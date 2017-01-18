Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 января 2017

Теракт в Сирии: взрывом в Дамаске убило генерала

Мощный взрыв прогремел минувшей ночью в пригороде сирийской столицы Хараста (8 км от Дамаска).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Террористы заложили взрывчатку в подземные коммуникации поблизости от одного из зданий разведки ВВС.

По предварительной информации, погибло восемь военнослужащих. Среди них — бригадный генерал, имя которого не приводится. По сведениям «Аль-Арабии», вылазку предприняли боевики из группировки «Фаджр Умма», которые не соблюдают соглашения о перемирии.

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Конашенков: около 80 городов и сел Сирии испытывают недостаток в медикаментах

Минобороны России призывает международные гуманитарные подразделения направить медикаменты и лекарства в сирийские населённые пункты, которые наиболее остро нуждаются в них.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает RT.

«В конце прошлой недели Минобороны России обратилось с призывом к ведущим международным гуманитарным организациям приступить к оказанию реальной гуманитарной помощи сирийскому народу», — сообщил Конашенков.

По его словам, на призыв оперативно откликнулись директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (WFP) Эрферин Кузен, гендиректор ЮНИСЕФ Энтони Лэйк, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор гуманитарной помощи Стивен О’Брайен, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Они выразили желание направить помощь более 5 миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно. Минобороны России призывает откликнувшиеся международные гуманитарные подразделения начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов и лекарств в наиболее нуждающиеся в них сейчас 73 населённых пункта. Объёмы оказываемой помощи этим населённым пунктам со стороны России пока не покрывают имеющейся потребности жителей этих населённых пунктов в медикаментах и лекарствах», — отметил Конашенков.

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Маккейн признал за Россией лидерство на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке, заявил в эфире телеканала MSNBC сенатор-республиканец Джон Маккейн, подчеркнув при этом, что США приходится довольствоваться лишь приглашением посетить в Астане переговоры по урегулированию в Сирии. Российский лидер «добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках», — сказал Маккейн. Встреча по сирийскому урегулированию в Астане состоится 23 января.

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Минобороны России призывает международные организации начать оказывать реальную помощь народу Сирии

Минобороны России призывает международные гуманитарные организации направить лекарства для жителей 73 населенных пунктов в Сирии, наиболее нуждающиеся в них, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в конце прошлой недели Минобороны РФ обратилось с призывом к ведущим международным гуманитарным организациям приступить к оказанию реальной помощи сирийскому народу. По его словам, «вызвали искреннее удовлетворение» оперативные отклики со стороны директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы (WFP) Эрферина Кузена, гендиректора ЮНИСЕФ Энтони Лэйка, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора гуманитарной помощи Стивена О’Брайена, гендиректора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан и верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «Они выразили желание направить помощь более пяти миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно», — добавил он. Читайте также: Город Алеппо открыт для гуманитарной помощи, — Конашенков — Западу «Минобороны РФ призывает откликнувшиеся международные гуманитарные подразделения начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов и лекарств в наиболее нуждающиеся в них сейчас 73 населенных пункта. Объемы оказываемой помощи этим населенным пунктам со стороны России пока не покрывают имеющейся потребности жителей этих населенных пунктов в медикаментах и лекарствах», — заявил Конашенков. Кроме того, со своей стороны, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии готов согласовать с властями Сирии прием заявок на доставку медицинской помощи и организовать ее встречу на аэродроме «Хмеймим», а также обеспечить доставку грузов в населенные пункты. Список 73 сирийских населенных пунктов, в том числе: восемь в провинции Алеппо, 16 в провинции Дамаск, 17 — Хама, 32 — Латакия, нуждающихся в оказании гуманитарной помощи, опубликован в среду утром на официальном сайте Минобороны России.

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Сирия: говорить о потере города Дейр-эз-Зор преждевременно

Сирийские военные готовятся контратаковать террористов.







В течение минувших выходных резко обострилась военная обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в городе Дейр-эз-Зор, который частично контролируется правительственными силами и представляет собой небольшой анклав, окруженный боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.



Противостояние сирийской армии с исламистами в Дейр-эз-Зоре началось еще на первом этапе гражданской войны в 2012 году. Весной 2014 года город был блокирован террористами ИГИЛ. Основным узлом обороны правительственных сил стала авиабаза Дейр-эз-Зор, через которую в настоящее время идет снабжение обороняющихся. Ближайшие к городу подразделения сирийской арабской армии оперируют примерно в 250 километрах к западу от Дейр-эз-Зора, в провинции Хомс. После потери в начале декабря 2016 года Пальмиры и продвижения исламистов по направлению к Хомсу это расстояние только увеличилось.



В течение 2016 года положение обороняющихся в Дейр-эз-Зоре подразделений сирийской армии (137-я механизированная бригада, 104-я бригада Республиканской гвардии генерал-майора Иссама Захреддина) в целом ухудшилось. В январе 2016 года террористы ИГИЛ предприняли массированную атаку на позиции обороняющихся в Дейр-эз-Зоре, захватив значительную часть города. 17 сентября позиции защитников Дейр-эз-Зора подверглись мощному авиаудару со стороны возглавляемой США западной коалиции. Погибли, по различным оценкам, от 60 до 100 сирийских военных.



