Эдита Пьеха: У Пугачёвой папа — еврей. А у Киркорова мама — еврейка.

На Конте прошла серия публикаций о положении дел в российском шоу-бизнесе, вернее, о застое дел в российском шоу-бизнесе на уровне 90-х годов, о кланах, оседлавших финансовые потоки этого бизнеса..

Предлагаю взглянуть ещё раз на проблему сегодняшней культуры с позиции национальности мастеров, делающих её.

итак, вначале выдержка из статьи Н.Старикова от 20.01.2017 г. (мои размышлизмы курсивом - В.Л.).

Национальность в паспорте – удар по планам глобализаторов

Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу, которой им будет легче управлять.



Поэтому, с точки зрения интересов глобализаторов, должны быть ликвидированы все, любые отличия одного человека от другого, люди должны лишиться всех общностей.



Семья, вероисповедание, даже пол – всё это подлежит стиранию и ликвидации.



Что опаснее всего для планов глобализации? Сохранение национальности, сохранение национальных отличий, которые зафиксированы в культуре, истории, сказках и преданиях, национальной одежде, и даже во внешнем виде.



Поэтому для успешной глобализации национальность должна быть уничтожена, стёрта в первую очередь. Именно по этой причине графа национальность и исчезла из паспортов граждан РФ, наряду с её исчезновением из паспортов других государств.



Процесс глобализации грозит исчезновением человечеству в том виде, в котором мы его знаем.



Тут нельзя остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты — против них.

Николай Стариков (источник)

отрывок из интервью Эдиты Станиславовны Пьехи от 12 августа 2012 г.

Пьеха: Пугачева и Галкин - евреи

- «И для кого Галкин замок построил?!»

- Многие звезды громко заявляют о своем уходе со сцены. Вас такие мысли не посещают? Например, устроить прощальный тур, как Алла Пугачева.

— Так артисты не уходят. Это всё — реклама. Со сцены уходят тихо.

А настоящие артисты вообще не уходят. Как в одном стихотворении говорится: «Деревья умирают стоя...»

Клавдия Ивановна Шульженко, например, тихо ушла. И не кричала об этом. Хотя ей было уже больше 70 лет и у нее началась болезнь Альцгеймера.

Я навещала Клавдию Ивановну. Но она никого уже почти не узнавала...

Мне очень нравится, как пела Алла Пугачева. Она — замечательная артистка. А как человека я ее поведение в жизни не приемлю. Но не имею права критиковать. Я же не священник!

— Ну, те же священники говорят, что Алле Борисовне надо покаяться...

— Пусть она подумает об этом. Сейчас Алла — в застое. Но увидите! Она еще вернется на сцену!

- Как вам замок Максима Галкина?

— Видела в журнале. Галкин говорит, что он — русский, а на самом деле, конечно, еврей. Кучерявый и очень умный, раз сумел собрать или наворовать на замок. Это дворец у него, как Версаль. Только похуже!.. Я не умею завидовать, я просто так думаю. Но вообще выпендриваться — это грех, когда хочешь показать, что ты лучше других... Не должно так быть... И для кого он это построил?

— Для себя...

— Как для себя? Он ведь тоже не вечный! У Аллы детей уже не будет... (Задумывается.) Что, он завещает замок ее внукам?.. Нет! Он кого-то еще найдет! Он, наверно, женится еще раз!

— Вообще-то Максим с Аллой думают об общем ребенке...

— Глупости! Суррогатное материнство — это грех! Химическое продолжение человечества... Ну, бог с ними... О них судить никто нам права не давал.

«Никогда не брала гонораров в конвертах»

— А много платили?

— Нет. Но на бутылку хорошего вина и новые туфли хватало. Меня жизнь не баловала. Только один раз на гастролях в Хабаровске вышли на сцену четверо мужчин и накинули мне на плечи норковую шубу. Это был подарок от нефтяников.

У меня бы не хватило денег на такую, мы ведь получали гроши. А воровать я никогда не умела. Высшая государственная ставка была 38 рублей за концерт.

Со мной работала директор с мужем. И она мне сказала: «Эдиточка, если вы в конверте получите какой-то гонорар сверх того, что государство вам платит, мы от вас уйдем. Мы не хотим на старости лет из-за вас в тюрьме сидеть. Просим: даже рубля не берите».

Я сказала: «Не возьму». Поэтому и не шикую.

Вот Пугачева первая поставила условие: «Я за 38 рублей на стадионах не пою. Мне в конверте».

Я называю ее — первая конвертированная артистка.

У нее папа — еврей.



А у Киркорова мама — еврейка.

