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Конституция или Революция? Степан Сулакшин [Нейромир-ТВ]

19:08. 19 января 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

sulakshin

Больше Конституций, хороших и разных. Достоинства и недостатки Конституции С.Сулакшина. Конституционное Собрание или Реввоенсовет? Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Николай Левашов. Выступление на съезде Свободных Профсоюзов [Москва, 2 декабря 2011 года]

2 декабря в Москве был проведён Учредительный Съезд Объединения Свободных Профсоюзов России. Председатель оргкомитета Съезда, Николай Левашов, в своём выступлении рассказал, что такое «Свободные Профсоюзы», и как, в полном согласии с Конституцией РФ, их можно использовать в качестве инструмента для коренного изменения всей нашей жизни. Нормальное управление страной (настоящая «власть народа») должно быть многоуровневым. Например, люди, проживающие в одном доме или квартале и знающие друг друга, выбирают одного человека, который будет представлять их интересы. Появляется второй уровень. Те, кто попал на второй уровень в своём районе, избирают руководителя районного масштаба. Районные руководители избирают следующего, и т.д. Если какой-либо избранник не справляется со своими обязанностями, его в любой момент меняют те, кто избирал. Таким образом, со временем во власть повсеместно будут избраны лучшие люди, имеющие желание, возможности и способности честно и добросовестно трудиться там, куда их избрали. Сегодня это можно начинать делать путём повсеместного создания Свободных ПрофсоюзовСкачать видеозаписьLevashov, Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

 

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