Это позволило ИГИЛ развернуть новое наступление на позиции САА, захватить гору Джебель ас-Сард, а также южную часть горной гряды Джебель ат-Тарда и вплотную приблизиться к аэродрому. Впоследствии военное командование САР отчиталось о возврате утраченных позиций, однако обстановка в районе города продолжала оставаться напряженной. Вторичная потеря 11 декабря Пальмиры похоронила надежды защитников Дейр-эз-Зора на возможное скорое наступление сирийской армии с целью как минимум деблокады, а как максимум — полного освобождения города от ИГИЛ.



14 января 2017 года пришла информация о начале массированного наступления исламистов на позиции защитников Дейр-эз-Зора сразу с четырех сторон — с севера, юга, северо-запада и юго-востока. В северном пригороде города Багелии сирийской армии и ополченцам при поддержке артиллерии и авиации удалось отбить атаки противника, однако в районах Рашидия, Хвейка, Ас-Синаа и кладбища террористам с большими потерями удалось потеснить обороняющихся. По данным портала «Военный обозреватель», ссылающегося на официальные военные источники САР, ликвидировано около 70 боевиков, 1 танк и 3 пикапа.



В ночь на 15 января обстановка в Дейр-эз-Зоре существенно осложнилась. Исламисты перерезали участок трассы Алеппо — Дейр-эз-Зор — Абу Камаль, через который с военного аэродрома снабжалась контролируемая САА западная часть города. Фактически террористам удалось рассечь силы обороняющихся на две части. Благодаря действиям российской и сирийской авиации, утром в воскресенье защитники Дейр-эз-Зора смогли частично восстановить положение. Однако затем террористам ИГИЛ вновь удалось продвинуться. Поступают сообщения, что боевики стягивают под Дейр-эз-Зор часть сил, оперировавших в районе Эр-Рутба в иракской провинции Анбар — около 3000-5000 экстремистов. Общая же численность группировки ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора насчитывает до 14000 человек, что в 3-4 раза превышает количество его защитников, которое по разным оценкам варьируется от 3000 до 5000 человек. К утру 16 января исламисты атаковали примыкающий к авиабазе район Джирайя. Ожесточенные бои шли за университет Аль-Фурат и госпиталь «Ассад», которые сирийским военным удалось пока удержать и на подступах к армейской базе «Панорама».



Вечером 16 января 2017 года стало известно, что ИГИЛовцам удалось захватить керамический завод в квартале Харабеш и окончательно перерезать трассу, соединяющую авиабазу с западной частью города. Фактически данный стратегический объект взят в кольцо.



«Очередное наступление ИГИЛ практически перерезало трассу между аэродромом Дейр-эз-Зор и гарнизоном города, если в течение недели не будет контрнаступления, то Дейр-эз-Зор падет», — прокомментировал ситуацию военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин.



Между тем официальные сирийские военные источники сообщают следующее: «В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при содействии отрядов ополчения продолжают отражать атаки группировок ИГИЛ в направлениях Джебаль Ас-Сарда-2 и квартала Аль-Оммаль административного центра. Идут ожесточенные бои за восстановление контроля над рядом точек, захваченных террористами. Ранее сегодня военнослужащие вступили в боестолкновения с формированиями ИГИЛ на южном въезде в город Дейр-эз-Зор и по обе стороны от автотрассы, ведущей к военному аэродрому. По данным корреспондента агентства САНА, в указанных районах армейские подразделения, защитники аэродрома и бойцы ополчения ожесточенно противостояли большому количеству террористов ИГИЛ, уничтожив и ранив множество из них. В городе Меядин армейцы уничтожили 18 иностранных боевиков, среди которых саудовец по кличке Абу Абдалла. В городе Мухасан в квартале Аль-Лябед также ликвидировано большое количество даишевцев, в их числе несколько тунисских граждан. В окрестностях аэродрома Дейр-эз-Зор и районе Джебаль Ас-Сарда армейские подразделения уничтожили 3 бункера террористов ИГИЛ вместе с оружием. Множество боевиков было нейтрализовано убитыми и ранеными в результате спецопераций в районах Аль-Бгейлия, Кабаджеб, Аль-Хусейния, Аль-Дженена, Джиср Ар-Ракка и Панорама», — передает сирийское информационное агентство САНА.



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Хомс: армия Сирии освобождает от ИГИЛ газовые месторождения





Отряды Сирийской Арабской Армии вместе с подразделениями «Хезболлы» продолжают наступление на востоке провинции Хомс.



Ожесточенные боестолкновения завязались около перекрестка Джихар, где сирийские войска и «Хезболла» пытаются прорвать оборону боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).



Бригада танковой дивизии пробилась на несколько километров севернее военного аэродрома Т-4 около поселения Тияс, в этом направлении ИГИЛ потеряло порядка 15 боевиков. Также удары по джихадистам наносят ВВС САР и ВКС РФ. ИГИЛ в данный момент завязло в продолжительных боях под Дейр эз-Зором, этим решило воспользоваться командование правительственных войск, чтобы получить преимущество в провинции Хомс.

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