«Кубо. Легенда о самурае» (2016): О самой сильной «магии» на свете

Статья раскрывает основные сюжетные подробности мультфильма

Если хотите моргнуть, сделайте это прямо сейчас. Какими бы странными вам не показались события моего рассказа, смотрите и слушайте очень внимательно. И знайте, если отвлечётесь, и отведете взгляд, пропустите хоть мгновение – тогда наших героев несомненно ждёт гибель.

Мультфильм «Кубо: легенда о самурае» («Кубо и две струны», если переводить оригинал дословно) начинается с этих слов. И вправду, отвлекаться от просмотра картины совершенно не хочется. Он завораживает своих зрителей захватывающим сюжетом и привлекательной анимацией.

Перед нами кукольный мультфильм с использованием компьютерной графики компании Laika. Это её пятое полнометражное анимационное кино. Какие предыдущие четыре? «Семейка монстров», «Паранорман, или как приручить зомби», «Каролина в стране кошмаров», «Труп невесты». Думаю, о содержании этих картин хорошо говорят их названия, продвигаемые ими смыслы в значительной степени негативны. А вот новый мультфильм Кубо, вышедший в 2016-ом году, изменил эту тенденцию. Создатели предложили зрителям настоящую жизнеутверждающую историю, рассказывающую о героизме, самоотверженности, смелости, доброте и любви – она не оставит равнодушным и научит хорошему и детей, и взрослых.

Конечно, мультфильм во многом пропитан восточной философией, но ведь в этом и состоит смысл совместного дружественного развития разных цивилизаций – уметь обмениваться и обогащать свою культуру правильными и светлыми идеями, которые есть у каждого народа.

Мультфильм рассказывает сказку из жизни древней Японии. В ней идёт речь об истории, приключившейся с юношей по имени Кубо. Он живёт где-то на побережье со своей мамой, в пещере. У него один глаз, второй забрал его злобный дедушка. По утрам он ходит в город, на торговую площадь, где рассказывает истории о храбром самурае Ханзо под мелодии своего сямисэна (японский аналог лютни), попутно демонстрируя своё мастерство в искусстве оригами. И так, пока солнце не начнёт садиться за горизонт. Вечера он проводит дома, ухаживая за своей мамой. Его мать переполнена горестью и печалью от утрат своих близких, помимо этого она страдает провалами в памяти. Но иногда её настроение сменяется на радость от мысли, что с ней её любимый сын Кубо, и тогда она ему рассказывает истории о своём муже (Ханзо) и о их семье в целом. Как и в любой другой сказке, в этой также присутствует волшебство.

Стоит отдельно отметить то, как изображено в мультфильме искусство оригами. Это может и вправду захватить любого ребёнка, и вам придется купить книжку по оригами.

Завязка истории

Самое интересное начинается тогда, когда Кубо ослушался мать и не вернулся домой до заката.

Это был праздничный день, в который японцы вспоминают своих родных и близких, которых уже нет рядом. Днём они идут на кладбище, чтобы мысленно побеседовать с родственниками, а вечером запускают по воде зажжённые бумажные фонарики, символизирующие души усопших. Кубо мечтает увидеться с отцом, поговорить с ним, поэтому в этот день он сделал бумажный фонарик для того, чтобы выйти на связь со своим родителем. Так как он проделывал этот ритуал впервые, то не заметил, как пролетело время, и что солнце давно село.

Мама Кубо понимает, что случилось что-то неладное, раз сына нет дома после заката. И действительно – на мальчика нападают его злобные тётушки. Кубо был почти схвачен, но в последний момент его матери удаётся высвободить сына из их цепких лап. Она отдает последние магические силы, чтобы задержать своих сестёр и унести Кубо как можно дальше от этого места.

Понятия добра и зла в мультфильме Понятия добра и зла в мультфильме

Одним из главных достоинств этой картины является то, что в ней имеется чёткое разграничение между добром и злом.

