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Судьба «Минска»: как советский авианосец превратили в китайский луна-парк

12:14. 18 января 2017 Просмотров - 383 Нет комментариев Опубликовал:

Во времена СССР существовало целых два города с одинаковыми названиями, один — обычный, столица Беларуси, второй — огромный плавучий, способный вместить порядка 2000 человек команды и обслуживающего персонала парка авиатехники.

Фото: moremhod.info
В момент своего появления тяжелый авианесущий крейсер «Минск» был одним из самых совершенных кораблей советского ВМФ. Настоящий плавучий остров, начиненный самым совершенным оборудованием.

Судьба корабля сложилась трагически, сегодня он ржавеет на причале, став частью китайского парка развлечений, а по его палубам ходят «матросы», никогда не говорившие на русском языке.

Фото: Александр Юрков

Минчанин Александр Юрков, дед которого служил в Китае в морской пехоте, не так давно побывал на доживающем свой век корабле и помог 42.TUT.BY рассказать историю «Минска».

Почти авианосец

«Минску» довелось послужить всего 15 лет, для кораблей такого класса — совсем немного. Флаг ВМФ СССР был поднят на корабле 19 февраля 1978 года, а уже в 1993 году было принято решение о разоружении «Минска», его исключении из состава ВМФ России.

«Минск» не был полноценным авианосцем, он нес мощный комплекс противокорабельного, зенитного и противолодочного вооружения, а его авиагруппа была относительно небольшой. На крейсере базировались 18 вертолетов Ка-25 и 16 самолетов вертикального взлета и посадки Як-38.

А еще этот самолет был самым аварийным во всей советской авиации, однако благодаря уникальной системе катапультирования жертв было не так и много.Палубный штурмовик Як-38 оказался откровенно неудачным: его боевая нагрузка была небольшой, конструкция — сложной, а возможности по уничтожению надводных целей весьма скромными из-за малой дальности ракет Х-23 и Х-25.

Фото: Александр Юрков

Некогда опасный комплекс П-500 «Базальт» в открытом пусковом контейнере. Вверху слева зенитно-ракетный комплекс «Шторм». Все оружие приведено в небоевое состояние.

Слабость авиации компенсировало мощное вооружение: противокорабельные ракеты П-500 «Базальт», способные поражать корабли противника на дальности до 550 км. Ракета оснащалась осколочно-фугасной боевой частью мощностью 500−1000 кг, или ядерной — 350 кт.

Продан за бесценок

С развалом СССР тысячи танков, самолетов и сотни кораблей стали разом никому не нужны. У новой власти не было денег не то что поддерживать в хорошем состоянии боевую технику, но и платить зарплату военным.

Фото: АиФ / Архив газеты «Владивосток»

Фото: «АиФ» / Архив газеты «Владивосток»

В 1991 году назрела необходимость модернизации и ремонта «Минска», корабль готовили к переходу в Николаев на Черноморский судостроительный завод. Но денег так и не нашли, и спустя два года корабль был разоружен и выведен из состава ВМФ.

Фото: Александр Юрков

В Китае корабль стал частью развлекательного комплекса Minsk world.

Выставленный на торги крейсер купила южнокорейская компания Young Distribution Corp. всего за 4,5 млн долларов. Сумма была занижена в разы, ведь только стоимость цветного металла на корабле составляла более семи миллионов долларов.

Фото: Александр Юрков

Все посетители комплекса Minsk world могут познакомиться с характеристиками корабля.

Еще больше стоило секретное оборудование, которое никто не потрудился демонтировать. За рубеж попали РЛС обнаружения целей «Фрегат», автоматизированная система ПВО, системы ближней навигации и посадки самолетов, не сняты были даже станции управления стрельбой. На тот момент все это оборудование имело гриф «секретно».

Палуба «Минска» была покрыта особыми плитами, сделанными из специальных полимеров, которые несколько лет разрабатывали советские ученые.