Он считает себя болгарином. Я считаю, он не должен маму обижать. Закон такой: если мама — еврейка, то и ты — еврей.

Но раз он стесняется своей национальности, то ничего не поделать. А ведь евреи — очень умные и талантливые люди. Труженики!

Нужно этим гордиться.

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Пьеха: Пугачева и Галкин - евреи

12 августа 2012 г.

дополнительная информация к словам Эдиты Станиславовны..

цитата из интервью..

— Глупости! Суррогатное материнство — это грех! Химическое продолжение человечества... Ну, бог с ними... О них судить никто нам права не давал.

а вот мнение Димитрия Смирнова, председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

«Я бы, конечно, это запретил. Мы видим, что дурной пример оказался заразителен… Суррогатное материнство — это бунт против Бога, очень веселый фашизм : договор — деньги — отъем ребенка».



По мнению Смирнова, депутатам в Госдуме уже пора задуматься о том, чтобы законодательно запретить суррогатное материнство. Ведь согласно социальной концепции РПЦ, вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов отдает ребенка заказчикам, «противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе».

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очень старая публикация Ольги Ходаевой от 2003 г. о "настоящем" отце Аллы Пугачевой (взял в кавычки, так сей момент прямо не подтверждён).

Раскрыта тайна отца Аллы Пугачевой

Иосиф Абрамович Бендицкий, Алла Борисовна Пугачева Иосиф Абрамович Бендицкий, Алла Борисовна Пугачева

Ольга ХОДАЕВА. 18 Апреля 2003

В 1975 году вся наша страна радовалась победе Аллы Пугачевой на болгарском фестивале "Золотой Орфей". Но больше всех ликовал артист московского цирка Иосиф Абрамович Бендицкий. Это ему молодая певица посвятила тогда песню "Арлекино", моментально ставшую всесоюзным шлягером.



И посвятила не только потому, что Бендицкий был великолепным жонглером, акробатом и музыкальным эксцентриком. Судя по всему, именно Иосиф Абрамович - тот самый таинственный отец Аллы, найти которого долгие годы не могли биографы и поклонники Живой Легенды.



Впервые о семейной тайне великой певицы Аллы Пугачевой я случайно услыхала семь лет назад, когда работала корреспондентом в казахстанской газете "Караван".

Однажды мой коллега, весьма серьезный и уважаемый журналист Гена Бендицкий, пребывавший в редком для него лирическом расположении духа, кивнул в сторону радиоприемника, из которого звучал очередной хит Аллы, и неожиданно спросил:

- А знаешь, кто настоящий отец Аллы Пугачевой? Мой родной дед Иосиф Абрамович Бендицкий.

- Ну-ну, - рассмеялась я. - А мой дед Вениамин Федорович Ходаев - родной папа Филиппа Киркорова!

- Зря иронизируешь, - обиделся Гена. - Старик, между прочим, живет в Москве и поддерживает родственные отношения с Аллой и со своей внучкой Кристиной...

По словам Гены, выходило, что родители Аллы, Иосиф Бендицкий и Зинаида Архиповна Одегова, познакомились во время войны, когда ездили вместе во фронтовой бригаде артистов. Иосифу тогда было около тридцати.

Черноволосый, спортивно сложенный красавец с легкостью разбивал сердца девушек. Влюбилась в Иосифа и Зинаида. Но он был женат на некоей Раисе Соломоновне, и у них подрастал сын.

Поэтому любовные свидания Иосифа и Зины происходили тайно, во время их поездок с концертами по госпиталям. И в 1942 году Зинаида забеременела.

Чтобы не подставлять любимого, Зина Одегова стала срочно искать мужа. Им стал тяжелораненый летчик. Брак зарегистрировали в госпитале, однако вскоре летчик скончался.

А через несколько месяцев у Зинаиды родилась прелестная девочка. Ее назвали Аллочкой. Но нашлись "добрые люди", которые доложили Раисе Соломоновне о похождениях супруга.

Бендицкая, забрав сына, уехала в Алма-Ату. Иосиф и Зинаида прожили вместе несколько лет в гражданском браке. Что помешало им стать настоящей семьей - неизвестно. Вскоре судьба надолго их разлучила. Зинаида Архиповна вышла замуж за Бориса Пугачева, который и дал свою фамилию Алле...

Все эти годы рассказ Гены Бендицкого не давал мне покоя. Если верить ему, выходит, что Алла родилась вовсе не в 1949 году, а на шесть лет раньше. И, стало быть, 15 апреля 2003 года великой певице исполнится ровно 60!