Тёмную сторону в мультике олицетворяет «Лунный король». Главный злодей историй Кубо. А в реальной жизни это дедушка Кубо, у которого есть три дочери (одна из них мать Кубо), обладающие сильной магией и искусно владеющие холодным оружием. Одной из сестёр удаётся вырваться из-под влияния грозного и бесчеловечного отца, встретить своего мужа Ханзо и родить ему сына – Кубо. Но её отец не терпит такой распущенности и своеволия, за что он уничтожает их родной дом, всех солдат Ханзо, да и самого главу семейства. Матери удаётся бежать, но попутно Лунный король ранит Кубо и забирает его глаз. Она с сыном обосновывается на побережье одного из японских островов. И каждый день она проживает как последний, с наступлением сумерек ожидая прихода своей злобной родни, которая хочет забрать у неё сына.

Предыстория мрачновата, да и развязка не обходится без убийств. Поэтому уж совсем маленьким детям его смотреть не рекомендуется, больше подойдёт для детей старше 10 лет. Некоторые сцены, например, когда злобные дочери Лунного короля пришли похищать Кубо, или когда главные герои ищут «несокрушимый меч», выглядят достаточно пугающими.

Добро представлено тремя основными персонажами: Кубо, белая обезьяна, жук-самурай (подробней о двух последних – ниже). Качества характеров и поведение этих персонажей разительно отличаются от персонажей, описанных ранее. Они радушны, приветливы, веселы, отзывчивы, заботливы, смелы. Подобные характеристики создают серьёзный контраст, который даёт яркое понимание того, где зло, а где добро.

Образ семьи в мультфильме Образ семьи в мультфильме

С первого взгляда, перед нами печальный, грустный образ семьи. Отец погиб, мать убивается горем, а сын, дабы прокормить семью, ходит в город просить милостыню, показывая различные представления. Но к середине мультфильма всё меняется. Возле Кубо будут находиться его отец и мама, хоть он и не будет об этом знать…

После встречи со своими зловещими тётками Кубо приходит в себя в каких-то заснеженных краях, где его будит белая обезьяна.

Обезьяна говорит Кубо, что их преследует некая тёмная сила, и нужно бежать как можно быстрее и как можно дальше. Кубо рассказывает, что это Лунный король, которому нужен его второй глаз. Юноша понимает, что их встреча неизбежна. Но тут же он вспоминает одну из маминых историй: для того, чтобы дать достойный отпор Лунному королю, необходимо добыть три могущественных артефакта – несокрушимый меч, непробиваемую кирасу и шлем неуязвимости. На поиски которых Кубо и отправляется со своим новым другом.

По ходу своих странствий, они сталкиваются с любопытным персонажем – проклятым самураем, который был лишён памяти и заключён в тело жука.

Единственным воспоминанием о своём прошлом был его самурайский герб. Увидев, что этот символ совпадает с тем, что изображен на кимоно Кубо, он просит, чтобы тот стал его господином, и клянется служить ему до самой смерти и в случае необходимости отдать свою жизнь ради его спасения.

Кубо счастлив, что смог обрести таких верных спутников: строгую и заботливую белую обезьяну и силача, весельчака жука-самурая. Они много беседуют, делятся своими тайнами и переживаниями, вместе трапезничают. Кубо испытывает эмоции, которых никогда раньше не ощущал, он чувствует, что эти существа на время странствий стали его новой семьей.

В мультфильме показано, что понятие «семья» не всегда определяется только лишь «линией родства» (на примере отношений между матерью Кубо и его дедушкой видно, что героине, чтобы следовать правильной дорогой, пришлось пойти против родственных связей). Частью семьи могут стать люди, которые близки тебе по духу и помогают двигаться в сторону добра, которые понимают тебя и всегда готовы помочь.

В конце мультика мы узнаем, что обезьяна – это мама Кубо. Когда-то в детстве она подарила ему оберег, маленькую деревянную статуэтку обезьяны. Во время схватки со своими сёстрами она погибла, но успела передать частичку своей души в этот оберег, за счёт чего он ожил. А проклятый жук-самурай – это Ханзо, отец Кубо. Оказалось, что убить его не смогли, поэтому просто наслали на него заклинания метаморфозы.

Кубо узнаёт об этом в момент, когда он со своими друзьями сражается против одной из зловещих дочерей Лунного короля. К тому времени Кубо нашёл лишь меч и кирасу, ему не доставало шлема, чтобы сражаться на равных. Белая обезьяна (мама) и жук-самурай (отец) жертвуют собой, чтобы спасти Кубо от смертельной опасности.

