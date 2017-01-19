Деньги-2016: бедность и порок.Низкие зарплаты и пенсии, коррупция, непомерные аппетиты чиновников загоняют в нищету миллионы россиян

Уходящий 2016 год был временем непрерывного падения доходов граждан России и роста связанного с этим социального напряжения. Именно низкие зарплаты назвали главной проблемой страны участники предновогоднего опроса ВЦИОМ. Тяготы кризиса воспринимались бы людьми с пониманием, если бы в стране существовала более справедливая система перераспределения национального богатства. Однако движения в этом направлении не наблюдается. В условиях олигархического капитализма львиная доля доходов по-прежнему концентрируется в руках немногих, а разрыв между ними и остальным обществом только увеличивается.

В декабре стало известно, что количество граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 18,8 млн. человек. Это на 1 млн. больше, чем в 2015 году. Таким образом доля бедных составляет 12,8% от всей численности населения. Неблагоприятная тенденция сохранится и в будущем. Согласно прогнозу главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, который она озвучила в Совете Федерации, в 2019 году на дне общества окажутся уже 20,5 млн. человек. И это уже будет 14% от населения страны.

При этом реальный уровень бедности гораздо серьезнее, чем статистический. По словам вице-премьера Ольги Голодец, «самоощущение» людей становится все хуже. «Оно базируется на том, что реальные доходы и реальные зарплаты из-за „серого сектора“ у нас отличаются от тех доходов и той зарплаты, которые мы принимаем в качестве средней и от которой мы считаем пособия и помощь», — пояснила вице-премьер. «Если мы говорим человеку: „ты не бедный“, а он — бедный, это очень тяжелая ситуация», — призналась Голодец.

Более ясную картину дало исследование о субъективном восприятии россиянами своего материального положения, проведенное Центром развития ВШЭ. По данным социологов, доля респондентов, характеризующих материальное положение своей семьи как плохое или очень плохое (то есть бедных не с точки зрения статистики, а по самооценке) составила 21%. А доля населения, испытывающего затруднения с приобретением одежды или продуктов питания — 38%. Последняя цифра особенно красноречива.

К подобному положению привело рекордное с 1999 года падение доходов россиян. В третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они упали на 6,1%. «Даже в период кризиса в 2009 году падение реальных располагаемых денежных доходов было несколько меньше, чем в текущем году», — отмечают эксперты РАНХиГС в своем мониторинге социально-экономического положения страны. Тогда заработки россиян сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Катастрофический характер ситуации подтверждают данные последнего доклада Global Wealth Report. Так, на середину 2016 года совокупное благосостояние, которым владеет средний россиянин, уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 14,5%. Причем медианный размер благосостояния (больше и меньше которого у одинакового числа людей) сократился почти на треть (!) и составил всего $ 991. Богатство концентрируется в руках меньшинства. Сейчас 10% граждан России владеют 89% всего имеющегося благосостояния.

Наблюдаемая диспропорция, по мнению специалистов, опасна для социального здоровья общества, поскольку среди бедных наблюдается рост числа тех, кто уже отчаялся вырваться из нищеты без помощи государства. Так, среди семей, отметивших за последний год ухудшение материального положения, 42% уверены, что не справятся с текущими трудностями сами. Среди тех, кто испытывает трудности при покупке продуктов таких и вовсе 45%. Люди ждут от государства повышения пенсий и пособий, увеличения зарплат бюджетников или просто раздачи неимущим средств резервных фондов.



Пока же со стороны государства наблюдается, скорее, манипуляция цифрами, нежели реальная помощь. Так, по итогам третьего квартала 2016 года правительство понизило прожиточный минимум до 9889 рублей. Указанный порог рассчитывается исходя из среднего уровня цен на товары и услуги минимальной потребительской корзины. Поверить в то, что цены, тем более на основные предметы потребления, в России упали, могут только те, кто сам не ходит в магазины. К тому же минимальная зарплата в стране, несмотря на декабрьское повышение, по-прежнему существенно отстает от прожиточного минимума — 7,8 тысячи рублей.

Интересно, что снижая прожиточный минимум для населения, «слуги народа» о своих собственных доходах не забывали. За период с 2002 по 2013 год зарплаты госслужащих увеличились в шесть раз. Продолжился рост выплат и во время кризиса. По информации Росстата, зарплата федеральных чиновников за первое полугодие 2016 года выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 99,9 тысячи рублей. К 2019 году заработок российских чиновников могут - до 140 тысяч.

Для того, чтобы выправить подобное положение стране нужно более справедливое перераспределение доходов. Пока единственным сторонником движения в этом направлении является вице-премьер Ольга Голодец. Так, она поддержала переход к прогрессивной шкале налогообложения. Богатые, считает вице-премьер, должны облагаться подоходным налогом по повышенной ставке, а бедных следует вовсе освободить от налогов. Однако в правительстве у нее мощные оппоненты, настаивающие на сохранении нынешнего порядка сборов, поэтому решение пока не принимается.

