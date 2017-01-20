О “традициях” английской подлости по отношению к России…

Евреи захватили Англию в XVI веке и заменили собой настоящую аристократию. С этого времени Англия стала центром Зла. Тогда же началась «традиция» английской подлости по отношению к России...

В разных интерпретациях и много раз приходилось слышать это выражение. Можно было бы назвать его цитатой, но чьей? Изначально выражение приписывалось молвой А.В. Суворову, обозначающее суть дипломатических, экономических, шпионских и пропагандистских действий Великобритании. Наиболее широкое распространение получило в XIX веке, когда под «англичанкой» стала пониматься не просто Англия, но и королева лично.

России всегда приходилось отбиваться от двух врагов – восточного и западного. Восточный враг, как писал военный историк Антон Керсновский, «приходил к нам из глубины азиатских степей сперва в облике обров и половцев, затем монголов и татар, и наконец турок». Имя западного врага было и остаётся одним – англичанин.

Враг жестокий и изуверский, беспринципный и бесчеловечный, коварный и беспощадный, надменный и вероломный. Враг, который не раз ради своей выгоды вступал в союз с Россией и всякий раз продавал и предавал её. Генерал А.Е. Вандам сказал: «Плохо иметь англосакса врагом, но ещё хуже иметь его другом».

Богатство Британской империи создано за счёт ограбления Китая – самой большой экономики начала 19 века. В результате принудительной «свободной торговли» опиумом население страны сократилось с 416 до 369 млн. человек, из который 120 млн. стали наркоманами. HSBC – главный банк наркоторгового картеля клана Ротшильдов – процветает и сегодня...

ТЕРРОР ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА

В конце XV-XVI веков в Англии было принято так называемое Кровавое законодательство, вводившее жестокие наказания для людей, обвинённых в бродяжничестве и нищенстве. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство на время, а в случае попытки побега и пожизненно, при третьей поимке и вовсе казнили. В таком образе законодательство действовало вплоть до 1814 года.

За годы правления короля Генриха VIII (1509-1547) в Англии было казнено 72 тыс. человек, а за время правления королевы Елизаветы I (1558-1603) казнили 89 тыс. человек. Таким образом, Генрих VIII и Елизавета I устроили почти что геноцид английского народа – при них был казнён каждый 40-й англичанин (2,5% тогдашнего населения Англии).

Если сравнивать с Россией того времени, то за время царствования Ивана IV Грозного, о жестокости которого не устают говорить английские правозащитники, было казнено около 5 тыс. человек. При этом русский царь постоянно каялся и молился за убитых.

Английский народ чтит память революционного вождя Оливера Кромвеля (отсюда известный символ ОК) и гордится своей революцией XVII века, в ходе которой королю Англии Карлу I отрубили голову, а в результате революционных битв, вылившихся в гражданскую войну, погибло более 100 тыс. человек.

С конца XVIII века английский священник Мальтус проповедовал теорию о «благодетельном факторе» войны, способствующем уничтожению «избыточного населения» и восстановлению равновесия между средствами существования и численностью населения».

МИРОВОЕ ЗЛО

Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году. В городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно.

Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50-56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран.

Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету жизнь миллионов убитых и погубленных. В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн. рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезённого живым раба приходилось по три-четыре погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные.

В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и народа, потеря ими воли к сопротивлению. С целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне.

Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль. Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн. человек, из них 2 млн. наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн. человек, из них 120 млн. наркоманы.

«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Хёрст.

Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии население региона сократилось почти на 20 млн. человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того, как англичане распространяли своё влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800-1825 годах – 1 млн. человек, в 1825-1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850-1875 годах – 5 млн. человек, а в 1875-1900 годах – 26 млн. человек.

Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота. В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей.

Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899-1902 годов. По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими.

Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, причинявшие людям огромные страдания. Наконец, по приказу Китченера вся страна буров была разгорожена колючей проволокой на большие участки.

Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого населения бурских республик. Из них, по самым скромным подсчётам, от голода и болезней погибло около 26 тыс. человек, причём большинство из погибших – дети.

Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «новый мировой порядок».

СО ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО

В 1963 году, после вскрытия комиссией Министерства культуры СССР гробниц Ивана Грозного, его сыновей – Ивана Ивановича, Фёдора Ивановича и воеводы Скопина-Шуйского, открылась страшная картина.

