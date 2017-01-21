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Фильм “Шаймиев. В поисках Тартарии”

10:21. 21 января 2017 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:
Ну, что же, сенсации не случилось! Документальный фильм канала Россия “Минтимер Шаймиев. В поисках Тартарии” оказался, как и предполагали многие – популяризацией М.Шаймиева (все-таки юбилей, 80 лет) и его деятельности.



Честно, даже не стоит смотреть. О Тартарии было все сказано в анонсе этого фильма. Большей информации зрителю об этом не поведали. А что было показано?
Общее представление о фильме: М.Шаймиев – великий, мудрый человек, собиратель культур и исторической информации на территории Татарстана. О культурных ценностях татар и русских, собственно, весь фильм. А что на счет Тартарии, причем это здесь в фильме? Мое мнение – это такой ход в сценарии, затравка, что бы максимально большее количество людей его посмотрело.

Старался смотреть глазами простого зрителя и представить, какое мнение может сложиться у обывателя на счет новой исторической для него информации, о Тартарии, как великой империи, огромных территориях? Появились мысли с явной аналогией, что современная Татария = Тартария. Хотя, в фильме и было сказано, что современная Татария – это Волжская Булгария в прошлом, но как татары своим названием попали в татаро-монгольское иго – фильм не раскрывает. Кстати, и миф про монгольские завоевания Московии в фильме сохранили. Абсолютно никакой связи татаро-монгольского ига с тартаро-монгольскими ордами. Авторы фильма вообще не разбирались в этот теме, лишь по-глазели на карты в различных музеях Европы и Москвы. Самое плохое в фильме было произнесено в конце, что Тартария – это сборище племен, которое поделили Московия и Китай, освободив рабов, заключенных на этой территории. В общем, полная дискредитация темы и той информации, которую стоило бы изучить современным историкам. Не показано ни древних городов на старых картах Тартарии, не произнесено ни одного описания путешественников этих территорий. Про анализ гапло-групп народов – вообще молчу.
Фильм считаю как минимум бесполезным, а то и вредным для этой исторической темы. Политики и популизма в нем – 95%.
От ТВ точно не стоит ждать ничего полезного.

В этом свете так же выглядит новость: Владимир Путин подарил Шаймиеву его голландскую старинную карту Тартарии, где на обороте перечислены имена великих ханов
Тем самым подчеркивается аналогия Татария=Тартария. Именно так будет складываться в головах у обывателя, кто глубоко не изучал эту тему. А ведь, даже поверхностный анализ, как в этой статье КРОВЬ ТА(Р)ТАРО-МО(Н)ГОЛОВ – дает совсем другие выводы. Видимо, все же дискредитировать (а заодно и умаслить некоторых) без подробного изучения темы – так стоит задача.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: Видео, искажение истории, история, Тартария
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Один комментарий»

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    Сергей Герасимов 21 января 2017 в 13:08 Ссылка Пометить
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    А я думаю,что человек искренне этим занимается.Сам бывал в тех краях и не раз-там бывшая тёща!Очень красивые места!И что удивительно-Шаймиева очень любило местное население-просто боготворили!

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