Офицер Ротшильда – Сорос – объявил тотальную войну Дональду Трампу
В Вашингтоне готовятся к инаугурации нового президента. Однако приготовлениями заняты не только в Белом Доме: оппоненты готовят протесты против Дональда Трампа в классическом духе цветных революций.
По сообщениям новостного агентства < ![CDATA[
Тем временем в Америке активно распространяются постеры с призывами к протесту против вступления на должность новоизбранного президента.
За ответом на вопрос о том, кто же оплачивает весь этот банкет далеко ходить не надо. Собственно, это никакая и не тайна – одним из главных врагов Трампа является Джордж Сорос, ведь по сообщениям < ![CDATA[
Теперь же, как пишет портал < ![CDATA[
Журналисты издания напоминают, что 86-летний Джордж Сорос считается одним из наиболее влиятельных политических игроков, который с помощью своего фонда «Открытое общество», а также многих других поддерживаемых им проектов и СМИ, проворачивал смещение правительств (как, например, на Украине) и провоцировал политические беспорядки.
Тем временем Сорос активно участвует и в политической жизни США. По данным издания The Washington Times, пользующийся дурной славой бизнесмен являлся одним из спонсоров массовых беспорядков, состоявшихся в прошлом году в Фергюсоне. Как сообщала американская пресса, на данные акции Сорос потратил 33 миллиона долларов. Помимо этого, по данным СМИ, Сорос поддерживает движение Black LivesMatter, деятельность которого дестабилизирует ситуацию внутри США.
Избрание Трампа, считающегося противником политики интервенций и сторонником внешнеполитической изоляции, по понятным причинам не вписывается в глобалистские планы миллиардера и компании из-за чего Сорос принялся поддерживать антитрамповские движения.
«И чем дальше мы наблюдаем за данной ситуацией, тем яснее становится то, что Сорос объявил тотальную войну президенту Трампу. Теперь можно исходить из того, что борьба зависящих от Сороса и Со. организаций после инаугурации нового президента США будет только усиливаться», – пишет Contra Magazin.
К слову, на родине самого миллиардера уже поняли, что это за «фрукт». Как сообщает британская вещательная корпорация < ![CDATA[
В данной связи в правящей партии Венгрии отметили, что «империя Сороса, состоящая из псевдогражданских организаций, получает средства с целью расчистить путь для глобального бизнеса и мира политкорректности, перешагивая при этом через головы национальных правительств. Их надо выдворять всеми возможными методами».
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Источник: www.kramola.info
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Trump Sends Emergency Message To Putin: “I May Not Live Through The Week”
Очень тревожная информация пришла в новом докладе: авторитетные источники из России утверждают, что позавчера президент Путин получил срочное личное послание от избранного президента США Дональда Трампа, который в части, говорит: “Я могу не дожить до следующей недели”, и добавляет, “если смогу, я расквитаюсь с этими ублюдками”.
Из полученной информации следует, что президент Путин получил это экстренное сообщение, написанное избранным президентом Трампом, от Кирилла Дмитриева , который является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который, в свою очередь, получил его от Anthony Scaramucc, кто является директором Управления по связям с общественностью и Межправительственных Дел у Трампа, в ходе спешно организованной частной встречи в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.
В самом начале аварийного Сообщения Трампа идет предупреждение для Президента Путина, американский лидер написал своей рукой две загадочные цитаты:
1.) “Мы будем иметь мировое правительство, нравится нам это или нет! Вопрос лишь в том, будет ли такое правительство установлено согласием или завоеванием.”— слова прнинадлежащие американскому банкиру Джеймс Варбургу, которые он произнес перед Сенатом США 17 февраля 1950 года.
