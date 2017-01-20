Очевидная невероятная тяга

Мы каждый день сталкиваемся с искривлением пространства, даже используем его в своих целях, но всё же, не позволяем себе признаться в этом. Убедимся в очевидном на примере, невозможной (с научной точки зрения), естественной тяги.

Введение.

Проясняя вопросы правильного восприятия окружающего мира, я преследую определённую цель. Мало кто осознаёт, но это путь к могуществу, которое вам и не снилось. Путь настоящий и наиболее прямой, в сравнении с камланиями, заговорами и молитвами.

Бывает, что меня в этом меня упрекают. Дескать, нельзя так вот легко давать людям сведения, которые злые люди могут превратно использовать. Но я так не думаю. Скверно было бы не вернуть народу то, что принадлежит ему по праву.

Ведь человека лишают правильного восприятия с детства, и важную роль здесь играет академическая наука. Поэтому разбор вопросов описанных ниже крайне полезен каждому.

Я много раз убеждался, что многие люди от рождения имеют огромные возможности, но не обладают ими. Не хватает воли, не достаёт внимания, но самое главное они не видят мир таким, каков он есть. Даже если человек пытается использовать своё могущество, он часто воздействует на пустоту, на то чего просто нет. Но всё могло бы быть иначе.

Так давайте наконец раскроем очередной всемирный обман.

С глупою речью сиди за печью.

Под глупой речью следует понимать научное объяснение явления ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ. Академики полагают, что естественная тяга создаётся за счёт разницы давлений внутри и снаружи трубы(ΔP). И первый же подвох заложен в расчётной формуле, по которой нам предлагают всё это рассчитывать с «математической точностью»:

где

дельта Р – разница давлений внутри и снаружи трубы;

С = 0.0342 (это жульнический коэффициент, притягивающий за уши неверные расчёты, к действительности);

а – атмосферное давление;

h – высота трубы;

Т0 – абсолютная внешняя температура;

Тi – абсолютная внутренняя температура;

Таким образом, если в печи ничего не горит (температура внутри и снаружи одинаковая), то выражение в скобках равно НУЛЮ. Судя по правилам школьной арифметики, разница давлений внутри и снаружи трубы в этом случае равна тому же НУЛЮ (при умножении на НУЛЬ получается НУЛЬ). То есть тяги быть не должно. Но в жизни всё не так. Тяга в печной трубе, как и в трубе газовой колонки, и в вентиляционном канале, есть всегда – и когда печь топится и когда она холодная. Для совсем упорных и недоверчивых приведу плакат:

То есть ДО зажигания огня тяга уже должна БЫТЬ. Для тех, кто всё-таки не уверен, что газовые колонки и любые печи «можна вмикати» только при наличии естественной тяги, рекомендую посмотреть этот коротенький ролик

Тяга без перепада внешней и внутренней температуры в трубе не только существует, лживая академическая братва даже специальный прибор для её измерения держит – называется АНЕМОМЕТР. Если и этих доводов недостаточно, то можно провести натурный эксперимент согласно картинкам.

На вентиляции в собственной квартире;

Или на собственной печи в холодном состоянии.

Вышеуказанная формула не только предлагает нам поверить в невозможность естественной тяги без нагрева. Многочисленные научные определения, пояснения и комментарии к ней скрывают главную причину этого явления. Поскольку везде в них говориться о том, что тяга в трубе вызвана разницей давлений внутри и снаружи.

Это и ежу понятно – движение воздушных масс всегда вызвано разницей давлений. За кадром остаётся главное – чем вызвана сама разница давлений? Нам твердят, что разностью температур.

Но как же так? Ведь это алгебраическое выражение буквально следует читать так:

Величина разности давлений прямо пропорциональна величине атмосферного давления и высоте трубы… Зависимость от температур здесь непрямая, зато от высоты трубы и самого атмосферного давления самая прямая и очевидная. Почему же в толкованиях про это стыдливо умалчивают? Потому, что иначе фокус не получится.

