01. О быте в некоторых странах средневековой Европы

Романтический Париж времен трех мушкетеров представлял собой зловонную выгребную яму.





Д. Мережковский "Юлиан Отступник"

«Тот, кто освободил бы город от страшной грязи, стал бы самым почитаемым благодетелем для всех его обитателей, и они воздвигли бы в его честь храм, и они молились бы на него»

- писал французский историк Эмиль Мань в книге «Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII».

Но таких «освободителей» никак не находилось. С тех пор, как король Франции Филипп-Август в XII веке упал в обморок от невыносимой вони, поднявшейся от проезжавшей мимо дворца телеги, взрыхлившей наслоения уличных нечистот, с антисанитарией в Париже ничего не менялось вплоть до середины XIX века.

За отсутствием запрещенных христианством бань цивилизованный и просвещенный Париж плескался в городских фонтанах средь бела дня.

Остальные граждане не мылись вовсе.

В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Даже типа описанных выше башенок с отверстиями и соломой.

Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При «нужде» гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили «ночные вазы», содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца.

Конечно, приседать на широкий подоконник для дефекации не очень то удобно. Человек перевешивался, особенно, если еще, был пьян. Наверняка и падали пачками. Позднее стали строить продленное окно до пола, а проем с улицы закрывали решеткой.

(Вот откуда появились, так называемые, «французские балконы»?)

То же творилось и в Версале, например во время Людовика XIV, быт при котором хорошо известен благодаря мемуарам герцога де Сен Симона.

Придворные дамы Версальского дворца, прямо посреди разговора (а иногда даже и во время мессы в капелле или соборе), вставали и непринужденно так, в уголочке, справляли малую (и не очень) нужду.

Известна история, которую так любят рассказывать Версальские гиды, как однажды к королю прибыл посол Испании и, зайдя к нему в опочивальню (дело было утром), попал в неловкую ситуацию - у него от королевского амбре заслезились глаза. Посол вежливо попросил перенести беседу в парк и выскочил из королевской спальни как ошпаренный. Но в парке, где он надеялся вдохнуть свежего воздуха, незадачливый посол просто потерял сознание от вони - кусты в парке служили всем придворным постоянным отхожим местом, а слуги туда же выливали нечистоты.

Король-Солнце, как и все остальные короли, разрешал придворным использовать в качестве туалетов любые уголки Версаля и других замков.

Стены замков оборудовались тяжелыми портьерами, в коридорах делались глухие ниши. Но не проще ли было оборудовать какие-нибудь туалеты во дворе или просто бегать в тот, описанный выше, парк? Нет, такое даже в голову никому не приходило, ибо на страже Традиции стояла ...диарея.

Беспощадная, неумолимая, способная застигнуть врасплох кого угодно и где угодно.

При соответствующем качестве средневековой пищи понос был перманентным. Эта же причина прослеживается в моде тех лет (XII-XV вв.) на мужские штаны-панталоны состоящие из одних вертикальных ленточек в несколько слоев.

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О быте в некоторых странах средневековой Европы

02. Гигиена в Средневековой Европе была грехом

До XIX века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что вам показывали в фильмах и фэнтезийных романах. Правда — она гораздо менее… хм… благоуханна.



Причем это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось.

От грязи умерло много царственных особ

Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы.

Дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V погибает от дизентерии, а Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки (как и король Филипп II). Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли.

Ванную принимали только в лечебных целях

Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, то в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. Правда, иногда приходилось ею пользоваться — но только в лечебных целях. К процедуре тщательно готовились и накануне ставили клизму. Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни — и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры.

Мыться запрещала религия

В те смутные христианские времена уход за телом считался грехом. Христианские проповедники призывали ходить буквально в рванье и никогда не мыться, так как именно таким образом можно было достичь духовного очищения. Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя «святую» воду, к которой прикоснулся при крещении.

В итоге люди не мылись годами или не знали воды вообще. Грязь и вши считались особыми признаками святости. Монахи и монашки подавали остальным христианам соответствующий пример служения Господу. (Не все, а только некоторых орденов — П.Краснов)

Только избранные доктора придавали значение гигиене

Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX(!) века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, — писал Бильц в книге «Новое природное лечение», — После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть…». Доктору мало кто верил…

Духи изобрели, чтобы не вонять

Духи — важное европейское изобретение — появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна — маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

Французский Король-Солнце, проснувшись однажды утром в плохом настроении (а это было его обычное состояние по утрам, ибо, как известно, Людовик XIV страдал бессонницей из-за клопов), повелел всем придворным душиться. Речь идет об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд.

