Автоматизация и общественное благо

Автоматизация производства порождает споры уже не первое столетие. Что она несет? Освобождение человека от рабского труда или новую форму угнетения? Способ удовлетворить потребности общества или путь к массовой безработице и нищете? Справедливое общество или укрепление несправедливого? Мы всё активнее входим в Эру роботов, а потому все эти вопросы встают перед нами с особой остротой. Их-то и разбирают в своей статье Артём Баженов и Сергей Егоров

В 1779 году подмастерье по имени Нед Лудд сломал два чулочных станка. За этим, казалось бы, непримечательным происшествием последовали важные исторические события.

В 1811 году в Англии начало шириться и расти движение рабочих, выводящих из строя станки на ткацких фабриках. Они назвали себя луддитами, а Нед Лудд стал их неофициальным символом борьбы с механизацией. Вскоре английский словарь и английский свод законов пополнились двумя взаимодополняющими понятиями — "луддит" и "индустриальный саботаж".

Как показала история, восстание луддитов было обречено на поражение. Его участники — на ссылку в Австралию или смертную казнь.

Многие проблемы современного общества и его экономики уходят корнями к истории луддитов, к тому моменту, когда молот Лудда опускался на челнок механической прялки.

Ясно, что Нед начал крушить станки не просто так. Кроме того, в своем стремлении помешать развитию английской ткацкой промышленности он был не одинок — движение луддитов пользовалось популярностью в Йоркшире, Ноттингемшире и Ланкашире. Почему же так произошло?

В 1785 году появился на свет механический ткацкий станок Эдмунда Картрайта, позволивший увеличить производительность труда в 40(!) раз. Ему предшествовало несколько других, не столь значительных нововведений, но именно создание станка Картрайта привело к массовой безработице, вылившейся на фоне Наполеоновских войн в вышеописанные события.

Прошло немало времени, и ткацкие, да и другие фабрики неоднократно изменялись, но только в настоящее время мы действительно находимся на пороге новой, колоссальной промышленной революции. Зарождающиеся средства автоматизации и роботизации вскоре позволят поднять уровень промышленности на небывалые высоты. Приведет ли это к новому восстанию луддитов? Давайте посмотрим ситуацию подробнее на примере Соединённых Штатов Америки и их рынка труда. Мы решили поговорить об этом государстве, поскольку на данный момент именно оно является авангардом капиталистических стран, и множество нововведений, касающихся автоматизации и их последствий, зарождается и приносит первые позитивные и негативные плоды именно там.

Взглянем на график(1) занятых в промышленном производстве американцев:



Это снижение обусловлено, как может показаться на первый взгляд, не только переносом производства в страны третьего мира, но и усилением автоматизации и информационных технологий. Хотя они и способствуют созданию некоторого количества рабочих мест, в действительности эта же автоматизация приводит к массовой и практически повсеместной замене человека машиной. Давайте ненадолго отмотаем ленту истории немного назад и узнаем об истоках этого процесса.

Как известно, в начале 1940-х годов начали появляться первые электронные компьютеры, созданные в США. Разработчики Марка 1 сделали переворот в сфере вычислений, открыв путь электронно-вычислительным машинам, а вместе с этим – лишили тысячи человек рабочих мест. Речь идет о профессии вычислителя. До изобретения компьютеров единственным способом решения сложных уравнений и расчета траекторий, например, баллистических, было поручить эту задачу людям. Для этого квалифицированных математиков объединяли в специальные расчетные отделы. В целях уменьшения количества ошибок одна задача решалась параллельно несколькими десятками человек. В результате с изобретением электронных компьютеров именно эта отрасль оказалась автоматизированной в первую очередь.

За прошедшее время компьютеры очень сильно изменились, однако тенденции остались прежними – машины совершенствуются и заменяют людей во всё большем количестве областей.

В своей книге "Роботы наступают" Мартин Форд(2) приводит в пример универсального робота-рабочего Baxter, разрабатываемого компанией Rethink Robotics.



настоящее время это одна из первых моделей подобного типа. Baxter способен расфасовывать продукцию, а также выполнять сборочные работы и некоторые обслуживающие функции. Дальнейшее развитие подобных роботов, с одной стороны, позволит избавить человека от многих видов рутинной работы и значительно повысить производственные мощности, а с другой стороны — особенно остро поднимет вопрос о безработице. Места сотен тысяч людей, займут всего несколько тысяч сотрудников, обслуживающих робототехнику.

Более того, создадутся все условия для того, чтобы владельцы производства начали держать его «ближе к сердцу», в своей стране, значительно сократив расходы на транспортировку. Что же получается? В недалеком будущем, возможно, мы сможем наблюдать обратный процесс переноса производства из стран третьего мира.



Допустим, вам кажется, что Baxter, появившись однажды на производстве, никак вас не затронет. Фасовка коробок — это то, о чем мы обычно мало думаем в повседневной жизни. В таком случае, давайте посмотрим на другой пример.