И вот на прошлой неделе, роясь в Интернете, я случайно наткнулась на заметку "Под маской Арлекина, или Главное кредо Аллы Пугачевой". Опубликована она в 1976 году в прибалтийском журнале "Советская молодёжь". Автор заметки Г. Таубин писал: "Алла родилась в семье циркового артиста. Ее отец был прирожденным жонглером".

"Не может быть! - подумала я. - Неужели Генка не шутил?" Ведь во всех официальных биографических справках четко указано: папа Аллы Пугачевой - Борис Михайлович Пугачев, бывший директор по сбыту Талдомской обувной фабрики!

Окрыленная догадкой, я бросилась на поиски Иосифа Бендицкого. Однако встретиться с ним мне, увы, уже было не суждено. Известный цирковой артист скончался весной прошлого года. Последние годы жизни отец Примадонны провел в небольшой "хрущевке" в Спортивном проезде. Пугачеву здесь никогда не видели, зато несколько раз к Бендицкому приезжала Кристина Орбакайте.

- Однажды я готовила обед, - рассказала Серафима Кубинова. - Мимоходом глянула в окно и обомлела: к нашему подъезду подъехала шикарная иномарка, из нее вылезла Кристина с каким-то мужиком.

Они зашли в подъезд и через несколько минут вышли уже втроем.

С ними был наш сосед Иосиф. Кристина нежно поддерживала его под руку. Сели в машину и уехали. Потом я не раз приставала к соседу с расспросами. Но он только усмехался в ответ.

По словам соседей, последние несколько лет Иосиф скрашивал одиночество в обществе пенсионерки Марии Лялиной. Но и она, к сожалению, умерла - буквально полтора месяца назад.

С помощью соседей мне удалось выйти на племянника Бендицкого - кинорежиссера компании PS TVC Анатолия Авшалумова. Он любезно пригласил меня для беседы в один из павильонов "Мосфильма".

- Увы, мой дядя умер 24 марта прошлого года. Старик прожил на свете 87 лет, - поведал Анатолий Вениаминович. - Моя мама - его родная сестра. Еще мальчишкой Иосиф уехал в Москву и поступил здесь в эстрадно-цирковое училище.

Был акробатом, жонглером, освоил почти все эстрадно-цирковые жанры. Дядя выступал под псевдонимом Юрий Бендицкий. В те годы евреи не афишировали свое происхождение.

Во время Великой Отечественной войны он ездил с бригадой артистов на передовую. Выступал вместе с Зинаидой Архиповной Одеговой - будущей мамой Аллы Пугачевой. Зинаида Архиповна отлично пела.

Дядя отлично играл на скрипке, гитаре, банджо и гавайской гитаре, жонглировал, пел. Он ставил совместные номера с Зинаидой. Оба были записаны в отряд противовоздушной обороны.

Анатолий Вениаминович достал пачку снимков, и мы с фотографом обомлели. На них Алла Пугачева была запечатлена со своей матерью и Бендицким.

- Дядя очень дорожил этими фотоснимками, - сказал Анатолий. - Но я не смею отдать их в газету без согласия Аллы Борисовны. Это семейные фото...

- То есть, вы хотите сказать...

- Да, Иосиф Абрамович с Зинаидой Архиповной жили как муж и жена много лет...

- А Алла общалась с Бендицким, помогала ему?

- Пока была жива ее мать - Зинаида Архиповна - да. И довольно часто. После смерти Бориса Пугачева дядя снова стал вхож в семью и жил с Зинаидой Архиповной. Но после ее смерти контакты между Аллой Борисовной и дядей почти прекратились. Старик получал небольшую пенсию, и я помогал ему как мог.

- Один ваш родственник признался мне, что Иосиф Бендицкий - родной папа Аллы...

- Ни подтверждать, ни опровергать этого я не стану. Спросите об этом Аллу Борисовну - это ее тайна, - сухо отрезал племянник и дал понять, что наша встреча подошла к концу.

По его глазам я прочитала, что мои догадки оказались верны. Старый приятель Генка Бендицкий не соврал!

Для очистки совести я все же встретилась с внучкой Марии Алексеевны Лялиной - Юлией.

- Бабушка жила с Бендицким последние десять лет. Иосиф Абрамович очень нежно относился к ней, - рассказала девушка. - Они познакомились в Центральном доме работников искусств. Знаете, как он за ней ухаживал? Звонил по телефону и, когда она брала трубку, часами играл ей на гитаре и пел. Последние года три он был совсем плох - страдал болезнью Паркинсона.

Но никогда я не видела его унылым. А бабушка незадолго до своей смерти призналась мне, что Иосиф Авраамович когда-то был в интимных отношениях с матерью Аллы Пугачевой.