Шляпа — это ни что иное, как защита от помоев

Примерно в 17 веке для защиты голов от фекалий были придуманы широкополые шляпы.

Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы.

Красота требовала жертв

В Испании в средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком.

Чтобы выглядеть томно-бледной, дамы пили уксус. Собачки, кроме работы живыми блохоловками, еще одним способом пособничали дамской красоте: в средневековье собачьей мочой обесцвечивали волосы.

Рыцари справляли нужду в доспехи

Вот как, по данным европейских археологов, выглядел настоящий французский рыцарь на рубеже XIV-XV вв: средний рост этого средневекового «сердцееда» редко превышал один метр шестьдесят (с небольшим) сантиметров (население тогда вообще было низкорослым).

Небритое и немытое лицо этого «красавца» было обезображено оспой (ею тогда в Европе болели практически все). Под рыцарским шлемом, в свалявшихся грязных волосах аристократа, и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи.

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Гигиена в Средневековой Европе была грехом

Немытая средневековая Европа и шокирующие факты

03. Некоролевская вонь короля Людовика XIV

Счастливцы те, кому не пришлось столкнуться в раннем Новом времени с медиками.

Людовику XIV (1638-1715) повезло в этом плане куда меньше. Его мученичество рук лейб-медиков продлилось долгих 79 лет. Своим характерным и очень назойливым запахом «король-солнце» был обязан именно своим врачам.

Почему, собственно, Людовик столь отвратительно пах?

Его зловоние было настолько хорошо знакомо современникам, что даже учебники говорят о запахе его Величества, хотя и объясняется он весьма своеобразно: что в 17 веке не было привычки мыться.

Люди того времени пытались заглушить отсутствие гигиены присутствием большого количества духов и пудры. Это, якобы, логичное объяснение зловонию к сожалению ложно. Конечно же у каждой эпохи есть свой запах.

Средневековый человек наверняка бы упал в обморок, понюхав наши химические препараты для гигиены и чистоты, которыми сейчас веет от всякого современного человека и которые мы, к слову, уже не замечаем.

Но то, что Людовик XIV страшно смердел, замечали даже его немытые современники.

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Некоролевская вонь короля Людовика XIV

04. Истории от Олеся Бузины: Эта уродливая, нищая, варварская Европа…

Европа была самым несчастным местом на Земле. Она первой исчерпала свои ресурсы.

Почему феминизм родился в Европе, но ни в Азии, ни в Южной Америке его нет, хотя женщин там значительно больше?



Почему дома в Германии уже тысячу лет назад строили из фахверка — то есть из смеси всяческих отходов?



Почему именно европейцы «открыли» для себя весь мир, начиная с Колумба, отправившегося «за Индиями», а не мир открыл Европу?



Почему Европа — родина всех человеконенавистнических идеологий — расизма, нацизма и антисемитизма?



Почему Великобритания придумала первый концлагерь еще во время англо-бурской войны в конце XIX века? На полвека раньше ГУЛАГа. И почему она же — провела первый голодомор в том же столетии, сократив наполовину коренное население Ирландии?



Никогда не задумывались об этом, читатель, когда вам приходит в голову присоединиться к ЕС?

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Эта уродливая, нищая, варварская Европа…

05. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах.

Патрик Зюскинд в своём произведении «Парфюмер» описал то, как «благоухал» Париж XVIII века.

«В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей.

Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни – скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков.

Из каминов несло серой, из дубилен - едкими щелочами, со скотобоен - выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов - луковым соком, а из тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями.

Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах.

Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король - он вонял, как хищный зверь, а королева - как старая коза, зимой и летом. < ... > Всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью».

06. Ужасные жертвы, которые делали модницы Европы во имя красоты

Когда представительницы разных племен растягивают кольцами губы или шеи, их называют дикарками и снисходительно ухмыляются.

Но куда более дикими и варварскими кажутся методы, с помощью которых цивилизованные европейки старались выглядеть лучше и привлекательней.