О том, чтобы сменить всю социально-экономическую концепцию развития России, например, пересмотреть итоги приватизации, ввести серьезные налоги на сверхпотребление и т. п., речи вообще не идет. Как следствие, страна третье десятилетие подряд наблюдает пир во время чумы отечественных олигархов родом из 1990-х. На днях страна узнала, что получивший в свое время на залоговом аукционе половину «Норильского никеля» Михаил Прохоров первые дни наступившего 2017 года вновь проведет на французском курорте Куршавель. «Ничего не меняется за последние 20 лет», — заявил бизнесмен на встрече деловых кругов с президентом в Кремле. Действительно, у олигархов ничего не меняется.

Разве что свидетельств незаконного обогащения близких к власти чиновников стало больше. Не чистыми на руку оказались губернатор Сахалина и глава республики Коми. Сейчас против них ведется следствие. Поймали с поличным и «архитекторов» существующей системы — представителей либерального лагеря. Экс-глава Кировской области Никита Белых и бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев подозреваются в получении взяток. Их растерянные в момент задержания лица надолго запомнились телезрителям. Попался и сотрудник антикоррупционного главка МВД майор Дмитрий Захарченко. Изъятые у него 9 млрд. рублей, судя по всему, лишь вершина коррупционного айсберга.

Пороки отдельных лиц, таким образом, представляют собой лишь частный случай порочной системы.

Директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова отметила, что столь долгий период сокращения доходов россиян наблюдается впервые за все постсоветское время.

— Мы живем в период, когда вот уже 25 месяцев подряд сокращаются доходы населения. Это началось еще в ноябре 2015-го. С тех пор реальные доходы упали на 12%. Это достаточно чувствительно для бюджетов российских семей. Особенно, если учесть, что появились новые обязательные платежи. Это взносы на капремонт и налог на имущество по кадастровой стоимости. Поэтому теперь тема падения уровня жизни стала ключевой в негативной повестке дня.

Это не первый случай резкого падения реальных доходов за постсоветский период. Мы помним и 1992 год, в меньшей степени 1995-й, а также 1998-й и 2007-й. Но всегда доходы в течение года вновь выходили на траекторию роста. Сейчас падение переходит уже на третий год. Это впервые. Если в 2015 году речь шла о падении зарплат, то 2016-м падал уже реальный размер пенсий, поскольку они не были проиндексированы с учетом инфляции. Если в прошлом году самой пострадавшей группой были семьи с детьми, то в нынешнем это пенсионеры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов видит выход в смене экономической и социальной политики.

— Падение доходов населения — это закономерное явление. Если ВВП не растет, экономика не расширяется, застыла производительность труда, а цены на энергоносители упали, иного ожидать не приходится. Это наблюдается давно, но люди просто терпели. А сейчас их терпению приходит конец. В том числе из-за того, что по сравнению с прошлым годом вновь увеличилась задержка зарплат. В стране опять начались голодовки протеста. То, что обещали учителям — не выполнили. Медработникам дали прибавку только за счет повышения штатной нагрузки в 1,5−2 раза.

Важно отметить, что зарплата огромного числа работников, в первую очередь в малом и среднем бизнесе, а порой и на крупных предприятиях, ничем не нормирована. Она субъективная. Как договорились, так и получают. Поэтому грабеж трудящихся и продолжается. В результате мы наблюдаем прогрессирующее социальное неравенство. Два полюса — богатые и бедные расходятся друг от друга все дальше и дальше. Это увеличивает конфликтность.

«СП»: — Что нужно делать?

— Нужно менять экономическую политику и социальный курс в сторону выравнивания имущественного расслоения. И здесь вновь оказывается востребованной программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Геннадий Зюганов говорил, что для существенных изменений стране нужны 20−25 трлн. рублей в федеральном бюджете, а у нас есть сейчас всего 13.

Но недостающие деньги можно найти.

«СП»: — Каким образом?

— Во-первых, за счет национализации природных ресурсов, во-вторых, за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения. Надо переложить бремя на более состоятельных, а бедных вообще освободить от налогов. Кроме того, надо установить государственную монополию на алкоголь. Хватит уже травиться «Боярышником». Офшорные зоны закрыть, капитал вернуть в страну. Перестать покупать гособлигации США и т. п.

Но мы, конечно, понимаем, что нынешнее правительство этого делать не будет. Отсюда на первый план выходит политический вопрос, вопрос о власти. Причем выходит накануне столетия Великого Октября. И это симптоматично.

http://svpressa.ru/society/article/163442/