P.S. Законный сын Иосифа Бендицкого сейчас живет в Тель-Авиве. Он иногда созванивается с Аллой Борисовной. Говорят, что именно он пару лет назад помогал суперзвезде приобрести место на элитном кладбище в Израиле.

источник

Раскрыта тайна отца Аллы Пугачевой

ещё одна любопытная публикация..НО...без каких-либо официальных подтверждений...

"Maaрив": Пугачева купила место на кладбище в Иерусалиме.

5 сентября 2012 г.

В среду, 5 сентября, в газете "Маарив" была опубликована статья под заголовком "Русская мадонна" купила себе могилу в Иерусалиме".

В этой публикации (автор Йоси Эли) со ссылкой на российские СМИ и ближайшее окружение примадонны, а также со ссылкой на РПЦ, утверждается, что Алла Борисовна Пугачева (именно так, уважительно, российскую певицу называет автор статьи) приобрела для себя место на кладбище, "самое близкое к Раю" – на Масличной горе в Иерусалиме.

При этом сообщается, что 63-летняя российская знаменитость заплатила "большие деньги" за это место на кладбище. Сумма не указывается.

Примечательно, что накануне, 4 сентября, в российских СМИ было опубликовано опровержение слухов о том, что Пугачева купила себе место на кладбище в Иерусалиме и написала завещание.

Газета "Московский комсомолец" сообщила, что звезда российской эстрады Алла Пугачева выкупила место на московском Кузьминском кладбище, где похоронена ее мать. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУП "Ритуал" Дмитрий Коробцов.

"Маарив" тоже цитирует заявление ГУП "Ритуал". Но дает понять, что Пугачева могла приобрести несколько участков для захоронения (возможно, не только для себя).

Слух о том, что Пугачева приобрела место на иерусалимском кладбище, в российских СМИ широко разошелся в марте 2008 года, когда на сайте "Политического журнала" была опубликована статья Андрея Веймарна "Загробный рай".

Пугачевой в той публикации был посвящен всего один абзац: "Не только питерская, но и московская богема изо всех сил пытается дистанцироваться от перспективы мытищинского Пантеона.

Как сообщил наш источник в РПЦ, Алла Пугачева заказала себе место в самом дорогом некрополе мира – древнем еврейском кладбище в Израиле. Говорят, что здесь же купил себе место и Иосиф Кобзон. Немаловажно, что, по преданию, именно здесь начнутся светопреставление и Страшный суд, и потому тут желают упокоиться многие богачи и знаменитости. Считается, что все, кто здесь похоронен, попадут в рай".

За этой публикацией последовало множество комментариев. Поскольку пресс-служба Пугачевой не подтверждала, но и не опровергала слух, журналистам оставалось самостоятельно комментировать предположение о возможном стремлении звезды упокоиться на Масличной горе.

Высказывалась и версия о том, что Алла Борисовна "позаботилась" о своем бывшем муже Филиппе Киркорове.

Отметим, что слухи о том, что Пугачева якобы "заказала" себе место "на самом дорогом кладбище мира" в Израиле, ходят очень давно. Так, например, эти слухи еще в 2001 году распространял сайт газеты "Комсомольская правда".

Минувшим летом Алла Пугачева проходила в Израиле очередной курс лечения.

После возвращения певицы на родину в прессе появилась информация о том, что она якобы решила составить и обнародовать предсмертное завещание.

Публиковались даже выдержки из этого завещания: имущество стоимостью примерно 250 миллионов долларов поровну распределялось между дочерью (Кристиной Орбакайте) и старшим внуком (Никитой Пресняковым).

Таблоиды утверждали, что в этом же завещании Пугачева просит похоронить ее на кладбище в Иерусалиме.

Источник

"Maaрив": Пугачева купила место на кладбище в Иерусалиме.

P.S.

а теперь давайте взглянем на то, что происходит в российском шоу-бизнесе глазами представителей еврейского народа..

...это учёные, инженеры, писатели, - сообщает президент Российского еврейского конгресса....от себя добавлю -актёры, композиторы, сценаристы, певцы, режиссёры, юмористы и обслуживающий их персонал...

- Так это ж хорошо, талантливые люди и их много, - скажете вы.



Это как посмотреть...например, писатель Г. Климов в книге "Божий народ" сообщат одну прелюбопытнейшую деталь:

Справка.

Кто такие "гои"? Иудеи называют "гоями" всех неевреев. То есть, они делят мир на евреев и неевреев. (источник)

да и куда от слов видного еврейского мыслителя деться...

а вот это стихотворение ну просто просится в тему...

и вишенка на торт...

заглянем в результаты переписи в России в 2010 г.