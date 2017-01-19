«России не нужны революции и катаклизмы»

Источник: Партия Великое Отечество

Интервью, которое мы сегодня предлагаем вашему вниманию, может показаться немного необычным по сравнению с другими работами проекта Партии Великое Отечество «Видеодокумент». До сих пор наши документалисты снимали материалы о людях, защищавших Россию с оружием в руках. Но в последнее время полем битвы все чаще становятся умы и сердца людей, а оружием – средства культуры и искусства: книги, фильмы, спектакли, музыка.

Как из дурного рога изобилия на наши головы сыплются многочисленные скандальные постановки, оскорбительные выставки, далекие от исторической правды или откровенно фальсифицирующие нашу историю книги и фильмы. Иногда создается ощущение, что их авторы стараются, чтобы не осталось ни одного порока, ни одного извращения, ни одной лжи, которые не были бы растиражированы и воспеты в их произведениях. Культурное пространство России постоянно подвергается агрессивному воздействию безОбразных, низкопробных фальшивок, громко претендующих называться современным искусством.

Как воевать на этом фронте? Любое боевое оружие здесь бессильно. И все-таки мы должны защитить нашу страну от разрушительных культурных интервенций. О том, как это сделать, мы решили поговорить с народным артистом России Александром Яковлевичем Михайловым.

Артист театра и кино, талант и художественный вкус которого абсолютно бесспорны, любимый миллионами исполнитель ролей в десятках фильмах, среди которых «Любовь и голуби», «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие», «Змеелов» — Александр Яковлевич ни разу не изменил не только своим профессиональным, но и человеческим принципам. Даже в самые тяжелые годы он отказывался от съемок в низкопробных картинах или в телевизионной рекламе. «Деньги приходят и уходят, а стыд остается», — таково его отношение к многочисленным предложениям поучаствовать в хорошо оплачиваемых, но не вполне достойных в художественном смысле проектах.

Мы готовились к разговору о России не с политиком, не с историком, а с человеком искусства, поэтому и вопросы готовили соответствующие. Однако глубокий интерес Александра Яковлевича к русской истории, его совершенно особенное личное отношение ко многим её периодам, существенно расширили тему беседы. Мы говорили о России, о ее прошлом и будущем. И пусть, как говорится, мнение героя не всегда совпадало с мнением авторов фильма, нас до глубины души тронула та любовь, с которой Александр Яковлевич говорил о России, его искреннее беспокойство за судьбу страны, его абсолютно четкая позиция по отношению ко всему, что в ней происходит.

Участники проекта ПВО «Видеодокумент» Адиз Азимович Мирзалиев, Стелла Васильевна Бызган, Надежда Юрьевна Петрова, Андрей Владимирович Семенов с народным артистом России Александром Яковлевичем Михайловым

Конечно, мы не решились на серьезный монтаж, который существенно «причесал» бы интервью, смягчил бы некоторые акценты или (тем более!) исказил бы смысл сказанного. Да это было бы и против принципов проекта «Видеодокумент», который стремится показывать события и людей с документальной точностью.

Александр Яковлевич Михайлов – человек, знающий свои русские корни, состоявшийся в СССР, большую часть жизни проживший в новой России, уверен в том, что «России не нужны революции и катаклизмы». И пусть у нашей страны непростой путь, «все, что происходит, все не случайно».

Интервью с народным артистом России А.Я.Михайловым

Источник: nstarikov.ru