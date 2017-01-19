Антисталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано
10:58. 19 января 2017 Просмотров - 326 12 коммент. Опубликовал: brahman
Антисталинист – это всегда русофоб.
Случайно ли именно Сталин оказался главной мишенью пропаганды внешних врагов России, которые то сравнивают его с Гитлером, то пытаются убедить мировую общественность в том, что Сталин оккупировал пол Европы, а также устроил геноцид украинского народа?
Как оценивать действия тех, кто раздувает антисталинскую истерию внутри России? С обезумевшими от страха глазами они соревнуются с друг другом в придумывании количества жертв сталинских репрессий, ставшими для них таким же “символом веры”, как жертвы Холокоста.
По мнению учёного Сергея Лопатникова:
“С момента смерти Сталина на его дискредитацию потрачены десятки миллиардов долларов, прежде всего в СССР и России. Сняты тысячи псевдо-исторических фильмов, нагромождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги людям во всем мире, делая из Сталина “страшилку” для детей. Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, который за первые 19 лет управления страной увеличил ее индустриальное производство в без малого 70 раз и из африканского состояния превратил во вторую в мире, а по целому ряду параметров и первую в мире страну.
Тем более интересно, что на даже Западе, в США, начинают появляться люди, до которых доходит ИСТИНА.
Чем больше фактов о Сталине и его эпохе узнаешь, тем грандиознее вырисовывается фигура этого Великого Гения.
Для меня сегодня – отношение к Сталину – это критерий ума и честности: анти-сталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано”.
Но если с подлецами, метящами в Сталина, чтобы попасть в Россию, – всё понятно, то о феномене малограмотных дураков стоит сказать особо. Своими мыслями на этот счёт поделился писатель Димарг Узольцефф
“Как Сталина воспринимает стандартная чернь? Вот, сидит огромный Сталин и, время от времени, позёвывая, приказывает кого-нибудь расстрелять. Черни бесполезно объяснять, что абсолютной власти не бывает, что существует Реальная Действительность, что убогие торгаши в принципе не способны адекватно воспринимать и оценивать таких личностей как Сталин. Миллионы несуразных уродцев, копошащихся в копеечных делишках и неспособных взять на себя ответственность за судьбы хотя бы нескольких десятков людей, считают себя вправе судить человека, который двадцать пять лет управлял огромной страной. Люди, для которых бытийный максимум – это годами писать бредятину в Интернете, люди, не способные управлять ротой десантников или заводом, люди, которые никогда не сталкивались с той колоссальной экзистенциальной нагрузкой, которая есть управление гигантской государственной машиной, сидят дома перед мониторами и бредят – именно бредят! – о Сталине. Я смотрю на их дешёвую трескотню и думаю: а они сами-то понимают, что они все поголовно – дебилы? Дебилы – в самом что ни на есть медицинском смысле этого слова, в глубоко-антропологическом?! Если человек не способен вырасти до того – хотя бы социального – уровня, где ему приходится принимать конкретные решения по вопросам ценности человеческой жизни, где ему необходимо распоряжаться судьбами миллионов живых людей – такой человек вообще не имеет “нравственного права” произносить вслух что-либо об Иосифе Виссарионовиче.
Сталин мыслил эпохами, народами и континентами. У этого человека было двести пятьдесят миллионов детей, которых до Сталина за несколько столетий иноземного рабства довели до такого состояния, что без такого отца как Сталин они были обречены на то, чтобы служить навозом для удобрения почвы Западной цивилизации. Зло? Да, делая добро, Сталину пришлось сделать много так называемого “зла”, чем он спас страну от ещё большего – настоящего – зла. Правильно и адекватно оценивать политическую реальность невозможно, обладая мировоззрением миллионов домашних интернетовских недоумков”.
Русские не просто помнят Сталина, они считают его одной из самых выдающихся личностей в истории России. Мало того – они желают его возвращения.
Знаете почему? Русские хотят Справедливости.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Объективности ради:
В отечественной политической историографии корни Сталина общепринято считать грузинскими (осетино – абхазскими) , но, также, вполне известно, что его мать была осетинкой из области, заселённой хазарами (горскими евреями). По-грузински “-швили” означает “сын” или “чей-то сын”, подобно Джонсону, Свенсону и т.п.
“Джуга” означает – “еврей”. Посему Джугашвили означает – Jewson, то есть – “сын еврея”. Источник – maxpark.com/community/4459/content/1956697
К вопросу о возвращении Сталина в современную Россию:
Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и *********** населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков… Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение “элит” достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять… И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка… Подробнее.. youtube.com/watch?v=ySWttolHrDw
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Джуга по-осетински – отара, стая.
де-лы б-ть ( Лавров)
И те кто Сталина боготворит и те кто ЛГЕТ в его сторону.
Одно радует д-лы долго не живут
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Дореволюционным именем Сталина было типично еврейское: Иосиф-Давид Джугашвили. В ходе революционной борьбы он сменил его на “Коба” – имя лидера анти-Римского восстания евреев. Ни русские, ни грузины практически не меняют своих фамилий. Фамилии очень часто меняют евреи. Подробнее – maxpark.com/community/4459/content/1956697
И Почему государство засекречивает архивы сталинских времен и времен войны? Это к вопросу о Объективности де-лы б-ть ( Лаврова и т.д.) …
Как рассекретят, можно будет о чём то говорить обеим сторонам! ;)
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да хоть рептилоид по происхождению. Его можно оценивать по делам. так что какая разница кем он родился то???