2.) “Сегодня путь к тотальной диктатуре в США может быть проложен строго легальными средствами… внутри нашей власти и нашей политической системы … действует хорошо организованная группа политических действий, твердо настроенная разрушить нашу Конституцию и установить однопартийное государство…она действует секретно, в тиши, постоянно трансформируя нашу власть… это безжалостная сила-это болезнь нашего века… Эта группа…не подчиняется ни Президенту, ни Конгрессу, ни судам. Она практически неустранима».”—эти слова произнес американский сенатор Уильям Дженнер в 1954 году.
Далее доклад поясняет, что избранный президент Трамп включил кроме этих двух цитат в своем чрезвычайном послании президенту Путину, уведомление, против кого он сейчас борется – это номенклатура ЦРУ под руководством ” глубинного государства “.
В данном докладе подробно высказано мнение аналитиков о том, что ЦРУ под руководством “глубинного государства” ведет войну на уничтожение избранного президента Трампа – по классической схеме “Уловка Зиновьева ”, которая впервые была использована британской секретной разведывательной службой (МИ-6) в 1924 году, чтобы уничтожить правительство премьер-министра Рамсея Макдональда за их «преступление» – (заключение мира с Россией), а в настоящее время применяется против Трампа и включает в себя ложную информацию с “веселыми эротическими фантазиями” и сказками , в том числе и в официальном докладе разведки ЦРУ, которая затем выпускается для публики через государственные СМИ США.
Далее доклад сообщает, что на наших глазах ЦРУ под руководством “глубинного государства” разворачивает практическое применение “Уловки Зиновьева” по отношению к избранному Президенту, и новый лидер Америки в его срочном сообщении Президенту Путину предупреждает, что будет еще хуже—и, как свидетельствуют новые отчеты за последние часы до вступления в должность Трампа, ситуация накаляется и становится “очень опасной”—и что сотни тысяч леворадикалов будут использовать любой предлог, чтобы превратить Вашингтон, округ Колумбия в зону боевых действий 20 января, и даже платят $2,500, чтобы привлечь к этому больше народу.
В этом докладе делается вывод, что в отличие от России, когда левые американские дипломатические оперативники режима Обамы были выставлены за их попытки вызвать беспорядки и хаос в Москве, большая масса американского народа, остается под “ментальным воздействием” своих “фейковых новостей” пропаганды гос СМИ, и не в состоянии определить для себя, как, и почему, они ненавидят и боятся Россию—но многие из них, без сомнения, будут переживать, если ЦРУ под руководством “глубинного государства” публично сделает с Избранным президентом Трампом то, что они сделали с президентом Джоном Ф. Кеннеди— и все потому, что он стремился к миру с Россией, а не к войне”.
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http://nashaplaneta.su/news/tramp_otpravljaet_ehkstrennoe_soobshhenie_putinu_do_sledujushhej_nedeli_ja_mogu_ne_dozhit/2017-01-19-39286
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Я поддерживаю Сороса.
Пусть собирает армию и штурмует Фашингтон.
Удачи ему.
Пусть все сожгут и всех изнасилуют.
Как ленинцы в 17
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Отправь Соросу срочную телеграмму . Поддержи брателло ))
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Адрес подскажи. Куда ты ему пишешь ))
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А куда ты Сороса поддерживаешь ? Туда и телеграфируй .))
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Сорос ожил?
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Сорес подлец и побеждает в результате подлых схем.
Сторонники Трампа не наивные мальчика-их не проведёшь.
Трамп-супер мен, надеюсь победит фашистов-глобалистов.
Правда должна победить деньги.
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Бабло победит зло ))))
Или наоборот.
Не важно.
Пусть воюют подольше ))
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Для баранов совсем недавно писали, в том числе здесь на сайте, что Сорос умер. Еще до Елизаветы. Им отключили рабочие частоты мозга. Неужели парнокопытные уже забыли про это?
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А мы хочем дохлую тушку поглядеть . А то вдруг это утка ? Или отключили не Сороса , а клон ?
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Мы – это кто? Парнокопытные?
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Дык , где тушку поглядеть ? На просмотре выясним кито ми .))