страны этих инопланетян,то это будет ПЕРВЫЙ В МИРЕ НАРОД -КОТОРЫЙ ПОБЕДИТ!И будет первый в мире народ который по праву можно будет назвать -НАРОДОМ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
    (мы победили только исполнителей в Великую Отечественную,а не организаторов – Поэтому мы не Победители)

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    • 1884 1510
      Мефодий слободан 21 января 2017 в 15:12 Ссылка Пометить
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      .И если они все таки выкинут из своей страны этих инопланетян,то это будет ПЕРВЫЙ В МИРЕ НАРОД -КОТОРЫЙ ПОБЕДИТ!
      как можно выкинуть самого себя?
      америка давно стала страной джудов,жиды там имеют всё,а т н народ не имеет ничего,ну примерно как у нас.
      там всё заточено под жидов

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      • 9313 6203
        слободан Мефодий 21 января 2017 в 15:17 Ссылка Пометить
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        не надо – ля ля
        - – -
        Про Ку -Клукс -Клан слышал что то?
        Так вот -Эти ребята НИ КУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ!
        и их не один миллион Их очень много -И если их также организовать и экипировать как это нелюдь проделала с галичанами -селюками на вукраине,то будет ПОЛНАЯ ЧИСТКА ТЕРИИТОРИИ USA

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        • 1886 1512
          Мефодий слободан 21 января 2017 в 16:25 Ссылка Пометить
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          Про Ку -Клукс -Клан слышал что то?
          ККК вешали чёрных,а жиды рядятся под белых,да и в самом ККК наверняка 80% жидов ,тк данные твари лезут во все секты и тайные организации
          литературы и источников много
          ссылки давать не буду

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  • 89 86
    Михаил 21 января 2017 в 15:11 Ссылка Пометить
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    До коле этот бред будет разносится по интернету?!!! Россия – колония США! Ну вы перед тем как нести эту бредятину, иногда внимательней относитесь к подобной информации! Друзья я вас прекрасно понимаю, когда коту делать нечего он яйца лижет! Здесь тоже самое! Будьте немного благоразумней и вникайте в суть вещей самостоятельно! Ошибок совершается невероятное множество и порой исправить их очень трудно! Но чтобы Россия была колонией США – БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!

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