Китайская матрешка и украинская чекушка

Авианосец долгое время был прикован к причалу на окраине Шэньчжэнь, где огромное судно потихоньку ржавело, доживало свой век, развлекая туристов. Сейчас, по информации посольства Беларуси в Китае, его перевезли в город Уси (провинция Цзянсу, возле Шанхая).

— Китайский менталитет таков, что работа по выходным — это почти табу, даже если работают на себя. Чтобы скоротать время, так как я был с рабочим визитом, решил осмотреть местные достопримечательности, — рассказывает минчанин Александр Юрков. — Местный язык мне не знаком, поэтому я сделал скриншот карты и просто показал его водителю такси, тот все понял.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Такую форму носят сотрудники развлекательного центра.

Местные рассказывают, что на территории развлекательного парка раньше была советская военная база. Но вероятно, это сделано для привлечения туристов.

Вход на крейсер предваряет наземная экспозиция, куда китайцы собрали самую разную военную технику.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Посетителям предлагают посмотреть на 152-мм гаубицу и зенитное орудие, которые не имеют никакого отношения к «Минску», равно как и макет вертолета Ми-8, а также ЗРК-75 и другой уже военный «металлолом», приобретенный некогда китайцами.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Любителям сувениров можно посетить универмаг «Москва» с ассортиментом известного AliExpress, сдобренного псевдорусским колоритом.

— Туристам предлагают матрешки, брелоки в форме патрона, подозрительного вида водку, название которой, кстати, было написано по-русски. Также продавались чекушки со спиртным украинского производства, — поделился Александр.

Фото: Александр Юрков

К кораблю ведет проржавевший понтонный мост, хорошо показывающий отношение к судну. Впрочем, ржавчина везде, и ее никто не спешит устранять.

— Во время прогулки по палубе я попал на представление актеров с винтовками, которое произвело неприятное впечатление. Форма выглядела грязной и неопрятной. Видно, у них это раз в два часа происходит. Отработали и скинули форму. Как человеку, который носил форму четыре года, мне было неприятно это наблюдать.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

«Минск» просто огромный. Внутри — длинные коридоры и множество помещений, в которых легко потеряться, не понимая указателей на китайском. В каюте капитана стоят портреты Сталина и Ленина, висит мундир неизвестной принадлежности и разбросано множество других мелочей, не имеющих отношения к кораблю.

Фото: Александр ЮрковФото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

— За тобой на корабле никто практически не смотрит — персонала самый минимум, и те не говорят по-английски. Можно все трогать руками и ходить где хочешь. Самая большая опасность — заблудиться, корабль невероятно большой, настоящий город.

Главное «не осмамбся»!

За несколько десятков лет оригинальные надписи поистерлись, китайцы их обновляли как могли. Поэтому теперь авианосец украшают непонятные письмена на кириллице, расшифровать которые так же непросто, как египетские иероглифы.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

Ради большей достоверности китайцы разложили фото неизвестных моряков в кубриках и даже письма, которые якобы они писали домой. По понятным причинам, прочитать их не удастся. Нет, не почерк плохой, просто писали их тоже китайцы.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр Юрков

— Во время прогулки зашел в боевую рубку, где располагается аттракцион, имитирующий морской бой. Когда торпеда якобы попала в корабль, двигался пол, трясло все, раздавались крики команды, но на китайском языке. Может, на местных это и производит впечатление.

На палубе авианосца ржавеет несколько самолетов, ни один из которых даже никогда не базировался на корабле. «Минск» проектировался под размещение штурмовиков вертикального взлета и посадки Як-38, а посетителям предлагают посмотреть на истребители-бомбардировщики МиГ-27 и учебно-боевые истребители МиГ-23УБ, которые должны взлетать с обычных аэродромов.

Фото: Александр Юрков

Фото: Александр ЮрковФото: Александр Юрков

— Пробыл на корабле порядка трех часов, а когда засобирался уходить, сложилось впечатление, что корабль не отпускает меня. Что ему хочется поговорить со мной, услышать родную речь, — вспоминает Александр. — Осколок некогда могучей империи, он обречен провести свои последние дни у чужих берегов.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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