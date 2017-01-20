Предсказатели и ясновидцы. Сбудутся ли пророчества Святой Матроны на 2017 год
17:53. 20 января 2017 Просмотров - 684 Один комментарий Опубликовал: Neils
С древних времен и поныне люди почитали и прислушивались к словам предсказателей и ясновидцев, открывающих завесу тайны над грядущим. Несмотря на то, что наука и технологии продвинулись далеко вперед, в наш век Интернета и поколения хай-тек, народ все также верит прорицаниям великих экстрасенсов. Славяне особенно уважают предсказания Матроны Московской на 2017 год, т.к. еще в прошлом веке святая рассказывала о будущем и оно всегда сбывалось с пугающей точностью.
loading...
3-жды свята 3-жды брехня. Никто никогда не доказал сущность случайного предсказания. Чудики составляют и вычисляют возможность грядущих явлений. Кои основываются на выявленной кажущейся взаимосвязи случайных явлений в прошлом. Однако шаг плюс 1 всю кажущуюся взаимосвязь разрушает. К примеру сколько пытались выстроить логику “лысый – волосатый”. Однако Путин не лысый, как многим хотелось, но и не волосат. Что-то между. Прокол всей парадигмы. А лая было на весь тот распавшийся союз. Можно навыявлять 1000 плюс 100 закономерностей прошлого, однако один шаг вперед все разрушает. Назовите хоть 1 пример, когда прогноз плюс 1 шаг что-то предопределил, кроме сотрясания воздухов. 3-жды крестимся.
К барьеру: