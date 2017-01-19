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Влияние попсы на массовую аудиторию

15:24. 19 января 2017 Просмотров - 396 6 коммент. Опубликовал:

Феномен поп-музыки пришёл в нашу жизнь сравнительно недавно –  в середине 20-го века. Его родиной считаются Великобритания и США. Специалисты относят к этому жанру множество различных направлений и стилей, но для большинства слушателей олицетворением попсы сегодня служат все те исполнители, которые постоянно мелькают на телевидении, чьи песни и имена звучат по радио и в прессе.

Это, прежде всего, такие российские звёзды, как: Пугачёва, Киркоров, Валерия, Орбакайте, Леонтьев; их молодёжные аналоги по типу Егора Крида, Алексея Воробьёва, Сергея Лазарева, Димы Билана; группы-конвееры наподобие Виа-Гры, Серебро, Фабрики и многие другие. Также российской аудитории хорошо знакомы западные бренды по типу Мадонны, Леди Гаги, Бритни Спирс, Рианны.

Творчество некоторых исполнителей мы уже подробно разбирали, наглядно продемонстрировав, чему учат, и какие идеи продвигают их песни и клипы. В этом обзоре предлагаем взглянуть в целом на эту сферу массовой культуры, и оценить влияние попсы на общество.

В 2012 году на телеканале НТВ вышла документальная передача «Попса. История всероссийского обмана», в которой сами продюсеры и музыканты озвучили информацию о том, какие в России расценки на популярность: сколько стоит ротация песни на различных радиостанциях, как получить музыкальную премию, какие бизнес-структуры помогают раскрутиться различным исполнителям. Итогом передачи стал вывод о том, что без больших финансов подняться на звёздный олимп сегодня невозможно.

Наверное, никто не будет спорить, что с 2012 года ситуация на эстраде особо не изменилась. И это не камень в огород исключительно нашей страны. Оснований полагать, что, например, на Западе, шоу-бизнес выстроен по-другому – нет. Но не будем сразу погружаться в вопросы, кто и как создал такую систему, а ответим на другой важный вопрос – «зачем?». А для этого надо понять, какой эффект на широкую аудиторию оказывает поп-музыка.

Первый главный момент – это то, что негласно существующий финансовый барьер для входа в шоу-бизнес способствует прохождению на звёздный олимп преимущественно обеспеченных и безнравственных людей. Почему обеспеченных – понятно, а почему безнравственных? Просто потому, что давать взятки и, что называется, юлить, готов далеко не каждый, а только тот, кто привык идти на компромисс со своей совестью. Нужен ли талант? Конечно, желательно, чтобы он был, но вполне можно обойтись и без него – примеров хоть отбавляй.

Вполне закономерно, что аморальные личности, поднятые на пьедестал и представленные во всём блеске – становятся кумирами для значительной части наивных зрителей, особенно молодёжи, и начинают через творчество и освещаемый в прессе образ жизни транслировать населению свои модели поведения и свои мысли, тем самым навязывая обществу свои низкие нравы.

Так как гениальность и злодейство несовместимы, то тексты большинства песен страдают хронической глупостью, а дефицит смысла компенсируется обилием извивающихся полуобнажённых тел.

А теперь второй главный момент. Так как входным билетом на эстраду служат деньги, а не талант, то и весь процесс творчества превращается в способ зарабатывания денег, а не привнесение в мир чего-то светлого и прекрасного. На практике это выражается в том, что 80 процентов всех попсовых песен повествуют об отношениях между мужчиной и женщиной, и о какой-то причудливой форме любви (у таких исполнителей, как Егор Крид, цифра доходит до 100 процентов). И дело даже не только в том, что чувство любви опущено на уровень инстинктов и пропитано пошлостью, а в том, что этой сфере человеческой жизни уделяется такое непропорционально большое внимание.

Эту особенность попсы надо разъяснить подробнее. Каждый человек в своей жизни проходит множество этапов: когда он рождается, учится, взрослеет, трудится, создаёт семью, воспитывает детей, заботится о близких, познаёт мир и так далее. В этой череде событий и во всём многообразии жизни важное место занимает поиск своей второй половины и прекрасное чувство любви, о котором мы так часто и слышим в песнях.

