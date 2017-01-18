Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2017
- 09:16 Житель ЛНР, которого пытались завербовать ВСУ, рассказал о методах работы украинских спецслужб.
- 08:11 ВСУ один раз нарушили перемирие в ЛНР.
- 06:58 Ждите ответку. Снайпер ДНР пообещал отомстить «ВСУшникам» за погибшую семью.
- Вчера 23:17 Связь поколений: ветеран ВОВ читает письмо от бойца ВС ДНР.
- Вчера 22:10 Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий.
Житель ЛНР, которого пытались завербовать ВСУ, рассказал о методах работы украинских спецслужб
Житель ЛНР, которого пытались завербовать украинские силовики, рассказал о методах работы киевских спецслужб. Об этом сообщили в МГБ ЛНР, сотрудникам которого мужчина сообщил о факте вербовки.
– рассказал Денис Туреев, пострадавший от действий бойцов ВСУ.
Вернувшись в Республику Туреев сообщил о факте попытки вербовки в Министерство государственной безопасности ЛНР.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
ВСУ один раз нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«С направления Станицы Луганской по району памятнику князю Игорю велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия», — пишет ЛугансИнформЦентр.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Ждите ответку. Снайпер ДНР пообещал отомстить «ВСУшникам» за погибшую семью
Гражданская война на Донбассе, продолжающаяся почти три года, сломала уже тысячи судеб. В результате регулярных обстрелов киевскими карателями населенных пунктов Донбасса многие мирные жители потеряли свои дома и семьи. Те, кому повезло пережить постоянные бомбежки, спасаясь от войны, уезжают, увозя с собой выживших членов семей. Однако зачастую люди, лишившиеся всего, вступают в ополчение, чтобы отстоять свою родную землю от бандеровских захватчиков и отомстить за погибших родственников и друзей.
О своей истории поведал ополченец-снайпер с позывным «Док», воюющий против украинских карателей. По словам военнослужащего, гражданский вооруженный конфликт отобрал у него все, и, кроме армии, у него больше ничего не осталось. Лишившись дома и отца, молодой человек без каких-либо сомнений пошел защищать свою землю от киевских боевиков. На вопрос корреспондента, «Док» не задумываясь, ответил, что воюет за Родину.
«За Родину. За женщин, детей, матерей», – сказал ополченец.
«Док» принимает участие в гражданской войне с самого ее начала. По словам снайпера, его дом был разрушен в результате обстрела из «Града». Сам молодой человек выжил, но его отец получил тяжелую контузию и через две недели скончался. Это стало решающим событием в жизни парня – записавшись в ополчение, «Док» пошел на фронт, чтобы защитить родные земли и отомстить за отца.
«Отец убит, дом разбит, возвращаться некуда. Осталась только армия», – пояснил «Док».
Снайперу пришлось побывать в различных горячих точках Донбасса, но самыми тяжелыми сражениями, в которых ему довелось поучаствовать, ополченец назвал бои в районе печально известного Донецкого аэропорта, где «Док» получил ранение осколком разорвавшейся украинского снаряда в результате минометного обстрела. По его словам, снайпер провел два месяца в госпитале, а затем снова отправился воевать против киевских боевиков.
И это только лишь одна из тех печальных историй людей, чью жизнь навсегда изменила война, развязанная постмайданным преступным киевским режимом, пришедшим к власти в результате государственного переворота. Сколько еще подобных сломанных судеб – остается только гадать, и сколько их еще будет – тоже.
Президент «Незалежной» Петр Порошенко только говорит о мире, однако подписанные им Минские соглашения до сих пор даже и не начали выполняться украинской стороной. Вместо этого Киев продолжает наращивать напряженность на Донбассе, строя «наполеоновские» планы о его захвате, продолжая уносить жизнь за жизнью ради заработка. И по всей видимости, останавливаться он не планирует.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Связь поколений: ветеран ВОВ читает письмо от бойца ВС ДНР
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
Это видео демонстрирует неразрывную связь поколений народа-победителя. Ветеран Великой Отечественной войны прочитал письмо от военнослужащего армии Донецкой Народной Республики.
«Пишу и думаю о том, что сейчас мы все снова сражаемся с фашистской заразой», — прочитал ветеран вслух.
«Точно, молодец – и я так мыслю. Правильно ты делаешь, молодой человек, что сражаешься за нашу Родину» — прокомментировал ветеран прочитанное.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий
В Донецкой и Луганской Народных Республиках в случае возобновления боевых действий будет объявлена мобилизация, – об этом заявили главы ДНР и ЛНР на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА “Россия сегодня”.
— сказал глава ДНР Александр Захарченко.
Кроме того, по его словам, из добровольцев сформированы дополнительные подразделения, дивизионы, бригады, которые в случае необходимости будут вооружены в трехдневный срок.
— подчеркнул Захарченко.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что армия Республики состоит только из добровольцев.
— подчеркнул Плотницкий.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com