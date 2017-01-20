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Инаугурация Трампа

18:54. 20 января 2017 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:


Онлайн-трансляция вступления Трампа в должность президента США.



И протесты против Трампа.





















В Кремле по поводу "ужаса царяшего в Давосе" заявили, что не видят ничего ужасного в происходящем.


На Украине сейчас самое время переобуваться в полете.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Митинги, протесты, США, Трамп
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Один комментарий»

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    Волемир 20 января 2017 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Путин потому Трампу и помогает, что они оба с трампом под Ротшильдом. Это перехват Ротшильдами власти у Рокфеллеров на американском континенте. Нам от этого ничего не перепадет. Нам нужен свой лидер, свободный от глобалистских ниточек.

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