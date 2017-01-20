Открытым текстом 20.01.2017

Главное событие недели — сегодня. Обретает полномочия сорок пятый глава Соединённых Государств Америки. Доналд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп вызвал почти небывалый поток ненависти тех, кто не голосовал за него. Разве что избранный в тысяча восемьсот шестидесятом Абрахам Томасович Линкольн удостоился ещё худшего — гражданской войны. Сейчас войны не предвидится, но злоба льётся открытым текстом.

Более 60 депутатов федерального парламента отказались присутствовать на церемонии передачи власти. Трамп ответил им просьбой вернуть пригласительные билеты, чтобы на присяге присутствовало больше его сторонников.

Соединённые Государства Америки выстроили систему, позволяющую им за счёт остального мира уже лет тридцать потреблять вдвое больше, чем они производят. Ради столь выгодного предприятия они учиняют государственные перевороты по всему свету, выращивают террор на Ближнем Востоке, взяли в заложники Европу…

Понятно, те, в чью пользу всё это творится, не желают терять доход. Не случайно даже после выборов на Трампа выливаются тонны грязи. Журналисты средств массовой рекламы, агитации, дезинформации, подконтрольных его противникам, объявили ему настоящую войну. Но есть новость и похуже. Судя по всему, технологии, отработанные в Белграде и Тбилиси, Киеве и Каире, на этот раз собираются запустить в самом Вашингтоне.

В интернете появились объявления нескольких известных фирм по организации массовых мероприятий. Они набирают желающих за полсотни долларов в час поучаствовать в перекрытии дорог к месту принятия присяги президентом. Правда, на звонки журналистов все фирмы отвечают, что не занимаются ничем подобным.

Трамп, настроенный на реальное производство и реальную политику, непредсказуем с точки зрения манипуляций денежными потоками. Поэтому для нынешних финансовых и политических элит Трамп — кость в горле. Для них желанный исход — его импичмент и досрочные выборы. Ещё недавно невозможно было представить, что я когда-нибудь открытым текстом буду говорить о Вашингтоне то, что с 2014-го говорю о перевороте в Киеве. Но обещание Трампа возродить внутриамериканское производство и отучить всю страну жить за чужой счёт не нравится слишком многим.

Вот и в Европейском союзе начали накачивать общественную истерику против Трампа.

16 января на «БиБиСи» показан фильм «Трамп — кандидат Кремля?». В нём собраны основные сплетни о связях избранного президента с Российской Федерацией. Выразителями официальной позиции РФ названы некоторые особо маргинальные теоретики. Вместо экспертов фильм опрашивает политиков и публицистов, давно известных лютой ненавистью и ко всему российскому, и ко всем мерам, входящим в программу Трампа.

Не только журналисты, но и многие политики ЕС открытым текстом возмущаются позицией Трампа и требуют сохранения существующей системы. Не только экономической, но и политической. Не буду перечислять новые панические заклинания уходящих руководителей вроде Олланда. Куда важнее общая позиция коллективного Запада. НАТО считает себя победителем в третьей мировой — холодной — войне. Там очень не нравится, что мы себя не считаем побеждёнными. Но Трампу на геополитическую игру вообще наплевать.

Представьте, сколько денег теряет военное лобби. Вот почему бравые вояки да их политические подельники вдруг заторопились с воплощением в жизнь планов Обамы и тех, кто щедро оплачивал его Большую игру.

Оглашены планы проведения НАТО больших учений на территории Украины и Грузии совместно с армиями этих республик. Трамп в ходе предвыборной кампании требовал, чтобы остальные члены НАТО тратили на оборону не меньшую, чем СГА, долю своих бюджетов и ВВП. Возможно, учения будут оплачены именно в рамках этого требования.

Поставить Трампа перед такими решениями, какие он будет не в состоянии отменить. За эти последние дни переделать всю систему так, чтобы предельно осложнить возврат в исходное положение, — вот чем сейчас озабочены элиты НАТО, СГА и Евросоюза.

На кухне включили свет — и тараканы забегали. И чтобы ещё сильнее осложнить жизнь Трампу, публикуются фальшивки, где его обвиняют чуть ли не в шпионаже в пользу России. Доклады о том, что якобы Путин имеет компромат на миллиардера. Из видеоклипов песен, снятых в России, смонтирован намёк на то, что Трамп якобы развлекается в одной из наших гостиниц со жрицами любви.

Обвинения нелепые. Но ведь напечатаны они открытым текстом, и не в бульварных газетках, а в уважаемых и массовых изданиях. Так что сексуальные фантазии подконтрольных глобалистам изданий приходится комментировать на высшем уровне.

«Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью — хотя и они у нас самые лучшие в мире… А те, кто заказывает подобные фальшивки против господина Трампа, фабрикует и использует в политической борьбе — хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных ограничений», — комментировал эту подделку Путин.

И ещё о людях с «пониженной социальной ответственностью». Тех, кто понимает, что кормушка, где антироссийскую злобу меняли на печеньки, вот-вот закроется. Я о Киеве. И «прожекторах украинской революции». Самостийные политики, «топившие» против Трампа изо всей силы, нынче приуныли. И перестали стесняться. Хоть в размахе воровства, хоть в завинчивании гаек.

Телерадиожурналисты, эмигрировавшие из Российской Федерации на Украину — Ганапольский, Киселёв, Шустер, — вынуждены то и дело переходить с канала на канал по мере закрытия их передач по обвинениям в пророссийской позиции. Закрыта трансляция на Украине российского телеканала «Дождь», известного безудержной поддержкой киевских террористов и столь же безудержной критикой политики Российской Федерации.

Открытым текстом напоминаю: поддержка терроризма и предательство никогда не окупаются. Деловой человек Трамп это давно понял. Так что всех поверивших, что отказ от самостоятельности и звание «друга Америки» выгодны, ждут тяжёлые времена. История всё-таки очень суровый судья. Сейчас судебный процесс идёт на наших глазах. Хорошо наблюдать за ним со стороны.

Источник — http://ren.tv/blog/158651

Источник: vassermans.ru