Новости Украины и Новороссии 20 января 2017

Глава ДНР Захарченко на форуме славянского единства «С Россией навеки!» в Симферополе

Глава ДНР Александр Захарченко выступил на Форуме славянского единства «С Россией навеки», который состоялся в Симферополе 19 января.

«Мы на передовой, и у нас стреляют. Гибнут наши братья. Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас всё будет также. Но все пошло по-другому.», — сказал он.

Европа и США боятся Россию, заявил Глава ДНР.

«Ситуация, которая происходит сейчас в мире, очень сложная и тревожная. Все ополчились на Россию, пытаются свалить на нее все грехи. Почему? Да потому, что Запад нас боится. Когда русский народ начинает объединяться, то сильнее нашего народа нет никого».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко обозвал Путина и Асада безответственными людьми

Президент Украины Петр Порошенко назвал президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина безответственными лидерами, из-за которых возникли проблемы с глобальной безопасностью.

Об этом он наговорил в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос.

«Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью», – подчеркнул президент Украины.

К оглавлению | Источник: news-front.info

На Украине продолжает строительство «Стены Яценюка»

Государственная пограничная служба Украины опровергла остановку строительства стены в Харьковской области, пишет Лайф.

«Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объёме 200 млн гривен (около $7,3 млн). В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы», — заявил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Одиозный проект «Стена» был начал бывшим премьером Украины Арсений Яценюком для одной простой цели — «отмывание денег».

К оглавлению | Источник: news-front.info

6,7 миллиона гривен на мелкие расходы: киевские чиновники попались на хищении бюджетных денег (ФОТО)

Чиновники Голосеевской районной администрации Киева похитили 6,7 миллиона гривен (около 13 673 469 рублей) из бюджета. Департамент по защите экономики Нацполиции Украины сообщает, что должностные лица реализовали схему хищения бюджетных средств при проведении конкурсных торгов. Был проведен ряд обысков по месту жительства и работы фигурантов схемы. Правоохранители изъяли ценные документы, а также более 6,7 миллиона гривен наличными. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве неонацисты напали на полицейских (+ФОТО, ВИДЕО) «Правоохранители установили, что во время проведения одним из управлений Голосеевской РГА и подконтрольным ей коммунальным предприятием конкурсных торгов, победителями становились так называемые „свои“ коммерческие структуры. В соответствии с условиями заключенных договоров, эти организации проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района», — говорится в отчете полиции.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

После Майдана украинские власти наградили оружием более 2000 человек

За неполных три года МВД Украины, СБУ и Администрация украинского президента наградили огнестрельным оружием 2367 человек. DW сообщает, что в ведомствах отказались указать, кому именно и сколько единиц в одни руки подарили чиновники и президент. «В Службе безопасности Украины лишь уточнили, что с 2014 года было выдано 724 единицы огнестрельного оружия сотрудникам СБУ и 290 единиц — другим лицам. Министерство обороны Украины также количество награжденных засекретило, ссылаясь на закон «о доступе к публичной информации», — сообщает издание. Читайте также: Я дам вам «Парабеллум»: Аваков раздарил политикам и «волонтерам» тысячу боевых стволов В Администрации украинского президента сообщили, что Петр Порошенко наградил знаком отличия «именное огнестрельное оружие» 15 человек, хотя ранее президенты с 1 января 1995 года по 31 декабря 2013 года наградили оружием 126 человек. Для награждения АП использует отечественные пистолеты марки «Форт» (к-9 мм). Стоимость одного пистолета с футляром составляет 6000 грн. Минобороны Украины количество подаренных пистолетов засекретило. Все украинские ведомства подчеркнули, что оружием награждают исключительно за личные заслуги человека перед родиной, за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека, а также за заслуги в обеспечении обороноспособности Украины.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ОУН и “Правый сектор” призвали украинцев снова выходить на майдан

Накануне в центре Киева радикалы в очередной раз организовали сходку, в ходе которой попытались заявить о себе с помощью привычного поджигания автомобильных шин. Боевики экстремистских организаций – «Правый сектор», ОУН, «Белый молот» (запрещены в РФ) устроили акцию протеста, заявив, что «властям пора вставать с печи». Сотрудники киевской полиции попытались разогнать митинг, однако это привело к стычкам с радикалами.

Украинские СМИ сообщают о том, что в правоохранителей полетели петарды, камни и взрывпакеты. Несколько полицейских получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

На фоне горящих покрышек на пересечении улицы Грушевского с Парковой аллеей активисты радикальных украинских организаций выступили с призывами вновь собираться на майдане, чтобы «заставить эту власть либо работать, либо оставить кабинеты».



Завязалась очередная драка, в ходе которой сошлись полицейские и представители ультраправых сил.



