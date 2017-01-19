О программах развития России

В последнее время часто стали вспоминать про то, что к маю аж сразу две группы должны «родить» новый план развития России. И по этой причине нужно сказать несколько важных слов.

Первое. Поскольку две упомянутые группы сильно различаются в части близости к правительству, уже сегодня можно сказать, что одна из них скажет по поводу другой. «Все бы ничего, но этот документ носит абстрактный, чисто теоретический характер, его нельзя примерить на практике к управлению государством, а потому – особого интереса он не представляет», — так, или примерно так, будут говорить правительственные чиновники по поводу альтернативной программы. Это чистая правда – поскольку мой личный опыт говорит о том, что написать программу, которую можно использовать как руководство к действию без постоянного взаимодействия с правительственными структурами в России нельзя. Может быть, и везде нельзя, не знаю, но у нас нельзя точно. А потому — в рамках формальной конкуренции двух групп, одна из которых является правительственной, а другая — нет, должна обязательно победить первая.

Второе. Правительственная группа (она же либеральная группа Кудрина) будет напирать на эту слабую «операционализированность» и «институционализированность» (во, слова-то какие! самому понравились!) в том числе потому, что у нее есть принципиальная и базовая слабость. Дело в том, что в рамках ее подхода создать работающую программу развития России вообще невозможно!

Это было невозможно даже вчера, что показывает опыт четырех лет непрерывного спада российской экономики. Либеральная модель российской экономики построена на приоритете (чтобы не сказать – монополии) иностранных инвестиций как источника развития, она четверть века эту модель выстраивала и отказаться от нее не может. Но вначале обнаружилось, что наша экономика уже в принципе не может принять тот объем иностранных инвестиций, который нужен даже для просто воспроизводства (поскольку инвестиции и возвращать нужно, причем — в валюте!). А затем американские санкции жестко ограничили сам инвестиционный процесс. И сделать тут ничего нельзя.

Поэтому «программа развития» либеральной группы будет тщательно обходить вопрос об источниках инвестиций. Она будет говорить о том, что «структурные реформы», «борьба с коррупцией», «финансовая стабилизация» и пр., и др,. неминуемо увеличат объем этих самых иностранных инвестиций. Но «увеличат» — это сравнительная характеристика, а попробуйте у них получить доказательства того, что этих инвестиций будет достаточно, хотя бы для остановки спада. Думаю, что реакция будет достаточно резкая. Или ее вообще не будет, вопроса просто «не услышат».

Третье. Мало того, что у правительства уже несколько лет нет ответа на вопрос о том, откуда возьмутся иностранные инвестиции. После прихода к власти в США Дональда Трампа оно еще и окажется в сложной политической ситуации. И лично Кудрин, и все наше либеральное руководство намертво связано с теми, кто стоит за спиной у Х.Клинтон и вряд ли такая ситуация будет стимулировать команду Трампа на работу с нашим правительством. То есть, и без того ограниченные иностранные инвестиции (я, кстати, никогда не говорил о том, что их вообще нет, а только лишь о том, что их недостаточно. И будет становиться все меньше и меньше) будут сталкиваться с политическими ограничениями.

И не говорите мне, что эти ребята, которые сидят в правительстве и ЦБ, легко сменят хозяина. Да, конечно, они воры и компрадоры, но они уже де факто входят в одну из западных политических команд, а там не так-то просто эти команды сменить. Просто подношениями новому «пахану» тут не отделаться. А «старые» хозяева будут давить, поскольку они собираются воевать с Трампом долго, в некотором смысле, до победного конца.

Четвертое. России давно никто не делал политических предложений. Вначале ее просто списали с позиций политического субъекта, затем – пытались силовым давлением «поставить на место». Трамп эту ситуацию изменит, для того, чтобы это понять, достаточно почитать последние тексты политических патриархов Бжезинского и Киссинджера. В последнем обзоре нашего Фонда об этом рассказывается более подробно, но суть проста — на пороге новый передел мира, и без России его осуществить невозможно. Просто — не получится.

А это значит, что Путину будут сделаны предложения, от которых ему будет сложно отказаться. Но все эти предложения будут вне рамок той модели, которую только и может написать либеральная команда. Поскольку она, по большому счету, ориентирована исключительно на ту модель развития мировой экономики (собственно, либеральная команда тем и занимается двадцать пять лет, что включает нас в эту модель в качестве сырьевого придатка), которую сегодня будет «закрывать» Трамп. И что в этой ситуации будет делать Путин? Говорить Трампу: «Доник, я тебя очень люблю, но поскольку Набиуллина, Кудрин, Дворкович и Шувалов мне милее, то уж прости, я на твои предложения должен ответить отказом!»? Нет, ну, серьезно?

Пятое. Трамп, конечно, эту модель (эмиссионного стимулирования мировой экономики) будет «закрывать». Но к власти он пришел не из-за своих взглядов, его специально искали, поскольку было понятно, что модель все равно придется закрывать. Она себя исчерпала, обеспечить развитие она больше не может, Ни в мировом масштабе, ни даже в масштабе США. А потому – все планы, ориентированные на эту модель, в принципе неосуществимы.

Ну и выводы. Если исходить из логики «бери и начинай работать», то обе представленные программы будут безнадежны. Поскольку одна из них неминуемо будет носить достаточно абстрактный характер, а другая — построена на безнадежно устаревших принципах. О качестве исполнителей я даже упоминать не буду. И увеличивать количество групп бессмысленно – поскольку правительственная среди них только одна. Но просто констатировать такое печальное состояние дел было бы не совсем правильно, поэтому я предлагаю вариант выхода из ситуации.

Прежде всего – необходимо выгнать проклинтоновских либералов гайдаровского толка из правительства и ЦБ. Со всех должностей, начиная от начальников департаментов в министерствах. Всех. И поставить на их место чисто технических исполнителей, на время. Могу уверить, никакого урона работа правительства на понесет, поскольку никакой осмысленной работы оно и не ведет.

Затем нужно объявить конкурс на концепции модели экономического развития. Концепции должны быть простые и незамысловатые. Но — осмысленные. Ну, например, моя: «Необходимо сделать рубль инвестиционной валютой». Конкурс может длиться не больше недели и трем-четырем победителям нужно дать денег на написание программы. Срок — полгода (ну, 9 месяцев, к декабрю 17 года). При этом правительству (новому составу) строго-настрого велеть сотрудничать со всеми этими группами по любым вопросам их программ.

А вот дальше уже нужно будет рассматривать все эти программы (я думаю, что их, все-таки, с точки зрения качества, будет не 4, а одна или две) и их сравнивать. И потом — разработчиков назначать на посты руководителей министерств и ЦБ, чтобы они эту программу реализовывали (как это сделали в своем время, кстати, с представителями «команды Гайдара»). Разумеется, усилив их состав специально под программу найденными качественными исполнителями. Во всяком случае, мне кажется, что так было бы более осмысленно, чем то, что получается сегодня.

Источник: http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/29092-o-programmah-razvitija-rossii