Дольмены штата Монтана, США
14:55. 21 января 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
При слове дольмены, у большинства сразу всплывает образ наших северокавказских дольменов, однозначного предназначения которых, так и не существует. Дольмены есть во многих уголках планеты, кроме Кавказа это: Индия, Ирландия, Франция, Германия, Испания, Корея и даже Иордания. И, оказывается, дольмены существуют на Североамериканском континенте, который вроде как без древней истории (ну, индейцы там маунды строили, так это может быть было относительно недавно). И размер этих дольменов и блоков в С.Америке – поражает!
WHALE DOLMEN
Не вызывает сомнения, что эти огромные мегалитические камни были именно положены друг на друга, а не созданы эрозией. И я не думаю, что североамериканским индейцам было нечем заняться, что они по велению вождя племена сооружали каменные дома. Это делал кто-то другой…
Многие фотографии были сделаны в 60 милях от г.Елены, Монтана, США Джулией и Биллом Райдер. Первые дольмены были обнаружены в 2011г.
Рядом с городом Хелена в штате Монтана находятся множество каменных структур, предположительно мегалитов.
Эти структуры имеют простейшую форму: на несколько каменных глыб установлены крупные валуны – перекрытия. Это так называемые дольмены, дольменоиды, трилиты и сейды.
Всего здесь выявлено около 10 таких объектов, которые на карте образуют букву «Т». Исследователи полагают, что эти структуры расположены по линиям геомагнитной аномалии, а самый высокий Тизер дольмен-трилит установлен в центре, в точке пересечения линий.
Конечно, можно утверждать, огромные камня ссыпались с горы, упали друг на друга и образовали такие дольмены. Но смотрим далее…
Есть вертикально стоящие монолиты со следами разрушения, обвалов
Но как объяснить этот объект? Вертикальные плиты сверху прижаты каменной плитой? Как и зачем это было делать индейцам? Скорее всего, это место не вписывается в официальную историю и ею не замечается.
Есть и мегалитические кладки в виде чего-то или кого-то
Такие же слои инородной породы, как и на других мегалитических массах, столбах Сибири
Около дольмена есть закрученные деревья и ветки
Прослеживается полигональная кладка литьем или странная трещиноватость?
Вот такая аналогия с наскальными рисунками в каньоне в шт.Юта
На одном из камней прослеживается выемка «ласточкин хвост» как на египетских кладках для фиксации, стяжки блоков
Кое-где гранитоиды слоятся как штукатурка. Авторы этих фотографий на своем сайте (ссылка в источнике) проводят аналогии с бетонными технологиями.
Разрез или трещина в камне?
Явно камни лепила не эрозия
Кто-то будет утверждать, что дольмен слева сотворила природа?
Очередная аналогия от авторов фотографий с этих мест
Все остальные фотографии можно посмотреть в источнике ниже с сайта galacticfacets.com. Кому интересно – можете и перевести самое интересное из описаний.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://megalithica.ru/megalityi-xeleny
i-dolmenyi-montanyi.html
http://www.galacticfacets.com/dolmens-i
n-montana-usa.html
WHALE DOLMEN
Не вызывает сомнения, что эти огромные мегалитические камни были именно положены друг на друга, а не созданы эрозией. И я не думаю, что североамериканским индейцам было нечем заняться, что они по велению вождя племена сооружали каменные дома. Это делал кто-то другой…
Многие фотографии были сделаны в 60 милях от г.Елены, Монтана, США Джулией и Биллом Райдер. Первые дольмены были обнаружены в 2011г.
Рядом с городом Хелена в штате Монтана находятся множество каменных структур, предположительно мегалитов.
Эти структуры имеют простейшую форму: на несколько каменных глыб установлены крупные валуны – перекрытия. Это так называемые дольмены, дольменоиды, трилиты и сейды.
Всего здесь выявлено около 10 таких объектов, которые на карте образуют букву «Т». Исследователи полагают, что эти структуры расположены по линиям геомагнитной аномалии, а самый высокий Тизер дольмен-трилит установлен в центре, в точке пересечения линий.
Конечно, можно утверждать, огромные камня ссыпались с горы, упали друг на друга и образовали такие дольмены. Но смотрим далее…
Есть вертикально стоящие монолиты со следами разрушения, обвалов
Но как объяснить этот объект? Вертикальные плиты сверху прижаты каменной плитой? Как и зачем это было делать индейцам? Скорее всего, это место не вписывается в официальную историю и ею не замечается.
Есть и мегалитические кладки в виде чего-то или кого-то
Такие же слои инородной породы, как и на других мегалитических массах, столбах Сибири
Около дольмена есть закрученные деревья и ветки
Прослеживается полигональная кладка литьем или странная трещиноватость?
Вот такая аналогия с наскальными рисунками в каньоне в шт.Юта
На одном из камней прослеживается выемка «ласточкин хвост» как на египетских кладках для фиксации, стяжки блоков
Кое-где гранитоиды слоятся как штукатурка. Авторы этих фотографий на своем сайте (ссылка в источнике) проводят аналогии с бетонными технологиями.
Разрез или трещина в камне?
Явно камни лепила не эрозия
Кто-то будет утверждать, что дольмен слева сотворила природа?
Очередная аналогия от авторов фотографий с этих мест
Все остальные фотографии можно посмотреть в источнике ниже с сайта galacticfacets.com. Кому интересно – можете и перевести самое интересное из описаний.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://megalithica.ru/megalityi-xeleny
http://www.galacticfacets.com/dolmens-i
Источник: sibved.livejournal.com