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Фундамент Сталинской системы. Андрей Фурсов

13:54. 21 января 2017 Просмотров - 122 2 коммент. Опубликовал:

В чем главная ценность русской цивилизации? Почему историю нужно защищать как семью?

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Андрей Фурсов – историк, социолог, публицист, член Международной академии наук – рассуждает, благодаря чему Советский Союз смог сделать такой рывок и за несколько десятилетий добиться высоких экономических показателей. Насколько жизнеспособно было советское общество? Почему в 1915-1916 годах армия рухнула, а за ней рухнуло самодержавие? Как во время Великой Отечественной войны аналогичным образом был выбит офицерский корпус, но на смену ему пришли молодые деревенские мужики, воспитанные при социализме и сумевшие сломать хребет Вермахту? Почему русская цивилизация антикапиталистична по своей сути? За что либералы ненавидят Россию и называют нас ватниками и под силу ли им сломать цивилизационный код? В чем заключается базовая ценность русской цивилизации? Почему наша история – это не только прошлое, но и будущее? От кого их нужно защищать? Зачем русскому патриоту нужен хороший учебник истории Запада? Как должен относиться к истории своей страны цивилизованный человек? Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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2 коммент.»

  • 877 424
    Всеволод 21 января 2017 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Рывок был сделан не за счет некоего учения (марксизм, социализм и т.д.), а за счет внутренних свойств-признаков двух парциальных социокультурных поколений 1906-1932 и 1032-1958 гг. Однако обществоведы не желают учитывать этот фактор и упорно продолжают сочинять феноменологические небылицы.

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    Валерий 21 января 2017 в 15:38 Ссылка Пометить
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    Грамотный, мужик А. Фурсов, я его уважаю. Но почему говорит, что Россию хотели бросить в топку мировой революции. Это просто какая-то выдумка. Обратимся к истории. После октябрьского переоворота в России, была произведена попытка переворота в Германии, который не удался. Сколько русских участвовало в этом перевороте? Если бросать в “топку”, то должны были бы посланы ж.д. эшелоны с революционерами в германию. Но этого не было. Значит про топку, было сказано специально, кем то, я думаю Троцким. И ошиблись большевики, думая, что социализм, можно построить в отделно взятой стране. За примером далеко ходить не надо. Вот мы и построили, только вместо социализиа, получился капитализм. Да страна может идти по пути строительства социализма, но зрелый социализм, наверное можно построить, только если на земле останется 5 – 7% капиталистических стран.

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