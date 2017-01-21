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Дольмены штата Монтана, США

14:55. 21 января 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:
При слове дольмены, у большинства сразу всплывает образ наших северокавказских дольменов, однозначного предназначения которых, так и не существует. Дольмены есть во многих уголках планеты, кроме Кавказа это: Индия, Ирландия, Франция, Германия, Испания, Корея и даже Иордания. И, оказывается, дольмены существуют на Североамериканском континенте, который вроде как без древней истории (ну, индейцы там маунды строили, так это может быть было относительно недавно). И размер этих дольменов и блоков в С.Америке – поражает!


WHALE DOLMEN






Не вызывает сомнения, что эти огромные мегалитические камни были именно положены друг на друга, а не созданы эрозией. И я не думаю, что североамериканским индейцам было нечем заняться, что они по велению вождя племена сооружали каменные дома. Это делал кто-то другой…



Многие фотографии были сделаны в 60 милях от г.Елены, Монтана, США Джулией и Биллом Райдер. Первые дольмены были обнаружены в 2011г.

Рядом с городом Хелена в штате Монтана находятся множество каменных структур, предположительно мегалитов.
Эти структуры имеют простейшую форму: на несколько каменных глыб установлены крупные валуны – перекрытия. Это так называемые дольмены, дольменоиды, трилиты и сейды.
Всего здесь выявлено около 10 таких объектов, которые на карте образуют букву «Т». Исследователи полагают, что эти структуры расположены по линиям геомагнитной аномалии, а самый высокий Тизер дольмен-трилит установлен в центре, в точке пересечения линий.




Конечно, можно утверждать, огромные камня ссыпались с горы, упали друг на друга и образовали такие дольмены. Но смотрим далее…


Есть вертикально стоящие монолиты со следами разрушения, обвалов


Но как объяснить этот объект? Вертикальные плиты сверху прижаты каменной плитой? Как и зачем это было делать индейцам? Скорее всего, это место не вписывается в официальную историю и ею не замечается.










Есть и мегалитические кладки в виде чего-то или кого-то










Такие же слои инородной породы, как и на других мегалитических массах, столбах Сибири


Около дольмена есть закрученные деревья и ветки




Прослеживается полигональная кладка литьем или странная трещиноватость?


Вот такая аналогия с наскальными рисунками в каньоне в шт.Юта










На одном из камней прослеживается выемка «ласточкин хвост» как на египетских кладках для фиксации, стяжки блоков


Кое-где гранитоиды слоятся как штукатурка. Авторы этих фотографий на своем сайте (ссылка в источнике) проводят аналогии с бетонными технологиями.


Разрез или трещина в камне?




Явно камни лепила не эрозия


Кто-то будет утверждать, что дольмен слева сотворила природа?


Очередная аналогия от авторов фотографий с этих мест

Все остальные фотографии можно посмотреть в источнике ниже с сайта galacticfacets.com. Кому интересно – можете и перевести самое интересное из описаний.

Источники:
[Spoiler (click to open)]https://megalithica.ru/megalityi-xelenyi-dolmenyi-montanyi.html
http://www.galacticfacets.com/dolmens-in-montana-usa.html


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, дольмены, земля, мегалиты, останцы, пластичный камень
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