Древняя металлическая библиотека Эквадора

В 1965 году в Эквадоре этнолог Хуан Мориц при помощи местных индейцев обнаружил огромный подземный лабиринт Лос-Тайос и древнюю библиотеку, которая насчитывала тысячи книг из тонких металлических пластин, покрытых странными символами.

Мориц писал: "На этих пластинах, вероятно, изложена история исчезнувших цивилизаций, о которых на сегодняшний день мы не имеем ни малейшего понятия". Мориц пригласил швейцарского исследователя Эриха фон Дэникена, автора знаменитого фильма "Воспоминания о будущем", чтобы тот лично мог осмотреть находки.

По мнению Дэникена, эта библиотека была оставлена землянам как дар инопланетных разумных существ. Однако вышедшую вскоре его книгу "Золото богов" объявили научной мистификацией. Дэникену все же удалось установить точные координаты пещеры, которые он называет в фильме, но путь туда настолько труден и опасен, что пока его не одолела ни одна экспедиция…