И это хорошо, это действительно одно из самых ярких и эмоционально значимых событий в жизни каждого, но это всего лишь один из этапов, который может занимать 5, 10, максимум 20 процентов жизни и мыслей человека, но никак не 80.

Должна ли любовная тематика занимать такое непропорционально большое место в массовой культуре, как это навязывает попса?

vliyanie popsyi na massovuyu auditoriyu 3 Влияние попсы на массовую аудиторию

На практике засилье попсы с её гиперболизированной ориентированностью на любовную сферу является одним из тех факторов, который способствует преждевременному пробуждению чувственности у детей и подростков. Им ещё надо учиться, взрослеть – а в голове уже с утра до вечера бегают по кругу песни в стиле «А тому ли я дала обещание любить?»

Если человек и во взрослом возрасте остаётся слушателем попсы, то постоянное стимулирование интереса именно к этой сфере приводит к появлению жажды поиска новых отношений, формированию чувства неудовлетворённости своей второй половиной, отсутствию иных интересов, кроме как найти, с кем переспать. По сути, люди, которые слушают попсу, сами себя программируют на регулярные расставания и вечные проблемы в личной жизни.

Отметим важную деталь, речь в обзоре не о конкретной песне и её влиянии на отдельную личность – а в целом о статистическом распределении тематики всей попсы и о том, как она отражается на обществе.  При этом главенствующую роль в этом процессе играют не сами звёзды, а крупные средства массовой информации, которым и принадлежит последнее слово, чья песня выйдет в эфир, а чья – останется лежать под сукном.

К счастью, для большей части населения Интернет постепенно становится более важным источником информации, чем подконтрольные финансовому олигархату телеканалы, радио и газеты. Пройдёт совсем немного времени, и всю эту попсовую псевдо-элиту смоет как грязную пену. А чтобы ускорить этот процесс, призываем активно распространять правду, помогать продвижению наверх действительно хороших исполнителей и включаться в работу по возрождению нравственности в СМИ.

Смелее, товарищ, гласность – наша сила!

Источник: whatisgood.ru

Метки: видеообзоры, музыка, обзоры музыкальных групп, плохая музыка
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6 коммент.»

  • 12077 7922
    Ликвидатор 19 января 2017 в 15:36 Ссылка Пометить
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    Всё очень просто!!!
    Музыка бывает популярная и непопулярная. Остальное – лохотрон.
    Брахман, зачем вы ведётесь на чужие кампании???

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  • 12083 7928
    Ликвидатор 19 января 2017 в 15:40 Ссылка Пометить
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    “Первый главный момент – это то, что негласно существующий финансовый барьер для входа в шоу-бизнес способствует прохождению на звёздный олимп преимущественно обеспеченных и безнравственных людей.”
    как всегда не видите нутро. Финансы это лишь камуфляж!!! По факту же там чисто видовый отбор. Реально фильтр работает по расовому признаку. Так же под видом “преступности” “рейдерства” маскировался/маскируется отстрел бейтаром именно белых бизнесменов.

    в СССР был безпредел чиновников от музыки, но финансового барьера ещё не было. 1991 ситуацию ухудшил.

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  • 12083 7928
    Ликвидатор 19 января 2017 в 15:49 Ссылка Пометить
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    на эстраде стока намешано – не разобрать. Прочёл, что Битлы – продукт Тавистока – вижу, что так. Поэтому Ленону и не позволили обнулять свой проект. Скоморох посмел нести свою философию. Музыкальная составляющая битлов – лишь средство достижения иных целей.

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  • 1124 1110
    Вячеслав 19 января 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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    Да, влияет… Но только на слабаков и дебилов. А наша теперешняя камарилья уже просто сама себя отторгает и вызывает рвотный рефлекс у всех слоёв общества. Одни и те же рожи, те же кривляния мальчиков с бородками, засилье педерастов и лесбиянок вызывает жуткое неприятие у населения, которое просто требует смены всех этих эстрадных шутов, во главе с Аллой Баруховной Пугачихой-Певзнер…

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  • 2862 1836
    Михан 19 января 2017 в 19:42 Ссылка Пометить
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    Глобалисты не дают сформироваться правильной музыкальной культуре.
    По всему Миру разорили и унизили всех достойных режиссеров и продюсеров.
    Толпа виновата, что выбирает музыкальный спам-у толпы нет вкуса.

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