В останках Ивана IV Грозного была обнаружена чрезмерно высокая концентрация одного из самых ядовитых для человеческого организма металлов – ртути! Причём её содержание достигало 13 граммов в расчёте на тонну, в то время как обычно в человеке содержание ртути не превосходит 5 миллиграммов на тонну! Разница – в 2600 раз!

При этом следует учесть, что во время этого анализа, к сожалению, не было принято во внимание то обстоятельство, что при похоронах Иван Грозный был облачен в схиму – монашескую одежду, богато расшитую золотыми нитками. Золото, поясню, является сильнейшим поглотителем ртути. Следовательно, подлинное содержание ртути в останках Ивана Грозного должно было быть значительно большим!

Первенец Ивана IV и Анастасии Захарьиной – Дмитрий – родился здоровым и нормальным ребёнком, а умер от банальной простуды. Он простудился во время поездки с отцом на богомолье, а простуду в те времена далеко не всегда могли вылечить даже царские лекари. Ртути в его останках не обнаружено.

Второй сын Ивана IV и Анастасии – Иван – тот самый, которого Иван Грозный в 1581 году «убил» посохом, родился в 1554 году, когда самому Грозному было всего 24 года, и рос здоровым и сильным человеком. Но в его останках обнаружена высокая концентрация ртути.

А вот третий сын от Анастасии – Фёдор – родился в 1557 году и был слабоумным. К тому же, как установила реконструкция знаменитого антрополога Герасимова, уродливым карликом с маленькой головкой на ширококостном скелете! И вот в его-то останках следов ртути не обнаружено.

Следовательно, в промежутке между 1554 и 1557 годом Ивана IV уже начали всерьёз травить ртутью. А в 1560 году умирает ещё совсем молодая, горячо любимая Иваном IV царица Анастасия. Причём, уже сам самодержец не сомневается в том, что её отравили.

А теперь о фактах второго ряда. Именно в указанное время – где-то в 1553-1554 годах – на Руси появился британский купец Ричард Ченслор, являвшийся доверенным лицом английского двора. Тогда же в Москве объявился ставший на долгие времена личным лекарем Ивана Грозного выпускник Кембриджа, лекарь, астролог, маг (а ещё и шпион) Элизеус Бомелия, прозванный на Руси Елисеем Бомелией...

Англичане явились главными подстрекателями хорошо известного по отечественной истории Соляного бунта в Москве в 1648 года, в котором от соли-то было только одно – формальный предлог, заключавшийся в действительно имевшем место факте повышения пошлин на соль. На самом же деле это был инспирированный агентами британской торговой компании настоящий антигосударственный мятеж.

Ещё тогда неопровержимо, в том числе и документально, было установлено, что инспирирование мятежа осуществлялось в соответствии с указаниями предводителя Английской буржуазной революции лорда-протектора Оливера Кромвеля.

«Традиция» английской подлости по отношению к России начала складываться уже тогда, когда Русь чудом вышла из Смуты живой: к только что избранному на царствование Михаилу Фёдоровичу Романову вновь был приставлен английский «лекарь», а заодно астролог, колдун, но прежде всего шпион, потомственный разведчик, сын уже упоминавшегося Джона Ди – Артур Ди. (он же агент 007)

Всего за два года до рождения Петра I появился первый в истории Европы общеевропейский геополитический план колонизации и закабаления России! Ещё в XVII веке. Работа британцев против России не прекратилась после изгнания их торговой компании в 1649 году – при Алексее Михайловиче.

Уже в начале XVIII века, когда Россия Петра I стала уверенно выходить в Балтику, а до того обрела ещё и выход в Каспий, английская секретная служба в лице своего петербургского резидента Джеффериса вышла к королю Георгу I с официальным предложением о проведении в 1719 году разведывательно-диверсионной операции по захвату и физической ликвидации участников Аландского мирного конгресса. И не просто разведывательно-диверсионной операции, но операции под чужим флагом, откровенно подгадывая при этом под планировавшееся тогда прибытие на Аланды Петра I».

ВЕКОВАЯ БОРЬБА

Борьба Англии против России началось ещё с XVI века и не прекращается и по сей день. Англия – главная причина русских неудач, после казалось бы выигранных сражений и даже войн. Всегда, где-то за спиной врагов России, маячила Англия и влияла на исход войн.

