Со «звёздами» отечественной эстрады и «культуры» в одном поле и присесть-то стыдно.

Про потребление и перепроизводство "культуры"

Несколько отойду от морализаторской темы за Добро и Зло и поворочусь на привычную около-культурную тему, хоть я, повторяюсь, ближе к ракетчикам.

Почему постоянный рост числа культ-работников и культурных мероприятий не приводит к росту культурного уровня населения?

В очередной раз напомню про первую мысль из своих "видео-лекций" - в обществе начисто перепутаны понятия "культура" и "искусство"; в общем-то они должны быть взаимосвязаны, но сейчас верхняя часть "культуры" - ИСКУСство - занята, как и все, заработком бабла, то есть переродилась в банальное ремесло, навроде торговли или там починки электрики.

Всё, как обычно, от смыслов - если целью "культуры" является не просвещение, образование и воспитание населения, а развлечение масс и рубка денег, то искусство перестаёт нести культурную функцию и становится шутовством и инструментом манипуляции общественным настроением.

Наткнулся во френд-ленте на очередное прекрасное - статью про Пугачёву как признак вырождения советской империи; в целом не могу не согласиться, говорю примерно про то же самое; как только СССР смыслово перепрошили с построения Светлого Будущего на гонку с Америкой, так сразу понадобились и соответствующие "звёзды", и заместо Бернеса с Утёсовым по сцене заскакали арлекины типа Пугачёвой или Леонтьева.

Да, не вся эстрада сразу стала такая, но тут коготок увяз - всей птичке пропасть; не-отрицание Зла приводит к его, Зла, принятию, и пошло-поехало; со "звёздами" отечественной эстрады и "культуры" в одном поле присесть-то стыдно.

Именно поэтому не считаю нарастание количества "культурных мероприятий" в современном мире чем-то положительным, скорее даже наоборот - в подавляющем большинстве своём это акты информационной агрессии против обывателя, поскольку с его, обывательской, точки зрения, что Пугачёва, что тот же погибший недавно ансамбль Александрова - это один хрен пение ртом, и у Пугачёвой зачастую поинтереснее будет.

Я уж молчу про "свою" этнографию - попытки возродить народную культуру разбиваются о непонимание граждан - ведь эстрадные певички и танцовщицы жгут куда как бойчее, а тут то нельзя, сё нельзя - какое-то мракобесие, а не "культура"...

В традиционном обществе культ-работников всегда было мало, из-за низкой производительности труда их просто было не прокормить в большом количестве, и поэтому любое "культурное" представление было событием - хотя за культуру тогда отвечали скорее религиозные институты.

В советское время религию задвинули, вместо этого подняли идеологическую работу - в том числе через ту самую культуру, которую приходилось лепить буквально на лету; это нам досталось советское наследство, а у Советов наследие было сплошь буржуазным, и на культурное окормление подходило мало (хотя лучшие произведения классиков были приняты в культурную жизнь в годы самого лютого культурного террора).

Разумеется, не обошлось и без перегибов и без откровенного уродства - скажем, современная "русско-народная" культура суть продукт тех времён, когда надо было срочно чем-то заменить буржуазную культуру, и это аукается до сих пор.

Когда мы начинали проводить свои фестивали, в середине 1980-х, народ на них валил такими толпами, которые сейчас и представить сложно - иногда по несколько концертов в день было, и почти всегда набивался почти полный зал Дома Учёных, самый большой в Академе.

Прошли годы, уровень участников с тех пор объективно вырос, их количество и разнообразие также выросло, а вот зритель на подобные мероприятия ходить стал в разы меньше, даже забесплатно, как в этом году - потому что общее число "культурных" мероприятий в районе выросло на порядок-другой, выросла конкуренция - и в итоге зритель скорее пойдёт на условную Пугачёву задорого, чем на фестиваль забесплатно - потому что там прикольнее и смешнее, и уровень шоу куда выше.

А культура ведь совсем не про шоу, но кого это парит.

Одним из своих учителей народной культуры в целом считаю Дмитрия Покровского, на чьи концерт родители водили меня ещё в детском возрасте - его концерты больше походили на лекции, чем на представления, и тем не менее всё смотрелось на одном дыхании; во многом с его подачи всегда рассматриваю культ-работников именно как просветителей, а не как шутов.

Тем не менее, в конкурентной борьбе за внимание зрителя шуты выигрывают, как клоун неизбежно выигрывает внимание у лектора.

И здесь проблема имхо как раз в том, что перепутаны смыслы и определения - "культурную" поляну нонче занимают пассажиры и пельмени, не имеющие к культуре никакого отношения.

Да что говорить - целое Министерство Культуры занимается примерно тем же: заработком денег на населении и проведением мероприятий "для галочки", шоб було; вон, недавнее кино "Викинг" не даст соврать, а также "исторические" сериалы "Стена" и "Софья".

