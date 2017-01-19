Главная » Мировоззрение, Психология

Человек без мечты, что птица без крыльев

10:33. 19 января 2017 Просмотров - 246 Один комментарий Опубликовал:

Люди моего поколения еще помнят комсомольские песни советской эпохи и верят, что «песня строить и жить помогает…» Целые поколения романтиков – покорителей дальнего востока, целины, строителей БАМа, воспитывались на оптимистических песнях Пахмутовой и Добронравова и других советских авторах.

И, конечно, мы не могли не заметить, что со сменой власти пришли другие песни – подделки под иностранные и тюремные. И главные проекты ЦТ стимулируют на этот репертуар.

На проекте «Голос», последних двух народников» – Полину и Александра Градского, заменили на «западницу» Гагарину и «шансонета» Григория Лепса. И сразу не стало народной и мелодичной музыки. Их заменила уродливая крикливость.

Обычно, я не смотрю праздничные передачи, а тут на праздники загрипповал и был вынужден сидеть у телевизора, и чего только не наслушался. Вот Григорий Лепс с Розенбаумом поют его песню «Золотая клетка». Я успел насчитать три грубых слова: «паскуда», «сука» и «грёбаная».



А Надежда Бабкина, в своем песенном пожелании всей стране, видимо, высказала нынешнее, усилившееся «кредо авось» большинства людей: «Чтобы всё было, но ничего за это не было», в переводе на русский язык: «Воруй, да не попадайся!» Возможно, это бы сошло за шутку и лично я понимаю юмор. Но вот дети, к сожалению, его не понимают, и у них любые слова откладываются в сознании, как программа.

Сейчас уже многие понимают, что надо спасать детей. Но, к сожаления, образование не в состоянии конкурировать со СМИ. Это надо делать всем миром. Лет двадцать назад уже у меня была написана статья на эту тему. Привожу ее полностью.

Дьявол, или энергетический вирус?

Давно миновало то время, когда люди сомневались в существовании микробов, а затем вирусов. Теперь не только научились защищаться от этих организмов, но даже создали государственную санитарную службу. Но вот до государственной службы защиты от психологической заразы, похоже, ещё очень далеко. Наоборот, мы ещё с удовольствием берём у Запада весь его киномусор, не представляя, какую инфекцию запускаем.

Писателем-психологом Евгением Богат был описан случай, как трое девочек-подростков избили до полусмерти свою сверстницу ни за что. Просто подвернулась им под их соответствующее «настроение». Как выявилось в последствии, настроение это не было вызвано не алкоголем, ни наркотиками, ни даже никотином. Они занимались невинным делом: слушали музыку.

Только музыка та была, конечно, не Бетховена или Чайковского, а джазовая, гром барабанов которой слушали ещё племена воинственных индейцев и африканцев, возбуждая себя перед боем.

Я тогда, честно говоря, тоже не поверил, что эти горе-амазонки не накачали себя более материальным зельем, а не какими-то там невидимыми вибрациями. Но когда в последствии, буквально на глазах, в духовном смысле, потерял сначала дочь, а затем и внучку, я задумался и начал исследовать этот вопрос и испытывать на себе.

В результате сделал для себя интересные выводы. Музыка, как пища, может оказывать на тонкое психическое наше тело либо созидающее, либо разрушающее воздействие. Зависит это, в частности, от инструментов. Тонкие – типа флейты, рождают любовь, грубые (барабаны, тарелки) – агрессивность.

Давайте сейчас вместе попробуем методом аналогии исследовать природу этого явления. Относительно недавно учёные открыли явление поражения компьютерных программ и назвали его компьютерным вирусом. Естественно природа его энергетическая, поскольку воздействие происходит дистанционно. Нравиться это нам или не нравится, но у человека прослеживается полная аналогия с компьютером.

Что в нас заложат родители, школа, книги, средства массовой информации и т.п., то мы и представляем. Было бы ещё легче это воспринять, если бы мы приняли сознание, как энергию, несущую информацию. Энергия, как форма сознания, в зависимости от уровня развития, может быть различного диапазона и характеризуется частотой вибраций. Чем выше частота, тем тоньше вибрация.

