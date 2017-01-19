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Огромную трещину в Антарктиде сняли на камеру беспилотника (ВИДЕО)

03:30. 19 января 2017 Просмотров - 346 2 коммент. Опубликовал:
Огромную трещину в Антарктиде сняли на камеру беспилотника (ВИДЕО) | Русская весна

На сайте BBC News было обнародовано видео, на котором показана гигантская трещина в Антарктиде, протяженность которой составляет порядка 40 километров.

Сообщается, что глубина трещины составляет несколько футов. В некоторых местах трещина разделяется на две, оставляя посередине ледяные островки. 

Издание отмечает, что трещина стала причиной временного закрытия станции Halley VI. Как заявляют эксперты, причиной появления трещины стало глобальное потепление.

Ролик продолжительностью почти три минуты был снят при помощи беспилотника.

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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2 коммент.»

  • 9133 6105
    слободан 19 января 2017 в 10:53 Ссылка Пометить
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    Что то готовиться…
    Ждем с нетерпением!

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  • 1473 1001
    Петров Игорь 19 января 2017 в 11:16 Ссылка Пометить
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    ” Как заявляют эксперты, причиной появления трещины стало глобальное потепление.”
    Хреновые эксперты.
    1) ” глобальное потепление ” это следствие , а не причина
    2) Трещина это следствие движения тектонической плиты , а не потепления
    3) Идёт смена магнитных поясов и возможно смещается полюс .

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