Не могу сказать, что Минкульт занят исключительно сотонизмом - те же "28 панфиловцев" сняты с его помощью, да и культ-работа на местах во многом происходит при его поддержке; но всё, как я и говорил выше - нет понимания, что есть Добро, а что Зло, и поэтому деньги вливаются и туда и сюда; причём, как нетрудно видеть, в основном именно "туда", прямиком во Ад.

Бал Сатаны - новогодний концерт на телеканале Россия

Тут, к сожалению, нет хорошего выхода, как и в целом у всей нашей экономики и даже жизни в целом - тут всю систему менять надо.

(с) Как НКО начали помечать "иноземными агентами", так и культ-работников пора уже помечать подобными знаками: отметился в роли клоуна, получи сооцное клеймо, и в культурное пространство больше не ходи.

Не говорю, что клоунов надо запрещать - но их место в цирке, а в просветительско-культурном пространстве от них один вред.

Вот и надо огораживать цирк и доводить до людей, что это именно цирк, и никакого отношения к культуре ЭТО не имеет.

Ситуация, когда любой певец ртом или танцор пятой точкой воспринимается обществом за "культурного человека", а режиссёры и сценаристы класса Кости Райкина, изрыгающие на простой советский народ продукцию класса кины "Викинг", на полном серьёзе считают себя совестью нации, не-нормальна и ни к чему хорошему не приведёт, кроме как к мировой революции.

Чем больше мы будем относиться к культуре как к тупому развлечению стада, тем ближе новый 17-й год.

Не сказать, чтобы я был бы против Мировой Революции, но это означает, что куча народу умоется кровью, а это не сказать, чтобы было хорошо.

Должен же быть у Общества какой-то инстинкт самосохранения уже?

Сколько можно называть чёрное белым, а шутов и паяцев - культурными людьми.

xommep

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Про потребление культуры

Продолжаю статью про перепроизводство культуры; заявил тему про потребление, но так до неё и не добрался (бывает :)); навёрстываю.

В первой части показал, почему обилие культ-работников не приводит к повышению культурного уровня со стороны культуры, теперь - с обратной стороны. Хотя, в целом, и так должно быть уже понятно, где собака порылась.

Постоянно говорю, что Человечество деградирует практически по всем направлениям - прогресс Айфонов не может заменить деградацию социальных структур и самого Человека, как личности.

НТП объявил сам себя самоцелью, а какая-то там биомасса - это кто вообще?..

Нам предлагается потреблять продукцию НТП по всё большей и большей цене, и считать это за Прогресс, хотя прогрессом Общества и Человека это очевидным образом не является - Человечество всё больше превращается в обезьяну с гранатой, с каждым нарощенным мегагерцем и каждым деградировавшим и спившимся человечком.

И одна из основных причин этой деградации Человечков - сбитые смыслы в культуре; том самом Сознании, которое определяется Бытием.

Мировой кризис гуляет по планете; я это ощущаю буквально, по количеству собственных командировок - в 2016-м фактически никуда не ездил, хотя несколькими годами ранее буквально дома не появлялся; нет денег в промышленности, несмотря ни на какие "импортозамещения".

Однако до сих пор растут торговые комплексы - как будто кому-то не хватало уже настроенных ранее - и всякого рода развлекательные объекты; кинотеатры, кабаки с ресторанами и прочая.

Людям необходимо развлекаться, вот эту потребность всячески и пытаются закрыть - от кабаков класса "рыгаловка" до изготовления "киношедевров" типа "Викинг". И некому вопросить "а зачем вы это делаете?" - раз народ просит, то надо исполнять.

Как-то так неожиданно получилось, что любое мероприятие, связанно с музыкой или танцами, рассматривается как "культурное".

Даже сугубо развлекательная клоунада, в которой нет ничего плохого, как и в развлечениях в целом; но зачем называть вещи не своими именами?

Це ж банальное враньё. Сходить послушать концерт - это мы считаем за культуру.

А там нам показывают или арлекинов класса Пугачёвой (точнее, крайне бледного подобия "примадонны" отечественного вырождения), или кривляющихся фигляров из КВНа, либо просто какие-то наигрыши и танцульки.

Чему это всё учит и как это развивает публику?.. А без этих вопросов ни о какой культуре речи вести и не надо - культура это возделывание, образование, развитие.

А хрю-му в микрофон - это развлечение и выпуск энергии масс в свисток.

По идее чем больше человек приобщается к культуре, тем он больше социализируется, тем больше понимает общие для всех социальные процессы; не говоря уж за саморазвитие.

И современная "культура" работает так же - чем больше мы слушаем творения класса "хоп-мусорок" или "в питере пить", тем мы становимся бОльшими и лучшими членами общества, исповедующего ценности класса "хоп-мусорок".

