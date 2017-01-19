Жириновский против 282 в поддержку Дёмушкина (2017)

18 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая утром перед журналистами, а затем на пленарном заседании Госдумы, подверг резкой критике статью 282 УК РФ и преследование по этой статье Дмитрия Дёмушкина.

Напомним, 19 января Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Дмитрия Дёмушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды по статье 282 Уголовного кодекса, на продление домашнего ареста. Следствие полагает, что в 2011-2013 годах Дмитрий Дёмушкин опубликовал в социальных сетях ряд статей «с целью разжигания ненависти и вражды к определённой группе лиц». 28 октября 2016 года Дёмушкину было предъявлено обвинение Тогда же Пресненский суд Москвы отправил Дёмушкина под домашний арест из-за нарушения подписки о невыезде из Москвы, которая была взята у него ранее по делу об экстремизме. В мае 2016 года Верховный суд России признал законным решение о ликвидации и признании экстремистским возглавляемого Дёмушкиным движения «Этнополитическое объединение «Русские».

По мнению Жириновского, Дёмушкина хотят осудить за невинную фразу о русской власти. Более того, политик считает, что давно пора упразднить статью 282 УК РФ. В подтверждение своих слов он привёл высказывания бывшего руководителя КГБ УССР, а также Министерства безопасности России Николая Голушко, который прямо заявил, что применение статьи 282 УК РФ принесёт больше несчастий, чем существовавшая при СССР ответственность за клевету на советский государственный и общественный строй.

Также Жириновский заявил, что с завтрашнего дня активисты партии пикетировать здание суда, где будет рассматриваться дело Дёмушкина. Источник

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