Фундамент Сталинской системы. Андрей Фурсов

В чем главная ценность русской цивилизации? Почему историю нужно защищать как семью?

Андрей Фурсов – историк, социолог, публицист, член Международной академии наук – рассуждает, благодаря чему Советский Союз смог сделать такой рывок и за несколько десятилетий добиться высоких экономических показателей. Насколько жизнеспособно было советское общество? Почему в 1915-1916 годах армия рухнула, а за ней рухнуло самодержавие? Как во время Великой Отечественной войны аналогичным образом был выбит офицерский корпус, но на смену ему пришли молодые деревенские мужики, воспитанные при социализме и сумевшие сломать хребет Вермахту? Почему русская цивилизация антикапиталистична по своей сути? За что либералы ненавидят Россию и называют нас ватниками и под силу ли им сломать цивилизационный код? В чем заключается базовая ценность русской цивилизации? Почему наша история – это не только прошлое, но и будущее? От кого их нужно защищать? Зачем русскому патриоту нужен хороший учебник истории Запада? Как должен относиться к истории своей страны цивилизованный человек? Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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