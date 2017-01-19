Антисталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано

Случайно ли именно Сталин оказался главной мишенью пропаганды внешних врагов России, которые то сравнивают его с Гитлером, то пытаются убедить мировую общественность в том, что Сталин оккупировал пол Европы, а также устроил геноцид украинского народа?Как оценивать действия тех, кто раздувает антисталинскую истерию внутри России? С обезумевшими от страха глазами они соревнуются с друг другом в придумывании количества жертв сталинских репрессий, ставшими для них таким же “символом веры”, как жертвы Холокоста.По мнению учёного Сергея Лопатникова:“С момента смерти Сталина на его дискредитацию потрачены десятки миллиардов долларов, прежде всего в СССР и России. Сняты тысячи псевдо-исторических фильмов, нагромождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги людям во всем мире, делая из Сталина “страшилку” для детей. Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, который за первые 19 лет управления страной увеличил ее индустриальное производство в без малого 70 раз и из африканского состояния превратил во вторую в мире, а по целому ряду параметров и первую в мире страну.Тем более интересно, что на даже Западе, в США, начинают появляться люди, до которых доходит ИСТИНА.Чем больше фактов о Сталине и его эпохе узнаешь, тем грандиознее вырисовывается фигура этого Великого Гения.Для меня сегодня – отношение к Сталину – это критерий ума и честности: анти-сталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано”.Но если с подлецами, метящами в Сталина, чтобы попасть в Россию, – всё понятно, то о феномене малограмотных дураков стоит сказать особо. Своими мыслями на этот счёт поделился писатель Димарг Узольцефф“Как Сталина воспринимает стандартная чернь? Вот, сидит огромный Сталин и, время от времени, позёвывая, приказывает кого-нибудь расстрелять. Черни бесполезно объяснять, что абсолютной власти не бывает, что существует Реальная Действительность, что убогие торгаши в принципе не способны адекватно воспринимать и оценивать таких личностей как Сталин. Миллионы несуразных уродцев, копошащихся в копеечных делишках и неспособных взять на себя ответственность за судьбы хотя бы нескольких десятков людей, считают себя вправе судить человека, который двадцать пять лет управлял огромной страной. Люди, для которых бытийный максимум – это годами писать бредятину в Интернете, люди, не способные управлять ротой десантников или заводом, люди, которые никогда не сталкивались с той колоссальной экзистенциальной нагрузкой, которая есть управление гигантской государственной машиной, сидят дома перед мониторами и бредят – именно бредят! – о Сталине. Я смотрю на их дешёвую трескотню и думаю: а они сами-то понимают, что они все поголовно – дебилы? Дебилы – в самом что ни на есть медицинском смысле этого слова, в глубоко-антропологическом?! Если человек не способен вырасти до того – хотя бы социального – уровня, где ему приходится принимать конкретные решения по вопросам ценности человеческой жизни, где ему необходимо распоряжаться судьбами миллионов живых людей – такой человек вообще не имеет “нравственного права” произносить вслух что-либо об Иосифе Виссарионовиче.Сталин мыслил эпохами, народами и континентами. У этого человека было двести пятьдесят миллионов детей, которых до Сталина за несколько столетий иноземного рабства довели до такого состояния, что без такого отца как Сталин они были обречены на то, чтобы служить навозом для удобрения почвы Западной цивилизации. Зло? Да, делая добро, Сталину пришлось сделать много так называемого “зла”, чем он спас страну от ещё большего – настоящего – зла. Правильно и адекватно оценивать политическую реальность невозможно, обладая мировоззрением миллионов домашних интернетовских недоумков”.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com