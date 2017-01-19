Офицер Ротшильда – Сорос – объявил тотальную войну Дональду Трампу

В Вашингтоне готовятся к инаугурации нового президента. Однако приготовлениями заняты не только в Белом Доме: оппоненты готовят протесты против Дональда Трампа в классическом духе цветных революций.

По сообщениям новостного агентства < ![CDATA[ ]]> Reuters< ![CDATA[]]>, «14 января общественные активисты объявили о старте протестов против Дональда Трампа. Отмечается, что целью митингов является недопущение инаугурации избранного президента страны. Активисты хотят заставить Трампа отказаться от должности президента».

Тем временем в Америке активно распространяются постеры с призывами к протесту против вступления на должность новоизбранного президента.

За ответом на вопрос о том, кто же оплачивает весь этот банкет далеко ходить не надо. Собственно, это никакая и не тайна – одним из главных врагов Трампа является Джордж Сорос, ведь по сообщениям < ![CDATA[ ]]> СМИ< ![CDATA[]]>, ложная ставка инвестора на Хилари Клинтон стоила Соросу 1 миллиард долларов.

Теперь же, как пишет портал < ![CDATA[ ]]> Contra Magazin< ![CDATA[]]>, «появляется все больше свидетельств того, что Сорос объявил тотальную войну новому президенту США».

Журналисты издания напоминают, что 86-летний Джордж Сорос считается одним из наиболее влиятельных политических игроков, который с помощью своего фонда «Открытое общество», а также многих других поддерживаемых им проектов и СМИ, проворачивал смещение правительств (как, например, на Украине) и провоцировал политические беспорядки.

Тем временем Сорос активно участвует и в политической жизни США. По данным издания The Washington Times, пользующийся дурной славой бизнесмен являлся одним из спонсоров массовых беспорядков, состоявшихся в прошлом году в Фергюсоне. Как сообщала американская пресса, на данные акции Сорос потратил 33 миллиона долларов. Помимо этого, по данным СМИ, Сорос поддерживает движение Black LivesMatter, деятельность которого дестабилизирует ситуацию внутри США.

Избрание Трампа, считающегося противником политики интервенций и сторонником внешнеполитической изоляции, по понятным причинам не вписывается в глобалистские планы миллиардера и компании из-за чего Сорос принялся поддерживать антитрамповские движения.

«И чем дальше мы наблюдаем за данной ситуацией, тем яснее становится то, что Сорос объявил тотальную войну президенту Трампу. Теперь можно исходить из того, что борьба зависящих от Сороса и Со. организаций после инаугурации нового президента США будет только усиливаться», – пишет Contra Magazin.

К слову, на родине самого миллиардера уже поняли, что это за «фрукт». Как сообщает британская вещательная корпорация < ![CDATA[ ]]> ВВС< ![CDATA[]]>, на Сороса ополчился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвинивший «неправительственные организации финансируемые Соросом в организации антиправительственных выступлений в Польше, а также в попытке подорвать авторитет выборных должностных лиц в Румынии, Словакии, Чехии и Венгрии, используя для этого кампании по борьбе с коррупцией».

В данной связи в правящей партии Венгрии отметили, что «империя Сороса, состоящая из псевдогражданских организаций, получает средства с целью расчистить путь для глобального бизнеса и мира политкорректности, перешагивая при этом через головы национальных правительств. Их надо выдворять всеми возможными методами».