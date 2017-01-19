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ЛЕСНОЙ СОВЕТ (басня)

20:18. 19 января 2017 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:
Народ лесной, решил созвать «совет»
Зверьё и птицы, чтоб в нём состояли
На благо всем, законы создавали
И были б все равны, друг друга уважали
Ведь нынче модно это в мире, спору нет
И понеслось в лесу голосованье
Кого избрать в «народное собранье»?
От птиц кандидатура – соловей
Певец, все любят, слушают и знают
А коли знают, значит – уважают
Хоть думать не мастак, зато с ним веселей
Второй была предложена – сорока
На месте не сидит, всё по лесу летает
Много летает, значит, много знает
И не беда, что в её сплетнях мало прока
Третьей в «совет», была предложена – кукушка
Находка на такой высокий пост
Громкоголоса, хоть и слог довольно прост
Ни дома, ни семьи, свободная подружка
Зверьё предложило своих и первая – лиса
Умна, красива, говорить умеет
А то, что хищница, так тронуть не посмеет
Ведь за неё и слабые, отдали голоса
Вторым в «совет», избрали – хомяка
В хозяйстве знает толк, добудет, преумножит
Конечно обществу, в тяжёлый час поможет
Ну, прям таки купец, с обличьем простака
А третьим, зайца, после споров предложили
Пусть он хвастун, но из народа
Один из тех, кому мила свобода
Такие, должность – шкурой заслужили
Избрали, утвердили, всё – вперёд
Правь лесом, выборный народ
«Совет» в трудах, прошёл какой-то срок
Давайте подведём  его итог
Лиса законы провела, помилуй бог
Чтоб хищников никто, наказывать не мог
Коль провинятся, жалобу писать
И старшие из них, решат, как наказать
Хомяк, закон о бизнесе провёл
Кто доступ, к закромам имеет – полон стол
Про зайца, даже говорить не стоит
Речами глупыми, народ лишь беспокоит
«Захватим ближние леса, а там тайгу
И лапы смочим на Индийском берегу»
Что птицы делают в «совете», каждый знает
Один поёт, вторая сочиняет
А третья, для себя одной живёт
Своих птенцов, по гнёздам раздаёт
А, что народ лесной, Вы скажете, не поднял крик?
А, что народ? Народ, увы, привык!

 

                      - - - - - - - - - -

Суть басни я не буду пояснять, все понимают
В «советы» часто, не за мудрость выбирают
Известность, хитрость и богатство – три педали
Дави любую и считай, избрали!

 
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