Толпа под крики «Свободу не остановить» и «Слава нации, смерть врагам» начала блокирование проезжей части. Лидеры правосеков и прочих радикалов объяснили это необходимостью «обратить внимание украинцев на бездействие властей».



В отдельных украинских СМИ по этому поводу уже появились материалы, в которых говорится, что в рядах украинских «патриотических» организаций «появились приезжие провокаторы». Неужели снова «рука Кремля»?..



А ведь три года назад выступления ультрационалистов, позволившие осуществить госпереворот на Украине, отдельными украинскими СМИ освещались как сугубо патриотические.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Пожалейте Украину: который век над ней издевается Россия

Тяжело Украине. Жалко её. Издевается над ней Россия — вот уже который век издевается. Заставляет делать то, что непривычно Украине, неестественно, «неприродньо». Ставит цели высокие, которые из Украины все жилы тянут. Требует многого, что вообще украинскому обитателю никогда не было нужно. Да и не будет. Вот уже 25 лет борются с этим украинские избиратели — от Запада до Востока. На каждых выборах раз за разом голосуют за село, за хутор, за вышиванку. 1. Леонид Кравчук. Родился в селе Великий Житин 10 января 1934 года, Волынское воеводство, Польша, в семье крестьянина. 2. Леонид Кучма. Родился в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области в крестьянской семье. 3. Виктор Ющенко. Родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области. 4. Виктор Янукович. Родился 9 июля 1950 года в посёлке Жуковка Енакиевского района Сталинской области. 5. Пётр Порошенко. Родился 26 сентября 1965 года в мелком городке Болград Одесской области. Хуторянин, хуторянин, хуторянин, хуторянин, хуторянин. Удивительное совпадение. Наверное, близка эта ментальность украинскому избирателю, если раз за разом голосовали за село. Как голосовали за хутор в течение 25 лет, так это самое село прямо из «Свадьбы в Малиновке» и пришло. Только нет ни «красных», ни «белых». Есть только «зелёные» — «светлозелёные»и «тёмнозелёные». Вот так смотришь на мучения Украины и думаешь, а зачем издеваться над сельскими людьми. Ну, видно же, что тяжело им соответствовать развитым странам — и внешне, и внутренне. Читайте также: Генпрокурор Украины признал Януковича законным президентом Не тянет Украина ни космическую промышленность, ни авиастроение, ни кораблестроение, ни международную политику. Ушла Россия — и всё пропало, как по волшебству. Нет ни кареты, ни пажей. Одна тыква и мыши. Тяжело Украине. Не её всё это. Чуждое, сложное, непонятное. Плохо Украине от стремительного 21 века — ей хочется в тёплые и ламповые 19-й и 20-й. Когда «летающие галушки» и «царские черевички», когда «чумаки за солью» и хитрые «студенты из бурсы». Когда можно всем селом, да ещё и соседние пригласив, поохотиться на «ляхив»и «жидив». Какую-нибудь Волынскую Резню устроить всем родственным хуторским коллективом. Или еврейские погромы во Львове. Когда можно поваляться на сеновале в вышиванке, а не мучиться от городского костюма и галстука. Прекратите издеваться над Украиной. Отпустите её уже обратно в село. Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война глазами врага: ВСУ пытаются атаковать под Авдеевкой (ВИДЕО)

Опубликовано видео, зафиксировавшее как украинские военные попытались атаковать военнослужащих ВС ДНР. Однако эта попытка наткнулась на жесткий ответ. Читайте также: ВСУ в Крещенскую ночь обстреляли пригород Горловки

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Майдан – 245

Отметили.

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд

Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по иску России против Украины о долге в размере $3 млрд. .

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — заявил председатель трёхдневного заседания судья Уильям Блэр.

Отмечается, что судья взял время на вынесение решения.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Набрав в рот воды: итоги проверки Украиной воинских частей РФ

Украинская инспекция, на помощь которой пришли специалисты из Канады и Дании, три дня (с 16 по 19 января) осматривала Южный военный округ РФ, надеясь, очевидно, найти какие-нибудь доказательства российской военной агрессии. Инспекция проводилась в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск на основании Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В рамках этого же документа по окончании инспекции проверяющие должны представить принимающей стороне отчет, содержащий выводы и итоги проведенной работы. Но украинская сторона отказалась это сделать. Почему? Возможно, потому что не обнаружила ничего такого, к чему возможно было бы придраться. Однако расписаться в собственной ошибке не так-то просто. Да и не факт, что через несколько дней Украина все же не явит миру обличающий Россию отчет, в котором вещдоками будут выступать смонтированные фотографии и оторванные двери какого-нибудь очередного автобуса.

Но чтобы поработать в фотошопе и успеть отодрать запчасти от транспортного средства, украинской комиссии нужно время. Вот они и пытаются его выиграть, отказываясь предоставлять необходимый по условиям Венского документа отчет. Впрочем, всем своим поведением украинцы в очередной раз показали, что международные нормы для них ничего не значат, договоренности они соблюдать не собираются, и вообще, никто им не указ.