Мышьяк, беладонна, ленточные черви, радиоактивная косметика – вот далеко не полный перечень средств, чей вред здоровью несоизмерим с полученным результатом.

Самые ужасающие жертвы, принесенные во имя красоты женщинами Европы, – далее в обзоре.

Баночки для пудры

В XVIII веке красавицы изощренно убивали себя с помощью свинцовой пудры.

В моде были белила, наложенные толстым слоем, густые румяна и искусственные мушки. Свинцовая пудра была недорогим средством, которое хорошо ложилось на кожу и делало ее гладкой и шелковистой.

Появление побочных эффектов никак не связывали с убийственной косметикой: опухоль мозга, паралич, постепенный отказ внутренних органов. Содержание свинца в останках знатных женщин превышает норму в 30-100 раз.

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Ужасные жертвы, которые делали модницы Европы во имя красоты

07. Знакомьтесь – это Европа

Россия и Запад: сравнительная история зверств

На протяжении почти всей истории человеческая жизнь стоила в Западной Европе ничтожно мало. Сегодня без погружения в специальные исследования даже трудно представить себе западноевропейскую традицию жестокосердия во всей её мрачности.

Английская «королева-девственница» Елизавета I отрубила голову не только Марии Стюарт, она казнила ещё 89 тысяч своих подданных.

В отличие от своего современника Ивана Грозного, называвшего её «пошлой девицей», Елизавета (чья мать, Анна Болейн, кстати, тоже была обезглавлена) не каялась в содеянном ни прилюдно, ни келейно, убиенных в «Синодики» не записывала, денег на вечное поминовение в монастыри не посылала. Европейские монархи таких привычек вообще сроду не имели.

Сожалею, но придётся сказать неприятную вещь: история западной цивилизации не настраивает на громадный оптимизм – настолько кровопролитной и зверской была её практика.

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Знакомьтесь – это Европа

08. Как Европа со зверями судилась

Сегодня некоторые удивляются поведению европейцев, Украина и сейчас считает себя эуропейской державой.

Нравы народов закладываются издревле, потому будет интересно прочитать о эуропейских традициях средневековья.

В средние века и в Новое время в Западной Европе проходили регулярные судебные процессы над животными.



Это может показаться верхом идиотизма (чем они, собственно и являлись), но объяснить причины можно, если принять во внимание суеверную ментальность средневекового мира.



С легкой руки католической церкви с конца XIII в. в обществе утвердился подлинный культ дьявола.



Сатана мерещился повсюду — в поступках людей, поведении животных, предметах быта, даже в природных явлениях.



Кроме того, всеобще был распространен принцип "Око за око, зуб за зуб"…

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Как Европа со зверями судилась

09. Вкусный европеец

«Лучше всего раздобыть тело рыжеволосого мужчины лет 24 от роду, умершего насильственной смертью, — писал немецкий медик Иоганн Шредер в XVII веке. — У рыжеволосых кровь легче, а плоть здоровее». В Европе каннибализм был более развит, чем некогда в Южной Америке или Новой Гвинее. Причем по медицинским соображениям. До XIX века.

Для цивилизованной Европы людоедство немыслимо. Так думает большинство. И ошибается. Потому что различают три основных типа каннибализма: голодный, медицинский и ритуальный.

Медицинским каннибализмом и занимались в Европе. Долго и повсеместно.

Медицинское людоедство тоже исходит из идеи, что мертвое тело сохраняет все достоинства умершего человека. Например, здоровье.

Правда, европейцы при этом никого не убивали. Просто ели трупы казненных или убитых (только не тех, кто умер от кровопотери, — медики тех лет верили, что вместе с кровью из тела утекает душа).

Торговля трупами, а еще лучше — мумиями (особенно египетскими) начиная с XVI века становится в Европе доходным бизнесом. А главное — легальным.

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Вкусный европеец

10. Подлог в географии: кто и зачем придумал Европу?

Откуда взялось название «Европа», и почему Асию, которая широко представлена на древних картах, искусственно разделили на 2 части света – Европу и Азию? Оказалось, и здесь не обошлось без махинаций...

Задавался ли читатель когда-нибудь вопросом: “как Петр I мог “рубить окно в Европу” находясь почти в ее географическом центре, а не на границе?”. Ведь как нас убеждают – граница Европы-Азии якобы всегда проходила по Уральским горам.