Во время Северной войны, Россия пыталась заключить мир с почти побеждённой Швецией. Для этого Пётр Первый послал в Стокгольм А.И. Остермана. И снова за спиной врага России маячил кто? Английская дипломатия добивалась лишения России значительной части её завоеваний в Прибалтике и передачи шведских Бремена и Вердена в Везере Ганноверу, находившемуся в личной унии с английским королевством.

У России был выход в Балтийское море и мощный флот. И поэтому английскую дипломатию тревожило наличие в Балтийском море русского военного флота, что видно из донесения резидента Англии в Питербурге Джеффериса, написанного им в конце марта 1719 г.

Передавая английскому статс-секретарю по иностранным делам Стенгопу слова Петра Первого, что два лучших флота в мире – русский и английский, Джефферис писал:

«...если уж теперь он ставит свой флот выше голландского или французского, то отчего не предположить, что через несколько лет он признает свой флот равным нашему или даже превосходящим его? Короче, корабли строятся здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе, и царь принимает все возможные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю и сделать из них моряков».

– Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Великобритания (вместе с Францией) натравила Турцию на войну с Россией, хотя серьёзных причин для вступления в войну у Стамбула не было. Великобритания сдержала своё слово: были и деньги, и даже английские советники на турецких кораблях во время Чесменского сражения.

– Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Британия оказала материальную и военную поддержку Турции (в частности, её флот состоял из кораблей, построенных в Англии и Франции).

– Поход Суворова через Альпы. После удачной битвы за Чёртов мост, Суворов предложил австрийцам нанести совместный удар в южной Франции. Но австрийцы, будучи марионетками Англии, отказались. В результате, война с Францией, которая могла бы успешно закончиться в 1799 году, затянулась.

– Убийство Павла I. Летом 1798 года Наполеон высадился на Мальту. Россия, Англия и Неаполитанское королевство договорились, что после освобождения острова от французов Валлетту займёт русский гарнизон в составе трёх батальонов, а власть на архипелаге будет принадлежать военному совету, который возглавит представитель России.

После двухлетней осады французы капитулировали в сентябре 1800 г. Однако, нарушив союзнические обязательства, британцы сделали всё, чтобы не допустить русских на Мальту. Им удалось блокировать российскую эскадру под командованием Ушакова в Мессине, хотя Павел I уже назначил российским губернатором Мальты барона Шпрингпортена.

Разгневанный вероломством союзников, Павел I в январе 1801 г. заключил договор с Наполеоном. Россия обещала Франции военную помощь в войне с Англией взамен на поддержку в борьбе за Мальту. Кроме того, Павел затеял поход на Индию, который нешуточно встревожил англичан. Но вскоре российского императора убили, причём действиями заговорщиков руководил британский посол в России лорд Уитворт. Первым делом, в ночь убийства своего отца, Александр приказал вернуть полки ушедшие завоёвывать Индию.

– Польское восстание 1830 года. После того, как в Бельгии началось профинансированное англичанами восстание, Николай I приказал направить туда для наведения порядка русский экспедиционный корпус. И сразу же после этого вспыхнуло восстание в Польше! Как неожиданно, не правда ли? И это притом, что до 1830 года в Польше не было вообще сильных волнений! И конституция, и автономия была. Англичанам же это было выгодно, ибо после этого русским войскам уже не до Бельгии было.

– Крымская война 1853-1856 гг. Опять же Турция, опираясь на поддержку англосаксов, отвергла российский ультиматум, что и спровоцировало войну. Видя успехи России на начальном этапе войны (Синоп), Англия напала на Россию.

– Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Англия, обещавшая придерживаться нейтралитета, как только русские воска подошли к Константинополю, стянула туда флот и угрозами заставила остановиться Россию на пути к победе. Кроме того, англичане пересмотрели выгодный для России Сан-Стефанский договор, и в результате, итоги побед России были урезаны.

– Русско-японская война 1904-1905 гг. Англия оказала финансовую, военную (поставки вооружения), политическую и экономическую (поставки продовольствия) поддержку Японии. Несколько раз русские крейсера арестовывали британские суда с грузами для Японии, но всякий раз, по требованию английского правительства, они возвращались.