Компания Momentum Machines(3) разработала робота, который готовит бургеры.

Скорее всего, вы представили железный автомат, который бодро переворачивает котлетки, стоя у плиты. На самом деле, он больше похож на некий конвейер.



Робот способен сделать свежий фарш, пожарить котлеты, нарезать овощи и подать все внутри подогретой булочки без участия человека. Сколько работников требуется для всех этих операций в обычной бургерной?

Сами разработчики открыто заявляют, что их цель — полная замена на кухне людей машинами.

Правда в том, что подобная система вытеснит с кухни обыкновенных работников так быстро, как только ее доработка будет полностью завершена, а установка — достаточно дешева. Экономия на заработной плате позволит снизить цены, а использование десятков высокоточных датчиков — повысить качество готовой продукции.

Вы же не откажетесь от свежего бургера по низкой цене, правда?

Еще одним хорошим примером могут служить разработанные компанией Google беспилотные автомобили(4).



Система использует различные датчики и радары для распознавания объектов на дороге и корректирует свое движение, согласуюсь с полученными данными. Беспилотные автомобили уже ездят по дорогам Невады и Калифорнии, и получение разрешения в других штатах – лишь вопрос времени.

Подумайте – как скоро водители останутся без работы?

Похожим образом ситуация складывается во многих областях, включающих в себя шаблонную и рутинную работу. В случае существования некоего образца компьютер можно специализировать, и, таким образом, повысить качество и скорость выполняемой работы, а также заменить значительное количество работников, требующих заработной платы.

Мы уже упомянули водителей, а также работников склада и предприятий быстрого питания. Кто же еще окажется в группе риска? Рабочие заводов. Менеджеры среднего звена. Переводчики. Машинисты. Грузчики.

Мы специально не приводим обоснование для этих профессий. Возможно, у вас возникнут собственные соображения. Так или иначе, нам будет приятно, если вы заинтересуетесь этой тематикой и перейдете по ссылкам.

Мы немного прояснили ситуацию касательно того, какие плюсы и минусы автоматизация принесет экономике и некоторым группам работников. Однако, остается неясным, что же в итоге получит социум.

Известно, что как только надстройка(5) начинает сдерживать производственные мощности и прямо (или косвенно) влиять на развитие производственных отношений, из-за обострения противоречий, скрытых в том или ином строе, в обществе начинают появляться революционные настроения. Так было при переходе от феодализма к капитализму. Ни череда буржуазных революций, проходящих красной нитью через конец XVIII, XIX и начало XX века, ни союзы спасения, ни конвульсии монархов не смогли их остановить. Так чуть не случилось в конце девятнадцатого, начале двадцатого века с началом второй промышленной революции и повсеместной электрификацией, но резкое расширение производственных возможностей (вследствие очередного научно-технического скачка в послевоенные годы), а в дальнейшем — и развитие информационных технологий значительно отодвинули границы развития производственных сил в рамках рыночной экономики. Таким образом, противоречия в обществе (в основном, в развитых странах) временно сгладились, о чем красноречиво говорит упадок всех левых сил, а также массовое сокращение влияния и численности профсоюзных организаций. В 1950-м году более трети работающих американцев находилось в рядах профсоюзов, сейчас же — лишь 7%(6).



Прежде чем совершается очередной научно-технический скачок, проходит долгий этап накопления научных знаний и производственных сил. Как только они достигают определённого уровня, количество переходит в качество, начинаются глобальные социально-экономические перемены. Что интересно, мы живем в конце именно такого периода. Исходя из описанных выше примеров и тенденций развития технологий, можно сделать вывод что в ближайшие 20-30 лет безработица должна захлестнуть не только страны третьего мира, но и развитые страны, что закономерно приведет к революционной ситуации.

Следовательно, рано или поздно системе придется меняться вне зависимости от чьих-либо желаний и каким-то образом подстраиваться под новые условия.

Возможно, будет введен базовый доход, необходимый для того, чтобы покупательская способность населения не упала, а также – для удовлетворения потребностей населения, так как большая часть его будет лишена работы. Подобное устройство общества описано в «Утопии 14» Курта Воннегута. Конечно же, это случится в том случае, если нынешние капиталистические правительства успеют (и смогут) отреагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. Этого, вполне вероятно, должным образом не произойдет, что в результате приведет к нагнетанию в мире революционной ситуации, и, как следствие, переходу от одной социально-экономической формации к другой — от капитализма к социализму.

Только при социализме плоды автоматизации станут по-настоящему доступны всему обществу. Свободное развитие личности, не отягощенное рабской необходимостью вкалывать по 8-10 часов в день лишь для того, чтобы прокормиться. Рывок буквально во всех отраслях и направлениях деятельности человечества. Это будет то будущее, к которому человечество (осознанно или нет) стремилось тысячи лет. Это будет новая эпоха, эпоха человека, победившего и подчинившего природу и её законы.

Список используемой литературы и определений.-см. источник

Источник: nnm.me