Формула неверна, но в неё всё же вынужденно вставили главные причины естественной тяги – наличие атмосферного давления и перепад высот. Ведь без них хоть сколько-нибудь приблизительного расчёта не получить.

Как исчезает сила тяжести в трубе.

На картинке изображена схема действия сил атмосферного давления, согласно представлениям современной науки.

Сила тяжести по Ньютону действует на воздушные массы совершенно одинаково как внутри трубы, так и снаружи. Теоретически она никак не может исчезнуть в объёме трубы. Но практически исчезает регулярно.

Академики именно так видят действие этих сил. Откуда же там взяться разности давлений, если ничего не нагреть? Все силы друг друга уравновешивают. Вот они и упираются, отрицают явление, которое мы своими глазами каждый день наблюдаем. Отрицают наличие тяги в нетопленой печи, как бы не замечают работу вентиляции в наших домах. Отступать им некуда. Иначе академикам придётся признаться, что пространство неоднородно, что с перепадом высот не просто изменяется давление… и в конце концов, что всемирное тяготение это миф.

А вот настоящая схема, как это работает в действительности:

Как вы можете заметить, в предложенной схеме нет силы тяжести, зато есть другая (настоящая) причина разности давлений воздуха на разных высотах – неоднородность пространства. Эта схема выгодно отличается от академической тем, что соответствует действительности.

Условно картинка разделена на три области высокого среднего и низкого давления. В действительности изменение происходит плавно, но так нагляднее. Суть проявления искажения пространства в том, что оно всегда взаимодействует с веществом его заполняющим.

Если мерность пространства снижается, то это можно представить, как если бы линейка (символ пространства), лежащая на вашем столе вдруг сжалась в средней своей части и расстояния между делениями стали бы располагаться неравномерно (уменьшились).

А теперь представьте, что столешница (символ любого вещества) вынуждена подчиниться этому изменению – она станет сжиматься, увеличивая свою плотность и удельный вес в зоне искривления.

Так и в природе происходит – зоны низкой мерности вынужденно заполняются более плотным веществом, а зоны высокой мерности менее плотным. Наиболее наглядно нам показывают это газы. Именно неоднородность пространства, а вовсе не сила тяжести, заставляет их сжиматься в направлении к поверхности земли, образуя разность давлений.

Каждый мужик знает, а наука отрицает.

Рассмотренные выше явления опровергают существование всемирного закона тяготения, как определил его Ньютон. Да он, в общем-то, и не должен существовать. Его открытие, это на самом деле набор неких предположений. Все попытки подтвердить гипотезу (по латыни буквально недоутверждение) о гравитации самим Ньютоном выглядят несерьёзно.

Он провёл расчёты, базируясь на размерах Луны, Земли и расстоянии между ними. При этом его собственная формула ничего не говорит о размерах. Там учитывается лишь масса. Но плотность вещества Луны и Земли неизвестна науке до сих пор. Как же не зная этого получить массу? А Ньютон просто взял, и ПРЕДПОЛОЖИЛ что плотность одинаковая. Так считать легче.

Потом эта гипотеза волшебным образом, без всякого повода, превратилась в теорию. И даже стала законом ВСЕЛЕНСКОГО ТЯГОТЕНИЯ. А вся академическая братия взахлёб восхищается, как блестяще подтвердилось впоследствии недоутверждение Ньютона.

Но это сущее враньё. Ничего подтвердиться не могло, поскольку ни прямых, ни косвенных указаний на действительную плотность даже нашей Земли-матушки как не было, так и нет. Ведь грунт глубже 12 км. добыть не удалось. Тем более никто не взвешивал на «планетарных» весах ни одну из планет солнечной системы. Не знают ничего! Только гипотезы, гипотезы, всякие предположения, лавина неопределённостей, из которых, на уставших от пустого звона людей, выпрыгивает как чёрт из табакерки сразу готовый, признанный и авторитетный закон.

