Инаугурация Трампа
18:54. 20 января 2017 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал: brahman
Онлайн-трансляция вступления Трампа в должность президента США.
И протесты против Трампа.
В Кремле по поводу "ужаса царяшего в Давосе" заявили, что не видят ничего ужасного в происходящем.
На Украине сейчас самое время переобуваться в полете.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Путин потому Трампу и помогает, что они оба с трампом под Ротшильдом. Это перехват Ротшильдами власти у Рокфеллеров на американском континенте. Нам от этого ничего не перепадет. Нам нужен свой лидер, свободный от глобалистских ниточек.