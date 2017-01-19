Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 января 2017
- 09:05 Выжившие.
- 08:11 Новости Сирии: террористы обстреляли Алеппо.
- 05:46 Битва за Дейр Зор: Наступление ИГИЛ, авиаудары ВКС РФ и переброска подкреплений Армией Сирии (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 22:44 Правительственные войска Сирии уничтожают ИГ в районе Вади Барада.
- Вчера 22:33 Военная обстановка в Сирии 18.01.2017.
- Вчера 22:05 Сирия: Ожесточенный бой между сирийскими войсками и террористами.
Выжившие
Документальный фильм "Выжившие", посвященный жизни сирийских солдат оставшихся инвалидами.
Аннотация:
Для многих солдат сирийской армии война уже закончилась… Но их борьба продолжается. Авторы фильма «Сирия. Выжившие» рассказывают нам о судьбах военнослужащих, оставшихся инвалидами. Тяжёлые увечья не заставили их отступить перед трудностями – они по-прежнему не сдаются. «Раненый становится инвалидом, когда начинает думать, что не в силах что-то сделать», – уверен один из бывших сирийских солдат. У него нет руки и ноги, но он сумел стать таксистом и теперь готов помогать своим товарищам по несчастью. После лечения солдаты возвращаются к мирной жизни, находят работу… Они счастливы. Что помогло им начать всё сначала?
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Новости Сирии: террористы обстреляли Алеппо
Боевики группировки «Нуреддин аз-Зинки» обстреляли западные кварталы сирийского города Алеппо.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Аль-Маядин».
По данным телеканала, в жилых кварталах города разорвались десятки снарядов. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
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Битва за Дейр Зор: Наступление ИГИЛ, авиаудары ВКС РФ и переброска подкреплений Армией Сирии (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
В среду боевики ИГИЛ продолжили масштабное наступление на позиции Сирийской армии в окрестностях Дейр-эз-Зора, атаковав важную дорожную развязку «Панорама» и городской район Харабеш.
Военные самолеты ВКС России в течение дня постоянно наносили удары по наступающим бандитам и не давали им в полной мере воспользоваться численным преимуществом. Несмотря на бомбардировки, террористы пытались прорваться севернее военного аэродрома Дейр-эз-Зор, чтобы полностью отрезать его от города.
Волна за волной боевики ИГИЛ* атаковали защитников города и авиабазы, но им не удалось добиться существенных успехов ни у блокпоста «Панорама», ни в квартале Харабеш, передает арабское агентство AMN.
Армейцы отбросили наступающего врага в районе Харабеш, а у развязки «Панорама» враг не отступил и продолжил атаку.
Как сообщалось, днем ранее Сирийская армия попыталась вернуть потерянные ранее позиции к северу от военного аэродрома и атаковала бандитов практически в течение суток, но не смогла достичь больших успехов.
Первые подкрепления переброшены в Дейр Зор вертолетами ВВС
В то же время военно-транспортные вертолеты ВВС САР наконец смогли перебросить подкрепления в район города, уже около недели находящегося под мощной атакой больших сил ИГИЛ, которым удалось окружить авиабазу ВВС САР, расположенную на окраине города Дейр-эз-Зор.
Дополнительные силы, переброшенные командованием, станут важным звеном в плане армейцев по отражению новых атак исламистов, а также для проведения контратак. Также сообщается, что на обратном пути вертолеты эвакуировали из окруженного города раненых.
Военные винтокрылые машины должны начать регулярно совершать такие рейсы. Где садились пилоты, на данный момент неизвестно. Возможно, на военном аэродроме Дейр-эз-Зора, а возможно и в северо-западных районах. Есть информация, что в течение четырех суток боев ИГИЛ потеряло на этом участке фронта более 200 террористов. Потери Сирийской армии составили около 50–75 бойцов.
На видео тяжелые бои между сирийской армией и террористами ИГИЛ на кладбище и в окрестностях города Дейр-эз-Зор.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Правительственные войска Сирии уничтожают ИГ в районе Вади Барада
В долине Вади Барада правительственные войска продолжают продвижение к водному источнику. Сирийские военные штурмуют поселок Айн Аль-Фиджа. Бой идет в 1 км от водонасосной станции, которая является целью сирийских военных.