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По словам Иосифа Иремашвили, приятеля детских лет Сталина, “…Сосо начал именовать себя Кобой и настаивать, чтобы мы именовали его только так”. Согласно данным Льва Троцкого, в Грузии Сталина всегда называли Коба или Коба-Сталин. Имя Коба юный Иосиф почерпнул из грузинского патриотического романа Александра Казбеги “Нуну” (или иное название романа — “Отцеубийца”). Герой восстания, сторонник имама Шамиля, вождь горцев Коба в романе никого и ничего не жалеет — жертвует и своей женой Нуну, и, в конце концов, жизнью. Есть свидетельства, что лишь самым близким и высокопоставленным партийным товарищам, например, Вячеславу Молотову, генсек Сталин позволял называть себя Кобой. То есть, если в детстве Сталин радовался, когда его называли Кобой, и просил всех так его называть, то, достигнув вершины власти, он сохранил это имя лишь для избранных
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Засекречивают то что это гос. ТАЙНА.
Когда рассекретят дОбилам всеравно ббудут чудиться евреи и голоса в голове парнокопытных ящероголовых.
Впрочем пиши лучше ЗДЕСЬ чем в лифтах.
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Статья специально для тебя) но не в коня корм.
И да, я безсмертный.
а термины у тебя… При чём тут боготворение?
мы просто Понимаем , а вы – нет, что сделали Сталин, Брежнев, Путин. При всех их многочисленных ошибках именно они обеспечили выживание русского народа в условиях геноцида Невидимых.
нет у вас Понимания – не дано. Так что де-лы – это вы.
Именно структуры, созданные Сталиным. обеспечили свержение американских ставленников Хруща и Ёлки. Так что он спустя полвека после смерти спасает русский народ.
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Подпишусь под каждым словом автора статьи. Великий человек, спасший страну. Даже такая сволочь, как Черчилль, его уважал. Последние четыре года его правления цены с каждым годом только падали. Но не это главное. Главное, что он дал народу веру в будущее, вернул радость к жизни и патриотизм, научил народ мечтать, при нём перевоспитывался целый пласт бандитов и уголовников. Человек труда был тогда иконой, сейчас же РПЦ возводит в ранг святых всяких тунеядцев и преступников, вплоть до педерастов. Светлая память Великому Вождю, которая сейчас возвращается.
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Ленин (Бланк). Что в первую очередь создали большевики? Большевики создали большую бумажную бюрократию. А кто из них был самый первый бюрократ, который писал по всякому большому и мелкому поводу? – В.И. Ленин, он же Ульянов, а фамилия в «девичестве» — Бланк, и он всю страну наполнил бланками. Из-за этой бумажной бухгалтерии, наплыва бумаг, как бы Державу всю разрушили. То есть, были: Дальневосточная Республика, Уральская Республика, Руское Сибирское государство Колчака, было Крымское правительство, Донское правительство, даже Украина несколько имела: петлюровская Украина, бандеровская Украина, т.е. чего только не было; своими бланками, декретами и мандатами он всю Державу как бы расчленил.
После Бланка бразды правления взял в свои руки Иосиф Джугашвили.
Иосиф по-еврейски означает – «присоединяющий», т.е. собирающий воедино.
Джу – древнее наречие, означает «сила».
Га – путь, движение.
Швили – сын отца.
Т.е. присоединяющий силой идущий по пути отца. И заметьте, он своё Родовое имя укрепил псевдонимом «Сталин», т.е. Иосиф Сталин — жёстко соединяющий. Ленин развалил империю, а Сталин частично собрал, хотя пытался всю, т.е. вернул Белоруссию, Прибалтику, часть Польши (Западную Украину и Западную Белоруссию), с Финляндией не получилось, присоединил Туву, острова: Сахалин и прочие. Т.е. опять вернул в единые руки, как бы выполнил своё предназначение – собрать.
Жуков. Понятие «жук» у нас всегда сравнивают – скарабей, т.е. священный, побеждающий в любых условиях. Войну выиграл, и Руская революция 27 июня 1953 года тоже изменила жизнь народа. Это когда он танками окружил Лубянку и вытряхнул оттуда вислоносых.
Хрущёв – хрущ, хрящ, т.е. ненадёжное, хрупкое. При нём начали ценности вывозить и хозяйство всё начало рушиться.
Брежнев – т.е. сберегающий. Он всё пытался сохранить в том положении, в котором ему досталась «Советская империя». Поэтому период его правления назвали Периодом застоя, т.е. когда что-то сберегается и не даётся ему движение – это застой.
Горбачёв – чтобы не пытался делать, всё получалось криво и горбато.
Ельцин – Ель – в еврейском языке «бог» или «дух», Цин – «пустыня», т.е. Дух пустыни. Чтобы не делал, за чтобы не брался, за ним получалась пустыня.
Путин – т.е. «в пути». На каком пути – неизвестно. Т.е. Путин – идущий, постоянно идущий, но не известно куда идёт, ну как получится.
На И.В.Сталина в последнее время верещат те, кого он всю свою жизнь гнобил… А гнобил он педерастов и троцкистов…
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Так , как делать будем , народ ?
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Жуков – троцкист и мясник. Для него русский солдат был мусором. Писал он одно, что мол, нужно делать всё для максимального сохранения солдат. Но делал всё для максимального уничтожения русского народа. Был распиарен в советское время, особенно брежневское, как “великий военный стратег”
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Троцкист абсолютный. Некому узнать причины его карьеры…