Содержанием сознания является информация. Приёмником энергетической информации служит сердце и сердечные нервные центры. Для перевода принятой информации в виде чувствознания на родной язык подключаются дешифраторы центров мозга. Тогда сознание становится разумом.

До этого же мы можем чувствовать и понимать интуитивно, но не способны объяснить, как неспособны, к примеру, объяснить любовь, и каждый её понимает по-своему. Но не только чувства, но и мысли энергетичны, а значит, материальны, поскольку давно уже регистрируются на приборах в виде энцефалограмм.

Тому, кто не отождествляет себя с физическим телом (а такие есть) и понимает свою духовно-энергетическую сущность, тому легче по аналогии представить и сущность этого поражающего воздействия, этих виброэнерговирусов. Сейчас даже верующие не рисуют в своём воображении бесов с рогами и хвостами, но бесовское одержание заразой ненависти видит уже любой атеист. И хаос нашей нынешней жизни тому подтверждение, как результат.

Но так ли уж безнадёжно положение вещей? Если не будем дожидаться логического конца и остатками непоражённого ещё сознания выясним причину и начнём бороться хотя бы так же, как раньше с микробами, тогда может и справимся, также, как раньше с чумой. Тем более и средств то больших не надо кроме просветительских.

То есть, как говорится, «клин-клином», или «подобное-подобным». Это надо понимать, что, как бактерии бывают полезные, так и энергетический вирус тоже. И вирус зла можно вытеснить вирусом добра, а вирус ненависти – вирусом любви. Надо только иметь в виду, что пожар легче предупредить, чем потушить, а «если сосуд полный, то в него уже ничего не вольёшь».

В этом плане атеисты найдут взаимопонимание с верующими, если последние будут принимать Бога не только как Любовь, но и Свет, свет знаний и Божественной Мудрости, а любовь не как покой и удовольствие, а как радость духовного творчества и благих дел. Ведь дьявольские искушения идут именно через удовольствия, а они сейчас становятся всё изощрённее и незаметнее. Не надо только утрировать понимание свободы.

Так легко можно дойти до свободы убивать, что в прочем, уже и делается. Осталось только осознать, что энергетическое поражение незаметно, но тем и опасно.

Е. Солнечный

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, информационная, Культура, наркотики, свобода, СМИ, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... — в ласты или крылья, лапы — в ладони... (а возможно, и птиц); что разум — это функция ... обходится и без слов, и без анализа. Такой... Я более не мечтаю о звездах». Год...Человека» Броновски признается, что он опечален, «неожиданно обнаружив, что на Западе человека...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...регулируемые войны века (все без исключения), всеохватность “масонского... сумел исполнить мечту своих тателе-... лице молодого человека, что сердце женщины ...Часть газет правого крыла заговорила о невиновности...серебристыми фигурами грациозных птиц, величественно и...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...в котором Мельхиседек является человеком без какой-либо примеси «...птица над озером). И многочисленные кровавые жертвы ацтеки приносили не потому, что...с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку,... под воздействием единой мечты-цели в виде ...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
...знаю только то, что знают птицы. Кто сказал, что я, как мир..., что душит душу и струну, - мои мечты несут меня, как крылья,... Кто сказал, что на планете нет чудес? Птицы белые летят, ...Человеком средь людей, не озираясь виновато. По жизни праведно иди, живи без...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
...в верности отечеству и мечтали умереть за него....фактор. Совершенно очевидно, что без натовских бомбардировок и ... – наоборот, от крыли. Почему не рассматриваются ... забоя скота и птицы. Принцип тот же...кадром: Культура удерживает человека в цивилизованных рамках,...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... ли не святым человеком, что не мешало ему... данное всем без разбора и без всякого ограничения,... отделывали заново левое крыло обширного дома, предназначенное...меньше полугода”. Так мечтала бедная молодая женщина......с профилем хищной птицы, но в безукоризненном...

Один комментарий»

  • 6474 120
    Русофил 19 января 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Люди Вашего поколения сменяли СССР на джинсы и жвачку.
    А теперь Да!!
    Можно ныть.
    И петь комсомольские песни.
    А лучше речевки пионерские.
    Как-раз для маразматиков
    -Кто идет
    -Мы идем
    -Кто шагает дружно в ряд
    Дудеть в дудку и бить в барабан

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>