Пора пересмотреть Конституцию Владимир Бортко: на основе «прав и свобод индивидуума» национальную государственность построить нельзя

Я бы хотел обратиться к анализу Конституции РФ 1993 года. Она, по моему мнению, явилась финальным аккордом, подводившим итог проигранной СССР «холодной войны», и, к сожалению, не учитывает резко изменившееся сегодняшнее положение нашей страны.

Ярким примером этого является пункт 4 Главы первой Первого раздела Конституции, который гласит: «…если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом Российской Федерации, то применяются правила международного договора». То есть международный закон «главнее» законов РФ которые мы принимаем.

Кроме этого в Конституции РФ, русские, составляя 80% населения и имея все основания считать себя создателями этой страны, юридически лишены какой-либо правосубъектности. В модели, заданной либеральной Конституцией РФ, русского народа нет: русская национальная идентичность находится вне конституционно-правового поля.

Я уже говорил об этом, но мне кажется важным продолжить анализ либеральной Конституции 1993 года и посмотреть, как она соотносится с существованием в 2017 году принципиально другой страны.

Классическая развертка государственной политики — ценности — цели — средства — результат. Однако на установление ценностей на уровне государства в России установлено табу. Государственная идеология, как аккумулятор высших ценностей государства, запрещена статьей 13 Конституции РФ. Но если нет ценностей, не может быть и целей, а если нет целей, не может быть результата.

Вместо них Конституция РФ обращается к сформулированной за пределами России категории «общепризнанные принципы и нормы международного права» (преамбула, статья 15, статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). Выдвижение собственного идеологического проекта запрещено.

Такое же, как как в России, положение об «общепризнанных нормах и принципах» представлено только в конституции Австрии и основном законе Германии. Эти положения появились после поражения в войне. Заимствование этих формулировок для Конституции РФ прямо указывает, что и законодательство России производно от факта поражения. Посредством такого замещения государство лишается суверенности.

В качестве высшей ценности Конституция РФ определяет «человека, его права и свободы». В этом определении не находится места ни для существования самой России, ни для семьи, ни для национальных исторических традиций. По этой логике жертвенность защитников Отечества недопустима, поскольку приоритет отдается не Отечеству, а человеку, с его правом и свободами.

Идеология, заявляющая высшей ценностью права и свободы человека — это идеология либерализма. Статья 2 Конституции РФ, таким образом, устанавливает либеральную государственную идеологию в России. Возникает коллизия между статьей 13, запрещающей государственную идеологию, и статьей 2, её утверждающей.

По сути, запрет на государственную идеологию в России означает запрет на пересмотр идеологии либерализма.

Либерализм используется в данном случае как инструмент разрушения потенциалов государственности. Ибо на основе констатации «прав и свобод индивидуума» национальную государственность построить невозможно. Для этого нужны другие ценности: Семья, Родина, Патриотизм, Справедливость. Но ни одна из них к разряду высших ценностей в Конституции РФ не отнесена.

Определение места России в мире исчерпывается в Конституции РФ следующим утверждением: «сознавая себя частью мирового сообщества». Претензии на какую-либо особую роль отсутствуют. Нет даже указания на национальные интересы. Главный обозначенный ориентир — международная интеграция. И это прямое следствие отказа от собственного проекта. т.е. соглашательство с сиюминутными доминирующими в мире силами.

Для сравнения, конституция КНР: «Китай последовательно проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, решительно выступает против империализма, гегемонизма и колониализма; укрепляет сплоченность с народами различных стран мира; прилагает усилия в деле сохранения мира во всем мире и содействия прогрессу человечества».

Боязнь идеологии привела к отсутствию в Конституции РФ даже слова «идея». Но без обращения к идеям не может идти речь о мировоззренческой определенности социума. Конституция России оказалась конституцией без идей.

В Конституции СССР как очевидная ценность заявлялась «Родина». Ее защита определялось «священным долгом» для каждого гражданина. В Конституции РФ положение о священном долге защиты Родины не упоминается.

Такие понятия как «нравственность» и «мораль» в Конституции РФ отсутствуют.

Слово «цель» в Конституция Российской Федерации употребляется в применении к общественным объединениям, а не государству. Слово «задачи» вообще ни разу не представлено в российской конституции. Но государственное управление без постановки целей и задач не состоятельно.

Важнейшая составляющая жизни общества — "семья". В конституции Российской Федерации слово «семья» явно употребляется значительно реже, в сравнении с другими конституциями мира.

Однако Российская конституция оказывается мировым лидером по использованию термина «свобода». Впереди нее только основной закон Германии. Свобода — это базовая ценность либеральной идеологии. Российская конституция оказывается не просто либеральной, а, наряду с германской, наилиберальнейшей.

В большинстве конституций стиран мира заявляется, что природные ресурсы находятся в собственности государства, или всего народа. Но только Конституция РФ 1993 года — единственная в мире — заявляет о допустимости частной собственности на природные ресурсы.

Главное, предупреждают либеральные авторы конституции 1993 года, ее ни в коем случае нельзя изменять. И понятно — это манифест либерализма и космополитизма.

Но Конституция — это не Божественное откровение. Конституционное законодательство является не целью, а средством, инструментом реализации ценностных установок. Несоответствие конституции вызовам и запросам современной жизни РФ делает этот закон практически разрушительным. И при констатации негодности средств они должны быть заменены.

В мире принимаются новые конституции, в которых народы пытаются заявить о своих ценностях. Средний возраст жизни конституций — 18 лет. Российская конституция этот рубеж уже перешла. Из существующих на сегодняшний день конституций 58,3% было принято позже принятия российской конституции 1993 года. Достаточно обратиться к венгерской конституции, вступившей в силу с 1 января 2012 года. В ней наличествуют следующие положения: «Бог и христианство»; «национальное вероисповедание»; «право на жизнь с момента зачатия»; брак есть «союз мужчины и женщины»; «государство, руководствуясь идеей единства венгерской нации, несет ответственность за судьбу живущих за ее пределами венгров».

У Будапешта хватило мужества и сил отстоять свою суверенность. В ответ на критику со стороны Евросоюза премьер-министр Виктор Орбан заявил: «Пусть в Венгрии во главе угла стоят венгерские интересы!». Маленькая Венгрия, с населением, едва превышающим 10 млн. человек, смогла принять ту Конституцию, которая отвечает ее национальным интересам. Так что же Россия?

Россия не дремлет. Согласно статье 135 Конституции для ее изменения необходимо принять федеральный закон о созыве Конституционного собрания. Однако с 1993 года этого закона нет. Правда, 5 марта 2012 года тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил своей Администрации немедленно, до 20 марта представить проект такого закона. Но, увы, нет его и до наших дней.

Хотя все же проекты такого закона были. Один из них инициирован председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, другой — действующим председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Однако дальше проектов дело почему-то не двинулось. По мнению КПРФ, назрело время вернутся к закону о Конституционном собрании и пересмотру Конституции, давно не соответствующей новому облику нашего государства.