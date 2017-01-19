Нечего подобного нет ни в одной армии мира. Самоходная противотанковая пушка «Спрут»

125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» предназначена для поражения техники, в том числе бронированной, и живой силой противника при действии в составе подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.

Внешне она похожа на обычный танк и объединяет в себе возможности десантируемой плавающей боевой машины десанта с основным боевым танком. Внешне «Спрут-СД» ничем не отличается от обычного танка и не имеет аналогов за рубежом.