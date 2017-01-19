Влияние попсы на массовую аудиторию

Феномен поп-музыки пришёл в нашу жизнь сравнительно недавно – в середине 20-го века. Его родиной считаются Великобритания и США. Специалисты относят к этому жанру множество различных направлений и стилей, но для большинства слушателей олицетворением попсы сегодня служат все те исполнители, которые постоянно мелькают на телевидении, чьи песни и имена звучат по радио и в прессе.

Это, прежде всего, такие российские звёзды, как: Пугачёва, Киркоров, Валерия, Орбакайте, Леонтьев; их молодёжные аналоги по типу Егора Крида, Алексея Воробьёва, Сергея Лазарева, Димы Билана; группы-конвееры наподобие Виа-Гры, Серебро, Фабрики и многие другие. Также российской аудитории хорошо знакомы западные бренды по типу Мадонны, Леди Гаги, Бритни Спирс, Рианны.

Творчество некоторых исполнителей мы уже подробно разбирали, наглядно продемонстрировав, чему учат, и какие идеи продвигают их песни и клипы. В этом обзоре предлагаем взглянуть в целом на эту сферу массовой культуры, и оценить влияние попсы на общество.

В 2012 году на телеканале НТВ вышла документальная передача «Попса. История всероссийского обмана», в которой сами продюсеры и музыканты озвучили информацию о том, какие в России расценки на популярность: сколько стоит ротация песни на различных радиостанциях, как получить музыкальную премию, какие бизнес-структуры помогают раскрутиться различным исполнителям. Итогом передачи стал вывод о том, что без больших финансов подняться на звёздный олимп сегодня невозможно.

Наверное, никто не будет спорить, что с 2012 года ситуация на эстраде особо не изменилась. И это не камень в огород исключительно нашей страны. Оснований полагать, что, например, на Западе, шоу-бизнес выстроен по-другому – нет. Но не будем сразу погружаться в вопросы, кто и как создал такую систему, а ответим на другой важный вопрос – «зачем?». А для этого надо понять, какой эффект на широкую аудиторию оказывает поп-музыка.

Первый главный момент – это то, что негласно существующий финансовый барьер для входа в шоу-бизнес способствует прохождению на звёздный олимп преимущественно обеспеченных и безнравственных людей. Почему обеспеченных – понятно, а почему безнравственных? Просто потому, что давать взятки и, что называется, юлить, готов далеко не каждый, а только тот, кто привык идти на компромисс со своей совестью. Нужен ли талант? Конечно, желательно, чтобы он был, но вполне можно обойтись и без него – примеров хоть отбавляй.

Вполне закономерно, что аморальные личности, поднятые на пьедестал и представленные во всём блеске – становятся кумирами для значительной части наивных зрителей, особенно молодёжи, и начинают через творчество и освещаемый в прессе образ жизни транслировать населению свои модели поведения и свои мысли, тем самым навязывая обществу свои низкие нравы.

Так как гениальность и злодейство несовместимы, то тексты большинства песен страдают хронической глупостью, а дефицит смысла компенсируется обилием извивающихся полуобнажённых тел.

А теперь второй главный момент. Так как входным билетом на эстраду служат деньги, а не талант, то и весь процесс творчества превращается в способ зарабатывания денег, а не привнесение в мир чего-то светлого и прекрасного. На практике это выражается в том, что 80 процентов всех попсовых песен повествуют об отношениях между мужчиной и женщиной, и о какой-то причудливой форме любви (у таких исполнителей, как Егор Крид, цифра доходит до 100 процентов). И дело даже не только в том, что чувство любви опущено на уровень инстинктов и пропитано пошлостью, а в том, что этой сфере человеческой жизни уделяется такое непропорционально большое внимание.

Эту особенность попсы надо разъяснить подробнее. Каждый человек в своей жизни проходит множество этапов: когда он рождается, учится, взрослеет, трудится, создаёт семью, воспитывает детей, заботится о близких, познаёт мир и так далее. В этой череде событий и во всём многообразии жизни важное место занимает поиск своей второй половины и прекрасное чувство любви, о котором мы так часто и слышим в песнях.

И это хорошо, это действительно одно из самых ярких и эмоционально значимых событий в жизни каждого, но это всего лишь один из этапов, который может занимать 5, 10, максимум 20 процентов жизни и мыслей человека, но никак не 80.

Должна ли любовная тематика занимать такое непропорционально большое место в массовой культуре, как это навязывает попса?

На практике засилье попсы с её гиперболизированной ориентированностью на любовную сферу является одним из тех факторов, который способствует преждевременному пробуждению чувственности у детей и подростков. Им ещё надо учиться, взрослеть – а в голове уже с утра до вечера бегают по кругу песни в стиле «А тому ли я дала обещание любить?»

Если человек и во взрослом возрасте остаётся слушателем попсы, то постоянное стимулирование интереса именно к этой сфере приводит к появлению жажды поиска новых отношений, формированию чувства неудовлетворённости своей второй половиной, отсутствию иных интересов, кроме как найти, с кем переспать. По сути, люди, которые слушают попсу, сами себя программируют на регулярные расставания и вечные проблемы в личной жизни.

Отметим важную деталь, речь в обзоре не о конкретной песне и её влиянии на отдельную личность – а в целом о статистическом распределении тематики всей попсы и о том, как она отражается на обществе. При этом главенствующую роль в этом процессе играют не сами звёзды, а крупные средства массовой информации, которым и принадлежит последнее слово, чья песня выйдет в эфир, а чья – останется лежать под сукном.

К счастью, для большей части населения Интернет постепенно становится более важным источником информации, чем подконтрольные финансовому олигархату телеканалы, радио и газеты. Пройдёт совсем немного времени, и всю эту попсовую псевдо-элиту смоет как грязную пену. А чтобы ускорить этот процесс, призываем активно распространять правду, помогать продвижению наверх действительно хороших исполнителей и включаться в работу по возрождению нравственности в СМИ.

Смелее, товарищ, гласность – наша сила!

Источник: whatisgood.ru