Обстановка в Сирии остается сложной. Наибольшую опасность вызывает ситуация, сложившаяся в Дейр-эз-Зоре. Впрочем, в других регионах положение значительно лучше и позволяет надеяться на значительное продвижение правительственных сил и освобождение ряда населенных пунктов.
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Военная обстановка в Сирии 18.01.2017
Сегодня Генштаб РФ официально подтвердил, что ВКС РФ проводят совместную операцию с турками в районе Аль-Баба.
В операциях под Аль-Бабом участвуют 9 российских самолетов (4 Су-24, 4-Су-25 и 1 С-34) и 8 турецких самолетов (по всей видимости F-16).
Более подробно по этим и другим вопросам (Дейр-эз-Зор, Аль-Баб, Пальмира) в брифинге Генштаба от 18 января.
Относительно Аль-Баба, то помимо продолжающихся авиаударов, к югу от города продолжается наступление САА, которая заняла ряд поселков и постепенно приближается к основным позициям турецкой армии в районе Аль-Баба. С учетом того, помимо турок, так развернуты и силы боевиков (ССА, "Ахрар-аш-Шам"), поэтому оставшиеся между САА и ССА силы Халифата играют роль своеобразного буфера, который исключает прямые столкновения в районе Аль-Баба.
При установлении соприкосновения между сирийцами и турками, турецкой армии придется сдерживать их активность, чтобы не допустить активных боевых действий, которые затруднят взятие Аль-Баба. В целом, САА в среднесрочной перспективе займет часть территории к югу от Аль-Баба, но именно эта операция вряд ли сможет отвлечь серьезные силы Халифата из под Дейр-эз-Зора. Вопрос о том, кто будет занять Аль-Баб, по-прежнему достаточно туманен.
Так как сирийцы понимают сложность ситуации с Дейр-эз-Зором, продолжается наступление к востоку от Тияса, но темпы наступления там достаточно скромные, чтобы можно было говорить о кризисе, который вынудит Халифат перебрасывать сюда дополнительные войска. В этом плане, атака в направлении Дейр-Хафира или подготовка броска на Табку, может вынудить Халифат пересмотреть свои приоритеты, хотя без должной подготовки, такие наступательные операции могут оказаться достаточно рискованными в силу нехватки войск для обеспечения флангов ударной группировки и контроля над линиями снабжения. Видимо реальные планы деблокады Дейр-эз-Зора были отнесены на весну и были увязаны с наступлением из района Пальмиры. Поражение в от Халифата в декабре 2016-го года нанесло серьезный удар по этим планам.
В Вади Барада продолжается добивание "зеленых". САА заняла практически все ключевые высоты к северу от долины, а так же часть самой долины в восточной части анклава. Положение боевиков стратегически безнадежно, помощи им тут ждать не приходится, в тактическом отношении удержание долины без контроля прилегающих холмов выглядит нереалистичным даже в среднесрочной перспективе, так что здесь добивание боевиков является лишь вопросом времени.
В Дейр-эз-Зоре к вечеру 18 января ситуация ухудшается. "Черные" взяли полевой госпиталь к северу от авиабазы https://twitter.com/dkimball12/status/82
Захреддин на фронте.
PS. На заглавной фотографии российская военная полиция в цитадели Алеппо.
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Сирия: Ожесточенный бой между сирийскими войсками и террористами
Cражение за Дейр-эз-Зор не прекращается ни на минуту. Пока ни одна из сторон не может заявить о своем успехе. Террористы, за последние 4 дня, потеряли свыше 200 боевиков только убитыми. В ВС САР лишились погибшими 76 солдат.
Однако, благодаря российским авиаударам правительственным войскам удалось значительно отодвинуть бандгруппы ИГИЛ* от авиабазы и восстановить вокруг нее периметр безопасности. Это позволило вновь принимать и выпускать в воздух боевые и транспортные вертолеты, которые включились в отражение джихадистских атак. Кроме того, вновь возобновлено снабжение окруженной сирийской группировки по воздуху.
*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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