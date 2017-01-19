Почему, где евреи — там извращения и педерастия?

Российское общество уже устало слышать про ЛГБТ-активистов, а по-русски — про педерастов, устало уже замечать то там, то сям их вырожденческий юмор, разносимый телевидением и Интернетом по просторам нашей необъятной Родины!

Однако, несмотря на то, что здоровую часть населения России уже тошнит от этого еврейского "юмора", у нас ничего не меняется к лучшему, вырожденцы и педерасты продолжают отвоёвывать себе место "под Солнцем", заполнять российскую Культуру и через моральное разложение общества множить свои педерастические ряды!

Классический пример этой "педерастической культуры" — недавнее наглое извращение культовой советской песни "Нежность", которую во времена СССР пела Майя Кристалинская.

Это пошлое кривляние актёров на сцене может кому-то казаться смешным лишь в одном случае, если эта картинка и эти слова щекочут у зрителя только "вторую сигнальную систему", а система различения "что такое хорошо, и что такое плохо" у человека не работает.

Посмотрите теперь, какую светлую песню, посвящённую французскому лётчику и детскому писателю Антуану Экзюпери, опошлила компания "Квартал-95":

Теперь то вы понимаете, читатель, что такое извращение в искусстве?

Педерастия — это извращение половой функции человека, причина которого либо генетические мутации, произошедшие в организме, либо добровольный выбор того или иного человека.

Казалось бы, каким образом это "извращение половой функции человека" может влиять на его мозги, на его характер мышления?

Почему это извращение половой функции делает человека педерастом не только в постели, но и на сцене, (если он артист), а также в политике, (если он депутат или член или лидер какой-нибудь партии)?!

Очевидно, одно с другим тесно связано!

Есть и ещё одна причина этой тесной взаимосвязи. Ещё во времена существования СССР именно евреи организовали "голубое лобби" и кинули клич: "чтобы стать успешным в этой жизни, нужно быть или евреем, или педерастом!"

В результате активной деятельности еврейского "голубого лобби" количество геев (педерастов) во всём мире (и в России в том числе) стало расти в последние десятилетия столь стремительно, что предыдущий Папа Римский Бенедикт-XVI вынужден был в в своей очередной ежегодной речи буквально забить в набат!

ПЕДЕРАСТЫ – ЭТО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ»

В конце декабря 2008 года, в канун Рождества, в ежегодной речи перед высшим духовенством Ватикана Папа Римский Бенедикт-XVI сказал:

«Слишком большая опасность от педерастов для населения Европы и всей планеты», – так раньше никто не говорил из высших деятелей Церкви. Наступление педерастов папа Бенедикт-XVI сравнил «с опасным изменением климата от уничтожения тропических лесов». «Преклонение перед Божьим творением не должно сводиться только к охране окружающей среды. Наивысшее Божье творение – это человек, человечество. Необходимо спасти человека, человечество от самих себя, от разрастания заражённой, дьявольской части – миллионов или десятков миллионов педерастов. Фактически наступление педерастов – это страшное «экологическое бедствие». Задача Римской католической церкви заключается не только в сохранении природных творений Создателя, но, в первую очередь, в спасении человека, ибо человек уничтожает сам себя», – заявил Папа. «Если тропические леса заслуживают нашей опеки, то люди нуждаются в ней ничуть не меньше». Источник.

В своей предыдущей публикации "Еврей — это испорченный русский!", я объяснил, что существует и активно воплощается в жизнь подлый план завоевания мира, прописанный в иудейской Торе. Согласно этому плану, написанному на века и тысячелетия вперёд, евреи (верующие иудеи) должны мало-помалу побеждать все другие народы в конкурентной борьбе, пока вся планета не станет их собственностью — "обетованной землёй".

Само понятие "обетованной земли" и главная цель иудеев прописаны в их иудейской Торе таким образом: "И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет..." (Бытие, 13: 14-16).

Вот это и есть понятие "обетованной земли", которую некий виртуальный Гоподь-Бог пообещал иудеям в обмен на то, что они будут у этого Господа-Бога "богоизбранным народом".

Как завоёвывали иудеи "обетованную землю" на начальном этапе своей истории, можно судить по этим "божьим заповедям и постановлениям", которые составляют основу "Моисеева Второзакония", которое так же включено в христианскую Библию, в её первую часть:

Если ведомые своими лидерами евреи расправлялись с малыми народами достаточно легко, причём степень их жестокости была запредельной даже по отношению к женщинам, детям и старикам, то проделывать подобное с народами, которые были более многочисленными чем они, евреи не могли.

