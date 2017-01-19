Про «царскую морду» и казённый интерес. Юрий Селиванов

Желудочные аргументы хатаскрайников насчет ненужности Украины могут произвести впечатление только на пищеварительный тракт

Вместо эпиграфа:

Да ты что, царская морда, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!..

Из кф/ма «Иван Васильевич меняет профессию»

Тема «На кой нам эта Украина?!» становится в РФ все более популярной по мере того, как заведомо провальный украинский самостийный эксперимент идет к своему логическому концу. Причем даже те, кто не воспринимает убогие «аргументы» типа «Ха-а-хлы ка-а-азлы!» сильно сомневаются в том, что объединение «двух частей одного народа» /© В.В.Путин/ в одну могучую и несокрушимую русскую силу вообще возможно. Мол — не по деньгам это нам, одной сплошной убыток получится! Вот вполне типичное рассуждение на эту тему:

Вы пишете о переходе Украины под внешнее управление, так как власть себя лишила доверия. Фактически, сейчас Украина под внешним управлением, разве что управляющие на месте стараются самодурствовать, как хотят. Но перспективы от этого не меняются, фактически у руля комиссия по ликвидации. Какую-то перспективу мог бы дать переход под российское управление, однако количество набранных долгов смущает — их пришлось бы оплачивать России. Да и при нынешней разрухе — зачем России такое большое счастье? Как транзитер — уже проходили, хватит наверное. Все вложено в другие транзитные проекты. Выкупать по мировым ценам украинский урожай, использовать побережье для базирования и как курорт, модернизировать все подряд ? Не вижу смысла. Спасение «своего» населения и территории ? Да, но как это выразить в деньгах ? И где гарантии, при сохранении номинальной независимости? Похоже, будут идти путем продавливания минских соглашений, прежде всего о децентрализации, далее замены хунты на вменяемую власть, и «переход под влияние» по частям, без долгов. Фактически, на украине для России важна только Новороссия (побережье) и выход к Крыму и Приднестровью. Западную часть интегрировать бесполезно в течении нескольких поколений. Такое мое мнение. Долгий процесс, может на десятилетия затянуться…

Ключевой вопрос данного текста – «Как это выразить в деньгах?». Если подходить с этих позиций, то доказать целесообразность воссоединения Украины с Россией очень сложно, а точнее практически невозможно. Одни украинские долги Западу чего стоят!

Но весь фокус в том, что далеко не все ценности этой жизни, в том числе и самые главные, измеряются в денежных знаках. Ну, вот как, например, расценить расходы страны на оборону? С точки зрения простой бухгалтерии это сплошной убыток. Та же Российская Федерация ежегодно тратит на эти цели под сто миллиардов долларов! Это до каких же высот можно поднять пенсии и зарплаты, если сэкономить такие бешеные деньги на танках и ракетах?! Страшно даже представить! И кстати – многие на полном серьезе именно это и предлагают. Даже сегодня, когда враг фактически захватил Украину и находится в двух танковых переходах от Москвы! Даже в России, которая из тысячи лет своей истории не воевала со всевозможными супостатами всего лет семьдесят.

Или взять ту же Сирию. Ну, сплошной ведь убыток для россиян! Миллиарды уходят на какую-то чужую, непонятную войну. Это же сколько детских садиков можно на эти средства построить! Или хотя бы вытрезвителей.

Но Кремль посчитал нужным вести эту войну и спасать Сирию. И российское руководство явно убеждено, что эта цель стоит тех денег, которые в неё вкладывают. А стоит она потому, что не будешь давать наглому врагу отпор на дальних рубежах, уже завтра придется с ним воевать на пороге собственного дома. Такова неумолимая логика бытия, которая, увы и ах, не поддается примитивной бухгалтерской арифметике. Ну вот как с этим быть?

И опять же – Украина. С одной стороны – «сорок миллионов нахлебников — нафиг они нам нужны!?». И, казалось бы, все предельно ясно. Ну их к черту этих хохлов, которые будут нас — россиян только объедать. Нам же никаких денег не хватит их содержать!

Кстати ровно под тем же лозунгом, но только на Украине, в свое время разваливали Советский Союз – «Не хотим кормить москалей!» Ну, ладно перестали их кормить. И что? А то, что вся тамошняя экономика от такой дебильной «экономии» прекрасно развалилась и скоро самим «кормильцам москалей» станет не на что еду покупать.

Выходит, что не всё можно отрегулировать одной арифметикой! Есть еще и высшая математика и макроэкономика и геополитика. Всего просто не перечесть – чертова куча всевозможных высоких наук, не изучив которые невозможно понять законы развития общества и овладеть премудростью всенародного выживания.

И действительно — сколько стоит в деньгах та же украинская территория, по сути — буферная зона, которая отделяет самое сердце России от вполне возможного западного нашествия? Мало что ли их было в нашей истории?

Не знаете, сколько она стоит? И я не знаю. Но думаю, что эта земля бесценна. Потому что она обеспечивает само существование нашей цивилизации. Это хорошо понимали наши предки, которые на протяжении веков положили на этих землях миллионы своих жизней, чтобы русская цивилизация имела такое надежное стратегическое предполье. Как измерить цену этих жертв в рублях или долларах?

Ведь если с таких меркантильных позиций рассматривать, например, Великую Отечественную войну, то непонятно – зачем надо было освобождать от Гитлера ту же Украину? Ведь это такие огромные расходы, не говоря уже о чудовищных жертвах! Не проще ли было договориться с нацистами, пардон – с «нашими немецкими партнерами», по понятиям? Большая бы вышла экономия! И опять же – всем можно было бы спокойно сидеть по домам, а не проливать кровь на полях сражений. Сплошная выгода!

