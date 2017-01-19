ЛЕСНОЙ СОВЕТ (басня)

Народ лесной, решил созвать «совет»Зверьё и птицы, чтоб в нём состоялиНа благо всем, законы создавалиИ были б все равны, друг друга уважалиВедь нынче модно это в мире, спору нетИ понеслось в лесу голосованьеКого избрать в «народное собранье»?От птиц кандидатура – соловейПевец, все любят, слушают и знаютА коли знают, значит – уважаютХоть думать не мастак, зато с ним веселейВторой была предложена – сорокаНа месте не сидит, всё по лесу летаетМного летает, значит, много знаетИ не беда, что в её сплетнях мало прокаТретьей в «совет», была предложена – кукушкаНаходка на такой высокий постГромкоголоса, хоть и слог довольно простНи дома, ни семьи, свободная подружкаЗверьё предложило своих и первая – лисаУмна, красива, говорить умеетА то, что хищница, так тронуть не посмеетВедь за неё и слабые, отдали голосаВторым в «совет», избрали – хомякаВ хозяйстве знает толк, добудет, преумножитКонечно обществу, в тяжёлый час поможетНу, прям таки купец, с обличьем простакаА третьим, зайца, после споров предложилиПусть он хвастун, но из народаОдин из тех, кому мила свободаТакие, должность – шкурой заслужилиИзбрали, утвердили, всё – вперёдПравь лесом, выборный народ«Совет» в трудах, прошёл какой-то срокДавайте подведём его итогЛиса законы провела, помилуй богЧтоб хищников никто, наказывать не могКоль провинятся, жалобу писатьИ старшие из них, решат, как наказатьХомяк, закон о бизнесе провёлКто доступ, к закромам имеет – полон столПро зайца, даже говорить не стоитРечами глупыми, народ лишь беспокоит«Захватим ближние леса, а там тайгуИ лапы смочим на Индийском берегу»Что птицы делают в «совете», каждый знаетОдин поёт, вторая сочиняетА третья, для себя одной живётСвоих птенцов, по гнёздам раздаётА, что народ лесной, Вы скажете, не поднял крик?А, что народ? Народ, увы, привык!

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Суть басни я не буду пояснять, все понимают

В «советы» часто, не за мудрость выбирают

Известность, хитрость и богатство – три педали

Дави любую и считай, избрали!