Или другой вопрос: ” Почему все континенты земли называются на “А” за исключением Европы? Что в ней такого особенного?”

Или третий вопрос: “По какой логике понадобилось разделять континент “ЕврАзия” на две части, если эта логика не использовалась на деление остальных континентов нашей планеты?”

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Подлог в географии: кто и зачем придумал Европу?

Азия, Америка, Африка, Австралия и Антарктида и...ЕВРОПА

О ЧЕМ (НЕ) ДУМАЮТ ЛЮДИ, КОГДА ЧИТАЮТ КНИГИ О ПОХОЖДЕНИЯХ БРАВЫХ МУШКЕТЁРОВ, ОПИСАННЫХ В ЗАХВАТЫВАЮЩИХ РОМАНАХ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ДЮМА ИЛИ КОГДА СМОТРЯТ КИНОФИЛЬМЫ ПО ЕГО КНИГАМ?

О ТОМ, КАКОЙ ОТ НИХ, ГЕРОЕВ ТОГО ВРЕМЕНИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ АМБРЕ...

Если заглянете в толковые словари, то вы узнаете, что слово "амбре" имеет два разговорных значения, причем оба устаревшие и противоречат друг другу.



Первое значение: приятный запах, благоухание.



Второе значение: дурной, неприятный запах.

Территория заблуждений. ПРАВДА О ГРЯЗНОЙ ЕВРОПЕ И ЧИСТОЙ РОССИИ (12.23)

Кто и зачем придумал Европу? (17.15)

Прощай, немытая Европа. (26.00)

Прощай, немытая Россия!…



Существует обширная литературоведческая дискуссия, о принадлежности этих строк перу Лермонтова. Но кто бы ни оказался истинным автором, важно, что после него эту формулу повторили и повторяют все русофобы от прибалтов, поляков и так называемых, «украинцев» до самых далеких заатлантических друзей, которые и Россию то видели только в голливудских боевиках.



Ярлык грязи, немытости по отношению к русским приклеен достаточно прочно. Он, конечно же, является синонимом нецивилизованности и культурной отсталости.



Но кто клеит нам, сей ярлык? Не те ли, кто научился мыться буквально вчера. По историческим меркам, конечно…

Немытая Европа-чистая Россия (06.51)

Немытая грязная Европа и чистая как слеза младенца на ее фоне Россия - многие из нас и я в том числе представлял себе средневековую Европу в розовых тонах, прекрасные города, небольшие узенькие улочки, чистые бордюры и тротуары без мусорных пакетов и бумажных фантиков, высокие принцы на лошадях, статные дамы в шикарных платьях прекрасно пахнущие во всей этой красоте.



Но всё обстоит не совсем так, вернее, вообще не так, во дворцах, где проводились торжества, вечеринки, балы не было ни одного туалета и люди мочились и ходили по большому, где придётся.



Улицы напоминали наши нынешние помойки с целыми реками сливаемой жителями прямиком на улицу мочой и фекалиями в дальнейшем для более удобного перемещения по этой зловонии придумали ходули и широкие шляпы, дабы не быть облитым местным жителем.



Мыться в Европе не умели, да особо и не хотели, мылись раз два в год, почти все имели вшей блох в своих огромных париках, да и много шокирующих вещей вытекающий из антисанитарии.

Правда о «немытой» Руси и грязной Европе (09.41)

Миф о немытой России, уже давно воспринимается как очередная либеральная ложь, выдуманная и распространенная в 90-х годы.



Видео хорошо тем, что там объясняется, откуда пошла мода, например, дамам носить с собой маленьких собачек.



Также рассказывается о предназначении широкополых шляп, балдахинов над кроватью, почему гордились желтыми зубами и др.

P.S.

м-да...попутно ещё один вопрос возник..

как-то, честно говоря, я не понимаю, что имел ввиду Патриарх Кирилл, говоря про просвещённый греко-римский мир...может, он тогда был просвещённым, но к 17 веку одичал, что ли? какой свет они могли принести, живя в тьме...что-то я запутался...

фрагмент видеоинтервью

полное видеоинтервью

P.S.



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005. Образ «просвещённой» Европы в романах А.Дюма и в реальности.pdf

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