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Предсказатели и ясновидцы. Сбудутся ли пророчества Святой Матроны на 2017 год

17:53. 20 января 2017 Просмотров - 684 Один комментарий Опубликовал:

С древних времен и поныне люди почитали и прислушивались к словам предсказателей и ясновидцев, открывающих завесу тайны над грядущим. Несмотря на то, что наука и технологии продвинулись далеко вперед, в наш век Интернета и поколения хай-тек, народ все также верит прорицаниям великих экстрасенсов. Славяне особенно уважают предсказания Матроны Московской на 2017 год, т.к. еще в прошлом веке святая рассказывала о будущем и оно всегда сбывалось с пугающей точностью. 

Метки: Матрона московская, предсказания 2017 год
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Один комментарий»

  • 24 20
    Сергей С. 20 января 2017 в 21:04 Ссылка Пометить
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    3-жды свята 3-жды брехня. Никто никогда не доказал сущность случайного предсказания. Чудики составляют и вычисляют возможность грядущих явлений. Кои основываются на выявленной кажущейся взаимосвязи случайных явлений в прошлом. Однако шаг плюс 1 всю кажущуюся взаимосвязь разрушает. К примеру сколько пытались выстроить логику “лысый – волосатый”. Однако Путин не лысый, как многим хотелось, но и не волосат. Что-то между. Прокол всей парадигмы. А лая было на весь тот распавшийся союз. Можно навыявлять 1000 плюс 100 закономерностей прошлого, однако один шаг вперед все разрушает. Назовите хоть 1 пример, когда прогноз плюс 1 шаг что-то предопределил, кроме сотрясания воздухов. 3-жды крестимся.
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