Очередной поучительный пример того, как должны вести себя члены семьи по отношению друг к другу, а именно родители – дети. «Один за всех и все за одного».

Дочери Лунного короля мертвы, как и родители Кубо. Остался лишь дедушка и внук, тьма (не зря его зовут «лунный») и свет. Кубо, ослеплённый гневом и жаждой мести, вступает в ожесточенную схватку со своим дедушкой. В этот момент можно подумать: «Неужели Кубо и вправду пойдёт на поводу этих эмоций и победит своего противника за счёт переполняющей его ярости?». Но нет, мультфильм не перестаёт приятно удивлять…

Сила любви Сила любви

Перед началом главной битвы Лунный король пытается переманить внука-самурая на свою сторону, рассказывая о том, какой силой он сможет обладать, о том, что они вместе станут истинными «покровителями ночи», о том, что его ждёт бессмертие. Но Кубо остается верен своим принципам и отвечает, что не идёт на сделки с жестокими убийцами невинных созданий. Ещё один плюс в копилку хороших примеров.

Место сражения – та самая торговая площадь, где Кубо ещё недавно рассказывал свои истории всем прохожим.

Найденные артефакты (три мощных доспеха), безусловно, подарили Кубо сверхзащиту и повысили его мастерство владения катаной, но тьма (зло) всегда превосходит своего оппонента в вопросах силы. Кубо удаётся не раз ранить чудовище, в которое превратился его дед, но это оказалось лишь призрачным успехом. Когда Лунный король по-настоящему разозлился, он с легкостью обезоружил Кубо и мастерским броском отправил Кубо далеко в лес. Кубо понял, что оружием ему не одолеть своего врага. Всё, что у него осталось, это его сямисэн, волос матери и тетива отцовского лука.

Диалог между Кубо и его дедушкой в лесу:

- Ты лишился всех, кого ты любил!

- Нет, они в моей памяти, и это самая сильная магия на свете. Она наделяет силой, которую тебе не познать, это воспоминания о тех, кого мы любили, но потеряли. Если мы сохраним память о них в своём сердце, то тебе ни за что их у нас не отнять.

К юноше пришло понимание того, что лишь успокоив свои чувства и охладив свой разум, он сможет победить. Его главным оружием стала «любовь» – то, чего никогда не испытывал его дед. К тому же Кубо осознал, что не сам по себе, а является продолжением своих родителей. Натянув в качестве струн на свой сямисэн волос матери, тетиву отцовского лука и свой волос, собрав всю свою энергию в свою кисть, он сыграл «финальный аккорд» для своего дедушки.

Показательным является следующий момент. После окончания битвы Лунный король не был убит. Когда ударная волна рассеялась, появился худощавый старичок, который ничего не помнит и не знает, как здесь оказался. Кубо своей любовью (светом) рассеял тьму в его сердце, и он опять вернулся в своё человеческое обличие. Жители городка, которые наблюдали за происходящим из укрытий, вышли к главным героям. Когда дедушка начал задавать вопросы о том, кто он, и где он находится, жители охотно стали ему отвечать. Они говорили, что он самый добрый и сердечный человек их деревни, он кормит голодных, даёт монетки детям, никогда не отказывает в помощи. Деревенские жители поняли, что сыпать упреки на пожилого мужчину глупо, это лишь принесёт ему горе и страдание. Своими добрыми словами они решили разжечь потухший огонь в его сердце. Правда ли то, что дедушка Кубо был таким раньше, история умалчивает. И в принципе, это не важно…

Финал этой истории наглядно объясняет смысл фразы: «В отсутствии света тьма распространяется сама по себе».

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

Отсутствует.

Насилие

Присутствуют сцены сражений на мечах и гибели главных героев

Мораль

Мультфильм учит любить своих близких, как тех, кто является частью твоей семьи, так и просто обычных прохожих, с которыми свела тебя судьба. Именно любовь – это та самая сила, которой можно свернуть горы, переплыть океан, или сделать человека немного счастливей, подарив ему своё внимание, частичку своей душевной теплоты. Понятие любви пронизывает картину и говорит о том, что любовь – это основополагающая составляющая человеческих отношений, без неё люди бы не знали, что такое счастье, радость, веселье.

Ростислав Мога

Источник: whatisgood.ru