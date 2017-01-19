Конституция или Революция? Степан Сулакшин [Нейромир-ТВ]

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Николай Левашов. Выступление на съезде Свободных Профсоюзов [Москва, 2 декабря 2011 года]

2 декабря в Москве был проведён Учредительный Съезд Объединения Свободных Профсоюзов России. Председатель оргкомитета Съезда, Николай Левашов, в своём выступлении рассказал, что такое «Свободные Профсоюзы», и как, в полном согласии с Конституцией РФ, их можно использовать в качестве инструмента для коренного изменения всей нашей жизни. Нормальное управление страной (настоящая «власть народа») должно быть многоуровневым. Например, люди, проживающие в одном доме или квартале и знающие друг друга, выбирают одного человека, который будет представлять их интересы. Появляется второй уровень. Те, кто попал на второй уровень в своём районе, избирают руководителя районного масштаба. Районные руководители избирают следующего, и т.д. Если какой-либо избранник не справляется со своими обязанностями, его в любой момент меняют те, кто избирал. Таким образом, со временем во власть повсеместно будут избраны лучшие люди, имеющие желание, возможности и способности честно и добросовестно трудиться там, куда их избрали. Сегодня это можно начинать делать путём повсеместного создания Свободных Профсоюзов… Скачать видеозапись – Levashov , Архив-1 , Н-Диск , Н-Диск HQ , Torrents.ru

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