– Февральская революция 1917 года стала результатом совместных действий либеральной оппозиции (Прогрессивный блок) и британской разведки. Доподлинно известно, что ещё в 1916 году Гучков готовил военный переворот. В том же году Милюков с дипмиссией ездил в Англию, где много общался с британскими сотрудниками разведки. Кроме того, он получил от них деньги.

– Интервенция. В действиях Британии в это период можно выделить такие направления: поощрение распада России путём поддержки самостийных правительств; направление воинских контингентов в зоны своих «жизненных интересов.

К февралю 1919 года на территории России находились английские войска численностью 44,6 тыс. человек. Англия выделила 60 млн. фунтов стерлингов Добровольческой армии, оснастила всем необходимым 200-тысячную армию Колчака.

Причины такой щедрости ещё в 1919 году объяснил Уинстон Черчилль. «Было бы ошибочно думать, что в течение этого года мы сражались за русских белогвардейцев, – отмечал он, – напротив, русские белогвардейцы сражались за наши дела».

Не счесть числа преступлений, совершенных английскими войсками на территории России. О преступлениях англичан за время их интервенции в Архангельске, Мурманске, Ревеле, Владивостоке и других городах России написаны целые книги. Везде, где они были, царило беззаконие – убийства, изнасилования, пытки, грабежи.

– Мюнхенское соглашение 1938 года. 30 сентября премьер-министр Великобритании Чемберлен подписал соглашение с Гитлером о передачи Германии Судетской области Чехословакии. СССР предложил помощь Чехословакии и даже 30 дивизий для охраны её границ, но Польша и Румыния, действуя по наводке из Лондона, отказались пропускать наши войска.

– «Немыслимое». В конце мая 1945 года по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании был подготовлен план мощного удара по группировке частей СССР, находящихся в Берлине и западной Германии, известный под названием «Operation «Unthinkable» («Операция «Немыслимое»). Проведение операции стало невозможным по причине своевременной перегруппировки советских войск из наступательного положения в оборонительное.

– Холодная война. Именно речь Черчилля 5 марта 1946 года в Фултоне (штат Миссури, США) положила начало холодной войне. Черчилль призвал западную демократию к единению перед лицом угрозы со стороны СССР, к созданию «братской ассоциации народов, говорящих по-английски» против Страны советов.

Планы по уничтожению России живут и процветают на английской земле и в наше время. Так, в ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне (США) Маргарет Тэтчер, к тому времени уже экс-премьер-министр Великобритании, заявила: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек».

БРИТАНИЯ И МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

1 марта 1881 года был злодейски убит император Александр II, а год с небольшим спустя – 16 июня 1882 года – отравлен выдающийся русский военачальник Михаил Дмитриевич Скобелев. В обоих случаях корни заговоров и все следы настолько откровенно вели в Лондон, что тому пришлось на время притихнуть.

В последующие без малого четыре десятилетия Россия не только лишилась ещё двух императоров – в 1894 году скончался Александр III (отравлен), а в 1917 году свергнут Николай II, но и попросту перестала быть сама собой, как Российская империя. И опять-таки все без исключения прямые и косвенные улики указывают на Лондон.

Так называемая Февральская революция, ставшая ударом в спину союзника, явилась делом рук британской секретной службы и её пособников из числа внутрироссийских предателей. Сам план, даже сигнал к началу «революции» и то были разработаны в британском посольстве в Петербурге при активном участии в том числе и посла Джорджа Бьюкенена.

В убийстве Распутина непосредственно была замешана британская разведка. В настоящее время неопровержимо доказано, что настоящим убийцей Распутина был британский шпион – мастер по «мокрым делам» Освальд Райнер. Хвастливый же гомосексуалист князь Феликс Юсупов, будучи английским агентом влияния, всего лишь прикрывал своим именем причастность СИС (Сикрет Интеллидженс Сервис, или МИ-6).

(Возможно, причиной убийства стало то, что Распутин настойчиво предостерегал Николая II от участия в мировом конфликте. В 1912 году, когда Россия в первый раз готова была вмешаться в балканский конфликт, Распутин на коленях умолил Николая не вступать в войну. Граф Витте в своих мемуарах указывает что «он (Распутин) указал все гибельные результаты европейского пожара, и стрелки истории повернулись по-другому. Война была предотвращена».

