Американские войска в Польше
10:35. 19 января 2017 Просмотров - 194 4 коммент. Опубликовал: brahman
Переброска и развертывание американских войск в Польше.
Американские войска в Польше.
Бронетехника 4-й пехотной дивизии в Польше.
Разгрузка техники 4-й пехотной дивизии в Бремерхафене.
Плюс переброска немецкой и голландской бронетехники в Польшу.
О переброске частей 4-й пехотной дивизии армии США в Польшу подробнее вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/317
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Не – -е
а ё?
Польша? Ха
Это уже не территория живущих там поляков – -ХА!(они правда этого ещё не знают) -Это территория УТИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА!
Что то -А у пендосов не отнять способность ВПАРИВАТЬ РУХЛЯДЬ аборигенам
а аборигены (поляки) аж из штанов выпрыгивают от радости что им сбагрили дрянь которую они же захоронят на своей земле и эта дрянь будет не один десяток лет отравлять и их(аборигенов) и всю окружающую среду!
А – И не жалко! – -Надо только вот вовремя огородится от них сплошной Великой Российской Стеной! И пусть там гниют -Себе на здоровье!
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Похоже идёт развёртывание наступательных соединений для начала войны с Россией весной- летом . Что думаете пандоровцы ?
Пшеки – подонки неуёмные .
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Что думаём?
А то что при первой же попытки(не то, что бы, вообще сделать(!)бросок на псковскую или ленинградскую областей – -БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ В ВИДЕ =ИСКАНДЕРОВ= И = СОЛНЦЕПЁКОВ=
Пиндосня это прекрасно знает -на примере Сирии
Мясо МЯСО яуропайцав они могут кинуть -Но это будет по большому просто =Пук= – -Мясо сгорит -(Вашингтон не “заметит” этого как всегда) И на этом “яростный бросок” на “агрессора” закончится -(заметте не применяя ядрённого козыря)
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http://voenkor.info/content/16478