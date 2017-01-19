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Американские войска в Польше

10:35. 19 января 2017 Просмотров - 194 4 коммент. Опубликовал:


Переброска и развертывание американских войск в Польше.


Американские войска в Польше.


Бронетехника 4-й пехотной дивизии в Польше.


Разгрузка техники 4-й пехотной дивизии в Бремерхафене.





































Плюс переброска немецкой и голландской бронетехники в Польшу.







О переброске частей 4-й пехотной дивизии армии США в Польшу подробнее вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/3170289.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия сша, бронетехника, Видео, восточная европа, Германия, польша, США, фотографии
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4 коммент.»

  • 9140 6112
    слободан 19 января 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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    Не – -е
    а ё?
    Польша? Ха
    Это уже не территория живущих там поляков – -ХА!(они правда этого ещё не знают) -Это территория УТИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА!
    Что то -А у пендосов не отнять способность ВПАРИВАТЬ РУХЛЯДЬ аборигенам
    а аборигены (поляки) аж из штанов выпрыгивают от радости что им сбагрили дрянь которую они же захоронят на своей земле и эта дрянь будет не один десяток лет отравлять и их(аборигенов) и всю окружающую среду!
    А – И не жалко! – -Надо только вот вовремя огородится от них сплошной Великой Российской Стеной! И пусть там гниют -Себе на здоровье!

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  • 1477 1005
    Петров Игорь 19 января 2017 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Похоже идёт развёртывание наступательных соединений для начала войны с Россией весной- летом . Что думаете пандоровцы ?
    Пшеки – подонки неуёмные .

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    • 9142 6114
      слободан Петров Игорь 19 января 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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      Что думаём?
      А то что при первой же попытки(не то, что бы, вообще сделать(!)бросок на псковскую или ленинградскую областей – -БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ В ВИДЕ =ИСКАНДЕРОВ= И = СОЛНЦЕПЁКОВ=
      Пиндосня это прекрасно знает -на примере Сирии
      Мясо МЯСО яуропайцав они могут кинуть -Но это будет по большому просто =Пук= – -Мясо сгорит -(Вашингтон не “заметит” этого как всегда) И на этом “яростный бросок” на “агрессора” закончится -(заметте не применяя ядрённого козыря)

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  • 9143 6115
    слободан 19 января 2017 в 13:10 Ссылка Пометить
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    http://voenkor.info/content/16478

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