Чем больше из динамиков звучит шансона, тем глубже в общество проникает эта, с позволения сказать, культура; тем больше в ней влияние Михаила Круга или Шуфутинского, и, соответственно, меньше влияния Пушкина и Лермонтова - потому что это несколько разные и противоположные пласты культуры.

С классиками вообще всё сложно.

Часто вижу ситуации "смотрим в книгу, видим фигу" - современная культура не в состоянии донести до граждан, денно и нощно окучиваемых условным "Владимирским централом", мысли Некрасова и Достоевского, и ей приходится применять "современные прочтения" - сиречь выпускать версии "для тупых".

Литература и театр требуют от зрителей умения погружаться в некую виртуальность (да-да, театр - это первая виртуальная реальность), причём чем "навороченнее" произведение, тем больше нужно усилий, чтобы понимать, что вообще происходит - нужно понимать традиции и реалии описываемой "вселенной", то описываемого окружения.

С точки зрения культуры без кавычек это хорошо - без труда не вытащишь и рыбку из пруда; no pain, no gain.

Но если подходить к вопросу с точки зрения извлечения бабла, то, разумеется, все эти входные пороги и усилия зрителей надо уменьшать вплоть до нуля - зрители должны потреблять готовый "контент" без остановки, иначе набегут конкуренты.

Нетрудно понять, почему пердильный юмор заруливает любую классику. И культура "цивилизованного" общества начинает напоминать стих о Содоме и Гоморре.

Есть также разновидность современной "культуры", которая всё же подразумевает входные пороги - это так называемая "элитарная культура", которая намеренно создаётся так, чтобы простому гражданину имени шансона было непонятно, что это вообще за хрень.

Это опять же культура в кавычках, ибо усилия предлагается прикладывать не для саморазвития, не для той же социализации, а для того, чтобы понять, "что же хотел сказать творец"; причём у каждого ответ может быть свой.

Безответственность от культуры, как она есть. Помните, в "о чём говорят мужчины" - "Энди Ворхол, что ж ты вьёшься над моею головой" - это примерно оно.

В итоге получается, что от потребления "культуры" Человечку лучше-то не становится - он не становится умнее, чище, образованнее.

Даже доскональное знание творчества "звёздочек" обесценивается через полгода-года - ведь в моду входят всё новые и новые стили и веяния; и толку, что ты наконец понял, о чём говорится в таком-то акте любимой пьесы, нет никакого - это всё равно давно старьё и дно.

Фактически мы имеем дело с полноценной деградацией культуры общества до уровня развлечений, то есть социальной манипуляции для достижения кратковременного состояния счастья.

Послушал любимого артиста/посмотрел (кино)картину; и уже через 10 минут забыл, про что была речь, и снова идёшь в родную рыгаловку слушать фоном шансон.

Да, культура - это всегда манипуляция сознанием, но манипуляция бывает с разным знаком - и с плюсом, и с минусом.

Либерализму с его безудержной "свободой" один хрен, что ломать, что строить, так что для него и то и другое - равнозначные величины; а образовывать-то куда сложнее, чем развлекать.

Вот и накручивается спирать бессмысленности - "культура" зверит и скотинит Общества, и оно требует себе новых и новых развлечений, бессмысленных и беспощадных - а в итоге оно само уже не может справиться с вызовами времени, поскольку ответом на проблемы привыкло считать этот самый симулякр счастья в виде псевдо-культурки.

Культура отдыха - это тоже культура, знаете ли.

Вместо того, чтобы решать собственные проблемы, мы замазываем их псевдо-культурой - это какая-то разновидность социального наркотика получается, новый "опиум для народа".

Послушал новый альбом "Метелицы" - и отпустило, и уже не так обидно, что зарплаты падают, а цены растут.

Я уж не говорю про массовый психоз имени "Щеневмерлы" - это манипуляция культурой целой страны.

И мы к тому же придём, если будем продолжать относиться к культуре как к чему-то ерундовому и предназначенному для развлечения биомассы.

Понимаю, что измерять всё в бабле проще и удобнее.

Но во все времена культура была делом расходным, а не доходным; цели были совсем в другом.

Упадок Общества начинается не с экономики, а с культуры, и восстановление, считаю, тоже должно начинаться отсюда.

Ибо иначе спираль деградации не разорвать.

xommep

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P.S.

От себя добавлю вот это...









Поддерживаю размышления данного автора полностью, как будто это я сам написал..

В.Лычковский

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К сожалению, многие деятели культуры всё больше превращаются в оборотней — деятелей антикультуры.

P.S.



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004. Со «звёздами» отечественной эстрады и «культуры» в одном поле и присесть-то стыдно..pdf

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