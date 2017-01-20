Главная » Аналитика, Видео, История, Наследие Славян

Анализ фильма Викинг 2016. Религиозный троян. Правдозор

14:58. 20 января 2017 Просмотров - 284 3 коммент. Опубликовал:

Фильм Викинг 2016 это эпизод подчинения Руси византийским (западным) ценностям.
РПЦ старались сделать через фильм религиозную пропаганду, а получили лишь разоблачение христианизации Руси.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...: фотокамеры совершающего посадку аппарата «Викинг», которые также обладают разрешающей способностью... На этом, как показал анализ, основаны чисто религиозные верования, а также сугубо...предпочитают джаз року, а фильмы про шимпанзе фильмам про людей. К январю...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...не будут. Викинг – от слова выкинуть. Викинг – выкинг -...словие правильно) — совокупность религиозных течений и организаций в... Воронов «на основании анализа лексики церковных песнопений» ...Общество деградирует. Сколько фильмов снимаются полные бреда. ...
Тайнам нет - Александр Гринин.Телевидение для посвящённых
...1910 году (обкатывали спектральный анализ). Поднялась паника, а Герберт... - краеугольный камень западной религиозной мысли и цивилизации. За ... суровые, но туповатые викинги рубили льды айсбергов, ... ОписаниеВам предлагается первый фильм из объёмного проекта ...
Истархов. Кто это - среди родноверов и национал-патриотов? Часть 2
... у буддистов есть даже религиозная парадигма - идущая в ...достигли. На этом этапе анализа стоит сделать важный вывод... только Народно социалистическая партия «ВИКИНГ», но и РОНА –... в совершенно лживом документальном фильме «Территория заблуждения». А Сталин...
Карта Колумба
... до сих пор проводят анализ ДНК останков путешественника с... ряд библейских и иных религиозных текстов рассматривают со стороны того...в текстах Рамаяны, верованиях викингов и сведений о небывалых ... школе рассказывают и в фильмах показывают. Поэтому он так...

3 коммент.»

  • 1164 1138
    Вячеслав 20 января 2017 в 15:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    На фоне возрастающего интереса к прошлому славян с экрана льётся рекой ложь о нашем прошлом, оскорбляется память наших предков. А ведь у фильма был исторический консультант – представитель малого народца с большими присосками – Петрухин Владимир Яковлевич. Куда он смотрел? На этот вопрос даёт ответ его послужной список. Наряду с сомнительной учёной степенью доктора и званием профессора известного гнезда либералов – Историко-архивного института РГГУ, сей муж ещё и с 1991 года профессор еврейского университета в Москве, с 1994 г – член редколлегий журналов: «Вестник Еврейского университета» (М. – Иерусалим). С 1995 г. – член академического совета научных работников и преподавателей иудаики в вузах центра «Сэфер». Он участвовал в исследовании славяно-иудаистских связей (сб. «От Бытия к Исходу», отв. редактор. М., 1998), публикации и комментировании источников (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.-Иерусалим, 1997, 2-е изд. 2003 г.). С 1999г. – координатор Хазарского проекта Еврейского Университета Москвы, член оргкомитетов международных симпозиумов «Хазары» в Иерусалиме (1999) и Москве (2002).

    Теперь понятно, почему учёный консультант отслеживал не историческую правду, а еврейский интерес, для чего использовал известный еврейский приём игры в «наоборот»: правда о светлой ведической Руси подменена ложью, язычники показаны грязным кровавым тупым, блюющим ******, а принесённое иудеями кровавое иудо-христианство – светом, порядком, нравственностью, красотой.
    Вот его нравственность…
    •Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец – его сын (!) увидел его в таком виде.
    •Авраам – «великий праотец» – продал свою жену фараону за «мелкий и крупный скот и рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве сутенёра собственной жены.
    •Его сын Исаак занимался тем же.
    •Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.
    •Внук Авраама – Иаков – обманул отца и хитростью выманил первород-ство у родного брата, а также фактически украл у своего тестя скот.
    •Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.
    •Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.
    •Сын Давида – Амнон – изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.
    •Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.
    •Другой сын Давида – Авессалом – захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у которого всему этому и научился.
    •Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 450 священнослужителей другого культа – Ваала, а Елисей делал это словом божьим: за насмешку над его лысиной проклял 42 ребёнка, и их разорвала медведица.

    Премьера фильма вызвала огромный негативный резонанс.

    «Викинг», авторы которого не сумели дать внятный ответ на простой вопрос: «Кому и за что поставили памятник у Кремля?», может претендовать на звание главного разочарования российского Года кино.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>