Важное приложение "Это обязан знать каждый славянин!".

Тогда и была придумана религиозно-политическим руководством евреев (иудеями) тактика истребления народов "мало-помалу".

Вдумайтесь! Как можно было начать реализовать "религиозную установку", сформулированную в главе "Бытие", 13: 14-16, согласно которой все иные народы планеты должны постепенно сокращаться по численности, а евреи, ведомые своим религиозно-политическим руководством, наоборот, должны умножаться числом, причём так, что в какой-то момент времени сосчитать их будет так же невозможно, как невозможно сосчитать "песок земной"?

Реализация этой установки из иудейской Торы начала осуществляться в ХХ веке путём организации Мировых Войн, с одной стороны, и уводом народов на путь дегенерации, в том числе и через развращение, с другой стороны.

Касательно первого пути истребления народов планеты есть очень точное изречение немецкого учёного Вернера Зомбарта, умершего 18 мая 1941 года: «Войны — это еврейская жатва».

Поверить немцу, который жил и умер в нацистской Германии, для кого-то невозможно. Но вот как быть с тем, что спустя всего месяц после смерти Вернера Зомбарта, когда нацистская Германия напала на СССР, американский жидомасон Гарри Трумэн, будущий 33-й президент США, это буквально подтвердил?!

Этот фрагмент заметки в "Нью Йорк Таймс" за 24 июня 1941 года буквально объясняет нам, что Вторая Мировая война была для жидомасонов жатвой, забравшей жизни миллионов людей.

Гарри Трумэн: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом, пусть они убивают как можно больше…» (Опубликовано в газете «Нью-Йорк таймс» в номере за 24 июня 1941 г. Процитировано по книге «СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945». МИД, том 2, Москва, Издательство политической литературы, 1984, с. 64).

Другую жатву, губящую человеческие души, эти нелюди активно проводят, ведя народы по пути деградации и дегенерации.

Этот путь — самый действенный способ для исполнения "заповеди" некоего виртуального Господа-Бога евреев: "сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет..." (Бытие, 13: 15-16).

Почему мы видим вокруг себя всё больше и больше "еврейских лиц"? — вы не задумывались?

И ведь это не обязательно "генетические евреи"!

Среди этих "еврейских лиц" могут запросто оказаться и "генетические русские"!

В предыдущей статье я объяснил, но не все это поняли, к сожалению, что роднит евреев и делает очень похожими друг на друга не столько их "кровное родство", сколько общие генетические болезни, делающие их дегенератами. Эти генетические болезни (нарушения) могут проявлять себя в том числе и во внешнем облике человека.

Из этого следует, что на представленной здесь фотографии-коллаже мы видим не столько евреев, сколько людей с повреждённой генетикой!

К чему я подвожу мысль?

Если русские начинают деградировать (по причине потребления отравленных химией продуктов, отравленного химией алкоголя, курения отравленных химией сигарет а также насаждаемого евреями разврата), и у них вследствие этого происходят мутации в генетическом коде, то в какой-то момент они станут визуально неотличимы от евреев!

Доказывает это с наглядной очевидностью тот факт, что люди самых разных национальностей, у которых проявился "синдром Дауна", становятся визуально похожими друг на друга как близкие родственники!

Вот и евреи очень похожи друг на друга по причине наличия у них тех или иных генетических мутаций. По этой же причине и дегенераты других народов фактически неотличимы от евреев!

А чтобы эти "гойские дегенераты" могли влиться в число евреев и приумножить их армию, как диктует "иудейская Тора", и был кинут клич: "чтобы стать успешным в этой жизни, нужно быть или евреем, или педерастом!"

Вот почему у нас сейчас "вокруг одни пикадилли", особенно на эстраде!

Так же, "через задний проход", осуществляется и приём мужчин в масонство.

Вот что мы имеем за внешне красивым фасадом, который создают нам телевидение, современные театры и кино.

Выход из этой ситуации только один — общество должно захотеть осмыслить эту тему и озаботиться экологией души и информационной безопасностью прежде всего! А не захочет — дьявол окончательно победит человечество!

19 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин