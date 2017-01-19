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Нечего подобного нет ни в одной армии мира. Самоходная противотанковая пушка «Спрут»

20:13. 19 января 2017 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» предназначена для поражения техники, в том числе бронированной, и живой силой противника при действии в составе подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.
Внешне она похожа на обычный танк и объединяет в себе возможности десантируемой плавающей боевой машины десанта с основным боевым танком. Внешне «Спрут-СД» ничем не отличается от обычного танка и не имеет аналогов за рубежом.

Метки: Вооружённые силы России, оружие, Спрут-СД, танк
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