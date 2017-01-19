Человек без мечты, что птица без крыльев

Обычно, я не смотрю праздничные передачи, а тут на праздники загрипповал и был вынужден сидеть у телевизора, и чего только не наслушался. Вот Григорий Лепс с Розенбаумом поют его песню «Золотая клетка». Я успел насчитать три грубых слова: «паскуда», «сука» и «грёбаная».

Люди моего поколения еще помнят комсомольские песни советской эпохи и верят, что «песня строить и жить помогает…» Целые поколения романтиков – покорителей дальнего востока, целины, строителей БАМа, воспитывались на оптимистических песнях Пахмутовой и Добронравова и других советских авторах. И, конечно, мы не могли не заметить, что со сменой власти пришли другие песни – подделки под иностранные и тюремные. И главные проекты ЦТ стимулируют на этот репертуар. На проекте «Голос», последних двух народников» – Полину и Александра Градского, заменили на «западницу» Гагарину и «шансонета» Григория Лепса. И сразу не стало народной и мелодичной музыки. Их заменила уродливая крикливость.





А Надежда Бабкина, в своем песенном пожелании всей стране, видимо, высказала нынешнее, усилившееся «кредо авось» большинства людей: «Чтобы всё было, но ничего за это не было», в переводе на русский язык: «Воруй, да не попадайся!» Возможно, это бы сошло за шутку и лично я понимаю юмор. Но вот дети, к сожалению, его не понимают, и у них любые слова откладываются в сознании, как программа.



Сейчас уже многие понимают, что надо спасать детей. Но, к сожаления, образование не в состоянии конкурировать со СМИ. Это надо делать всем миром. Лет двадцать назад уже у меня была написана статья на эту тему. Привожу ее полностью.

Дьявол, или энергетический вирус?

Давно миновало то время, когда люди сомневались в существовании микробов, а затем вирусов. Теперь не только научились защищаться от этих организмов, но даже создали государственную санитарную службу. Но вот до государственной службы защиты от психологической заразы, похоже, ещё очень далеко. Наоборот, мы ещё с удовольствием берём у Запада весь его киномусор, не представляя, какую инфекцию запускаем.

Писателем-психологом Евгением Богат был описан случай, как трое девочек-подростков избили до полусмерти свою сверстницу ни за что. Просто подвернулась им под их соответствующее «настроение». Как выявилось в последствии, настроение это не было вызвано не алкоголем, ни наркотиками, ни даже никотином. Они занимались невинным делом: слушали музыку.



Только музыка та была, конечно, не Бетховена или Чайковского, а джазовая, гром барабанов которой слушали ещё племена воинственных индейцев и африканцев, возбуждая себя перед боем.

Я тогда, честно говоря, тоже не поверил, что эти горе-амазонки не накачали себя более материальным зельем, а не какими-то там невидимыми вибрациями. Но когда в последствии, буквально на глазах, в духовном смысле, потерял сначала дочь, а затем и внучку, я задумался и начал исследовать этот вопрос и испытывать на себе.



В результате сделал для себя интересные выводы. Музыка, как пища, может оказывать на тонкое психическое наше тело либо созидающее, либо разрушающее воздействие. Зависит это, в частности, от инструментов. Тонкие – типа флейты, рождают любовь, грубые (барабаны, тарелки) – агрессивность.

Давайте сейчас вместе попробуем методом аналогии исследовать природу этого явления. Относительно недавно учёные открыли явление поражения компьютерных программ и назвали его компьютерным вирусом. Естественно природа его энергетическая, поскольку воздействие происходит дистанционно. Нравиться это нам или не нравится, но у человека прослеживается полная аналогия с компьютером.



Что в нас заложат родители, школа, книги, средства массовой информации и т.п., то мы и представляем. Было бы ещё легче это воспринять, если бы мы приняли сознание, как энергию, несущую информацию. Энергия, как форма сознания, в зависимости от уровня развития, может быть различного диапазона и характеризуется частотой вибраций. Чем выше частота, тем тоньше вибрация.



Содержанием сознания является информация. Приёмником энергетической информации служит сердце и сердечные нервные центры. Для перевода принятой информации в виде чувствознания на родной язык подключаются дешифраторы центров мозга. Тогда сознание становится разумом.



До этого же мы можем чувствовать и понимать интуитивно, но не способны объяснить, как неспособны, к примеру, объяснить любовь, и каждый её понимает по-своему. Но не только чувства, но и мысли энергетичны, а значит, материальны, поскольку давно уже регистрируются на приборах в виде энцефалограмм.

Тому, кто не отождествляет себя с физическим телом (а такие есть) и понимает свою духовно-энергетическую сущность, тому легче по аналогии представить и сущность этого поражающего воздействия, этих виброэнерговирусов. Сейчас даже верующие не рисуют в своём воображении бесов с рогами и хвостами, но бесовское одержание заразой ненависти видит уже любой атеист. И хаос нашей нынешней жизни тому подтверждение, как результат.

Но так ли уж безнадёжно положение вещей? Если не будем дожидаться логического конца и остатками непоражённого ещё сознания выясним причину и начнём бороться хотя бы так же, как раньше с микробами, тогда может и справимся, также, как раньше с чумой. Тем более и средств то больших не надо кроме просветительских.



То есть, как говорится, «клин-клином», или «подобное-подобным». Это надо понимать, что, как бактерии бывают полезные, так и энергетический вирус тоже. И вирус зла можно вытеснить вирусом добра, а вирус ненависти – вирусом любви. Надо только иметь в виду, что пожар легче предупредить, чем потушить, а «если сосуд полный, то в него уже ничего не вольёшь».



В этом плане атеисты найдут взаимопонимание с верующими, если последние будут принимать Бога не только как Любовь, но и Свет, свет знаний и Божественной Мудрости, а любовь не как покой и удовольствие, а как радость духовного творчества и благих дел. Ведь дьявольские искушения идут именно через удовольствия, а они сейчас становятся всё изощрённее и незаметнее. Не надо только утрировать понимание свободы.



Так легко можно дойти до свободы убивать, что в прочем, уже и делается. Осталось только осознать, что энергетическое поражение незаметно, но тем и опасно.





Е. Солнечный

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