А если серьезно, то с российской стороны Украина не встретила ни малейшего сопротивления, когда изъявила желание провести инспекцию. Хотя, думаю, российские дипломаты прекрасно понимали, зачем Украине понадобилась эта проверка. Однако, несмотря на это обстоятельство, в ходе инспекции все пожелания украинской группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены. «Инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны «Кадамовский» и «Кузьминский», железнодорожные станции погрузки и выгрузки «Матвеев Курган» и «Хапры»», – рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он также сообщил, что очень надеется : украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны. Вот только, учитывая, что «незалежные инспекторы», не успев закончить проверку, уже начали темнить, в положительное развитие сценария верится с трудом.

А.М.Василевский, Politikus.ru

К оглавлению | Источник: news-front.info

Россия войн не начинает, она их заканчивает, — Глава ЛНР (ФОТО)

19 января в Симферополе прошел форум славянского единства «С Россией — навеки», организованный общественной организацией «Русская община Крыма». Об этом «Русской Весне» рассказали в Минкомсвязи ЛНР. Глава Луганской Народной Республики начал свое выступление обращением к народному ополчению Крыма: — Я должен выполнить свой священный долг и поблагодарить всех тех жителей Крыма, кто в 2014 году, оставив свои дома и семьи, пришел к нам на помощь. Именно вы помогали нам отстаивать родную землю. Я обращаюсь к руководству республики и ополчения с просьбой составить списки тех добровольцев, которые воевали у нас, чтобы эти герои получили государственные награды Луганской Народной Республики, и никто не был забыт. Читайте также: «Мы поганой метлой выкинем с нашей земли врага», — Захарченко (ВИДЕО) Также Игорь Плотницкий напомнил известное изречение о том, что Россия войн не начинает, она их заканчивает: — Бенджамин Франклин утверждал, что большая империя, как и большой пирог, легче всего объедается с краев. Любая окраина или, если говорить «на мове», — Украина, которая находится на периферии политического и культурного центра страны, может стать объектом нездорового интереса недобрых соседей. Однако есть и другой фактор риска — такое положение создает иллюзию, будто окраина может стать сама себе центром. Вся история бывшей Украины была борьбой двух противоположных политических направлений — Переяславской Рады и мазепинской зрады. По историческим данным, зрада началась почти сразу после смерти прославленного гетмана Хмельницкого. Его неверный приемник гетман Лыговский попытался оторвать часть российской Украины в пользу Польши, организовав первый, так сказать, майдан. Что привело к гражданской войне и впоследствии к эпохе Руины. Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО: Луганск никогда не вернется в Украину, — Плотницкий Игорь Плотницкий резюмировал, что следствием беззакония киевской хунты стали «переяславские рады» в виде референдумов, прошедших сначала в Крыму, а потом — на Донбассе: — Сейчас противоборство рады и зрады в самом разгаре, но мы верим в победу и приближаем ее как можем! Мы искренне верим в славянское единство! В рамках форума был подписано соглашение о сотрудничестве между общественными движениями «Мир Луганщине» и «Русская община Крыма». Со стороны ЛНР документ подписал Игорь Плотницкий, со стороны Республики Крым — председатель организации Сергей Цеков. Согласно документу представителем «Русской общины» в Луганской Народной Республике назначен депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, представителем Общественного движения «Мир Луганщине» в Крыму назначен председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко. В завершении форума его участники утвердили текст обращения к народу Украины, в котором призвали прекратить гражданскую войну. — Форум славянского единства, в котором принимают участие крымчане разных национальностей, а также представители Донецкой и Луганской народных республик, обращается к вам с призывом: спасите свою страну, остановите братоубийственную войну на Донбассе. Героическому Донецку и Луганску выпало стать объектом ненависти преступной украинской националистической власти, направившей против мирных людей Донбасса танки, артиллерию, спустившей на них уголовников и карательные батальоны. Народные республики Донбасса сполна испили чашу горя, но защитили свою родную землю и уже никогда не отдадут ни пяди», — говорится в обращении. В документе обозначено, что «молчание, равнодушие и страх подливают масло в огонь гражданской войны. Спасти Украину может только та часть ее народа, которая не утратила своего единства с Россией, великим славянским братством. Только вы можете остановить гнусную пропаганду и открыть двери правде. Только вы, объединившись, способны вышвырнуть марионеток Запада на свалку истории. Вас много, и вы сильны, а они — в агонии. Крым — России, независимый Донбасс рядом с нами, а вы без России гибнете. В единстве — сила славянских народов, наше будущее — навеки с Россией», — подчеркивается в обращении. Читайте также: Украина может перестать существовать в 2017 году: факторы угроз

К оглавлению | Источник: rusvesna.su