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Сможет ли Россия ответить на внезапный ядерный удар. Оружие возмездия.

21:27. 18 января 2017 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал:

УР-100 (Индекс ГРАУ — 8К84, по классификации МО США и НАТО — SS-11 mod.1 Sego) — жидкостная двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. УР-100 стала самой массовой МБР из всех принятых на вооружение РВСН. Шесть ядерных боеголовок ракеты УР-100, каждая из которых поражает свою цель на расстоянии в десять тысяч километров, способны уничтожить высокозащищенные и прикрытые системой противоракетной обороны объекты с точностью до 400 метров.
Это оружие возмездия, ведь комплекс создавался с таким расчетом, чтобы ракета могла стартовать в самых неблагоприятных условиях, которые могли сложиться при внезапном ядерном ударе противника.

Метки: Вооружённые силы России, РВСН, ядерная война, ядерный удар
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