Распутин якобы слал царю телеграммы, «умоляя государя не затевать войну, потому что с войной будет конец России и им самим [царствующим особам] и положат до последнего человека... Распутин часто повторял государю, что он должен остерегаться Франции и сблизиться с Германией», – утверждал французский посол в России Морис Палеолог).

Британская королевская семья, кроме того, откровенно воспрепятствовала всем попыткам вывезти семью императора Николая II, отказав не только в присылке британского крейсера, но и даже в теоретическом предоставлении приюта на Западе.

За каждым из этих шагов – одна и та же геополитическая причина, проистекающая из уникального статуса России, как единственной в мире единой трансконтинентальной евразийской державы.

Конечно, за истекшие пять веков британская секретная служба не ограничивалась одной только специализацией на политических убийствах. Её интересы были и остаются более чем широкими. Характеризуя «рыцарей плаща и кинжала» с туманного Альбиона, необходимо отметить чрезвычайно важную, фактически предопределяющую тактику и стратегию британской секретной службы черту. СИС никогда не стремилась к расширению кадрового аппарата и поэтому никогда не была многочисленной разведывательной службой. Однако во все времена она оказывалась чрезвычайно эффективной.

Дело в том, что на протяжении веков малочисленность её кадрового аппарата всегда компенсировалась... масонством. В первую очередь, естественно, британским масонством, для которого секретность деятельности и применение тех же самых специальных средств – такие же альфа и омега деятельности, как и для разведки.

В Англии же процессы зарождения, становления и развития как самой секретной службы, так и масонства всегда шли рука об руку, и было бы весьма удивительно, если бы они не оказали друг на друга соответствующего, глубоко взаимопроникающего влияния.

В арсенал британских спецслужб входит филигранно отточенное, фактически переходящее в искусство умение широко привлекать к своим операциям интеллектуальную и деловую элиту, а то и «сливки общества» из числа аристократов, вплоть до представителей королевской фамилии. И это умение также пришло из масонства.

Не менее бесценным богатством в этом арсенале числится и столь же виртуозное умение заблаговременно подбирать контингент пособников на вырост в целях их дальнейшего использования в наиболее грязных и чреватых громкими скандалами в случае разоблачения операциях – от идеологических диверсий до откровенного террора.

С этим же обстоятельством также связано и искусство тонко работать с предателями и изменниками, откуда бы они ни были. Характерно, что прекрасно зная, что перед ней отбросы общества, британская разведка преднамеренно и очень тонко возвышает их в собственных же глазах, сажая тем самым на такой крючок, с которого они никогда не смогут сорваться.

Чрезвычайное место в этом арсенале занимает искусство, ничем не выдавая ни своей причастности, ни тем более своей заинтересованности, будоражить умы целых поколений различных стран всевозможными интеллектуальными продуктами, апеллирующими к характерным для любого нормального человека чувствам справедливости, борьбы против зла и насилия, взывающими к чести, достоинству и даже к чувству прекрасного.

Причём, именно в этом искусстве особое место занимает умение провоцировать увод целых обществ и государств с эффективных для их развития путей, представляющих опасность для самой Великобритании. В этом же ряду – умение провоцировать буйное, но крайне пагубное увлечение всевозможными ложными идеями и мифами, в том числе в истории. Вплоть до откровенного опорочивания подлинной истории, однако только чужими руками и с чужого плацдарма. Это, кстати, мы наблюдаем сегодня на поле нашей истории, включая период Великой Отечественной войны.

Масоны – лишь ширма и инструмент для куда более мощных закулисных сил мирового уровня, собравшихся ещё в последней трети XVIII века в организации, которая известна как «Комитет 300». Об этой организации упоминает и Линдон Ларуш, известный американский экономист.

Происхождение «Комитета 300» окутано тайной. Достоверно известно, что он возник в недрах секретного комитета, т.е. департамента разведки, Ост-Индийской компании. К нему ведут следы от ордена иллюминатов – творца всех революций в Европе, начиная с Великой Французской.

В самом же комитете особо выделяется британская ветвь – так называемая European Black Nobility – Европейская Чёрная Аристократия. Организацию отличает высочайший уровень интеллектуальной деятельности и огромные финансово-экономические возможности.

Автор – Лев Мышкин

Источник:http://pravdoiskatel77.livejournal.com