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Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2017

11:02. 18 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Житель ЛНР, которого пытались завербовать ВСУ, рассказал о методах работы украинских спецслужб

Житель ЛНР, которого пытались завербовать ВСУ, рассказал о методах работы украинских спецслужб


Житель ЛНР, которого пытались завербовать украинские силовики, рассказал о методах работы киевских спецслужб. Об этом сообщили в МГБ ЛНР, сотрудникам которого мужчина сообщил о факте вербовки.

“Я ехал в Черкассы, к сестре, делать фотографию в паспорт. Когда проходил границу на Станице Луганской, ко мне подошел человек в военной форме. Он меня завел в вагончик и спросил пароль от странички “Вконтакте”, нашли у меня в “друзьях” одного ополченца. После этого человек, который сидел за компьютером, поднялся и ударил меня с ноги по лицу и сказал “сдавай кого-нибудь еще”. Я сказал, что никого больше не знаю. После этого был ряд оскорблений в мою сторону, допрос, спрашивали “где полигон”, “где танки находятся” – я, конечно, ничего не знаю. Потом дали мне листик, стояли надо мной с автоматами и говорили писать на украинском языке, что я “под прикрытием” согласен работать на “АТО”, и дали мне псевдоним “Футболист”


– рассказал Денис Туреев, пострадавший от действий бойцов ВСУ.

Вернувшись в Республику Туреев сообщил о факте попытки вербовки в Министерство государственной безопасности ЛНР.

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ВСУ один раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«С направления Станицы Луганской по району памятнику князю Игорю велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия», — пишет ЛугансИнформЦентр.

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Ждите ответку. Снайпер ДНР пообещал отомстить «ВСУшникам» за погибшую семью

Гражданская война на Донбассе, продолжающаяся почти три года, сломала уже тысячи судеб. В результате регулярных обстрелов киевскими карателями населенных пунктов Донбасса многие мирные жители потеряли свои дома и семьи. Те, кому повезло пережить постоянные бомбежки, спасаясь от войны, уезжают, увозя с собой выживших членов семей. Однако зачастую люди, лишившиеся всего, вступают в ополчение, чтобы отстоять свою родную землю от бандеровских захватчиков и отомстить за погибших родственников и друзей.

О своей истории поведал ополченец-снайпер с позывным «Док», воюющий против украинских карателей. По словам военнослужащего, гражданский вооруженный конфликт отобрал у него все, и, кроме армии, у него больше ничего не осталось. Лишившись дома и отца, молодой человек без каких-либо сомнений пошел защищать свою землю от киевских боевиков. На вопрос корреспондента, «Док» не задумываясь, ответил, что воюет за Родину.

«За Родину. За женщин, детей, матерей», – сказал ополченец.

«Док» принимает участие в гражданской войне с самого ее начала. По словам снайпера, его дом был разрушен в результате обстрела из «Града». Сам молодой человек выжил, но его отец получил тяжелую контузию и через две недели скончался. Это стало решающим событием в жизни парня – записавшись в ополчение, «Док» пошел на фронт, чтобы защитить родные земли и отомстить за отца.

«Отец убит, дом разбит, возвращаться некуда. Осталась только армия», – пояснил «Док».

Снайперу пришлось побывать в различных горячих точках Донбасса, но самыми тяжелыми сражениями, в которых ему довелось поучаствовать, ополченец назвал бои в районе печально известного Донецкого аэропорта, где «Док» получил ранение осколком разорвавшейся украинского снаряда в результате минометного обстрела. По его словам, снайпер провел два месяца в госпитале, а затем снова отправился воевать против киевских боевиков.

И это только лишь одна из тех печальных историй людей, чью жизнь навсегда изменила война, развязанная постмайданным преступным киевским режимом, пришедшим к власти в результате государственного переворота. Сколько еще подобных сломанных судеб – остается только гадать, и сколько их еще будет – тоже.

Президент «Незалежной» Петр Порошенко только говорит о мире, однако подписанные им Минские соглашения до сих пор даже и не начали выполняться украинской стороной. Вместо этого Киев продолжает наращивать напряженность на Донбассе, строя «наполеоновские» планы о его захвате, продолжая уносить жизнь за жизнью ради заработка. И по всей видимости, останавливаться он не планирует.

Артур Собакевич

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Связь поколений: ветеран ВОВ читает письмо от бойца ВС ДНР


 
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
 
Это видео демонстрирует неразрывную связь поколений народа-победителя. Ветеран Великой Отечественной войны прочитал письмо от военнослужащего армии Донецкой Народной Республики.

«Пишу и думаю о том, что сейчас мы все снова сражаемся с фашистской заразой», — прочитал ветеран вслух.

«Точно, молодец – и я так мыслю. Правильно ты делаешь, молодой человек, что сражаешься за нашу Родину» — прокомментировал ветеран прочитанное.

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Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий

Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий


В Донецкой и Луганской Народных Республиках в случае возобновления боевых действий будет объявлена мобилизация, – об этом заявили главы ДНР и ЛНР на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА “Россия сегодня”.

“На сегодня разработан план мобилизации людей, прошедших боевые действия, а потом по различным причинам покинувших ряды наших армейских корпусов. При этом специалисты, которые необходимы для несения определенных воинских обязанностей, они поставлены все на учет, и по приказу в случае необходимости могут встать в строй”


— сказал глава ДНР Александр Захарченко.

Кроме того, по его словам, из добровольцев сформированы дополнительные подразделения, дивизионы, бригады, которые в случае необходимости будут вооружены в трехдневный срок.

“Не хотим проводить мобилизацию поголовно. Если провести мобилизацию в Донецкой Народной Республике, эта армия будет насчитывать порядка 200-250 тысяч, однако, к сожалению, я не гарантирую качество такой армии. Воевать надо не числом, не закидывать врага шапками, а умением”


— подчеркнул Захарченко.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что армия Республики состоит только из добровольцев.

“Если время придет и нужна будет мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому. Мы полностью готовы к этому”


— подчеркнул Плотницкий.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

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