Это, разумеется, крайний пример. Воевать за нынешнюю Украину россиянам вряд ли придется. Скорее она сама упадет им в руки как перезрелое яблоко. Но меркантильная псевдологика и в этом случае не должна затуманивать их мозг. «Простые решения» далеко не всегда правильные.

Или взять то же украинское население, которое многие в РФ воспринимают как один огромный голодный рот. А я скажу вам — ну и хорошо, что голодный. Стало быть — кушать хочет. А значит — будет работать, что-то производить и зарабатывать, чтобы питаться. А разве не это есть главное условие для успешного развития наших общих производительных сил? И разве не от суммарного количества едоков-потребителей, в конечном счете, зависит мощь экономики? Ведь всё произведенное обязательно надо кому-то продать. Но одно дело – продать за бугор, отделенный от нас границами и таможнями. И совсем другое — своему народу, мотивированному покупать подешевле именно свой, бестаможенный товар. Весь мир, между прочим, за это борется – за свой рынок и своих потребителей. А нам выходит ничего такого не надобно?

Неужели кому-то в РФ станет хуже, если произведенные там пылесосы будут покупать не только в Воронеже, но и, например, в Одессе? А умные люди вообще говорят, что если современная этнокультурная общность (цивилизация) желает выжить и существовать наравне с другими, то она просто обязана иметь собственный, защищённый рынок не меньше, чем на триста миллионов душ. Или мы не хотим выжить?

А сколько стоят в деньгах 35-40 миллионов человек, из которых в случае военной необходимости можно будет сформировать дополнительную армию в несколько миллионов штыков? Или у РФ так много человеческих ресурсов, что ей это без надобности? Напомните мне, пожалуйста – это у России или у Китая популяция 1,5 миллиарда? Это РФ с населением всего 150 млн чел. намерена тягаться со всем Западным миром, тянущим без малого на миллиард, не считая несметных полчищ бармалеев из ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.)?

Только не надо мне сейчас про «ядреную бомбу» рассказывать, с помощью которой мы всех запросто уравновесим. Потому что это будет равновесие кладбища. Скажите – вам охота на кладбище?

Ребята! А не пора вообще за ум взяться? Или кто-то думает, что с нами панькаться станут? Или будущую войну будут вести за нас специально обученные дроиды, в то время, когда мы будем греть пузо на Мальдивах? А если никто так не думает, то где Россия наберет столько солдат, если так разбрасываться населением, как сейчас кое-кто предлагает?

Уже не говорю про то, что РФ — самую большую в мире и чрезвычайно пустынную страну надо кем-то все-таки заселять. И желательно не одними только китайцами или зулусами.

И кстати, кто сказал, что Украина такая уж дохлая, что не способна даже сама себя прокормить? Худо-бедно, но даже сейчас, при полной никчемности местной власти, украинская нива не утратила способности родить огромные урожаи, а местные аграрии продолжают ставить рекорды по экспорту зерна. Про заводы не говорю – они действительно дышат на ладан. Но они по любому слишком старые – их проще снести и заменить новыми, чем восстанавливать. А новое производство там будет уместно не только из человеколюбия, но также из соображений близости к энергоресурсам (самая насыщенная АЭС и ГЭС территория в бывшем СССР!), благоприятного климата, наличия удобной транспортной инфраструктуры и выходов к теплым морям. В СССР головой хорошо думали и размещали заводы не где попало, а там, где это было нужно стране. Вот они и оказались в своей значительной части именно на Украине. Так что и с этим не все так просто.

Тут кто-то обязательно встрянет с привычным нытьём. Но они же такие противные эти хохлы! Вы только послушайте, что они о нас говорят. Как вообще с такими можно жить в одной стране? Отвечу – не только можно, но и нужно. Во-первых, потому, что те, кто так говорит, сами, как правило, далеко не Аполлоны бельведерские. Ни внешне, ни, тем более — внутренне. Так – обычные недотепы. А во-вторых, в силу всех вышеприведенных причин. И еще многих других, не приведенных здесь ввиду их очевидности для любого нормального человека. Про которые знает каждый, у кого мама в Саратове, жена из Херсона, дядя в Жмеринке, а родной брат и вовсе в Москве. Отказываться от нашего кровного родства, от миллионов и миллионов теснейшим образом переплетенных человеческих судеб могут, на мой взгляд, только полные чучела. Или платные агенты ЦРУ США.

Да, конечно, спорить не буду – противных там тоже хватает. И даже явных холер. Ну, так на последних всегда найдется специально обученное учреждение – ФСБ. А если и его не хватит, то в интересах единства и безопасности страны не грех и КГБ со СМЕРШем в придачу реанимировать. Пущай занимаются неисправимыми. Но таких, на самом деле, с гулькин нос. Остальные просто приспособились к тому уродству, которое там — на Украине сейчас считается нормой. Стоит только эту ненормальную «норму» упразднить, как люди снова потянутся к разумному, доброму, вечному. Потому что они так устроены от Создателя. Который заповедал всем нам эту землю — Великую Россию не для того, чтобы мы её бездарно разбазарили и отреклись друг от друга только на том основании, что по деньгам это слишком накладно и дебет с кредитом не сойдется. Если на то пошло, то и добрая половина нынешней Российской Федерации — один сплошной убыток для казны. Так что — может и её того, распустить? Или все-таки лучше вспомнить, что Родина в денежных знаках не измеряется и кусками не продается. Пока не стало слишком поздно.

Юрий Селиванов, специально для News Front





Источник: news-front.info