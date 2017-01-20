Предсказатели и ясновидцы. Сбудутся ли пророчества Святой Матроны на 2017 год

С древних времен и поныне люди почитали и прислушивались к словам предсказателей и ясновидцев, открывающих завесу тайны над грядущим. Несмотря на то, что наука и технологии продвинулись далеко вперед, в наш век Интернета и поколения хай-тек, народ все также верит прорицаниям великих экстрасенсов. Славяне особенно уважают предсказания Матроны Московской на 2017 год, т.к. еще в прошлом веке святая рассказывала о будущем и оно всегда сбывалось с пугающей точностью.