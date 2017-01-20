Анализ фильма Викинг 2016. Религиозный троян. Правдозор
14:58. 20 января 2017 Просмотров - 284 3 коммент. Опубликовал: Правдозор
Фильм Викинг 2016 это эпизод подчинения Руси византийским (западным) ценностям.
РПЦ старались сделать через фильм религиозную пропаганду, а получили лишь разоблачение христианизации Руси.
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На фоне возрастающего интереса к прошлому славян с экрана льётся рекой ложь о нашем прошлом, оскорбляется память наших предков. А ведь у фильма был исторический консультант – представитель малого народца с большими присосками – Петрухин Владимир Яковлевич. Куда он смотрел? На этот вопрос даёт ответ его послужной список. Наряду с сомнительной учёной степенью доктора и званием профессора известного гнезда либералов – Историко-архивного института РГГУ, сей муж ещё и с 1991 года профессор еврейского университета в Москве, с 1994 г – член редколлегий журналов: «Вестник Еврейского университета» (М. – Иерусалим). С 1995 г. – член академического совета научных работников и преподавателей иудаики в вузах центра «Сэфер». Он участвовал в исследовании славяно-иудаистских связей (сб. «От Бытия к Исходу», отв. редактор. М., 1998), публикации и комментировании источников (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.-Иерусалим, 1997, 2-е изд. 2003 г.). С 1999г. – координатор Хазарского проекта Еврейского Университета Москвы, член оргкомитетов международных симпозиумов «Хазары» в Иерусалиме (1999) и Москве (2002).
Теперь понятно, почему учёный консультант отслеживал не историческую правду, а еврейский интерес, для чего использовал известный еврейский приём игры в «наоборот»: правда о светлой ведической Руси подменена ложью, язычники показаны грязным кровавым тупым, блюющим ******, а принесённое иудеями кровавое иудо-христианство – светом, порядком, нравственностью, красотой.
Вот его нравственность…
•Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец – его сын (!) увидел его в таком виде.
•Авраам – «великий праотец» – продал свою жену фараону за «мелкий и крупный скот и рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве сутенёра собственной жены.
•Его сын Исаак занимался тем же.
•Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.
•Внук Авраама – Иаков – обманул отца и хитростью выманил первород-ство у родного брата, а также фактически украл у своего тестя скот.
•Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.
•Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.
•Сын Давида – Амнон – изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.
•Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.
•Другой сын Давида – Авессалом – захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у которого всему этому и научился.
•Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 450 священнослужителей другого культа – Ваала, а Елисей делал это словом божьим: за насмешку над его лысиной проклял 42 ребёнка, и их разорвала медведица.
Премьера фильма вызвала огромный негативный резонанс.
«Викинг», авторы которого не сумели дать внятный ответ на простой вопрос: «Кому и за что поставили памятник у Кремля?», может претендовать на звание главного разочарования российского Года кино.
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Ответ более чем ДОКАЗАТЕЛЕН!
От всех Людей – Благодарность тебе,Вячеслав
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БРАВО!