Инаугурационная речь Дональда Трампа

Патриотизм, протекционизм и обещание сделать Америку великой снова – о чем были первые 1432 слова Дональда Трампа на посту президента США.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU – В пятницу Дональд Трамп вступил в должность президента США. “Интерфакс” публикует инаугурационную речь, в которой 45-й американский президент говорит о своих планах на следующие четыре года.

“Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, сограждане и все люди в мире: спасибо вам.

Мы, жители Америки, сегодня объединилсь в едином национальном усилии возродить нашу страну и принести то, что было обещано, всем ее жителям.

Вместе мы определим путь, по которому пойдут Америка и весь мир, на долгие годы вперед.

Мы столкнемся с препятствиями. Мы поборем сложности. Но мы выполним наши задачи.

Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях, чтобы в мире и по закону передать власть. Мы благодарим президента Обаму и первую леди Мишель Обаму за их великодушную помощь в этом. Они были великолепны.

Однако эта церемония обладает особенным значением. Сегодня мы не только передаем власть от одной администрации другой, от одной партии другой, но мы возвращаем власть, заключенную в Вашингтоне, назад вам, жители Америки.

Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей нации пожинала плоды правления, за которые платил народ.

Вашингтон находился в цвету – но его богатство не принадлежало людям.

Политики преуспевали – но рабочих мест не хватало и закрывались заводы.

Истеблишмент защищал себя, а не жителей страны.

Их победы не были вашими победами, их триумф не был вашим триумфом. Они устраивали праздненства в нашей столице, но страждущим семьям по всей стране было не до праздника.

Такое положение дел изменится — прямо здесь и сейчас, потому что это мгновение – это ваше мгновение, оно принадлежит вам.

Оно принадлежит всем собравшимся здесь сегодня, и тем, кто смотрит эту церемонию по всей Америке.

Это ваш день. И это ваше торжество. И Соединенные Штаты Америки – это ваша страна.

Не важно, какая партия получила контроль над правительством, важно, чтобы правительство подчинялось народу.

20 января 2017 года запомнят как день, когда граждане снова стали управлять этой страной.

О тех, о ком раньше забывали, вспомнят. Все сейчас слушают вас.

Вас десятки миллионов и вы станете частью движения, которого мир раньше не видел. И ключевое убеждение этого движения в том, что страна служит ее народу.

Американцы хотят, чтобы их дети ходили в хорошие школы, хотят безопасности для своих семей и хорошую работу для себя. Это справедливые и обоснованные требования законопослушных граждан.

Но многие сейчас живут в других условиях: матери и их дети заперты в нужде, наша страна усеяна заржавленными заводами, как гробницами, образование купается в деньгах, но остается недоступным для молодых людей.

Преступность и наркотики похитили столь многие жизни и лишили нашу страну столь многих возможностей. Эта бойня прекратится прямо здесь и прямо сейчас.

Мы единая нация, и боль окружающих – наша боль, их мечты – это наши мечты, их достижения будут нашими достижениями. У нас одно сердце, один дом и одно великое предназначение.

Клятва, которую я принес сегодня, это клятва верности всем американцам.

Многие десятилетия мы обогащали промышленность других стран за счет американской индустрии. Мы вкладывали средства в армии других стран, отказывая нашим войскам. Мы защищали границы других стран, но не следили за своими.

Мы тратили триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура в Америке приходила в упадок. Мы делали другие государства богатыми и сильными, но вера в нашу страну таяла.

Один за другим в Америке закрывались заводы, а производство уходило из страны, но никто не думал о миллионах американских рабочих, которые от этого пострадали. Благосостояние представителей нашего среднего класса из их домов утекало в другие страны.

Но это все в прошлом, а теперь мы смотрим только в будущее.

Мы собрались здесь сегодня установить новый порядок, о котором услышат в каждом городе, в столицах других стран и во всех местах, где обладают властью. С этого дня наша страна будет управляться по-новому. С этого дня Америка прежде всего.

Каждое решение, касается ли оно торговли, налогов, иммиграции или отношений с другими странами, будет приниматься на благо американским рабочим и американским семьям.

Мы должны защитить себя от других стран, которые производят наши товары, обкрадывают наши компании и лишают нас рабочих мест. Протекция вернет нам благосостояние и мощь.

Я буду бороться за ваши права изо всех сил – и никогда вас не подведу. Америка снова станет победителем, таким, каким никогда не была раньше.Мы вернем рабочие места, вернем наши границы, вернем себе благосостояние – и вернем себе возможность мечтать.

Мы будем строить новые дороги, автострады, мосты, аэропорты, тоннели, железные дороги по всей нашей замечательной стране.

Те, кто сейчас живут на пособие, получат работу, мы будем восстанавливать Америку руками американцев. Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев.

Мы будем устанавливать дружбу и добрые отношения со всеми странами мира, но на этом пути не будем забывать, что право каждого народа – заботиться о своих интересах прежде всего.

Мы не будем пытаться насадить наш образ жизни никому, но, скорее, подадим сияющий пример, которому все захотят последовать.

Мы укрепим нынешние союзы и создадим новые – и объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов, которых начисто сотрем с лица земли.

Основой нашей политики станет верное служение Соединенным Штатом Америки, и через преданность нашей стране мы откроем преданность друг другу. В сердце, открытом для патриотизма, нет места предрассудкам. Библия говорит нам: “Какое это благо и наслаждение, когда божьи люди живут вместе в согласии”.

Мы должны говорить о том, что у нас на сердце, открыто обсуждать наши разногласия, но всегда сохранять единство.

Когда Америка едина, ее невозможно остановить.

Не должно быть страха – мы все защищены и всегда будем защищены – прекрасными женщинами и мужчинами в наших вооруженных силах, в органах правопорядка, но, самое важное, мы защищены Богом.

Наконец, мы должны думать смелее и мечтать о большем. Мы, американцы, знаем, что нация живет лишь до тех пор, пока у нее есть цель.

Мы больше не будем позволять политикам говорить и ничего не предпринимать, жаловаться и ничего не делать.

Время пустых разговоров вышло. Настало время действий.

Не позволяйте никому говорит вам, что это невозможно. Нет такого испытания, которое не смогла бы преодолеть Америка. Мы не сдадимся. Наша страна будет процветать снова.

Мы живем на заре нового тысячелетия, готовые открыть тайны космоса, излечить болезни, готовые найти технологии и способы получения энергии будущего.

Гордость за страну возвысит наши души, осветит будущее, поборет разобщенность.

Время вспомнить мудрость, о которой наши солдаты никогда не забывали: не важно, белые мы, черные или мулаты, во всех нас течет кровь патриотов, все мы обладаем одними свободами и все отдаем честь американскому флагу.

Когда рождаются дети – в урбанистическом Детройтe или на равнинах Небраски – они смотрят на одно ночное небо, их сердца наполняют одни мечты, жизнь вдохнул в них один всемогущий Творец.

Так пусть все американцы в каждом городе – далеком и близком, маленьком или большом, от одних гор до других, от одного океана до другого, услышат эти слова: никогда больше не будет такого, что вас не слышат. Ваши голоса, ваши надежды, ваши мечты определят судьбу Америки. И ваша отвага, добродетель и любовь будут нам проводниками на этом пути.

Вместе мы сделаем Америку сильной снова. Мы сделаем Америку богатой снова. Мы заставим Америку гордиться собой снова. Мы сделаем Америку безопасной снова. И да, мы сделаем Америку великой снова.

Спасибо. Боже, храни вас. Боже, храни Америку!”

Источник: http://www.interfax.ru/world/546313