О том же, как «блестяще» на самом деле подтвердились недомыслия Ньютона, я расскажу в следующей главе на примере того, как учёная братия пристреливалась по Луне, используя как раз закон всемирного тяготения.

А сейчас хочется окончательно изничтожить в ваших головах сомнение о лживости академиков. Мозг же он такой – до последнего сопротивляется, не хочет пересматривать устоявшиеся представления. Может быть, писатель просто ловко подтасовал удобные факты. Слушай тут каждого.

В общем-то, мне можно и не верить. Достаточно обратиться к любому мужику, что хоть раз выкладывал печь или обустраивал вентиляцию. Начните ему рассказывать о разностях температур и давлений, так он и слушать не станет. Скажет, что ВСЁ зависит от высоты трубы, а температура здесь вопрос десятый.

И будет прав. Вот схема вентиляции в доме. Здесь всё изображено очень близко к академическим заблуждениям. Синенький воздух (холодный разумеется) подсасывается в тёплый (ну кто же сомневался) домик, и без всяких противоречий с наукой вытягивается красненькими стрелочками через каналы вентиляции.

Можно конечно предположить, что в домике почти всегда теплее, чем на улице. Но всё становится не таким радужным, когда нам требуется провентилировать подвал или погреб.

Вентиляция в погребе работает и зимой и летом. Никто ведь там трубы в зависимости от сезона не переставляет. А вот ситуация с перепадом температур внутри и снаружи меняется до наоборот:

Зимой в погребе теплее +10…+4 град С (на улице -20 град С). При этом тяга работает на вытяжку тёплого воздуха из вытяжной трубы (как на схемах от науки).

Летом в погребе холоднее +10…+15 град С (на улице +20 град С). Тяга продолжает работать на вытяжку, только уже холодного воздуха из той же самой вытяжной трубы, в том же направлении. Такой формулы вы у учёных не найдёте, но естественная вентиляция погребов, кессонов, овощных ям работает в миллионах домов и гаражей нашей необъятной страны. Всё-таки врут академики.

Вы найдёте понимание и покой, когда наконец примиритесь с кривизной пространства и выбросите из головы мусор, что вам туда напихали на уроках физики. И тогда вам не будет казаться странным, что высота трубы, это не совсем тоже самое, что её длина.

Космические снайперы, или как на «кончике пера» попасть в Луну.

А теперь «на сладкое» я расскажу вам об «успехах» теоретических вычислений, сделанных на основании «великого» закона «ВСЕЛЕНСКОГО» ТЯГОТЕНИЯ. Столько вранья академики нагородили, что скоро половину текста закавычивать придётся.

Всё началось с того, что выводя на орбиту первого советского космонавта Юрия Гагарина, расчётный сектор, вооружённый формулой Ньютона, обсчитался на 100 км. (СТО КИЛОМЕТРОВ) высоты. Но русский мужик выкрутился, как-то приземлился, и чтобы за науку не было стыдно, списали всё на недостатки техники. Пусть механики краснеют, им не привыкать. Между прочим, так и сегодня поступают, когда Протоны падают.

Однако, счетоводы втихаря сделали поправки, ввели (как всегда) коэффициенты, и научились-таки достаточно точно выводить спутники на орбиту (вопреки Ньютону). Но партия и правительство Советского Союза подняли планку выше – потребовали лететь на Луну. И вот тут-то проявилась вся «полезность гениальных открытий» европейских учёных, за столетия «предвосхитивших достижения» космической техники, «разгадавших тайны сил управляющих движениями светил».

Расчетный сектор посчитал, ввёл проверенные коэффициенты, и 2 января 1959 года, беспилотная межпланетная станция «Луна-1» была запущена прямо в Луну. Главной задачей было достичь её поверхности. Хотели в неё попасть, но промахнулись маленечко – на 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ).

Как вы думаете, кто остался крайним на этот раз? Ньютон? Академия наук? Как бы не так! Технических неполадок в системе станции, к сожалению, не обнаружили. А причиной сбоя траектории ученые с некоторой неуверенностью сочли ошибку в циклограмме. Повесили на программистов.

