Дольмены штата Монтана, США

...источник. Мои комментарии выделены синим. Дольмены. Про них уже столько написано...-музей в городе Вилья-эрмоса, штате Табаско ( Мексика), в котором ... в устье реки Тонала в штате Табаско (Мексика). Расцвет — VIII... и т.д. – то дольмены уже построены до нашей эры...