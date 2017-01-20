Комедийный телевизионный сериал “Строго на юг”: Долг и честь превыше всего

«Строго на юг» (англ. Due South) — канадский детективный и комедийный телевизионный сериал 90-х годов. Впервые фильм вышел на экраны в 1994 году, закончился в 1999 году.

Сериал повествует о приключениях вымышленного офицера Канадской королевской конной полиции констебля Бентона Фрейзера и Диффенбейкера — глухого полуволка-полупса в Чикаго. (Википедия)

Привожу два, на мой взгляд, самых удачных отзыва о сериале:

Великолепный сериал

Если вы изучаете английский язык, рекомендую посмотреть этот сериал в оригинале, без перевода. У Бентона Фрейзера (Пола Гросса конечно же) очень четкая, чистая речь. И очень четкая логика. И, тем не менее, он не похож на типа, руководствующегося исключительно правилами и излишним умствованием. То и дело по ходу фильма возникают мистические действия и явления — дух его ушедшего отца, с которым он общается (в своей голове?), медитация, а также использует все доступные средства, которым в детстве его научил наставник-охотник, что тоже многого стоит.

Рэй Веккио — его противоположность, но не абсолютная, а дополняющая. Потому они прекрасно ладят и учатся друг у друга. В ходе их взаимодействия появляется немало комических ситуаций. Юмор, здоровый юмор (хотя не обошлось и без американского, да, но в небольших дозах) — одна из фишек фильма. Другие — романтика и следование принципам. Причем последнее — без догм, герой включает не только ум, но и сердце, он открыт изменениям.

Этот сериал — ценный вклад в кинематограф. Это уже классика. А классику рекомендовано изучать. Или хотя бы ознакомиться, посмотрев один раз.

https://www.kinopoisk.ru/user/1599610/comment/1228794/

Наивно и очаровательно!

Просмотр этого сериала — это как глоток свежего воздуха в загазованном телеэфире. Красиво снят, грамотно написанный сценарий и бесконечно очаровательные главные герои.

Без сомнений, только Пол Гросс и Дэвид Марсиано могли создать такие очаровательные, в чем то наивные и немного чокнутые персонажи.

Деликатный и невинный юмор дополняют положительное впечатление от просмотра. Детективные истории разнообразны и завораживают до самой развязки.

Изюминку придает и глухой волк, симпатичный и самобытный.

Не могу выделить какие-то особо понравившиеся серии, потому как сразу приходит на память столько серий, что путаться начинаю. Сериал хорош от и до.

https://www.kinopoisk.ru/user/486491/comment/403979/

Чему учит фильм

Наркотики:

Главный герой не курит и не употребляет спиртного.

Насилие:

В фильме немало стрельбы и драк, но, как и в любом комедийном сериале, они не выглядят жестокими, никто из персонажей не проявляет гнева и ненависти, всегда присутствует ирония и юмор.

Секс:

В некоторых сериях персонажи пару раз целуются, а в 20-й серии первого сезона главный герой в первый и последний раз оказывается в постели с женщиной, но выглядит это совсем не откровенно.

Мораль:

Самый действенный способ воспитания детей и взрослых -- положительный пример. Скрупулёзное исследование противоречивых глубин человеческой натуры не так полезно для жизни, как пример поведения, которому хочется подражать. Обычно мы получаем образцы поведения от наших родителей, но не всем повезло родиться в семье разумных и безупречно благочестивых людей. Воспитание и самовоспитание продолжаются всю жизнь. Всем нам необходим персонаж, который как родитель показывал бы образцы грамотного, эстетичного, нравственного решения всех житейских затруднений. Таких персонажей, увы, нет ни в русской, ни в зарубежной классической литературе. Решить проблему положительного героя, на мой взгляд, вполне удалось создателям канадского сериала "Строго на юг". Бентон Фрейзер -- цельная, гармоничная личность, он проходит все перипетии современной жизни с любовью, великодушием и достоинством, вызывая у зрителей не только уважение, но и глубокую симпатию. Конечно, не последнюю роль сыграл тот факт, что исполнитель главной роли, Пол Гросс, во многом похож на своего персонажа. Рекомендую сериал для семейного просмотра -- зрители всех возрастов (начиная от 12 лет) получат эстетическое и моральное удовольствие от этой работы, которой, на мой взгляд, суждено стать классикой.