Много это или мало – 6000 км.? Это примерно как целиться на 2 корпуса Луны в сторону. «Снайперский» результат. Но что поделаешь, формула-то неверная, никакого всемирного тяготения вообще нет. А на одних поправках с коэффициентами далеко не улетишь. Поэтому метод «научного тыка» до сих пор является основным, как на земле, так и в космосе.

И на этот раз опыт подгонки расчётов под действительные траектории, снова помог нашим советским теоретикам – кое-как за уши притянули. Уже в сентябре того же года Луна-2 попала таки в Луну.

У американцев, толи опыта было поменьше, то ли вера в незыблемость законов физики побольше. Но с первого, второго и третьего раза они вообще ничего не смоги вывести за пределы искривления пространства в районе нашей планеты. Их «Пионеры» падали обратно. Чтобы пристреляться потребовалось около 70-ти пусков. Рабочими были не все, часть из них стали именно пристрелочными.

И наконец, Пионер-4 вырвался за пределы этого прогиба. Его задачей было пролететь на расстоянии 30000 км. от поверхности Луны и сфотографировать её обратную поверхность. В результате американский расчетный сектор всё же промазал. Аппарат пролетел в 60000 км. Промах составил 30000 (ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ). То есть Пионер должен был пролететь на расстоянии 11,5 корпусов Луны, а получилось на 23 корпуса.

Наблюдаемый с Земли угловой размер Луны составляет примерно ½ градуса. Соответственно кривоглазие отечественных космических математиков составило примерно 1градус. А заокеанские счетоводы скривили на все 5 градусов.

Для сравнения: если охотник стреляет пулей из гладкоствольного ружья на расстояние 50 метров, то попадает в круг диаметром около 10 см. Это обычное дело и угловое отклонение траектории при этом составляет не более 1/10 градуса.

А если бы он стрелял как наши космические математики, то с расстояния в 50 метров попадал бы только в круг диаметром 85 см. Довольно кисло. Такому снайперу разве что на слонов охотиться. Но если бы он был «точен» как заокеанские счетоводы, то попадал бы с расстояния 50 метров, лишь в громадный баннер размером 4,5 метра.

Я конечно понимаю, что запускали космические аппараты не прямой наводкой, а по орбите сближения. Но помилуйте, и средства обеспечения точности у них были гораздо лучше. Как же математика, высотомеры, телеметрия, счётчики времени? Как же 70 попыток? В любом случае, не на полнеба же промахиваться. В общем, это позор какой-то. В пору харакири себе делать тупой логарифмической линейкой.

Математический прогноз в описанных случаях полностью провалился. В результате на формулу Ньютона, описывающую ВСЕЛЕНСКУЮ ГРАВИТАЦИЮ, просто плюнули и тупо пристрелялись.

И всё же, я с большим уважением отношусь к людям, которые вопреки стараниям Ньтонов, различных академиков, и теоретиков, на глазок, по наитию, но всё же сделали то, что уж никак не должно было получиться – попали-таки в Луну. Герои, творцы, что тут скажешь. На таких людях и выезжают всегда горе-теоретики.

Заключение.

Естественная тяга – живое доказательство возможности использования перепада высот (уровней мерности) в своих целях. Труба, поставленная вертикально, это вечный двигатель, о котором многие только мечтают, но он существует и без устали трудится на нас в вентиляциях и дымоходах. Разве что удельная мощность его не столь велика, хотя трубы в больших котельных дают уже киловатты дармовой тяги.

Это же явление просто и наглядно показывает ложность всемирного закона тяготения. Не живёт мир по этому закону.

Естественная тяга, это очередной позор академической науки, который может увидеть каждый, и который они всеми силами пытаются скрыть. А наш с вами позор заключается в том, что им все-таки удаётся нас обмануть. Глазами видим, руками щупаем и сами же себе не верим.

Алексей Артемьев

Ижевск.