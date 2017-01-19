Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 января 2017

В среду боевики ИГИЛ продолжили масштабное наступление на позиции Сирийской армии в окрестностях Дейр-эз-Зора, атаковав важную дорожную развязку «Панорама» и городской район Харабеш.

Военные самолеты ВКС России в течение дня постоянно наносили удары по наступающим бандитам и не давали им в полной мере воспользоваться численным преимуществом. Несмотря на бомбардировки, террористы пытались прорваться севернее военного аэродрома Дейр-эз-Зор, чтобы полностью отрезать его от города.

Волна за волной боевики ИГИЛ* атаковали защитников города и авиабазы, но им не удалось добиться существенных успехов ни у блокпоста «Панорама», ни в квартале Харабеш, передает арабское агентство AMN.

Армейцы отбросили наступающего врага в районе Харабеш, а у развязки «Панорама» враг не отступил и продолжил атаку.

Как сообщалось, днем ранее Сирийская армия попыталась вернуть потерянные ранее позиции к северу от военного аэродрома и атаковала бандитов практически в течение суток, но не смогла достичь больших успехов.

Первые подкрепления переброшены в Дейр Зор вертолетами ВВС

В то же время военно-транспортные вертолеты ВВС САР наконец смогли перебросить подкрепления в район города, уже около недели находящегося под мощной атакой больших сил ИГИЛ, которым удалось окружить авиабазу ВВС САР, расположенную на окраине города Дейр-эз-Зор.

Дополнительные силы, переброшенные командованием, станут важным звеном в плане армейцев по отражению новых атак исламистов, а также для проведения контратак. Также сообщается, что на обратном пути вертолеты эвакуировали из окруженного города раненых.

Военные винтокрылые машины должны начать регулярно совершать такие рейсы. Где садились пилоты, на данный момент неизвестно. Возможно, на военном аэродроме Дейр-эз-Зора, а возможно и в северо-западных районах. Есть информация, что в течение четырех суток боев ИГИЛ потеряло на этом участке фронта более 200 террористов. Потери Сирийской армии составили около 50–75 бойцов.

На видео тяжелые бои между сирийской армией и террористами ИГИЛ на кладбище и в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.