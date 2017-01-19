Огромную трещину в Антарктиде сняли на камеру беспилотника (ВИДЕО)

На сайте BBC News было обнародовано видео, на котором показана гигантская трещина в Антарктиде, протяженность которой составляет порядка 40 километров.

Сообщается, что глубина трещины составляет несколько футов. В некоторых местах трещина разделяется на две, оставляя посередине ледяные островки.

Издание отмечает, что трещина стала причиной временного закрытия станции Halley VI. Как заявляют эксперты, причиной появления трещины стало глобальное потепление.

Ролик продолжительностью почти три минуты был снят при помощи беспилотника.